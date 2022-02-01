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Стан двох найтяжчих вдалося стабілізувати: Риженко розповів, як почуваються поранені Рябчуком військовослужбовці. ВIДЕО

П’ятеро поранених внаслідок розстрілу на заводі "Південмаш" у Дніпрі залишаються у лікарні, стан двох найтяжчих вдалося стабілізувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова Сергій Риженко під час брифінгу 1 лютого.

За його словами, в перший день було проведено чотири операції, наступного дня ще дві. У пацієнтів була велика крововтрата: в Ігоря – близько двох літрів крові, у Жанни – понад три. В цілому перелито вже 12 літрів крові. Також лікар зазначив, що задля допомоги пораненим понад 100 мешканців Дніпра здали кров.

Риженко повідомив, що двох поранених Артемом Рябчуком нацгвардійців вже сьогодні хочуть перевести з реанімації у травматологічне та хірургічне відділення лікарні. Стан ще двох, найтяжчих, Ігоря та Жанни – вдалося стабілізувати.

Він зазначив, що одна з трьох куль, яка потрапила у тіло Жанни, майже повністю роздробила хребець: "Медики дістали його фрагменти. Зараз Жанна добре рухає ногами та показує майже усе, що може зробити здорова людина. Думаю, що у неї все буде добре".

Лікар підкреслив, що у всіх пацієнтів позитивна динаміка і життю поранених наразі загрози немає: "Усі пацієнти одужують, усміхаються. Жанна постійно воркує з мамою, а вона від дочки не відходить. До них усіх приїздять найближчі люди. Раніше я казав, що майбутнє Жанни – туманне. Але зараз я вважаю, що у неї все має бути добре".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стан пораненої вбивцею-нацгвардійцем на "Південмаші" жінки: куля розтрощила херебет, перелито 4 літри крові. ФОТО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, але динаміка - позитивна.

Дніпро (3303) стрілянина (1795) Риженко Сергій (65) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+14
Всім швидкого одужання і здоров'я як до поранення.
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01.02.2022 14:17 Відповісти
+14
медики Мечникова - крутые..., за 8 лет войны многому научились и многое умеют, девушке и остальным раненым повезло, что они попали в такие руки...
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01.02.2022 14:28 Відповісти
+9
Женщина на проходной тоже над ним поиздевалась , за что он ее и застрелил ?
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01.02.2022 14:34 Відповісти
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Всім швидкого одужання і здоров'я як до поранення.
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01.02.2022 14:17 Відповісти
Если они случайно попали под раздачу. то жалко. А если они те. что его травили, то пожалуй поделом им досталось. Может поумнеют.

