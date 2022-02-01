Панічних атак і настроїв немає, а ми не маємо їх підігрівати, - Верещук. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала не підігрівати панічні настрої з огляду на кроки Росії, що можуть спровокувати новий виток агресії.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Верещук нагадала, що війна з Росією триває з 2014 року, а влада розуміє загрози і готується до них.

"Немає причин панікувати - у нас восьмий рік війна. Агресія Росії з лютого 2014 року наочна - окупація і анексія Криму, частини Луганської та Донецької областей. Що ще для західних партнерів має бути більш красномовним? Всі кроки Росії, що можуть спровокувати новий виток агресії? Ми це розуміємо, ми до цього готуємося, у нас є план, у нас є стратегія і ми знаємо, що робити. Це не 14-й рік - ми готові і будемо готові ще краще. Тому якихось панічних атак і настроїв на сході точно немає, а ми не маємо їх підігрівати", - сказала Верещук.

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