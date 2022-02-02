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Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілянина біля пункту обміну валют на вулиці Володимирській відбувається вже вдруге.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

За цією адресою в будівлі розташований пункт обміну валют, а також "Професійна асоціація корпоративного управління".

На місце з черговим пікетом фінустанови прибули молодики з організації "Український стяг" та "Всесвітньо-броварське телебачення". Там також була присутня охорона будівлі, з якою в них відбувся конфлікт зі стріляниною.

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Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані 01

На місце прибула поліція та швидка допомога. Охороняти будівлю приїхала фірма "Венбест". Жодних коментарів від фінустанови та їхньої охорони журналістам отримати не вдалося.

Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані 02Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані 03

В поліції Києва розповіли, що унаслідок бійки двоє людей отримали травми, їх доставили у лікарню.

"Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні поліцейських.

Загалом затримали 14 людей, а також відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.

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Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані 04

На місце події прибув ексбоєць батальйону Святої Марії Михайло Майман. Він зазначив, що наразі поранений його товариш Середюк, який нібито боровся "з незаконним обмінником".

Також там був один з керівників організації "Український стяг" — Крістіан Ударов. Він відносить себе до організації "Традиція і порядок". Наразі він частіше відвідує акції "Національного корпусу" та проводить свої від організацій "Український стяг" та "Козацьке братерство".

Біля пункту обміну валют в Києві сталася стрілянина, є травмовані та затримані 05

На своїй сторінці у Facebook Ударов раніше зазначив, що вони як громадські активісти прийшли до установи, яка нібито діє незаконно.

"До мене надійшло дуже багато звернень про те, що в цьому пункті обміну валют проводять обмін криптовалют. Це у нас в країні заборонено", - сказав Ударов.

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Також він наголосив, що нібито через цю установу "проходять транзакції по фінансуванню терористичних організацій на окупованих територіях та наркотрафіку". Охорону установи він назвав "озброєними тітушками".

Автор: 

Київ (19688) Нацполіція (15285) стрілянина (1795)


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Топ коментарі
+15
Головне СБУ в 100 метрах від цього обмінника.
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02.02.2022 17:45 Відповісти
+10
Майман (чи як його там ), це той, що ківі в рило заїхав ? Тоді дайте йому орден !
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02.02.2022 17:57 Відповісти
+9
"всемирное броварское телевиденье"? это чего такое?
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02.02.2022 17:35 Відповісти
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разборки чертей
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02.02.2022 17:33 Відповісти
Если б черти, это прокацапские фашики Корчинского
( На фене черт означает полупокерного выдающего себя за блатного)
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02.02.2022 18:18 Відповісти
Всегда знал что корчинский прокацапский ,не зря он в приднестровье убивал молдован и украинцев молдовы в 90 ые годы с русскими вместе !а щас типа поцриот украины !
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02.02.2022 19:55 Відповісти
А ещё хотят оружие свободно продавать!ни в этом веке,ни этим людям!
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02.02.2022 18:24 Відповісти
Вася, у них уже есть пушки.
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02.02.2022 18:39 Відповісти
Мисливські- для отстрєла жЫвотных
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02.02.2022 19:03 Відповісти
Не раз пропонували купити пістолет в Україні, але нафіг він мені. Хоча дешевше за травмат. Тим більш, що я тут не живу.
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02.02.2022 19:18 Відповісти
для дома доя семьи у меня есть охотничье ружье. а носить короткоствол на улице - себе дороже. Нападающий всегда имеет преимущество на улице в виде неожиданности.
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02.02.2022 19:35 Відповісти
Тренуватися треба і все. Контролювати ситуацію навколо себе. Зброя має діставатися миттєво. Тоді і ножа вистачить, особливо коли холодна пора року. Хороший бронік другого класу, не важче товстого светру, але його навіть під сорочкою влітку не видно. І його ножем не пробити. лише шилом. Тобто ношу бритву, балончик цивільний та бронежилет. Те саме в Великобританії, але там іноді, по необхідності, хоча поліцейських в рази менше, але і вулична злочинність мала.
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02.02.2022 19:57 Відповісти
Спасибо Дмитрий за совет от всего преступного мира!
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03.02.2022 10:05 Відповісти
Злочинний світ знає на порядок більше, як і я, а це поради для законослухняних громадян. Бритву, що традиційно ще з 19 віку носили для самозахисту, можна порадіти, на ніж з експертним МВС чи СБУ висновком, що це не холодна зброя, а там є доволі серйозні зразки ножів, ніж з лезом 89 мм, тобто менше 9 см, чи просто молоток, туристичну сокиру,... а от бейсбольну биту при собі чи машині в Україні не раджу мати, хоча і заборони прямою проти немає. А те, що знає кримінал, я тут ніколи і нікому викладати не буду, тільки інформацію законослухняним громадянам про самозахист від злочинного світу.
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04.02.2022 01:53 Відповісти
Свободно,что непонятно?то понятно что у них есть
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02.02.2022 19:56 Відповісти
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02.02.2022 18:43 Відповісти
наше Зе СБУ нас береже
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02.02.2022 17:33 Відповісти
при чем тут.

