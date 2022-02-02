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Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серед постраждалих - двоє дітей. Перекриття будинку вціліли.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку на околиці міста.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:59. За годину полум’я загасили.

"Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", - розповіли в ДСНС.

Читайте: Три автомобілі зіткнулися на Івано-Франківщині: один чоловік згорів, дві особи госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

"Суспільне" уточнює, що опіки отримали двоє дівчат восьми і тринадцяти років. Восьмирічна – у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні, у неї опіки 30 відсотків поверхні тіла. Її стан середнього ступеню тяжкості.

Мешканців будинку, які потребуватимуть житла, поселять за рахунок міськради до готелю "Турист". Скільки таких, наразі невідомо.

Також читайте: За тиждень вогонь забрав життя понад 50 людей, на водоймах загинули 3 особи, - ДСНС

Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3 01
Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3 02
Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3 03

Автор: 

вибух (4526) Кропивницький (350) пожежа (4360) ДСНС (5167)


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Топ коментарі
+7
Тогда будут пожары из-за гнилой проводки .
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02.02.2022 18:20 Відповісти
+6
Газ вобще надо убирать с квартир, есть электричество
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02.02.2022 18:18 Відповісти
+6
єсли у вас нету дєнег на хлєб - кушайте пироженніє ....
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02.02.2022 18:44 Відповісти
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Пора всех заставить поменять старый хлам на новые газовые плиты с газ контролем .
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02.02.2022 18:17 Відповісти
Газ вобще надо убирать с квартир, есть электричество
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02.02.2022 18:18 Відповісти
Тогда будут пожары из-за гнилой проводки .
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02.02.2022 18:20 Відповісти
В чем проблема сменить проводку?
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02.02.2022 18:21 Відповісти
В хрущевке ? Там по 5 гр с квартиры реально собрать за год .
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02.02.2022 18:23 Відповісти
скупой платит дважды

не могли/не хотели/не думали решать вопрос с газом - теперь нужно решать вопрос с лечением, ремонтом, временным проживанием и т.п.

а по хорошему соседи (через ОСББ) заинтересованы в регулярных проверках газовых приборов всех жильцов, потому что сидишь такой дома, с ребенком уроки делаешь и бабах... (сосед газ забыл выключить)

газ - это для отопления, желательно с ограниченым доступом (котельная-пристройка к дому), а так кто-то пьяный валяется с возможностью отправить на тот свет и себя и своих соседей
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02.02.2022 19:05 Відповісти
ты представление имеешь о том,как поменять проводку в многоквартирном доме?
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02.02.2022 18:44 Відповісти
Не впадайте в панику.
Опыт есть.
Тяжело не проводку поменять, а некоторым жильцам мозги вправить.
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02.02.2022 19:02 Відповісти
а при чём здесь паника? каждая электроплита,это отдельная проводка,отдельный автомат. к тому же,это дополнительная мощность на каждую плиту минимум 3 кВТ,а если учесть современные реалии,то на индукционную нужно 5-7 кВт. где мощности брать будешь?
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02.02.2022 19:17 Відповісти
Вы читать УМЕЕТЕ?
Каждый второй вставляет реплику, не прочитав ВНИМАТЕЛЬНО оппонента.
Написано было, второй строчкой "Опыт есть".
Не я сам меняю, блд.
Существует ПРОЕКТ, который делает специальная организация. И там в проекте, ВСЕ расчёты.
ВСЯКИЕ. Так понятно?
И контролируют это не писеграи с 95 квартала.
И установку, тоже не Вася-кум делает.
И акты подписываются не пионерками, которые сидят у подъезда.
Документы почитайте. Ну для приличия.
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02.02.2022 19:42 Відповісти
уважаемый,нервничать не надо.
то что у вас есть опыт,очень хорошо,только вот какой,замены газового потребителя на электро? это вряд ли. потому как это не просто дорого,а очень,+ технически трудно исполнимо,потому как необходимо разрывать договор с газконторой каждому потребителю,+демонтаж и прочая лабуда.
во вторых,я повторюсь-в настоящий момент страна сидит вообще без резерва электрических мощностей,а теперь посчитайте,если умеете,во сколько выльется ваше предложение хотя бы в масштабе такого города как Кропивницкий!
на сегодня во многих даже городских квартирных домах,не говоря уже о ПГТ и сёлах,напряжение оставляет желать лучшего,и порой доходит до 170 вольт,отсюда вопрос,много приготовите при таком напряжении?
опыт дело хорошее,когда условия соответствуют нормативам!
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02.02.2022 20:38 Відповісти
А я Вам спокойно предложил документы изучить. Вы начали рассказывать про трудности.
Как интересно!
А перед всякими отключениями, я наверное по тырнету всё узнал и проект себе забабахал.
Из серии ППП (пол-палец-потолок).
Зачем Вы мне рассказываете ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ,И КАК ЭТО СЛОЖНО, ЕСЛИ Я ЭТО СДЕЛАЛ.
И всякие договора расторгли (пакетом) и новые ( с другим поставщиком) заключили.

