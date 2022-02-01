"Свобода для Грузії - це перемога України у війні проти Росії", - родина Мамулашвілі. ВIДЕО

Вступ України та Грузії в НАТО - червона лінія для Росії. Саме в своєму ультиматумі Заходу Москва наголосила, що розширення альянсу на схід неприпустиме, і що буде жорстко діяти у відповідь. Як РФ знову поглинає Грузію, намагаючись змінити євроатлантичний курс країни? Чому грузини вже восьмий рік воюють за Україну на Донбасі?

Дивіться в інтерв’ю з Ноною та Мамукою Мамулашвілі. Матеріал вийшов у рамках програми "Східний фланг", спільного проєкту Цензор.НЕТ та Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

​​Мамука Мамулашвілі - командир добровольчого об’єднання "Грузинський Легіон", який брав участь у бойових діях на сході України. Президент Національної федерації змішаних єдиноборств Грузії. За участь у війні в Абхазії в 1993-му році нагороджений вищою нагородою Грузії Орденом Вахтанга Горгасалі (єдиний, хто отримав таку нагороду у підлітковому віці). Мамуці було 14 років, коли він разом з батьком потрапив у полон. В Україні нагороджений недержавною відзнакою "Народний Герой України", Орденом за мужність, Хрестом Івана Мазепи, від Патріарха України — медаллю "За жертовність і любов до України".

Нона Мамулашвілі - депутатка грузинського парламенту від опозиційної партії "Єдиний національний рух". Соратниця президента Грузії 2004-2013 років Міхеіла Саакашвілі. У 2015 році теж отримала медаль від Патріарха Філарета "За жертовність і любов до України"

Зураб Мамулашвілі, батько Нони і Мамуки, також воював на Донбасі до 2018 року у складі "Грузинського легіону".

МИ ДВІ КРАЇНИ, АЛЕ У НАС ОДИН ВОРОГ

-Україна та Грузія опинилися в епіцентрі протистояння між Заходом та Росією. Росія висунула ультиматум, що ані Україна, ані Грузія не повинні бути у складі НАТО, і Альянс не повинен розширюватися на схід. Наскільки Грузія готова вступити до НАТО? Наскільки країна провела необхідні реформи, так зване "домашнє завдання", яке вимагає Альянс?

-Грузія до вступу до НАТО готується досить давно. Нещодавно ми чули міністра оборони Німеччини, який сказав, що Грузія вже практично готова стати членом НАТО, але він не вважає це за потрібне. Тому з технічного боку, я думаю, у нас все гаразд. Тут суто політичне питання.

Щодо України, ми бачимо, що сьогодні лінія оборони між західною цивілізацією та російським світом проходить через Україну. Ми - дві країни, але у нас один ворог. Для нас свобода – це перемога України, тому що все, що відбувається тут, віддзеркалюється в Грузії.

Яке ми мали домашнє завдання? Вимоги до всіх країн однакові. І корупція була однією із них. Я думаю, що Грузія на побутовому рівні впоралася з цим. Елітарна корупція все-таки залишається, з нею дуже важко боротися. Але те, що Грузія вже готова стати повноправним членом НАТО, у цьому немає сумнівів навіть у найскептичніших країн-членів альянсу, включаючи Німеччину.

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Те, що робить зараз Росія – це звичайний шантаж. Росія знає, що не зможе проводити такі масштабні операції, тому що вона досить ослабла економічно, вона бере участь у різних операціях, у тому числі в Центральній Азії, Сирії тощо. Вести повномасштабні бойові дії – це дуже дорого. Росії доводиться платити за території, які вона окупувала, тому що вони не будуть просто так підтримуватимуть Росію, потрібно вливати гроші. Враховуючи те, що сталося з цінами на нафту на ринку, у Росії була досить велика фінансова криза, що дуже позначилося на економіці. Це ще не видно одразу, але вже відчувається у щоденній активності. Ми бачимо, що відбувається із російськими акціями після того, як вона почала шантажувати Захід. Коли Росія у 2008 році вторглася до Грузії, президент Саакашвілі сказав, що наступною буде Україна, на нас не звернули увагу. Захід вирішив ігнорувати те, що сталося у Грузії. Минуло кілька років – і те саме сталося в Україні. Якщо Захід ще раз припуститься тієї ж помилки, думаю, це буде дуже дорого коштувати всьому західному світу.

