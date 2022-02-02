Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілянина біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській відбувається вже вдруге.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

За цією адресою в будівлі розташований пункт обміну валют, а також "Професійна асоціація корпоративного управління".

На місце з черговим пікетом фінустанови прибули молодики з організації "Український стяг" та "Всесвітньо-броварське телебачення". Там також була присутня охорона будівлі, з якою в них відбувся конфлікт зі стріляниною.

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На місце прибула поліція та швидка допомога. Охороняти будівлю приїхала фірма "Венбест". Жодних коментарів від фінустанови та їхньої охорони журналістам отримати не вдалося.

В поліції Києва розповіли, що унаслідок бійки двоє людей отримали травми, їх доставили у лікарню.

"Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні поліцейських.

Загалом затримали 14 людей, а також відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.

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На місце події прибув ексбоєць батальйону Святої Марії Михайло Майман. Він зазначив, що наразі поранений його товариш Середюк, який нібито боровся "з незаконним обмінником".

Також там був один з керівників організації "Український стяг" — Крістіан Ударов. Він відносить себе до організації "Традиція і порядок". Наразі він частіше відвідує акції "Національного корпусу" та проводить свої від організацій "Український стяг" та "Козацьке братерство".

На своїй сторінці у Facebook Ударов раніше зазначив, що вони як громадські активісти прийшли до установи, яка нібито діє незаконно.

"До мене надійшло дуже багато звернень про те, що в цьому пункті обміну валют проводять обмін криптовалют. Це у нас в країні заборонено", - сказав Ударов.

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Також він наголосив, що нібито через цю установу "проходять транзакції по фінансуванню терористичних організацій на окупованих територіях та наркотрафіку". Охорону установи він назвав "озброєними тітушками".