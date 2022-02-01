Коболєв про сьогоднішні обшуки: Пов'язані із кримінальною справою щодо "газу Жеваго". Лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. ВIДЕО

Обшуки у домі екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва пов'язані із кримінальною справою за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

Про це Коболєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Все в житті буває вперше - сьогодні в мене перший домашній обшук. На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Чернігівській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду", - пише він.

"Коментувати саму процедуру обшуку вже в моїй присутності не буду, але на його формальній підставі варто трохи зупинитись: підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго". Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї є багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут ї пояснювати в деталях", - продовжує Коболєв.

"Відмічу основне - в процесі врегулювання проблеми, яка виникла більше 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд. грн. (та повернути більше 200 млн. грн. вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання", - додав він.

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Далі, за словами Коболєва, він зупиняється на головному:

"Упродовж всіх семи років роботи в "Нафтогазі" наша команда та я особисто керувалась інтересами Компанії та її кінцевого власника - народу України. Тому мені не соромно і не лячно пояснювати будь-які свої рішення на посаді голови компанії та лідера команди", - зазначає екскерівник "Нафтогазу".

"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюсь від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно. Не сильно, адже з домінуючим принципом поточного історичного моменту під кодовою назвою "Слабоуміє і отвага" мене почали знайомити приблизно рік тому", - резюмував він.

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