-Чому ви вважаєте, що зараз Грузія зближується з Росією та віддаляється від Європи та НАТО. Ви кажете, що нинішній уряд Грузії згортає реформи, проведені президентом Саакашвілі. Які саме?

-Після "Революції троянд" грузинський народ зрозумів, що зараз потрібні радикальні зміни, якщо ми хочемо вилізти з цього бруду. Корупція була викорінена, на щоденному побутовому рівні її й досі не існує. Незважаючи на те, що протягом дев'яти років керівництво "Грузинської мрії" (правляча політична партія Грузії з 2012 року до сьогодні, - ред.) намагалися повернути становище 90-х років, але не вийшло. Тому що у населення вже було поняття того, що корупція є неприйнятною.

Тому вони почали атакувати інституції. Тому що під час Саакашвілі було залито фундамент для того, щоб потім будувати на ньому демократичні інститути. "Грузинська мрія" почала їх викорінювати, атакувати незалежні медіа. З цього й розпочинав Путін. По інструктажу обов'язково потрібно, щоб медіа були під контролем. Але в нас залишається ще кілька опозиційних каналів, які розповідають, що відбувається в країні. Церква – інститут, який у нас має велику репутацію. Потрібно було зіпсувати їй цю репутацію. А у медичній сфері після того, як настав Covid, ми бачимо, яка корупція повернулася до системи. І економіка, яка була диверсифікована за часів Саакашвілі, енергетика, повернулися під контроль Росії. 90% імпорту, перших продуктів, надходять із Росії, а не з країн-стратегічних партнерів. Туризм, який припадав на західні країни, повернувся на 95% у залежність від Росії. За останні 9-10 років не було заарештовано жодну людину, яка шпигує на користь Росії. А тих, кого заарештували за часів Саакашвілі, випустили під приводом, що це були політичні в'язні. Сьогодні грузинський уряд критикує Євросоюз, Америку, але жодного слова не говорить про Росію.

"САМЕ ЧАС ПІДТРИМАТИ УКРАЇНУ ДІЯМИ, А НЕ РОЗМОВАМИ"

- Хочу перейти до вас, Мамуко. Покладаючись на ваш бойовий досвід, чи вірите ви у повномасштабний наступ Росії, чи це буде тільки наступ на сході, щоб відрізати сили?

– Сили, які Росія перекинула на кордон Білорусі, не можна протиставити Україні. Цими силами Росія повномасштабну війну не починатиме. Це схоже на черговий блеф Москви, яким вона маніпулює вже давно. Мене найбільше дивує, як це не набридло західним політикам, які це розуміють, сидять за столом і вислуховують, що каже їм Путін. На даний момент, з воєнної точки зору, в Росії зараз недостатньо сил, щоб розпочати бойові дії. Думаю, їм потрібно буде посилювати логістику та перекидати значно більше солдатів, щоб розпочати війну. Щодо ескалації на сході – навряд чи. Тому що нерозумно починати військову операцію там, де вже 7-8 років йде війна і створено лінію фронту, яку важко переступити навіть з величезними бойовими втратами… На мою думку, Росія цілком може піти з білоруського напрямку, це найближчий шлях до політичного центру України, і метою може стати саме Київ. Тому що володіння центром дозволить далі окупувати Україну. Повномасштабна війна цілком можливо. Росія в процесі переговорів нарощуватиме чисельність і військової техніки, і особового складу саме на тій ділянці, яку я згадав. Цілком ймовірно, що може початися вторгнення, хоч і з великими втратами. Але для Росії це проблема. Сказати, чи буде війна на цьому етапі досить складно.

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- Чим зараз займається "Грузинський легіон"? То ви були у складі ЗСУ, потім вийшли, а що зараз робите?

- Ми залишаємось добровольчим об'єднанням, нещодавно оголосили про рекрутування людей у ​​зв'язку з ескалацією. Наразі саме час підтримати Україну діями, а не розмовами. Хлопці, які служать у "Грузинському легіоні", представляють Грузію, вони є тим меседжем, який Грузія передала Україні.

-Але для уряду Грузії вони найманці?

