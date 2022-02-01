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"Ми не самостійні. За нами стоять інші країни", - донецький терорист Басурін. ВIДЕО

Донецький терорист Едуард Басурін заявив про несамостійність угруповання "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Басурін сказав в інтерв'ю, яке опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Ми попереджаємо Україну про те, що ми будемо вимушені звернутися до дружніх країн за військовою та військово-технічною допомогою аби досягти паритету по озброєнню та показати, що ми не самостійні, а за нами стоять інші країни, які не хочуть агресії України проти нас", - сказав Басурін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець Сінченко, який вже втретє потрапив до полону найманців РФ, оголосив голодування в СІЗО окупованого Донецька

Автор: 

армія рф (17876) росія (66144) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+75
Нє,за вами лише одна величезна пляма смердючого лайна на мапі світу...
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01.02.2022 12:11 Відповісти
+49
к сожалению товарисч никого не удивил..., то, что это лднр - это жалкое, марионеточное образование, плотно сидящее на игле от рашки, известно еще с 2014 года...
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01.02.2022 12:17 Відповісти
+38
Згинь,кацапський ублюдок!
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01.02.2022 12:14 Відповісти
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Нє,за вами лише одна величезна пляма смердючого лайна на мапі світу...
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01.02.2022 12:11 Відповісти
Венесуэла далеко!
Венесуэла рядом!

Абхазия близко!
Абхазия с нами!

