Тристоронній союз Британія-Україна-Польща: яким він буде і що дасть? | Спецефір БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО
Новий оборонний союз – Україна-Польща-Британія. Якою буде співпраця осі Лондон-Варшава-Київ і що це дасть учасникам? Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у спецефірі "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізують, яким буде новий "троїстий союз".
Президент України Володимир Зеленський заявив про створення Україною, Великою Британією та Польщею нового формату політичної співпраці в Європі. Створення нової осі Лондон-Варшава-Київ відбувається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання оборонної зброї Україні, щоб вона могла відбити російське вторгнення.
Топ коментарі
+5 Lyk Omore
показати весь коментар01.02.2022 16:55 Відповісти Посилання
+4 Ksenia VB
показати весь коментар01.02.2022 16:18 Відповісти Посилання
+3 Освальд Кобблкот
показати весь коментар01.02.2022 16:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зе впирається.
https://www.dw.com/uk/poroshenko-poletiv-u-turne-pislia-nevdaloi-sproby-vruchyty-yomu-povistku/a-60179180
...політик вирушив у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі, де проведе ряд зустрічей. Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі".
Також 20-21 грудня в Польщі на запрошення керівництва Сенату Порошенко візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному флангу", зазначила пресслужба.