Стан двох найтяжчих вдалося стабілізувати: Риженко розповів, як почуваються поранені Рябчуком військовослужбовці. ВIДЕО

П’ятеро поранених внаслідок розстрілу на заводі "Південмаш" у Дніпрі залишаються у лікарні, стан двох найтяжчих вдалося стабілізувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу 1 лютого.

За його словами, в перший день було проведено чотири операції, наступного дня ще дві. У пацієнтів була велика крововтрата: в Ігоря – близько двох літрів крові, у Жанни – понад три. В цілому перелито вже 12 літрів крові. Також лікар зазначив, що задля допомоги пораненим понад 100 мешканців Дніпра здали кров.

Риженко повідомив, що двох поранених Артемом Рябчуком нацгвардійців вже сьогодні хочуть перевести з реанімації у травматологічне та хірургічне відділення лікарні. Стан ще двох, найтяжчих, Ігоря та Жанни – вдалося стабілізувати.

Він зазначив, що одна з трьох куль, яка потрапила у тіло Жанни, майже повністю роздробила хребець: "Медики дістали його фрагменти. Зараз Жанна добре рухає ногами та показує майже усе, що може зробити здорова людина. Думаю, що у неї все буде добре".

Лікар підкреслив, що у всіх пацієнтів позитивна динаміка і життю поранених наразі загрози немає: "Усі пацієнти одужують, усміхаються. Жанна постійно воркує з мамою, а вона від дочки не відходить. До них усіх приїздять найближчі люди. Раніше я казав, що майбутнє Жанни – туманне. Але зараз я вважаю, що у неї все має бути добре".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, але динаміка - позитивна.