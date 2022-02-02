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Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України. Ми надамо ПЗРК "Перун" та боєприпаси, - міністр оборони Блащак. ВIДЕО

Уряд Польщі ухвалив рішення стосовно надання Україні військової допомоги. Йдеться про постачання протиракетних комплексів та боєприпасів.

Про це повідомив у твітері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрі новини. На моє прохання Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси", - повідомив Маріуш Блащак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща планує передати Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси, - Моравецький

Блащак уточнив, що для ЗСУ передадуть "найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси".

У порівнянні з попередником, "Громом", "Перун" має нову, цифрову головку самонаведення. Він з підвищеною завадостійкістю та більшою ефективною дальністю виявлення повітряних об'єктів, а також з розширеними можливостями виявлення малорозмірних цілей (безпілотників та ракет, що маневрують).

Ракета Piorun також отримала нову польську систему неконтактного підривника (дозволяє програмувати відстань підриву бойової частини від мети) та двигун, що забезпечують велику дальність ураження.

Piorun – зенітна ракета нового покоління виробництва компанії Mesko, модернізація ПЗРК Grom, яка призначена для збивання "низьких" повітряних цілей. Дальність бою – 400-6500 м, висота польоту цілей – 10-4000 м, їх швидкість – від 320 м/с навздогін до 400 м/с назустріч. Калібр – 72 мм, довжина – 1,6 м, маса у бойовому стані – 16,5 кг, ракети – 10,25 кг. Приводиться в бойове положення за 15 с.

Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України. Ми надамо ПЗРК Перун та боєприпаси, - міністр оборони Блащак 01

Автор: 

зброя (7543) Польща (8636) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+66
Респект друзьям. Нашу армию вооружают все настоящие друзья, кроме собственной власти.
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02.02.2022 10:20 Відповісти
+38
Благодарность Польше.
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02.02.2022 10:27 Відповісти
+33
Наша влада насміхається над військовими.
От вчора президент під гучні аплодисменти оголосив про розширення ЗСУ, яке ж сам і скоротив. Плюс сказав про підвищення зарплати. Але забув що на це і грошей немає і саму обіцянку запланували на 2023 рік для тих, хто продовжить контракт. Там багато нюансів. Але ж яка подача..
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02.02.2022 10:25 Відповісти
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Респект друзьям. Нашу армию вооружают все настоящие друзья, кроме собственной власти.
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02.02.2022 10:20 Відповісти
Наша влада насміхається над військовими.
От вчора президент під гучні аплодисменти оголосив про розширення ЗСУ, яке ж сам і скоротив. Плюс сказав про підвищення зарплати. Але забув що на це і грошей немає і саму обіцянку запланували на 2023 рік для тих, хто продовжить контракт. Там багато нюансів. Але ж яка подача..
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02.02.2022 10:25 Відповісти
Завжди вважав Кучму найгіршим президентом. В тому плані, що саме він поховав майбутнє України на багато років. Навіть гіршим за Януковича. А от зараз і не знаю навіть, хто найгірший. Найогидніший - точно бубочка.
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02.02.2022 10:28 Відповісти
Для Зели дела ничто, а видосики и подача - все. Главное прокукарекать.
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02.02.2022 10:31 Відповісти
Dziękuję bracia!
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02.02.2022 10:34 Відповісти
"извратили менталитет большинства русской нации"? Да русский по своей природе типичный хам. Со времен основания московии.
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02.02.2022 11:15 Відповісти
В Даль "Толковый словарь великарусскава наречия русскава языка" :
" МОСКАЛЬ

