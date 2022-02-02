"Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опублікувало відео отримання хабаря "слугою народу" Кузьміних. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро України опублікувало відео отримання хабаря нардепом "Слуги народу" Сергієм Кузьміних.

Про це йдеться у відео НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"28 січня 2022 року його викрили після одержання 558 тис. грн. Слідство вважає, що ці кошти нардеп отримав за зловживання своїми законними повноваженнями. Однак, через "депутатський імунітет" народного обранця затримати не змогли. І він й досі ігнорує повістки про виклик органів слідства попри той факт, що від 31 січня 2022 року набув статус підозрюваного", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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