"Ми не самостійні. За нами стоять інші країни", - донецький терорист Басурін. ВIДЕО
Донецький терорист Едуард Басурін заявив про несамостійність угруповання "ДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Басурін сказав в інтерв'ю, яке опублікував український журналіст Денис Казанський.
"Ми попереджаємо Україну про те, що ми будемо вимушені звернутися до дружніх країн за військовою та військово-технічною допомогою аби досягти паритету по озброєнню та показати, що ми не самостійні, а за нами стоять інші країни, які не хочуть агресії України проти нас", - сказав Басурін.
Топ коментарі
+75 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.02.2022 12:11 Відповісти Посилання
+49 Hanka Panyanka
показати весь коментар01.02.2022 12:17 Відповісти Посилання
+38 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар01.02.2022 12:14 Відповісти Посилання
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Венесуэла рядом!
Абхазия близко!
Абхазия с нами!
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Типа, а ты Черепа знаешь?
Они там все такие ?
Вас следует изолировать в резервацию, без всяких прав и с запретом входа в Украину.
Можно подумать, что хоть кого-нибудь из главарей избрал народ Лугандона.
Абсолютно все назначены сами знаете кем...
ляпнул знатно!!! законспектируй... шоб потом не отбрехиваться перед судейскими...