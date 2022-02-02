Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України. Ми надамо ПЗРК "Перун" та боєприпаси, - міністр оборони Блащак. ВIДЕО

Уряд Польщі ухвалив рішення стосовно надання Україні військової допомоги. Йдеться про постачання протиракетних комплексів та боєприпасів.

Про це повідомив у твітері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрі новини. На моє прохання Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - повідомив Маріуш Блащак.

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Блащак уточнив, що для ЗСУ передадуть "найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси".

У порівнянні з попередником, "Громом", "Перун" має нову, цифрову головку самонаведення. Він з підвищеною завадостійкістю та більшою ефективною дальністю виявлення повітряних об'єктів, а також з розширеними можливостями виявлення малорозмірних цілей (безпілотників та ракет, що маневрують).

Ракета Piorun також отримала нову польську систему неконтактного підривника (дозволяє програмувати відстань підриву бойової частини від мети) та двигун, що забезпечують велику дальність ураження.

Piorun – зенітна ракета нового покоління виробництва компанії Mesko, модернізація ПЗРК Grom, яка призначена для збивання "низьких" повітряних цілей. Дальність бою – 400-6500 м, висота польоту цілей – 10-4000 м, їх швидкість – від 320 м/с навздогін до 400 м/с назустріч. Калібр – 72 мм, довжина – 1,6 м, маса у бойовому стані – 16,5 кг, ракети – 10,25 кг. Приводиться в бойове положення за 15 с.