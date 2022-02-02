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"Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опублікувало відео отримання хабаря "слугою народу" Кузьміних. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео отримання хабаря нардепом "Слуги народу" Сергієм Кузьміних.

Про це йдеться у відео НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"28 січня 2022 року його викрили після одержання 558 тис. грн. Слідство вважає, що ці кошти нардеп отримав за зловживання своїми законними повноваженнями. Однак, через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли. І він й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства попри той факт, що від 31 січня 2022 року набув статус підозрюваного", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також читайте: "Слуга народу" Кузьміних просить тимчасово виключити його з фракції з можливістю повернення, - Палійчук

Автор: 

НАБУ (5097) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+48
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02.02.2022 16:23 Відповісти
+22
С нетерпением жду когда дуру Безуглую с конвертом "примут". Очень хочется послушать что она нам расскажет
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02.02.2022 16:12 Відповісти
+18
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02.02.2022 15:58 Відповісти
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02.02.2022 15:58 Відповісти
А где крышка над клавиатурой, чтоб можно хорошо ею хлопнуть???!!!
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02.02.2022 16:07 Відповісти
с гильотиной
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02.02.2022 19:04 Відповісти
Брат - справжній ВОЇН,а воно - звичайне ЗЕлайно. Чують "сосни народу",що незабаром їх поженуть сцяними ганчірками,от і " рубають бабло". Всі в лідера-клоуна-ЗЕшмарклю.
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02.02.2022 16:03 Відповісти
А некоторые побегут присмыкаться к другим партиям
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02.02.2022 16:09 Відповісти
Саме цікаве, що не зелені придумали ці схеми, а таким чином країну грабували з самого початку, в тому числі при ющі та криголамі, не кажучи про овоча! Треба колупати всю цю босоту з їхніми статками!
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03.02.2022 10:14 Відповісти
Оце обсерлон
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02.02.2022 16:12 Відповісти
Хочу бачити як зеленим роздають хабарі в стінах Ради.
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02.02.2022 16:14 Відповісти
Стаціонарних камер в туалетах Ради нема. Тому зелені роздають гроші саме там.
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02.02.2022 16:21 Відповісти
"...через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли." Джерело:

звісно можна було б поцікавитись в зеленських прихильників щодо зеленського "зняття депутатської недоторканності", але навіщо?
вони ж ніколи не зізнаються, що зеленське сцяння давно замінило їм воду.
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02.02.2022 16:12 Відповісти
А представляете если бы Пороха поймали!!
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02.02.2022 16:13 Відповісти
херли его ловить, он что, убегал?
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02.02.2022 16:31 Відповісти
Еще как и кричал справжньою собачою мовою - поехали, *б твою мать
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02.02.2022 16:46 Відповісти
С нетерпением жду когда дуру Безуглую с конвертом "примут". Очень хочется послушать что она нам расскажет
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02.02.2022 16:12 Відповісти
Щось типу цього

https://www.youtube.com/watch?v=HvukOksN9Ew
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02.02.2022 16:31 Відповісти
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02.02.2022 16:41 Відповісти
она не Безуглая,она Безмозглая
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02.02.2022 18:00 Відповісти
- партия жуликов и воров.
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02.02.2022 16:15 Відповісти
У нас все таКие партии, кроме, пожалуй, БЮТ
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02.02.2022 16:44 Відповісти
+5 за юмор
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02.02.2022 17:26 Відповісти
Україна не расія. В Україні немає партійної монополії.

Одне відокремлено від іншого, що є запорукою суспільному прогресу.