Рябчука жалко. Если бы не он. так и продолжали издеваться и убивать ребят. списывая на самоубийство.
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01.02.2022 14:28 Відповісти
Женщина на проходной тоже над ним поиздевалась , за что он ее и застрелил ?
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01.02.2022 14:34 Відповісти
особенно обижала его молодая 36-летняя одинокая мать 11 девочки, вахтер на дверях, без оружия, но с ключами от выхода в город...которые он так и не отобрал у нее (ему даже пришлось стрелять в замки...но и они его обидели - не открылись)
жалко его, конечно, даже больше чем эту 22-летнюю девочку, которой стрельнул в спину только из-за того, что она, должна каждые полчаса докладывать обстановку - думаю этим она его тоже унизила...
виновные должны понести наказание (и командиры, и те кто его травил и беспредельщики и т.д)..
но невинные - не должны страдать !!!
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01.02.2022 14:42 Відповісти
Вахтёрша случайно попала под раздачу
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01.02.2022 14:54 Відповісти
Одни передёргивают в одну сторону, другие передёргивают в другую.
Согласитесь, что этот утырок не единственный виноватый в этой истории. Либо имели место проявления издевательств, и тогда виноваты те, кто издевались и те, кто про это молчал + командование, которое допустило. Либо этого небыло и чувак - неадекват. Тогда сразу возникают вопросы каким образом неадекват попал в ряды ВСУ, как ему доверили боевое оружие и как его неадекватность не была обнаружена.
А так свалить всю вину на этого придурка - это слишком просто, но это не поможет предотвратить такое в будущем.
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01.02.2022 14:57 Відповісти
Если взять во внимание то, как срочник на третьем месяце службы стреляет от бедра и быстро перезаряжается, то скорее всего он заранее подготовленный диверсант, в задачу которого входило сделать именно то, что он сделал. Только этим можно объяснить все его действия, в том числе и поведение после задержания.
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01.02.2022 15:39 Відповісти
<facepalm>
то, что чувак стреляет от бедра уже показывает, что он никакой не диверсант и никакой подготовки у него нет. После трёх месяцев в учебке вы бы тоже знали в какое отверстие вставляется магазин и, соответственно смогли бы перезарядить калаш. Хватит это говно продиверсантов разгонять.
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01.02.2022 15:41 Відповісти
Хватит говно про дедовщину разгонять, потому что по этому поводу нет ни одного свидетельства.
Та баба которая у Шустера выступала - ни одной фамилии не названо. С точки зрения следствия это полное отсутствие доказательств, причем против тех, кто у же в земле, и в свою защиту уже ничего не скажет.
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01.02.2022 15:45 Відповісти
дедовщина - одна из официальных версий следствия. А ваши добыслы про диверсантов - всего лишь ваши домыслы.
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01.02.2022 15:48 Відповісти
Вам стоит начать отличать версии от доказательств. Это две очень разных вещи.
Кроме того пока следствие идет о нем публикуется только та информация, которую очень хотят слышать журналисты и не более того.
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01.02.2022 15:52 Відповісти
ё-маё! И какаие доказательства в пользу диверсии? Чувак из караула умеет стрелять с калаша? Рандомно остановленная тётка на машине повезла его на восток а не на запад?
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01.02.2022 16:34 Відповісти
Недели не прошло - уже есть приказ *********** о прекращении призыва, у вас это вообще никаких мыслей не вызывает?
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01.02.2022 15:54 Відповісти
Конечно вызывает. Зеля - дебил. И я об этом говорю с 2018 года.
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01.02.2022 16:34 Відповісти
А что дает призыв ? Бесплатню рабсилу ?

Напомню тебе, что ОЧЕНЬ многие воевавшие добровольцами с 14го - ДО того момента НЕ СЛУЖИЛИ в армии ВОВСЕ ! А воевали ОТЛИЧНО !

Так что срочная армия по призыву НИЧЕГО не дает обороноспособности ! Важно ЖЕЛАНИЕ воевать, когда будет необходимо ! А научится, когда хочешь можно практически МГНОВЕННО ! А для сложных технических служб - есть контрактная армия !
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01.02.2022 19:50 Відповісти
животное!
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01.02.2022 15:04 Відповісти
медики Мечникова - крутые..., за 8 лет войны многому научились и многое умеют, девушке и остальным раненым повезло, что они попали в такие руки...
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01.02.2022 14:28 Відповісти
Стрелку пожизненно... Издевались не издевались,не важно... Только за женщину на КПП.
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01.02.2022 14:37 Відповісти
Рыженко - зеленый Дятел.. Нахрена со слугой Народа снюхался ??
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01.02.2022 14:38 Відповісти
а може він конхет чоколадових переїв?
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01.02.2022 14:43 Відповісти
Вахтёршу жалко. Совершила подвиг, который никому нинафиг не нужен и который никто не оценит. Отдала бы те долбаные ключи, может жива бы осталась (а может и нет).
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01.02.2022 14:50 Відповісти
Золотые руки у Сергея Рыженко
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01.02.2022 15:36 Відповісти
Це не він операції робить. Риженко коррупціонер.
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01.02.2022 16:28 Відповісти
Если придут в себя - пусть расскажут, за что он их изрешетил.
Будет интересно послушать.
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01.02.2022 16:01 Відповісти
Жінка дійсно повелася героїчно. Якщо би вона віддала ключі, той би вийшов на територію заводу або навіть на вулицю, і стрілянина могла би продовжитись. Хто знає, скільки ще людей тоді би загинуло?
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01.02.2022 16:04 Відповісти
ДОБЕЙТЕ ИХ !!!
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01.02.2022 16:47 Відповісти
 
 