Окопна війна: "Тисячі українських воїнів досі перебувають в окопах. Проте не потрібно забувати тих, хто вже пройшов через ці окопи", - ветеран Сергій Коновал. ВIДЕО

Ветерани російсько-української війни створили Будинок ветерана в Тернополі, щоб воїни, які пройшли горнило боїв, а також українська молодь мали можливість зустрічатися і вирішувати спільні проблеми.

Саме про це наш сьогоднішній репортаж у рубриці "Окопна війна", розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

В період, коли загроза повномасштабного вторгнення російських військ в Україну дуже висока, українці активізувалися - знову іде допомога на фронт. Проте є категорія українських воїнів, які воювали в перші роки війни з Росією, і тепер теж потребують допомоги - моральної та матеріальної. Що їм робити, якщо держава і влада не може чи не хоче брати на себе ці функції? Воїни самоорганізовуються і починають турбуватися про самих себе.

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Саме таким шляхом пішли наші захисники в Тернополі. Їхня громадська організація отримала приміщення від міської ради. Хлопці виграли конкурс, завдяки якому змогли закупити обладнання. З допомогою меценатів та волонтерів зробили ремонт і Будинок ветерана почав функціонувати.

Керівники цього проєкту, воїни- добровольці Назар Сарабун та Сергій Коновал роблять все, щоб навколо цього закладу згуртувати ветеранську спільноту і небайдужу молодь, яка має бути готовою захищати свою країну.

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Подібні заклади функціонують в Житомирі, Києві, Рівному, Львові і тепер в Тернополі.

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