муж. , южн. москвич, русский; солдат, военнослужащий. От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись). Мутит, как москаль на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает! Москалить малорос. мошенничать, обманывать в торговле.
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02.02.2022 16:47 Відповісти
Гарна допомога і вчасна. А мокша нехай на опері про Сусаніна виховується.
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02.02.2022 10:22 Відповісти
Велика подяка Польщі і його братньому народу.
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02.02.2022 10:27 Відповісти
Дружньому народові. Харе вже "брататися".
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02.02.2022 13:33 Відповісти
Благодарность Польше.
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02.02.2022 10:27 Відповісти
Оце вже відчутна допомога. Дякуємо!
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02.02.2022 10:35 Відповісти
Главное , чтобьі в числе боеприпасов бьіли снарядьі 152 мм и танковьіе вьістрельі 125 мм , и побольше !
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02.02.2022 10:37 Відповісти
По-больше бетоннобойных, для разрушения оборонных сооружений.
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02.02.2022 12:32 Відповісти
Оце і е брати- слов'яни!
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02.02.2022 10:40 Відповісти
Это сверхсовременные ПЗРК. Круче стингеров.
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02.02.2022 10:41 Відповісти
Сдаётся мне что западный мир и
нато решили покончить с куйлом....
эмбарго на поставки оружия (любого) пробито ....
нато ещё не вкурсе что вслучае полномштабного конфликта Украины с рф... НАТО вынужденно будет воевать на стороне Украины....
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02.02.2022 10:42 Відповісти
НАТО в курсе,и масквабад - тоже..
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02.02.2022 13:25 Відповісти
ПЗРК змусить мацковських літунів відмовитися вільно літати, це ж їм не Сірія, де вони бомбили мирні міста. Тут прилетить і відправить літуна на груз "200". А "Джавеліни" і британські ПТРК змусили обкакатися расейських танкістів. Залишаються тільки ракети, але думаю через 2 роки прийде до влади Порошенко, Турчинов і наштампують декілька дивізіонів "Нептун", а можливо розроблять ще щось красивіше, що буде бити за 500 км., і тоді і мокші зі своїми ракетами призадумаються - варто лізти чи ні.
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02.02.2022 10:53 Відповісти
Это все понятно и хорошо, однако есть одно НО - расеянские самолеты могут отрабатывать по украинским городам не залетая на территорию Украины, а значит все эти ПЗРК, предназначенные в основном для борьбы с низколетящими целями, в этом случае будут бесполезны. Здесь нужны эшелонированные ПВО и ПРО.
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02.02.2022 11:23 Відповісти
В том то и оно, что с такой дистанции они смогут попасть в город не перепутав с другим городом)
Ну и?
Звучит конечно цинично, но самой армии это не нанесет никакого урона.
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02.02.2022 12:33 Відповісти
Это и так ясно, армии нанесет минимальный урон. Ракетные удары и бомбардировка городов противника носят немного иные цели. Ты погугли, в сети есть, зачем и как это делается, а так же очередность нанесения ударов по объектам городов.
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02.02.2022 13:28 Відповісти
Это срабатывает один на один, удары по городам. Но если за твоей спиной союзники, то это в корне меняет все.
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02.02.2022 13:52 Відповісти
И что они могут сделать, как воспрепятствовать? Ты реально рассуждай, а не в плане "если бы, да как бы". Союзники не будут воевать за нас, не будут в ответ на удары поражать расеянские города, объекты и вс. Хорошо бы "закрыть небо" Украины, вот это они могут, но что-то не спешат.
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02.02.2022 15:52 Відповісти
И что это даст РФ, бомбежка мирных городов, кроме санкций?
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04.02.2022 17:32 Відповісти
що буде бити за 500 км. ОТРК Сапсан 500 км для ВСУ самое то что нужно. НО деньги на этот ракетный комплекс не выделяют. При Зеленском, Ермак проект заморозил.
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02.02.2022 17:01 Відповісти
Подяка
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02.02.2022 10:58 Відповісти
Дякуємо! Це комплекс протиповітряної оборони набагато кращий і новіший за стінгер!
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02.02.2022 11:00 Відповісти
СУДЯ ПО рашинской пропаганде путлер всерьез намерен развязать войну и это лишь вопрос времени. Санкции и прочая лабуда, к сожалению, не помогут. Зебил игнорирует данные западных разведок, армия Украины неукомплектована необходимым, по факту это уже преступление нашего говнокомандувача ...
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02.02.2022 11:09 Відповісти
Орлов из под Рязани вещаешь?
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02.02.2022 11:32 Відповісти
Ольгино
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02.02.2022 13:27 Відповісти
ты тормоз! и очевидно фанат зебила. новости почитай внимательно
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02.02.2022 13:45 Відповісти
Лишь бы только эта сволочь снова чего-нибудь не ляпнула своим поганым языком...
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02.02.2022 11:13 Відповісти
Як завжди - лютий плюс!
Крім снарядів до зенітних гармат та гармат бойових машин, Україна отримає дуже круті зенітні ракети Пьорун (Блискавка). Що це таке? Це як "Стінгер". Тільки за багатьма параметрами перевищує його.
Мала вага. Нічний/денний приціл. Вибір типу цілі - дрон, літак тощо. Цифрова обробка цифрового сигналу. Унікальна стійкість до оптичних та інших перешкод. І ще багато чого вкрай неприємного для ворога...
Нижче висоти 4км ворожі літаки чи вертольоти літати не будуть. А як будуть, то тільки вниз з переходом в підземний політ.
А для висоти вище 4км будуть інші сюрпризи...
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02.02.2022 11:19 Відповісти
Кто еще не дал Украине ПЗРК, тот вонючка...
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02.02.2022 11:24 Відповісти
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02.02.2022 11:31 Відповісти

https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bardzo Вardzo https://ru.pons.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dzi%C4%99kuj%C4%99 dziękuję!
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02.02.2022 12:29 Відповісти
Друзья познаются в беде.
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02.02.2022 12:38 Відповісти
Характеристики цього Перуна https://youtu.be/LynIGiIGs1I росіянам буде жарко
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02.02.2022 12:43 Відповісти
прикольно,что украинцам перевод сказанного не нужен ..
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02.02.2022 13:23 Відповісти
Полякам-респект.Дуже гарна та корисна річ...
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02.02.2022 13:51 Відповісти
Piorun - це "Блискавка"
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02.02.2022 14:12 Відповісти
С миру по нитке- кацапчику гробик!
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02.02.2022 14:25 Відповісти
Чим рОЇСЯ відрізняється від фашиської Німеччини? а нічим, хіба своїм лаптєногім язиком
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02.02.2022 14:28 Відповісти
А матрьохі? Забув зовсім?
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03.02.2022 09:13 Відповісти
Спасибо Польша!
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02.02.2022 17:52 Відповісти
Гарна зброя, кацапам краще прислухатись.
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02.02.2022 19:37 Відповісти
поклон польским братьям!!!!!
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02.02.2022 21:49 Відповісти
 
 