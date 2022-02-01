Тристоронній союз Британія-Україна-Польща: яким він буде і що дасть? | Спецефір БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Новий оборонний союз – Україна-Польща-Британія. Якою буде співпраця осі Лондон-Варшава-Київ і що це дасть учасникам? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у спецефірі "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізують, яким буде новий "троїстий союз".

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичної співпраці в Європі. Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання оборонної зброї Україні, щоб вона могла відбити російське вторгнення.