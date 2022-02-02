Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України. Ми надамо ПЗРК "Перун" та боєприпаси, - міністр оборони Блащак. ВIДЕО
Уряд Польщі ухвалив рішення стосовно надання Україні військової допомоги. Йдеться про постачання протиракетних комплексів та боєприпасів.
Про це повідомив у твітері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.
"Добрі новини. На моє прохання Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - повідомив Маріуш Блащак.
Блащак уточнив, що для ЗСУ передадуть "найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси".
У порівнянні з попередником, "Громом", "Перун" має нову, цифрову головку самонаведення. Він з підвищеною завадостійкістю та більшою ефективною дальністю виявлення повітряних об'єктів, а також з розширеними можливостями виявлення малорозмірних цілей (безпілотників та ракет, що маневрують).
Ракета Piorun також отримала нову польську систему неконтактного підривника (дозволяє програмувати відстань підриву бойової частини від мети) та двигун, що забезпечують велику дальність ураження.
Piorun – зенітна ракета нового покоління виробництва компанії Mesko, модернізація ПЗРК Grom, яка призначена для збивання "низьких" повітряних цілей. Дальність бою – 400-6500 м, висота польоту цілей – 10-4000 м, їх швидкість – від 320 м/с навздогін до 400 м/с назустріч. Калібр – 72 мм, довжина – 1,6 м, маса у бойовому стані – 16,5 кг, ракети – 10,25 кг. Приводиться в бойове положення за 15 с.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От вчора президент під гучні аплодисменти оголосив про розширення ЗСУ, яке ж сам і скоротив. Плюс сказав про підвищення зарплати. Але забув що на це і грошей немає і саму обіцянку запланували на 2023 рік для тих, хто продовжить контракт. Там багато нюансів. Але ж яка подача..
" МОСКАЛЬ
муж. , южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.
нато решили покончить с куйлом....
эмбарго на поставки оружия (любого) пробито ....
нато ещё не вкурсе что вслучае полномштабного конфликта Украины с рф... НАТО вынужденно будет воевать на стороне Украины....
Ну и?
Звучит конечно цинично, но самой армии это не нанесет никакого урона.
Крім снарядів до зенітних гармат та гармат бойових машин, Україна отримає дуже круті зенітні ракети Пьорун (Блискавка). Що це таке? Це як "Стінгер". Тільки за багатьма параметрами перевищує його.
Мала вага. Нічний/денний приціл. Вибір типу цілі - дрон, літак тощо. Цифрова обробка цифрового сигналу. Унікальна стійкість до оптичних та інших перешкод. І ще багато чого вкрай неприємного для ворога...
Нижче висоти 4км ворожі літаки чи вертольоти літати не будуть. А як будуть, то тільки вниз з переходом в підземний політ.
А для висоти вище 4км будуть інші сюрпризи...
https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bardzo Вardzo https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dzi%C4%99kuj%C4%99 dziękuję!