Обычный рейдерский наезд под псевдопатротическими лозунгами.

позорище и прекрасная картинка для Раша-тв..
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02.02.2022 19:36 Відповісти
Гривня стабілізувалась та укріпилась, - Зеленський.
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02.02.2022 17:34 Відповісти
Мешают каким то мошенникам воровать? Куда только президент смотрит😁
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02.02.2022 17:34 Відповісти
Одни мошенники мешают другим... Ничего особенного...
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02.02.2022 18:09 Відповісти
"всемирное броварское телевиденье"? это чего такое?
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02.02.2022 17:35 Відповісти
Помойка корчинского.
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02.02.2022 17:55 Відповісти
Это Корчинский значит - Братство.
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02.02.2022 17:58 Відповісти
Один сумасшедший из Украины, организатором числится. "Атаман Грициан Таврический" не меньше . Понятное дело все "атрибуты" настоящего идеолога и генералиссимуса прилагаются)))
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02.02.2022 18:51 Відповісти
Він тоді працював з антипутінськімі рухами. На північному Кавказі також...
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02.02.2022 19:53 Відповісти
Как и они. Путин тогда был впервые избранный, а они оказывается выступали против. Сейчас прошло много лет его власти, и они уже за. Как и он?
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02.02.2022 20:04 Відповісти
Там половина сексотів була... Обличчя на фото достатньо відомі... Після того як люди Дугіна спиляли Тризуб на Говерлі, Корч публічно пообіцяв 20К баксів, тому хто вишле йому відос знущання над бородою Дугіна.
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02.02.2022 20:13 Відповісти
А на правду так - хто власники всіх цих обмінників ? Які податки вони платять ?
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02.02.2022 17:41 Відповісти
Яка тобі різниця? ще тиждень тому ти тут вересканила нащо ФОПам касові апарати. Так от -власник ФОП, він не платить від прибутку податок, він платить 1350 в місяць як і всі, і нехай його прибутки вас не турбують
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02.02.2022 19:01 Відповісти
вам какая разница? стрельба (не первая) - не метод борьбы. А метод УСТРАШЕНИЯ.
Налицо банальный рейдерский наезд или еще проще - вымогательство.
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02.02.2022 19:37 Відповісти
Поки що відомо, що ця установа переводить гроші на Мордор. А представники патріотичних організацій прийшли зафіксувати це на відео і тут почалося....
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02.02.2022 20:07 Відповісти
Когда на росее хотят кого-то обгадить,кричат фашисты,а у нас кричат пособники рашки!
тебе это ещё не известно? А тебе известно что это доказать надо прежде!!! А знаешь что это работа силовых органов а не активистов - решал
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03.02.2022 10:20 Відповісти
Хворе, вони туди й прийшли саме за доказами (зняти відео) але охорона звичайно повела себе так, наче на їх напали рейдери.
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03.02.2022 13:07 Відповісти
Головне СБУ в 100 метрах від цього обмінника.
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02.02.2022 17:45 Відповісти
Оттуда и нужно "плясать"...
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02.02.2022 18:11 Відповісти
Вот и бутафорская кровушка пришлась кстати.
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02.02.2022 17:46 Відповісти
Майман (чи як його там ), це той, що ківі в рило заїхав ? Тоді дайте йому орден !
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02.02.2022 17:57 Відповісти
И напал тогда титушка на титушку.
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02.02.2022 18:09 Відповісти
Босяцкие разборки с неприглядным "патриотическим" камуфляжем.
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02.02.2022 18:10 Відповісти
Раніше там обнал обналічували...
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02.02.2022 18:11 Відповісти
На відео видно, як між групою чоловіків відбувається бійка із застосування газових балончиків. Один з чоловіків, очевидно охоронець, голосно свариться та погрожує зброєю.

http://www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/ www.facebook.com/100001876624737/videos/990893954857271/
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02.02.2022 18:17 Відповісти
И ))?
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02.02.2022 18:19 Відповісти
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02.02.2022 18:22 Відповісти
https://t.me/telegraf_com_ua/8903 https://t.me/telegraf_com_ua/8903