Страна сидит без резерва эл.мощности. А подсказать почему и кто инициатор?
А тут-же вопрос: Вы мне предлагаете и дальше на газе сидеть?
Не много-ли функций Вы на себя взяли?
1. Критик
2. Советчик
3. Писатель.
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины.
Спокойной ночи.
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02.02.2022 21:09 Відповісти
а...я понял. вы себе единолично это сделали,и уже считаете себя профессионалом строительства.
или может вы сделали это для всего дома,в 100 квартир или больше,или может для всего района?
ах какие мы все умные,сварили себе полтарелки борща и спешите заявить что способны накормить весь мир. не получится! не потому что кто то виноват,что не закупили уголь или газ,а потому что даже имея 15 блоков АЭС,мы ими покрываем лишь 40% потребления,в лучшем случае.
где взять ещё? а выход один,либо газовая генерация,либо уголь. или может вы уже термоядерный синтез освоили у себя на балконе?
я вам ничего не предлагаю,но советую подумать о том,что после отопительного сезона,вырастет в цене и электричество тоже,и весьма существенно! вот тогда зададите себе вопрос что лучше,газ или не газ!
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02.02.2022 22:58 Відповісти
Да-да. Сам себе.
"Умнику", не умеющему читать, сложно что-то объяснять.
А читать "умник" НЕ СПОСОБЕН,
Дураку объяснять что он дурак - бесполезно.
Отдыхайте моралист хренов.
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02.02.2022 23:10 Відповісти
да...это правда. зря я тебе дураку,пытался что то объяснить...
ты вероятно из команды ЗЕ! "за велике крадивництво",при переходе с газа на электрику,можно столько поиметь,что и ковидного фонда не хватит.
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03.02.2022 09:37 Відповісти
Ещё раз подтверждает твою убогость)))
Ты НЕ СПОСОБЕН ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ И ЕГО УСВОИТЬ.
Даже после второго упоминания про это))))
Отдыхай и заодно изучи своим беспомощным серым веществом куда же делся ковидный фонд и кто его просрал))) А после этого будешь рассказывать про свою гениальность. А пока у тебя сплошная генИтальность.
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03.02.2022 10:40 Відповісти
способность цитировать написанное,это удел вашей ЗЕ-братии. ибо кроме повторять аки попугай,вы на большее не способны.
заметь,дефективный,ты ни разу не апеллировал к постулату о недостатке мощностей,но зато ты упорно твердишь,аки по сценарию,одно и то же. так делают только зверушки в цирке)
ну и ягодка на торте,это сведение всех своих словес,к гениталиям. а это уже однозначно фактор идиотизма или кретинизма...впрочем в твоём случае,и то и другое.
не напрягайся с ответом,а то твоя прямая извилина,делящая мягкую часть тела пополам,этого может не выдержать.
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03.02.2022 10:56 Відповісти
Питаться надо в кафе и ресторанах.
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02.02.2022 18:22 Відповісти
єсли у вас нету дєнег на хлєб - кушайте пироженніє ....
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02.02.2022 18:44 Відповісти
И все без света сидеть будут! Нагрузка растет, а сети и подстанции не усиливают. В мариуполе горячую воду в этом сезоне не подают, все навешали бойлеров и теперь стабильно сутками целые районы без электрики. И вместе с многоэтажками страдает частный сектор, у которого котлы с насосами на электрике. У нас так пол города Новый год во тьме встречали. А вы про переход на электрику. Где мощности брать будете???
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02.02.2022 20:27 Відповісти
денег дай,поменяют.
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02.02.2022 18:45 Відповісти
на фото минимум 5-6 квартирам по этой стороне фасада досталось от взрыва плюс нижний этаж зальют ...что по другую сторону площадок и этажей ?
говорят пострадал еще и какой-то... газовщик, что проводил какие-то работы (правда не говорят где - в этой квартире или еще где)
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02.02.2022 18:47 Відповісти
Это практически рядом с моим домом. И мне тоже очень страшно. Подо мной живёт дама с котлом и без "царя в голове". А говорят, что дело и в котле автономки. Почему, я не знаю.
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02.02.2022 19:13 Відповісти
я Вас очень понимаю... у меня в доме два таких же (не дай Бог) опасных жильца... (7 и 9 этаж)
один просто одинокий непредсказуемый псих (со справкой)... другой алкаш - адекватного настолько же мало как и у первого... и ничего не можем сделать!!! вертикальная разводка газа не позволяет их квартиры отключить...а больше никаких законных методов нет...
очень боимся...(ходим под квартирами и нюхаем...в прямом смысле этих слов!!)
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02.02.2022 20:39 Відповісти
Не могу прикрепить картинку. Мама осталась сама, всё сгорело. Две её дочери в больнице с ожогами. Супруг погиб. У неё нет ничего! Вся квартира сгорела. Хотела прикрепить данные бабушки малышек. Помощь не помешает ей!
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02.02.2022 23:50 Відповісти
Я скопировала пост с ФБ нашего города! Люди! Кому есть чем поделиться, будьте так добры! У девочек и их мамы ничего не осталось! Ни че го! Ни одежды, ни денег...

