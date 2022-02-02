Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Стрілянина біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській відбувається вже вдруге.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
За цією адресою в будівлі розташований пункт обміну валют, а також "Професійна асоціація корпоративного управління".
На місце з черговим пікетом фінустанови прибули молодики з організації "Український стяг" та "Всесвітньо-броварське телебачення". Там також була присутня охорона будівлі, з якою в них відбувся конфлікт зі стріляниною.
На місце прибула поліція та швидка допомога. Охороняти будівлю приїхала фірма "Венбест". Жодних коментарів від фінустанови та їхньої охорони журналістам отримати не вдалося.
В поліції Києва розповіли, що унаслідок бійки двоє людей отримали травми, їх доставили у лікарню.
"Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні поліцейських.
Загалом затримали 14 людей, а також відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.
На місце події прибув ексбоєць батальйону Святої Марії Михайло Майман. Він зазначив, що наразі поранений його товариш Середюк, який нібито боровся "з незаконним обмінником".
Також там був один з керівників організації "Український стяг" — Крістіан Ударов. Він відносить себе до організації "Традиція і порядок". Наразі він частіше відвідує акції "Національного корпусу" та проводить свої від організацій "Український стяг" та "Козацьке братерство".
На своїй сторінці у Facebook Ударов раніше зазначив, що вони як громадські активісти прийшли до установи, яка нібито діє незаконно.
"До мене надійшло дуже багато звернень про те, що в цьому пункті обміну валют проводять обмін криптовалют. Це у нас в країні заборонено", - сказав Ударов.
Також він наголосив, що нібито через цю установу "проходять транзакції по фінансуванню терористичних організацій на окупованих територіях та наркотрафіку". Охорону установи він назвав "озброєними тітушками".
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Обычный рейдерский наезд под псевдопатротическими лозунгами.
позорище и прекрасная картинка для Раша-тв..
Налицо банальный рейдерский наезд или еще проще - вымогательство.
тебе это ещё не известно? А тебе известно что это доказать надо прежде!!! А знаешь что это работа силовых органов а не активистов - решал
http://www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/ www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/
выводы пока делать рано)))
Звичайно ***********, а ви що подумали? 😂🤣
2. Нормальные люди
в булочную на такси.... с охотничьими карабинами на работу не ездят. И тем более, не стреляют в центре Киева.
(кровь из глаз)
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21 ИЮНЯ 2017, СРЕДА, 16:24 653
Кива привел "Всемирное Броварское телевидение" для блокирования телеканала NewsOne
Якого хера його тітушня приходить та щось мичить ? Які звернення? ФАКТИ нехай подасть!. А так будь-хто з"активістів" (вже бачили не одного дебіла) прийде та буде кошмарити бізнес. Це вилупок МАЄ ФАКТИ? (Що мішало йому зробити контрольні закупки та зафіксувати)
Це все виглядає як висери адво-путан в стилі "нам здається", "ми ввжаємо", "ми думаємо" - аж щось - це були ДУМКИ. Не пішов би нахер цей тітушка та його оболтуси. Має ФАКТИ - юутб в студію і по пунктам. Вже була "свабода" та комуняцька **** - ірена фаріон. Йдіть нахер