Монастирський бачив це відео через кілька днів після ДТП. Трухіна покривали, - Мусаєва. ВIДЕО

Головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва заявила, що нинішній очільник МВС Денис Монастирський бачив відео з місця ДТП за участі "Слуги народу" Олександра Трухіна через кілька днів після автопригоди, але запис не був доданий до справи, що передавалася ДБР для розслідування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Мусаєва заявила в ефірі телеканалу Україна 24.

"Денис Монастирський бачив це відео. Бачив відео з камер поліцейських через кілька днів після ДТП. Чи бачив це відео Зеленський, чи бачив це відео, наприклад, голова ДБР Сухачов - у мене цих даних немає... Якщо Монастирський це відео бачив і поліція передавала цю справу до ДБР, то чому вони не додали це відео як доказ?.. Те що сьогодні Трухіна виключили з партії - це добре, і те, що його виключать з фракції - також, але тут необхідно вимагати відставки чи відповідальності керівників правоохоронних органів. Адже йдеться про те, що суспільство не знало про ці факти і Трухіна покривали. Це називається саме так і ми можемо про це відверто казати", - заявила Мусаєва.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".