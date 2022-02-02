Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Серед постраждалих - двоє дітей. Перекриття будинку вціліли.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух стався на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку на околиці міста.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:59. За годину полум’я загасили.
"Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", - розповіли в ДСНС.
"Суспільне" уточнює, що опіки отримали двоє дівчат восьми і тринадцяти років. Восьмирічна – у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні, у неї опіки 30 відсотків поверхні тіла. Її стан середнього ступеню тяжкості.
Мешканців будинку, які потребуватимуть житла, поселять за рахунок міськради до готелю "Турист". Скільки таких, наразі невідомо.
Будь ласка, зачекайте...
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не могли/не хотели/не думали решать вопрос с газом - теперь нужно решать вопрос с лечением, ремонтом, временным проживанием и т.п.
а по хорошему соседи (через ОСББ) заинтересованы в регулярных проверках газовых приборов всех жильцов, потому что сидишь такой дома, с ребенком уроки делаешь и бабах... (сосед газ забыл выключить)
газ - это для отопления, желательно с ограниченым доступом (котельная-пристройка к дому), а так кто-то пьяный валяется с возможностью отправить на тот свет и себя и своих соседей
Опыт есть.
Тяжело не проводку поменять, а некоторым жильцам мозги вправить.
Каждый второй вставляет реплику, не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО оппонента.
Написано было, второй строчкой "Опыт есть".
Не я сам меняю, блд.
Существует ПРОЕКТ, который делает специальная организация. И там в проекте, ВСЕ расчёты.
ВСЯКИЕ. Так понятно?
И контролируют это не писеграи с 95 квартала.
И установку, тоже не Вася-кум делает.
И акты подписываются не пионерками, которые сидят у подъезда.
Документы почитайте. Ну для приличия.
то что у вас есть опыт,очень хорошо,только вот какой,замены газового потребителя на электро? это вряд ли. потому как это не просто дорого,а очень,+ технически трудно исполнимо,потому как необходимо разрывать договор с газконторой каждому потребителю,+демонтаж и прочая лабуда.
во вторых,я повторюсь-в настоящий момент страна сидит вообще без резерва электрических мощностей,а теперь посчитайте,если умеете,во сколько выльется ваше предложение хотя бы в масштабе такого города как Кропивницкий!
на сегодня во многих даже городских квартирных домах,не говоря уже о ПГТ и сёлах,напряжение оставляет желать лучшего,и порой доходит до 170 вольт,отсюда вопрос,много приготовите при таком напряжении?
опыт дело хорошее,когда условия соответствуют нормативам!
Как интересно!
А перед всякими отключениями, я наверное по тырнету всё узнал и проект себе забабахал.
Из серии ППП (пол-палец-потолок).
Зачем Вы мне рассказываете ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,И КАК ЭТО СЛОЖНО, ЕСЛИ Я ЭТО СДЕЛАЛ.
И всякие договора расторгли (пакетом) и новые ( с другим поставщиком) заключили.
Страна сидит без резерва эл.мощности. А подсказать почему и кто инициатор?
А тут-же вопрос: Вы мне предлагаете и дальше на газе сидеть?
Не много-ли функций Вы на себя взяли?
1. Критик
2. Советчик
3. Писатель.
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины.
Спокойной ночи.
или может вы сделали это для всего дома,в 100 квартир или больше,или может для всего района?
ах какие мы все умные,сварили себе полтарелки борща и спешите заявить что способны накормить весь мир. не получится! не потому что кто то виноват,что не закупили уголь или газ,а потому что даже имея 15 блоков АЭС,мы ими покрываем лишь 40% потребления,в лучшем случае.
где взять ещё? а выход один,либо газовая генерация,либо уголь. или может вы уже термоядерный синтез освоили у себя на балконе?
я вам ничего не предлагаю,но советую подумать о том,что после отопительного сезона,вырастет в цене и электричество тоже,и весьма существенно! вот тогда зададите себе вопрос что лучше,газ или не газ!
"Умнику", не умеющему читать, сложно что-то объяснять.
А читать "умник" НЕ СПОСОБЕН,
Дураку объяснять что он дурак - бесполезно.
Отдыхайте моралист хренов.
ты вероятно из команды ЗЕ! "за велике крадивництво",при переходе с газа на электрику,можно столько поиметь,что и ковидного фонда не хватит.
Ты НЕ СПОСОБЕН ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ И ЕГО УСВОИТЬ.
Даже после второго упоминания про это))))
Отдыхай и заодно изучи своим беспомощным серым веществом куда же делся ковидный фонд и кто его просрал))) А после этого будешь рассказывать про свою гениальность. А пока у тебя сплошная генИтальность.
заметь,дефективный,ты ни разу не апеллировал к постулату о недостатке мощностей,но зато ты упорно твердишь,аки по сценарию,одно и то же. так делают только зверушки в цирке)
ну и ягодка на торте,это сведение всех своих словес,к гениталиям. а это уже однозначно фактор идиотизма или кретинизма...впрочем в твоём случае,и то и другое.