Дорогие Друзья сегодня на
Попова в городе Кропивницкий был взрыв. Две Маленькие Девочки в больнице, одна из них в реанимации. Отец погиб. Сейчас Ваша гривна может спасти Детей.
Не пройдите мимо Беды!

5457082227020760 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024006203522&__cft__[0]=AZXff6b5BlLiphaMudavmlq2YCJ0W3QjRdWxEez74JpKRNQOyFZCppCQWcegrn5Y445Ts9ck9PI_I8oLtjHTjUfaB6zJ20fRXH8FS3H5-BIkLQER_S29V5F7smUeEn0iodc&__tn__=-]K-R Лариса Краснова (Бабушка Девочек)
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03.02.2022 14:10 Відповісти
жаль что нельзя прикрепить эту информацию к тексту !!!
людям это важно знать !!!
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03.02.2022 14:21 Відповісти
А я не нарушу правила, если буду вставлять через пост эту информацию? Там реально пипец... Кроме этой семьи у очень многих вылетели окна и балконные-лоджии рамы! Перегородки, пол, в общем, ужас! Пропускают только по документам, развернули пункты обогрева и прочие медуслуги. Многие перебрались в гостиницу, но это тоже не выход... Вот ссылка. Почитайте - https://mandarin-news.kr.ua/featured-news/staly-vidomi-detali-pro-budynok-kropyvnytskoho-de-stavsia-vybukh?fbclid=IwAR29P7ztXR4wF9YRGRcKhacoF7phoum_gz3Xz1cMgVODk29yn-t1-_zFu2c https://mandarin-news.kr.ua/featured-news/staly-vidomi-detali-pro-budynok-kropyvnytskoho-de-stavsia-vybukh?fbclid=IwAR29P7ztXR4wF9YRGRcKhacoF7phoum_gz3Xz1cMgVODk29yn-t1-_zFu2c

