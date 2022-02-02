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Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва. ВIДЕО

Головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва заявила, що нинішній очільник МВС Денис Монастирський бачив відео з місця ДТП за участі "Слуги народу" Олександра Трухіна через кілька днів після автопригоди, але запис не був доданий до справи, що передавалася ДБР для розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мусаєва заявила в ефірі телеканалу Україна 24.

"Денис Монастирський бачив це відео. Бачив відео з камер поліцейських через кілька днів після ДТП. Чи бачив це відео Зеленський, чи бачив це відео, наприклад, голова ДБР Сухачов - у мене цих даних немає... Якщо Монастирський це відео бачив і поліція передавала цю справу до ДБР, то чому вони не додали це відео як доказ?.. Те що сьогодні Трухіна виключили з партії - це добре, і те, що його виключать з фракції - також, але тут необхідно вимагати відставки чи відповідальності керівників правоохоронних органів. Адже йдеться про те, що суспільство не знало про ці факти і Трухіна покривали. Це називається саме так і ми можемо про це відверто казати", - заявила Мусаєва.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

Автор: 

ДТП (4483) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+93
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02.02.2022 14:28 Відповісти
+66
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02.02.2022 14:34 Відповісти
+62
Це на зальот, це п"здець!
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02.02.2022 14:29 Відповісти
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Монастирський - до побачення! Зеля тебе підставив - треба відповідати!
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02.02.2022 15:57 Відповісти
А кого він туди поставить, якби й хотів? Зняти просто.
Головне, - де тепер узяти голоси для призначення.
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02.02.2022 16:18 Відповісти
А може замість Трухи когось із "Європейської солідарності" посадити? А що? Дрібниця, а найвеличнішому буде приємно...
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02.02.2022 16:01 Відповісти
А шо, так можна?
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02.02.2022 16:13 Відповісти
Конечно, вон Лёха ганчаренко так и проситься на кукан….а уж как зеле приятно будет..
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02.02.2022 16:35 Відповісти
Как там ослы и ***** оманские поют "Каждый вечер наступает вдруг!"
А тут уже не вдруг, а РЕГУЛЯРНО.
Верной тропой идут бараны под предводительством ничтожества.
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02.02.2022 16:04 Відповісти
Кругова порука. Кодляк. Ми там правди не знайдемо.
Всю зелену банду треба гнати звідусіль. Пересадити як ОЗУ, яке обманом захопило владу в Україні.
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02.02.2022 16:12 Відповісти
организованная зеленая банда
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02.02.2022 17:16 Відповісти
Каков нарид,таки и слуги.Надеюсь наш вумный и высокообразованный прастый зевыборец гардицца своим хероем.
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02.02.2022 16:22 Відповісти
Ну шо ж вы как пацаны наивные… а шо разве Монястырский не из слуг каломыйского? Ну придержал, а сейчас шефа зелёного спасать надо, нужна сенсация, она есть у меня… что не понятного??
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02.02.2022 16:31 Відповісти
всі 3елені на виxід бо всі одинакові 3абреxались тільки нові вибори
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02.02.2022 16:39 Відповісти
Началось ,,Вэлыке Злывання Слуг Народа". Кого следующего сольют? Арахамию?
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02.02.2022 17:08 Відповісти
Контора "Зелені Рога і Копита" сипеться як картковий будинок.
Наївний "електорат" цього квартальлного пошляка готовий до наступних пригод?
Їх ще буде. Зекоманда ні одного дня не потратила на щось, що потрібне державі і людям. Це відверто цинічна шпана, яка навіть не вміє, а не те, що не хоче. Це суцільна арахамія в пінжаках.
Нарід, твою *ь! Ще раз таке зробите - то ну вас всіх на*!
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02.02.2022 17:35 Відповісти
Якщо б очільники ДБР і МВС мали поняття про честь,вже б давно подали б у відставку,як це зробив очільник нацгвардії.А так маємо те що маємо.
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02.02.2022 18:13 Відповісти
В этой воровской фракции собрались подонки, не достойные прибывать в Раде. А их т.н. лидер - лицо этого безобразия и идиатизма
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02.02.2022 18:20 Відповісти
Товарищи, Денис Монастырский - это нуль. Это ручная петрушка в руках торчка Володи и его Ермаков. Абсолютно бесполезен на своей должности.
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02.02.2022 18:45 Відповісти
Це закономірність -

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02.02.2022 19:35 Відповісти
то что монастырский пытался отмазать это 100%. это видео должно было появится в день аварии, но его тормозили, спасибо журналистам за видео
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02.02.2022 20:00 Відповісти
В лес , всем в лес пора зеуродам!
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03.02.2022 01:13 Відповісти
монастырскому не выгодно поднимать зарплату обычным полицейским. Порядочные кадры постоянно уходят и через год-два иссякнут вовсе. На их место, на такую не конкуретную зарплату, придут худшие представители общества, с низким интеллектом, которые как холопы станут выполнять приказы зеленого фюрера за возможность погрызть кость с барского стола. Это делается чтобы мы больше никогда не имели шанса увидеть подобное видео или узнать правду про очередного обдолбанного наркомана-алкаша из быдла, дорвавшегося до власти.
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03.02.2022 10:09 Відповісти
Цікаво, що . Шкода, що я не встиг такого урода запитати, чи це часом не Петрик вилучив всі записи з відеокамер по трасі Полтава-Бориспіль-Київ...
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03.02.2022 18:35 Відповісти
жабу под суд и лишить мандата
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04.02.2022 12:45 Відповісти
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