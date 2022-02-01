Коболєв про сьогоднішні обшуки: Пов'язані із кримінальною справою щодо "газу Жеваго". Лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. ВIДЕО
Обшуки у домі екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва пов'язані із кримінальною справою за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".
Про це Коболєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Все в житті буває вперше - сьогодні в мене перший домашній обшук. На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Чернігівській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду", - пише він.
"Коментувати саму процедуру обшуку вже в моїй присутності не буду, але на його формальній підставі варто трохи зупинитись: підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго". Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї є багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут ї пояснювати в деталях", - продовжує Коболєв.
"Відмічу основне - в процесі врегулювання проблеми, яка виникла більше 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд. грн. (та повернути більше 200 млн. грн. вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання", - додав він.
Далі, за словами Коболєва, він зупиняється на головному:
"Упродовж всіх семи років роботи в "Нафтогазі" наша команда та я особисто керувалась інтересами Компанії та її кінцевого власника - народу України. Тому мені не соромно і не лячно пояснювати будь-які свої рішення на посаді голови компанії та лідера команди", - зазначає екскерівник "Нафтогазу".
"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюсь від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно. Не сильно, адже з домінуючим принципом поточного історичного моменту під кодовою назвою "Слабоуміє і отвага" мене почали знайомити приблизно рік тому", - резюмував він.
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дивний літак біля Київа
мабуть клован зеЛох хотів драпанути, та його не випускали з України)
Зе!Лозунг 6 - СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА!
Аплодирую стоя Коболеву
"дешева рибка-погана юшка" ни разу не слыхал?это как раз про таких экономных
Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
Планируется разделить «Укрнафту», Игорь Коломойский (с партнерами) и НАК «Нафтогаз Украины» порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а «по-братски»: частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда.
Игорь Валериевич использует «спорные» 9 млрд кубометров газа для того, чтобы выторговать у НАК «Нафтогаз Украины» все самое вкусное от «Укрнафты». Тем более, раздел совместного имущества удачно совпал с завидными успехами олигарха в судах, и с приходом в «Нафтогаз» склонного на компромиссы Юрия Витренко.
У Коломойского со товарищи останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа. А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться.
https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
Якщо(!) у нього не було іншого корупційного інтересу за сторони, не бачу проблем.
тут недалекие "борцы с коррупцией" ни гу-гу...
Умиляет упоротая ж\б уверенность, что такие миллиарды - "на благо" Украине ...