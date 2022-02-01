"Ми не самостійні. За нами стоять інші країни", - донецький терорист Басурін. ВIДЕО

Донецький терорист Едуард Басурін заявив про несамостійність угруповання "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Басурін сказав в інтерв'ю, яке опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Ми попереджаємо Україну про те, що ми будемо вимушені звернутися до дружніх країн за військовою та військово-технічною допомогою аби досягти паритету по озброєнню та показати, що ми не самостійні, а за нами стоять інші країни, які не хочуть агресії України проти нас", - сказав Басурін.

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