-Знаєте, немає такого закону. Після того, як наш перший хлопець загинув тут, у грузинському парламенті намагалися ухвалити закон, щоб допомога Україні сприймалася як найманство. Ухвалити такий закон не змогли, бо побоялися реакції грузинського суспільства. Ми оголосили рекрутування, на нього відгукнулися здебільшого грузини. Найближчим часом лише від Грузії прибуде щонайменше 300 людей. А щодо колишніх солдатів США, вони теж приїжджатимуть. Відгукнулося не менше ста бажаючих. Кожен із них сказав, що "якщо США не може ввести війська та допомогти Україні, то вони самі це зроблять". Сам особисто проводжу інтерв'ю з кожним солдатом, який приїхав сюди, і я маю розуміти їхню мотивацію.

-То що ж їх мотивує?

- Вони вважають, що США зробили замало для того, щоб захистити Україну. Готові приїхати та допомагати. Це солдати із дуже високим рівнем бойової підготовки.

-Тобто це ветерани?

-Так, ветерани здебільшого з ветеранських організацій, з якими я комунікую. У США я дуже часто їжджу, з ними розмовляю, і багато хлопців вже днями приєднаються.

СИТУАЦІЯ В ГРУЗІЇ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТОГО, ЩО БУДЕ В УКРАЇНІ

-Нона, як представницю опозиції та соратницю Міхеїла Саакашвілі не можу не запитати про нього. Чим він керувався і на що розраховував, повертаючись до Грузії?

– Міхеїла Саакашвілі я бачила буквально тиждень тому у в'язниці. За останні три місяці я не змогла до нього зайти – я була єдиним депутатом, якого не пускали. Він у досить бойовому настрої, він чудово розуміє, що зараз відбувається, стежить за подіями. На що він розраховував? Думаю, що він мав якісь очікування, і не всі з них виправдалися. У деяких моментах він прорахувався. Міхеїл сподівався, що населення Грузії буде все-таки активнішим і братиме участь у його звільненні. Думаю, це одна з фатальних помилок, які він зробив. Швидко звільнити його не вдасться. Тому все залежить від того, що відбудеться в Україні та як у майбутньому діятимуть опозиційні партії у Грузії.

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- Влада, яку підтримує Росія, може призвести до того, що опозиція поступово зникає. Як ви бачите опозиційний рух у Грузії?

- Чи зникають опозиційні партії? Дев'ять років намагаються, щоб ми зникли – я маю на увазі, наша партія, яку створив Міхеїл Саакашвілі. Дев'ять років нам погрожують, що зітруть з лиця землі. Але ми ще є, нас не стерли. І у нас 30% людей у ​​країні, які стабільно голосують за нашу партію.

-Єдина реформа, яку не встиг провести Саакашвілі, – це судова. Наразі він сидить у в'язниці. Петро Порошенко також провів дуже багато реформ, але залишилася нереформована судова система, яка його зараз і пожирає. Чи бачите ви паралелі і чому їм потрібно було залишати собі цю лазівку?

- На одному із судових процесів Саакашвілі зізнався, що розплачується за те, що свого часу не зробив. Думаю, це була реформа, яку всі намагалися відтягнути, коли проводили найрадикальніші реформи. Не буду йти в деталі, чому судова система залишилася в цілому недоторканною свого часу, але тепер це відобразилося на ньому самому. Думаю, вони сьогодні зрозуміли, якої помилки припустилися свого часу, коли не зробили судову реформу. Судову реформу обіцяв виправити олігарх, який прийшов у 2012 році до влади (Бідзіна Іванішвілі, прем'єр-міністр Грузії з 25 жовтня 2012 року по 20 листопада 2013 року, - ред.), із дуже страшної судової системи він зробив ще гіршу. Бо сьогодні нашої судової системи практично не існує. Вона підвладна уряду, капризам однієї людини, і за таких обставин в опозиції бути важко.

-Мамуко, що робитиме Грузинський легіон у разі повномасштабного вторгнення Росії?

-Ми і зараз перебуваємо на лінії зіткнення, наші хлопці зі зброєю в руках захищають Україну. Зараз ми наростимо міць, це найбільший заклик, який проводив "Грузинський легіон" за весь час перебування в Україні, найбільша кількість людей, які приїдуть сюди. Люди з колосальним бойовим досвідом із різних країн світу. Коли цей бойовий досвід поєднується, ми представляємо досить серйозну бойову машину.

Україна – останній рубіж оборони, кордон між цивілізованим та нецивілізованим світом. І всі повинні добре це розуміти, особливо політики з Євросоюзу.

Ірина Сампан

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