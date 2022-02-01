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Новини Відео Війна
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Панічних атак і настроїв немає, а ми не маємо їх підігрівати, - Верещук. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала не підігрівати панічні настрої з огляду на кроки Росії, що можуть спровокувати новий виток агресії.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верещук нагадала, що війна з Росією триває з 2014 року, а влада розуміє загрози і готується до них.

"Немає причин панікувати - у нас восьмий рік війна. Агресія Росії з лютого 2014 року наочна - окупація і анексія Криму, частини Луганської та Донецької областей. Що ще для західних партнерів має бути більш красномовним? Всі кроки Росії, що можуть спровокувати новий виток агресії? Ми це розуміємо, ми до цього готуємося, у нас є план, у нас є стратегія і ми знаємо, що робити. Це не 14-й рік - ми готові і будемо готові ще краще. Тому якихось панічних атак і настроїв на сході точно немає, а ми не маємо їх підігрівати", - сказала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія несе повну відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях України, - Верещук про рішення Путіна щодо соцвиплат жителям ОРДЛО

Автор: 

росія (66144) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+21
Повторюю,коли роздавали розум-Верещук літала на парасольці...
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01.02.2022 10:34 Відповісти
+15
Зачем с утра эту рожу показывать?
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01.02.2022 10:35 Відповісти
+7
Який "план і стратегія" може бути у корупціонерки-************, яку люди видворили з Рави Руської, де вона була мером.
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01.02.2022 11:27 Відповісти
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Повторюю,коли роздавали розум-Верещук літала на парасольці...
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01.02.2022 10:34 Відповісти
судя по словам верещук - "паники нет".. но при этом зеЛох орал "не паниковать!".. т.е. паника таки была именно у клована))
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01.02.2022 10:45 Відповісти
Який "план і стратегія" може бути у корупціонерки-************, яку люди видворили з Рави Руської, де вона була мером.
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01.02.2022 11:27 Відповісти
Верещук еще с домайданных времен работала на Суркова и ФСБ
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01.02.2022 12:42 Відповісти
Зачем с утра эту рожу показывать?
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Посмотрим на эту дурепу когда все начнет сыпаться!!
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01.02.2022 10:35 Відповісти
Да прямо, таки і ніхто бомбосховища не шукає і тривожні валізи не збирає, навчання тероборони не проводить.
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01.02.2022 10:42 Відповісти
Чмо ты ****..
Что бы небыло паники,нужно вооружать армию,а не закатывать деньги в асфальт.
Богатеет Беня и Ахметов,а мы все в жопе.
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01.02.2022 10:50 Відповісти
Бєня і зебєня.
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01.02.2022 11:29 Відповісти
Парасольку далеко не ховай.
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01.02.2022 10:50 Відповісти
Лети родная, лети !
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01.02.2022 10:51 Відповісти
Уберіть цю тьотю і не буде панічних настроїв.
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01.02.2022 10:57 Відповісти
Верещук /захарова масло ,холст. Алкоголь- марафет
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01.02.2022 11:10 Відповісти
Отой весь шум, паніка ця вся - це ж русофобія, правда дяденька?
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01.02.2022 11:25 Відповісти
"Мовчи,бабо,знай мовчи,менше гріха буде." О.Забужко. "Казка про калинову сопілку".
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01.02.2022 11:33 Відповісти
Сусідський дід сказав, що вона тупа *****. А дід ніколи не помиляється.
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01.02.2022 11:51 Відповісти
Боже , за что такое наказание
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01.02.2022 11:55 Відповісти
Хочешь мира , готовься к войне. Ну и при чем тут паника. Интересно что они будут говорить если Раша все таки обострит ситуацию на фронте. ( А то будет как по Крыму.. все говорили что сразу на следующий день после окончания Сочинской Олимпиады начнется оккупация Крыма, что и произошло, а наши руководители стали говорить что это была " полная неожиданность", второй раз подобная отмазка не пройдет, даже с учетом что тогда это говорили одни, а сейчас другие.
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01.02.2022 12:29 Відповісти
Панічні настрої продукує влада безглуздими заявами, особливо, коли вони закінчуються словами "все під контролем". Як тільки чуєш ці слова, відразу виникає думка, що все ще більш погано ніж здавалося. Три року постійної брехні вже навчили людей не вірити жодному слову від зелених та готуватися до гіршого.
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01.02.2022 13:24 Відповісти
Это ж та у которой муж в руководстве Альфы сейчас, а во времена Майдана керував штурмом Дома Профспилок, где сгорели раненые майдановцы
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02.02.2022 01:08 Відповісти
 
 