не напрягайся с ответом,а то твоя прямая извилина,делящая мягкую часть тела пополам,этого может не выдержать.
говорят пострадал еще и какой-то... газовщик, что проводил какие-то работы (правда не говорят где - в этой квартире или еще где)
один просто одинокий непредсказуемый псих (со справкой)... другой алкаш - адекватного настолько же мало как и у первого... и ничего не можем сделать!!! вертикальная разводка газа не позволяет их квартиры отключить...а больше никаких законных методов нет...
очень боимся...(ходим под квартирами и нюхаем...в прямом смысле этих слов!!)
Дорогие Друзья сегодня на
Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!
5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)
людям это важно знать !!!
жах (больше всего подходит)
а ведь пострадало несколько квартир (нижняя и верхняя и соседние со взрывом было видно как горят ) и около 100 выбитых окон.... и 2,5 млн???? от ****** (чтоб не матерится)
(а видио нормального качества - кто имеет глаза увидит)
может так взрывная волна "сработала" ?
ужас.
одно знаю точно - Днепр прислал для консультации лучших специалистов для помощи в лечении девочек и наша Мечька (больница имени Мечникова) готова их забрать в любое время (а у нас там умеют спасать!!)
другим несчастным повезет меньше - в лучшем случае дадут какой-то минимум на окна
вот увидите - еще неделя-другая и суета вокруг этого сойдет на нет (проблемы останутся, но властям будет не до этого... много из обещанного так и останется не выполненным)
https://www.facebook.com/andriy.raykovich?__cft__[0]=AZVVGqVJ_zKxPSyqdnLuvVtfKV2B_pOaHvNQdBA3SMf2siLEvgfYYnQpQoHtt9Qa49MqpsOGVH-apYgGWYuov-D-kNn8tRii9h2id5jfEpRrDgNkmINPICIY_sqsC1tK-GhJtiKpVzHhwL9HGOt-bKrvKXkQKZDPCyWkZjpMIdf_dw&__tn__=-UC%2CP-y-R Андрій Райкович
https://www.facebook.com/andriy.raykovich/posts/1624942274527516?__cft__[0]=AZVVGqVJ_zKxPSyqdnLuvVtfKV2B_pOaHvNQdBA3SMf2siLEvgfYYnQpQoHtt9Qa49MqpsOGVH-apYgGWYuov-D-kNn8tRii9h2id5jfEpRrDgNkmINPICIY_sqsC1tK-GhJtiKpVzHhwL9HGOt-bKrvKXkQKZDPCyWkZjpMIdf_dw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 February, 17:17 ·
Друзі, можу сказати про перші кроки, які ми узгоджуємо з експертами будівельниками, МНСниками, енергетиками і газовиками. Пробуємо підключити до електроживлення 1,3 і 4 під'їзди. Пробуємо це дуже обережно і виважено. Наступним кроком плануватимемо заселення мешканців лівого крила першого під'їзду і 3 та 4 під'їздів.
Паралельно працюю з експертами будівельниками, проєктантами, нашим УКБ стосовно початку відновлювальних робіт.
Аналізуємо сантиметри! Дуже добре розуміємо, на які ризики йдемо. Прошу усіх розуміння і терпіння. Дякую усім, хто працює з нами разом: і правоохоронним органам, МНС, нашим комунальникам, особливо ЖЕО 4 - люди практично добу на ногах.
Наразі все. Ми працюємо.
Оновлюю інформацію! О 17.50 в 3 і 4 під'їздах вже відновили електропостачання!
и пока работаю комиссии по дому, начали б из местных "закромов" (которые есть на непредвиденные ЧП) помогать тем, кому....ну как бы "по мелочи" (условно) - окна например (ведь по ним всегда можно отчитаться перед государством) и конечно же вещами первой необходимости тем, у кого ничего не осталось (от слова - вообще ничего!) или пришло в негодность после этого кошмара...
бюрократия, пофигизм и жлобство...
а когда показывают развороченный стояк от второго до девятого,и говорят газ бухнул,то в это я не верю.
Я когда-то жил на Г.Сталинграда.
"2 февраля в 15:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова", - пишут спасатели.
По их данным, из-за взрыва газовоздушной смеси произошел пожар на втором этаже в квартире площадью 60 м2. В следствие взрыва один человек погиб и еще трое пострадали. Среди них двое детей 8 и 13 лет.
"В 16:44 пожар был локализован на площади 60 м2 и в 17:03 - ликвидирован. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах (повреждения получили квартиры в пяти 9-этажках, повреждена перегородка между двумя квартирами)", - добавили в пресс-центре.
В ходе операции были спасены 8 человек и эвакуированы еще 27. На месте происшествия работали 7 единиц техники и 45 человек личного состава.
Если хозяин без сознания, соседи вызывают полицию и вынимают двери.
Или наоборот.