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02.02.2022 18:23 Відповісти
Сорри, думал вывод какойто последует
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02.02.2022 18:23 Відповісти
а не ))) только информация))))
выводы пока делать рано)))
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02.02.2022 18:24 Відповісти
Курс не подошел или маржа большая?
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02.02.2022 18:17 Відповісти
банальное вымогательство.
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02.02.2022 19:38 Відповісти
Они сами себя содержат. Вот, в обменник за криптой пришли, но их чувак с автоматом на#уй послал. Типа, нас уже Сбу крышует )
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02.02.2022 22:04 Відповісти
Може то інвестняні? Сперечаються хто буде кришувати бариг?
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02.02.2022 18:22 Відповісти
Перестрілка в 100 метрах від голованої будівлі СБУ?
Звичайно ***********, а ви що подумали? 😂🤣
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02.02.2022 18:23 Відповісти
А мы подумали обычная ссора на кухне и даже без драки!!!
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03.02.2022 10:28 Відповісти
Разборки титушни.
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02.02.2022 18:25 Відповісти
Традиции и порядок? Десь я вже чув цю назву.
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02.02.2022 18:37 Відповісти
Схема стара как мир- или делитесь боблишком, или мы на вас натравим активистов. А активисты нынче (не все естессно) легализованная форма рэкета.
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02.02.2022 18:44 Відповісти
1. да не поделили какой то конвертационный центр или еще какую хрень, нанимают додиков для разборок. Вот в наше время были бандюки, а это... муйня якась ))))

2. Нормальные люди в булочную на такси.... с охотничьими карабинами на работу не ездят. И тем более, не стреляют в центре Киева.
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02.02.2022 18:53 Відповісти
Нормальні люди відбиваються від " активістів" які ні робити ні воювати не хочуть
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02.02.2022 18:56 Відповісти
Во-первых крипту не обменивают в реальном обменном пункте,для этого есть биржа в интернете.Во-вторых,обмен крипты никем не запрещен,запрещен майнинг за счет ворованной электроенергии.Ну и в третьих,здесь явно шкурные интересы по поводу помещения.Ну хоть посмешили с всемирно-броварским телевидением,спасибо.
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02.02.2022 18:54 Відповісти
помещение как раз не при чем.
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02.02.2022 19:39 Відповісти
Это ты посмешил - в таком безапеляционном тоне говорить ерунду.
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02.02.2022 19:53 Відповісти
"Активісти" ,які чомусь не з'являються по повістці до військомату,повторно прийшли взяти під "кришу" пункт обміну, але їм вдруге дали ПІ ..нгвінів
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02.02.2022 18:54 Відповісти
"Всемирное Броварское телевидение"......Всемирное. Броварское.

(кровь из глаз)
***********************************************
21 ИЮНЯ 2017, СРЕДА, 16:24 653
Кива привел "Всемирное Броварское телевидение" для блокирования телеканала NewsOne
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02.02.2022 18:58 Відповісти
Перевожу - пацанчики решили взять под крышу обменку, с которой отставные сбушники кормятся. Но, есть еще порох в пороховницах - попустили молодняк на время))
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02.02.2022 19:01 Відповісти
А крістіан хто? ЗАКОН?
Якого хера його тітушня приходить та щось мичить ? Які звернення? ФАКТИ нехай подасть!. А так будь-хто з"активістів" (вже бачили не одного дебіла) прийде та буде кошмарити бізнес. Це вилупок МАЄ ФАКТИ? (Що мішало йому зробити контрольні закупки та зафіксувати)
Це все виглядає як висери адво-путан в стилі "нам здається", "ми ввжаємо", "ми думаємо" - аж щось - це були ДУМКИ. Не пішов би нахер цей тітушка та його оболтуси. Має ФАКТИ - юутб в студію і по пунктам. Вже була "свабода" та комуняцька **** - ірена фаріон. Йдіть нахер
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02.02.2022 19:09 Відповісти
2014 если форма значит майдановец почти коп
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02.02.2022 19:11 Відповісти
По факту ВСЕ гавно кторое блокирует бизнес должны сидеть. приехали они - быдло уголовное. Это КАК. КИЕВ, центр!!!! Может пора этих дебилоидов-спортсмено-титушек садить? Может хватит? Есть у нас закон или его НЕТ?
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02.02.2022 19:18 Відповісти
Один из многих обналичивающих «обменников». Близость к Владимирской явно указывает на то кто крышует этот «бизнес
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02.02.2022 20:28 Відповісти
В многомиллионном Киеве нашли ≪незаконный≫ обменник , второй раз на том же месте .......Быки совсем ≪не палятся≫ . К нам обратились ...... Лютый песец в центре столицы .
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02.02.2022 21:58 Відповісти
Как только русня нападет эти первые начнут грабить
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03.02.2022 10:37 Відповісти
 
 