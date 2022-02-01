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Тристоронній союз Британія-Україна-Польща: яким він буде і що дасть? | Спецефір БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Новий оборонний союз – Україна-Польща-Британія. Якою буде співпраця осі Лондон-Варшава-Київ і що це дасть учасникам? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у спецефірі "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізують, яким буде новий "троїстий союз".

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичної співпраці в Європі. Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання оборонної зброї Україні, щоб вона могла відбити російське вторгнення.

Автор: 

Велика Британія (5663) оборона (4833) Польща (8636) Джонсон Борис (584) Моравецький Матеуш (371) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+5
Вот теперь понятно, что Порошенко в Польше делал и за что его так Зе хочет посадить.
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01.02.2022 16:55 Відповісти
+4
Це наслідок його політики. Він же із заходом працював.
А зе впирається.
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01.02.2022 16:18 Відповісти
+3
Не ,это зермак еще до Порошенко договорился когда писюном на рояле бацал.
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01.02.2022 16:39 Відповісти
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ждите к вечеру соевый гетьман набухается и начнет кукарекать что это он организовал
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01.02.2022 16:00 Відповісти
хто про що, а кацап "андрей" перевозбудилося на своїй скрепній темі..
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01.02.2022 17:53 Відповісти
Це наслідок його політики. Він же із заходом працював.
А зе впирається.
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01.02.2022 16:18 Відповісти
Ти гадаєш, всі забули, як за Порошенка без кінця сралися з Польщею?
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01.02.2022 16:23 Відповісти
хіба що у відосиках зеЛоха та шмарія
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01.02.2022 17:54 Відповісти
кацапу васильєву знов "наложили".. в цей раз прямо у "макітру"
https://www.dw.com/uk/poroshenko-poletiv-u-turne-pislia-nevdaloi-sproby-vruchyty-yomu-povistku/a-60179180
...політик вирушив у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, де проведе ряд зустрічей. Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі".
Також 20-21 грудня в Польщі на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному флангу", зазначила пресслужба.
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01.02.2022 17:56 Відповісти
Не ,это зермак еще до Порошенко договорился когда писюном на рояле бацал.
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01.02.2022 16:39 Відповісти
Интересно как зеля выкрутится, чтоб этого не было...
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01.02.2022 16:20 Відповісти
Вот теперь понятно, что Порошенко в Польше делал и за что его так Зе хочет посадить.
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01.02.2022 16:55 Відповісти
всё таки стоит подписать договор о создании союза в варшаве. "варшавский договор - УПА" )))))))
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01.02.2022 16:20 Відповісти
А через місяць-другий запропонувати членам нікчемного зборища НАТО покинути його і активно приєднуватись до союзу Англія-Польша-Україна! Якщо до нього примкне хоча б Туреччина, Литва, Латвія, Естонія і Румунія й підтримає США, то стару нікчемну клячу - НАТО можна розпускати! Тому що всьому світу вже зараз видно що за безпеку Євпропи готові воювати не так багато країн на які можна покластись і це не Німеччина і не Франція!
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01.02.2022 16:47 Відповісти
главное чтобы Елдак ничего не запорол....!
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01.02.2022 17:23 Відповісти
нехорошо шутить про поляков и УПА. Это что то из категории когда Ургант пошутил про коммисара растрелявшего украинскую деревню (за что на него сильно обиделись украинские националисты)
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01.02.2022 17:56 Відповісти
Останні слова Богдана на відео були дійсно "без цензури".
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01.02.2022 18:40 Відповісти
Союз сумнівний. Тому що англійці мають багатовіковий досвід зради своїх континентальних союзників (під машкарою "своїх вічних інтересів"). Нема значення, кого саме: французів, шведів, фіннів, поляків, литовців, латишів..., українців (в 1919-21). До того ж, англійці - слабкі воїни порівняно з такими першокласними бійцями як українці, чехи чи поляки. Варто нагадати, що найвидатніший полководець Другої світової, Монтгомері, не є етнічним англійцем. Краще українцям взятись за творення міцного союзу з поляками, чехами, словаками та литовцями (з якими вони, по суті, стануть непереможними у всьому світі). Так що не відволікайте уваги від найважливішого !
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03.02.2022 10:08 Відповісти
 
 