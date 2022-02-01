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Коболєв про сьогоднішні обшуки: Пов'язані із кримінальною справою щодо "газу Жеваго". Лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. ВIДЕО

Обшуки у домі екскерівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва пов'язані із кримінальною справою за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго".

Про це Коболєв повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Все в житті буває вперше - сьогодні в мене перший домашній обшук. На мій превеликий жаль, я не був вдома на його початку (гостив у друзів в Чернігівській області), але відразу та швидко повернувся після повідомлення від охоронців будинку про непрошених візитерів. З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду", - пише він.

"Коментувати саму процедуру обшуку вже в моїй присутності не буду, але на його формальній підставі варто трохи зупинитись: підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого "газу Жеваго". Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї є багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут ї пояснювати в деталях", - продовжує Коболєв.

"Відмічу основне - в процесі врегулювання проблеми, яка виникла більше 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд. грн. (та повернути більше 200 млн. грн. вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР проводить обшуки в Коболєва, - джерела

Далі, за словами Коболєва, він зупиняється на головному:

"Упродовж всіх семи років роботи в "Нафтогазі" наша команда та я особисто керувалась інтересами Компанії та її кінцевого власника - народу України. Тому мені не соромно і не лячно пояснювати будь-які свої рішення на посаді голови компанії та лідера команди", - зазначає екскерівник "Нафтогазу".

"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюсь від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно. Не сильно, адже з домінуючим принципом поточного історичного моменту під кодовою назвою "Слабоуміє і отвага" мене почали знайомити приблизно рік тому", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДБР підтвердили проведення обшуків у Коболєва за фактом незаконного відчуження у 2020 році газу на 2,2 млрд грн. ФОТО (оновлено)

Коболєв про сьогоднішні обшуки: Повязані із кримінальною справою щодо газу Жеваго. Лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу 01
Коболєв про сьогоднішні обшуки: Повязані із кримінальною справою щодо газу Жеваго. Лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу 02

Автор: 

Нафтогаз (4433) обшук (1983) Укртрансгаз (878) Коболєв Андрій (823) ДБР (3562)


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Топ коментарі
+8
Провести обыск У Коломойского, который доит Нафтогаз и страну много лет - слабо... Удобнее у Коболева, там крыши нет. Плюс - имитация деятельности для верующих

Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
Планируется разделить «Укрнафту», Игорь Коломойский (с партнерами) и НАК «Нафтогаз Украины» порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а «по-братски»: частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда.
Игорь Валериевич использует «спорные» 9 млрд кубометров газа для того, чтобы выторговать у НАК «Нафтогаз Украины» все самое вкусное от «Укрнафты». Тем более, раздел совместного имущества удачно совпал с завидными успехами олигарха в судах, и с приходом в «Нафтогаз» склонного на компромиссы Юрия Витренко.
У Коломойского со товарищи останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа. А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться.

https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
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01.02.2022 15:40 Відповісти
+7
сів.. але сів якось странно.. в Жулянах.
мабуть клован зеЛох хотів драпанути, та його не випускали з України)
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01.02.2022 15:35 Відповісти
+7
Четко сказано про поточний перебіг подій в Україні
Зе!Лозунг 6 - СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА!
Аплодирую стоя Коболеву
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01.02.2022 15:40 Відповісти
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https://fr24.com/96260/2aad73fd https://fr24.com/96260/2aad73fd

дивний літак біля Київа
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01.02.2022 15:07 Відповісти
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01.02.2022 15:08 Відповісти
Похоже на чувака, вскакивающего с кресла - "Где следующая серия Сватов?!!!"
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01.02.2022 15:13 Відповісти
Схоже, що спалює пальне.
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01.02.2022 15:16 Відповісти
То Бубочку катають на самальотє
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01.02.2022 15:30 Відповісти
сів.. але сів якось странно.. в Жулянах.
мабуть клован зеЛох хотів драпанути, та його не випускали з України)
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01.02.2022 15:35 Відповісти
Це гази Жеваго...
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01.02.2022 15:08 Відповісти
А Жеваго вже знайшли?
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01.02.2022 15:23 Відповісти
по запаху газа идут - скоро найдут )))
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01.02.2022 15:29 Відповісти
кримінальна справа - це не лякати та привіти... це кримінальна справа проти корупціонера.. за такі злочини сидять поки вязниця не розвалиться... а кобель хоче переляком відбутися...
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01.02.2022 15:31 Відповісти
шо за мода называть кого либо виновным до решения суда? чай не рашка лапотная
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01.02.2022 15:44 Відповісти
наши суду - это имитация судов... 30лет ждем решений судов по коррупционерам... решений нет а коррупционеров все больше... уже третье поколение коррупционеров взросло а решений все нет... только умники пописывают, которые кроме зрады ничего не видят и не слышат ...
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02.02.2022 15:22 Відповісти
привыкли небожители к безнаказанности, сучье
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01.02.2022 15:38 Відповісти
да не говори .ну ща боря джонсон поукорачивает тем рахаолигархам оппетиты
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01.02.2022 15:46 Відповісти
Четко сказано про поточний перебіг подій в Україні
Зе!Лозунг 6 - СЛАБОУМИЕ И ОТВАГА!
Аплодирую стоя Коболеву
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01.02.2022 15:40 Відповісти
Никакого смысла не будет - если его не накажут. Только в этом смысл этой суеты.
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01.02.2022 15:40 Відповісти
а в чем он виноват? с бубочкой не скорешился?или с еиной бабушкой?
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01.02.2022 15:47 Відповісти
А вина не очевидна ? Откуда такие доходы и сверхприбыля. В нищей стране. Тоже самое у геращенки 15 квартир в Киеве. Нам не нужны такие лжепатриоты. Это очень дорого для страны.
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01.02.2022 16:20 Відповісти
та я вижу ,шо вы выбрали то,шо подешевле...бубочку.
"дешева рибка-погана юшка" ни разу не слыхал?это как раз про таких экономных
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01.02.2022 17:57 Відповісти
Бубу и бабушку долбай посильнее. Я за.
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01.02.2022 16:21 Відповісти
а серлещ, его нужно оставить в пакое?
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01.02.2022 20:30 Відповісти
Провести обыск У Коломойского, который доит Нафтогаз и страну много лет - слабо... Удобнее у Коболева, там крыши нет. Плюс - имитация деятельности для верующих

Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
Планируется разделить «Укрнафту», Игорь Коломойский (с партнерами) и НАК «Нафтогаз Украины» порежут ее на две части. Делить будут не поровну, а «по-братски»: частникам кусок пожирнее, объедки - любимой Родине. В общем, как всегда.
Игорь Валериевич использует «спорные» 9 млрд кубометров газа для того, чтобы выторговать у НАК «Нафтогаз Украины» все самое вкусное от «Укрнафты». Тем более, раздел совместного имущества удачно совпал с завидными успехами олигарха в судах, и с приходом в «Нафтогаз» склонного на компромиссы Юрия Витренко.
У Коломойского со товарищи останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа. А все проблемы с тысячами заброшенных скважин того же Борислава и других их уже не будут касаться.

https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
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01.02.2022 15:40 Відповісти
бабки у маманьки.......
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01.02.2022 15:41 Відповісти
Зачем пугать,пусть премии вернет что сам себе навыписывал.
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01.02.2022 15:44 Відповісти
А як поживає матуська Кобалєва? Синаш - вірний син і слуга отєчєства, як татко Карла кує гривні в Україні, а вона на зелених папірцях спокійнісінько відсиджується! Хоча б синаша в гості запросила?
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01.02.2022 15:59 Відповісти
Як за Коболєва відсудили у Росії 3 млрд$ які потім розікрали Зеленський з Коломойським вже забулося. Але Коболєв був незручним бо не надто поспішав на договорняки з двома жидами. І його замінили Вітренком, який готовий роздєрєбаніть повністю Нафтогаз в угоду Бєнє. А Коболєву прилетіла отвєточка, щоб і іншим показати як суперечити улюбленому олігарху Зеленського.
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01.02.2022 16:03 Відповісти
Ага, навіть кавалєром ордена Ольги-героїні хлопець не став! Ні, добрі діла в цій країні творити неможливо!
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01.02.2022 16:07 Відповісти
Хз чи це сарказм, але ручна банда Бєні-Зеленського, яка називається ДБР, мочать тільки тих хто їм заважає чи заважав, щоб видоїти з цієї країни ще більше.
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01.02.2022 16:23 Відповісти
Угу, тобто Коболлев молодець - лаври йому. А чи відомо СКІЛЬКИ заплатили топовій юридичній компанії? ДО суду. Суд могли й програти. Вся заслуга - знайти топову юридичну компанію та переказати їм кошти, великі кошти. ВСЕ. Окрім того ДО отримання хоча б 1 центу успішна команда ВІДРАЗУ виплатила собі премії сотнями мільйонів гривень. Як так? Комусь давали премію в 50-100 зарплат?
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02.02.2022 08:54 Відповісти
У Вас депутати моновлади в конвертах, як кажуть, по півтора мільйона отримують щомісячно. То чому топ менеджер підприємтсва через яке проходять сотні мільярдів гривень має працювати на ЗП прибиральниці?
Якщо(!) у нього не було іншого корупційного інтересу за сторони, не бачу проблем.
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02.02.2022 15:29 Відповісти
Конечно какой сенс, когда миллионы у мамы в Америке
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01.02.2022 16:13 Відповісти
Правильно: лучше когда не миллионы, а миллиарды у Коломойского, или такие же, как у Коболева, миллионы у нынешнего Витренко- но типа в Украине...


тут недалекие "борцы с коррупцией" ни гу-гу...

Умиляет упоротая ж\б уверенность, что такие миллиарды - "на благо" Украине ...
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01.02.2022 16:28 Відповісти
У нас всем давно известно,, что если хочешь украсть и чтобы тебя не посадили, надо украсть очень много.
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02.02.2022 11:20 Відповісти
 
 