Це партія жуликів,
а партія воров, то інша партія.
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02.02.2022 17:50 Відповісти
Зашквары пошли один за другим...развал банды Голобородьков по факту набирает темп курьерского поезда.... былу слуги, стали Барыги на вяликих стройках асфальта и бетона за Ковидное бабло...а это нецелове использование средств Всемирной Организации Здравоохрания в особокрупных размерах ...а это Статья...повезло чувакам 100 миллиардов Ковид баблосов это много...
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02.02.2022 16:17 Відповісти
А посадят ли...
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02.02.2022 16:20 Відповісти
Розенблата, Насирова, Полякова, Мосейчука посадили? Нет. И этого не посадят.
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02.02.2022 16:31 Відповісти
Я так и знал.
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02.02.2022 16:33 Відповісти
Так они своих не сажают, это им законом прописано.
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02.02.2022 19:49 Відповісти
пллять, власними очима бачити брата, який став жертвою війни , створеної саме хапугами, обжирілими скотами, ненаситними тварями... і продовжувати розгодовувати цю систему, замість того, щоб знищувати... Гамноїд
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02.02.2022 16:22 Відповісти
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02.02.2022 16:23 Відповісти
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02.02.2022 16:27 Відповісти
Хрипуна зачекався Печерний суд і Менська зона.
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02.02.2022 17:21 Відповісти
Х...Т. нЕ ПРИ ТВОМУ СВИНОРИЛОМУ БУЛА РИХФОРМА? Це після неї скоти, котрі судили майданівців БЕЗ ПРАВА отримали підвищення? Не при твому свинорилому був гральний свинопад свиночолого та його сатаниської євро-солідарності?
БУЛО чи НІ? Скажи. Як там кум луцик-алкаш? ген-плокулол картваий жидок-коумніст? За..ли ви кловуни з своїм петром та його єропутанами.
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02.02.2022 18:16 Відповісти
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Трухин хочет вручить взятку полицейскому за молчание в размере 150 000 долларов...а не с Ковид бабла ли такое бабло у Трухина и прочих Шиферов?
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02.02.2022 16:25 Відповісти
150 тыс гривень, но это не уменьшает вины, в сумочке у него было на карманные расходы
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02.02.2022 16:31 Відповісти
Та байдуже чим,байдуже що-все пожираюча свиня...
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02.02.2022 16:26 Відповісти
не на ком клейма ставить, один другого краше..., название этой псевдо партии звучит просто издевательски...
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02.02.2022 16:30 Відповісти
Это не пария,это народ такой.
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02.02.2022 16:54 Відповісти
люди могут сами поломать иммунитет депутата,и провести суд, только суд не товарищеский,а суд ЛИНЧА, да и другим неповадно будет!!!!
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02.02.2022 16:31 Відповісти
Явно в тій оборудці він не один був задіяний ,без держ.чиновників там не обійшлося.Один таке не проверне.Чи назвуть нам імена решти відморозків,чи все скинуть на оцю сволоту
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02.02.2022 16:45 Відповісти
Відео взятки?Не смішіть мої підкови,відео зняте без згоди того кого знімають по закону країни вважається недійсним та порушуючим права людини.Так що взяточник ще може подати в суд тих хто його знімав а відео як бере взятку буде являтися недійсним.
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02.02.2022 16:48 Відповісти
Слуги народу - сплошной зашквар - самоликвидируйтесь идиоты, все без исключения.
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02.02.2022 16:49 Відповісти
Після кінця епохи зашкварів потрібно на законодавчому рівні прийняти Закон при довічну заборону слугам зебені балотуватись в виборні органи. А також про обв"язкову психіатричну і наркологічну експертизу з кримінальною відповідальністю за фальсифікацію результатів.
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02.02.2022 17:29 Відповісти
Сколько этих взяток было и при Пете, и при этом ... Все гуляют и довольны жизнью.
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02.02.2022 16:52 Відповісти
І тут тобі Порошенко в штани насрав? Та що ж з вами, зєліки робиться? Кожен раз, як обсирається ваш "слуга" або зєля, ви відразу згадуєте Пороха? Тьху, гидота...
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02.02.2022 18:40 Відповісти
когда эта шваль влезла в медицинские закупки, они так поофигевали от перспектив прибарахления до конца жизни, что у них математика быстро дошла до 40 процентов и выше
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02.02.2022 17:51 Відповісти
Та якби ДБР працювало так, як треба, то там заходь щодня у Верховну раду (особливо перед знаковими голосуваннями), та й в'яжи ту зелень пачками. У кожного будуть повні кишені "зарплати"
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02.02.2022 18:37 Відповісти
Сволочі. Он депутати інших партів чесні люди - їздять на Шкодах, живуть в багатоповерхівках і купують макарони на розвіс.
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02.02.2022 18:55 Відповісти
Кучно пошли.
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02.02.2022 19:02 Відповісти
Слідчі мали б ути у рукавичках. Так роблять у всіх цивільних державах.
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02.02.2022 20:22 Відповісти
Небольшая сумма в Чернигове на пустомиместе мусора по 150000 через суды вымогают, запугивают, подсылает своих сучек адвокатов и ничего
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03.02.2022 00:15 Відповісти
никогда такого не было и вот опять....
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03.02.2022 07:55 Відповісти
В каждой подобной теме замазаны слуги урода, на великомкрадивництве суммы вразы круче.Гребсти начали так, потому что понимают - кормушки скоро не будет, поэтому зашквар за зашкваром идет.
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03.02.2022 11:42 Відповісти
 
 