........
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01.02.2022 18:55 Відповісти
сказочный дол..бЪ а САМИМ КАК СЛАБО КИШКА ТОНКА.... пугалки пускают бульбашки.... ваша дружественная страна сама кипятком в потолок ссыт от страха....
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01.02.2022 12:12 Відповісти
да он поди не на них рассчитывает .. на Венесуэлу
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01.02.2022 12:59 Відповісти
Типа, кокса повезут?))
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01.02.2022 13:40 Відповісти
Згинь,кацапський ублюдок!
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01.02.2022 12:14 Відповісти
к сожалению товарисч никого не удивил..., то, что это лднр - это жалкое, марионеточное образование, плотно сидящее на игле от рашки, известно еще с 2014 года...
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01.02.2022 12:17 Відповісти
єто гордое независимое (от здравого смисла и разума) молодое государство називается не менее гордо : " луГАНДОНия"!! ура таварисчи!! и живут там не менне гордіе и независимие жители- "граждане луГАНДОНии"- гандони!!!
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01.02.2022 12:52 Відповісти
Идиот! Спалил контору!
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01.02.2022 12:18 Відповісти
А то кто-то не знал ....
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01.02.2022 12:19 Відповісти
чучело шизоидное .та завами ещё с 2014 года все знают кто стоит и вооружает и кто воюет... какую новость ты хочешь открыть придурок? появилась белорусь.. так лука сказал за рашку будет воевать.... а войска свои против УКРАИНЫ не пошлёт... надеемся ума хоть на это хватит...((
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01.02.2022 12:20 Відповісти
Нєхай живут мАладіє республіки, якщо перевести кацапський язик на людську мову ??? Та ні, немає республік, немає маріонеточних урядів. Які створені для звернення щодо "памагітЄ, бандіти зренія лишают!" Це так волають гопники у камерах, а не цивілізованих країнах.
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01.02.2022 12:24 Відповісти
За тобою стоять Моторило, Гіва і Захєрченко. Не затримуйся, вони чекають.
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01.02.2022 12:25 Відповісти
Каждого сепара ждёт его личный лифт.
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01.02.2022 13:37 Відповісти
Эту бредятину даже комментировать не стоит. Только свинцовая пилюля кацапским манкуртам.
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01.02.2022 12:26 Відповісти
Едічка мріє нюхнути напару з найвеличним
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01.02.2022 12:26 Відповісти
Эдичка обгадился уже конкретно.
Типа, а ты Черепа знаешь?
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01.02.2022 12:48 Відповісти
Та мы в курсе шо вы несамостоятельные
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01.02.2022 12:26 Відповісти
Закрой хлебальник, дерьмо собачье.
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01.02.2022 12:27 Відповісти
Яіж вони тупі ці Лугандяо і Донбасяо,палять свого хозяїна ***** не радив би цьому чуваку,з лицем пропитого алкоголіка,тепер їздити в ліфтах або ходити по ресторанах
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01.02.2022 12:28 Відповісти
В такому разі Мінській угоди підписані Порошенком скасовувємо
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01.02.2022 12:29 Відповісти
ой, дурак! своим выс@ром сам и признал, что эти недообразования находятся под внешним управлением.
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01.02.2022 12:32 Відповісти
Путин теперь пристрелит этого придурка. Спалил всю малину.
Они там все такие ?
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01.02.2022 12:39 Відповісти
Это врядли, но было бы свято
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01.02.2022 20:05 Відповісти
Ага попросили у таджиков или умкиргизов они помогут, навалят тебе стингеров и джавелинов по самое не могу! Какой паритет идиот? Ты с кем равняться собрался? Так смеялся что чуть не описался….
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01.02.2022 12:33 Відповісти
Открыл Америку, дебил.
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01.02.2022 12:38 Відповісти
яке ж воно тупе!)))
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01.02.2022 12:38 Відповісти
судя по тому бреду что несет Эдик-***** за ним точно стоит страна . Колумбия . точнее не вся а только та часть где есть плантации Коки
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01.02.2022 12:39 Відповісти
какая агрессия, кому ты нужен, мокша занюханная, со своим днром. Натворили глупостей, а теперь понты раздувают, шмыгло донецкое.
Вас следует изолировать в резервацию, без всяких прав и с запретом входа в Украину.
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01.02.2022 12:40 Відповісти
"мы не самостоятельны" - тоже открыл Америку!
Можно подумать, что хоть кого-нибудь из главарей избрал народ Лугандона.
Абсолютно все назначены сами знаете кем...
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01.02.2022 12:50 Відповісти
Боевой уфолог Басурин жжот.
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01.02.2022 12:51 Відповісти
обезьяна сама не понимает, что она сказала - там ума нет, одни рефлексы )
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01.02.2022 12:52 Відповісти
Маладца, жги еще!
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01.02.2022 12:54 Відповісти
Razve eto novostj!
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01.02.2022 12:54 Відповісти
Питор с недоразвитых территорий
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01.02.2022 13:11 Відповісти
а чо так скромно?...інші країни. говори конкретно какаие і сколько
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01.02.2022 13:18 Відповісти
Басурин точно не самостоятельный и бухает умеренно. Ютуб его убрал и Цензору цитировать не нужно.
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01.02.2022 13:30 Відповісти
ой накрутят же тебе кураторы с "тех стран" которые зовутся рашкой)))
ляпнул знатно!!! законспектируй... шоб потом не отбрехиваться перед судейскими...
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01.02.2022 13:36 Відповісти
Лднр это творение рашки- уродливый гомункул Лугандоша,который стоит на ногах только за счет подпитки от кремлевской пуповины.
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01.02.2022 13:38 Відповісти
Ви нєпонімаєтє! Ето другоє! Едічка казав про іншопланєтян! А ви шо подумалі?!
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01.02.2022 13:54 Відповісти
Когда страна не такая, как вообще, потому одна такая, а другие такие, и правят ею не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такая страна, ежели она не самостоятельная, поднимется гонором своим за тучи и там гонором своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда она студова глянет вниз, на другую страну, что рядом, так она ей покажется такая махонькая-махонькая, всё равно как пацюк... пардон, как крис... Потому что это же Государство! А те, которые они, это они, они тоже государства, не настоящиее, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (С) Эдик Голохвостый
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01.02.2022 14:34 Відповісти
Не будет ему паритета. "Дружественная страна" кроме своих анало-говнетов ничего дать не может
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01.02.2022 15:12 Відповісти
СТРАНЫ !?)))))))))))
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01.02.2022 16:18 Відповісти
ДЛБЕБЫ ОСТАЮТСЯ ДЛБЕБАМИ )))
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01.02.2022 16:19 Відповісти
"Путин наш отец , Россия наша мать ,мы за Россию будем воевать " - новий гімн Лугандонії .
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01.02.2022 17:11 Відповісти
За тобой басурин единственный кто стоит так это лаптестан,который тебя и финансирует и вооружает ну...до поры до времени.
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01.02.2022 17:43 Відповісти
Гондурас в огне !
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02.02.2022 00:05 Відповісти
 
 