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03.02.2022 15:42 Відповісти
А вот рассказ вдовы - https://suspilne.media/203607-starsa-vinesla-molodsu-mati-travmovanih-ditej-ta-vdova-zagiblogo-pro-vibuh-u-kropivnickomu/
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03.02.2022 15:59 Відповісти
ужас и печаль... и еще девчушек лечить
жах (больше всего подходит)
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03.02.2022 16:32 Відповісти
младшенькой делают пересадку кожи или уже закончили, я не в курсе, сегодня... https://suspilne.media/203518-divcinci-travmovanij-vnaslidok-vibuhu-u-kropivnickomu-roblat-peresadku-skiri/?fbclid=*************************************************************
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03.02.2022 19:53 Відповісти
Там, как оказалось, пока непонятно, нужно ли делать пересадку, но наши СМИ поторопились, как всегда! http://prntscr.com/26o1huk - это скрин, там указано, что делают пересадку((
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03.02.2022 19:56 Відповісти
наши власти якобы выделили 2.5 миллиона гривен на ремнт аварийного подъезда (так заключила комиссия, что аварийный) Хочу заметить, что флаг они установили за 5 миллионов.
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04.02.2022 15:07 Відповісти
жлобье... вонючее жлобье на чужом горе еще и наживется !!!!
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04.02.2022 15:16 Відповісти
И к нам приезжал Кирилл Тимошенко. Зачем и кто он я не в курсе. Но люди сидят в теотапливаемом "Туристе", так называется наш заброшенный отель, им дают покушать бутерброды и чай. Всё. Их телефоны есть и толку ноль. Если кто-то чем-то помогает, то только, я так понимаю, этой постраджавшей семье. Хотя на самом деле пострадавших куда больше. Есть видео, там ужас, всё отключено, трещины... ужас, короче.
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04.02.2022 15:18 Відповісти
вот здесь видео. Только оно очень некачественное, но... https://www.facebook.com/groups/kropyvnytskyi/posts/1398074360621897/?__cft__[0]=AZV0HLicLn_eEoZBCqVNxNjOedOHVdkVQjt11WfazUxq1jAX6FRnk3G2BirG7ciV1FvHXDZPADYaD2EPy6zYE_zj4SC0RG8fvWPyw_p6IRCbgTMVypi1LumUYrnGEvN24sYGrfLUZjo5B-VdM_ngwoAUv0H6_2fyMnWicznGcWSn5Vnp9vf97mfJSC7j14ONffFm3r8eEoMoAU9X7tCLTsQZUHbLPJM5pzZgVMyD7TPJ4Q&__tn__=%2CO%2CP-R
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04.02.2022 15:21 Відповісти
2,5 млн???? там только разгрести этот ужас и лом нужно... 5 млн...
а ведь пострадало несколько квартир (нижняя и верхняя и соседние со взрывом было видно как горят ) и около 100 выбитых окон.... и 2,5 млн???? от ****** (чтоб не матерится)
(а видио нормального качества - кто имеет глаза увидит)
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04.02.2022 15:31 Відповісти
На первом - никто не жил пока, уехали за границу вроде. А выше... там у многих беда. Стены повело, лифт взорвало, в общем, явно два с половиной там не хватит. Учитывая еще и то, что на ремонт площади и нашей набережной уже запланировали по 100 миллионов на каждый обект - ремонт) И потом... в городе вроде имеются квартиры пустующие в домах. Да, это дорогие квартиры, а что делать? Не знаю, если бы у меня была хотя бы волшебная палочка! А у наших депутатов есть миллионы! И пока тишина. У нас в городе люди по копейкам собирают постоянно деньги то людям на лечение, то жимвотным, как-то поддреживаюбт друг друга, но здесь очень опасная ситуация. Поговаривают, что может и обрушиться всё. И что тогда? А напротив в домах у людей повыбивало окна и рамы, в 72 квартирах проблемы! Видео... Да, оно то нормальное с точки зрения разрухи у хаоса, ужаса и слёз. Но вот там не видно, где и что с газовыми трубами? Почему горело и взорвалось именно в комнате, а не в кухне! Много вопросов и мало ответов.
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04.02.2022 17:57 Відповісти
мне тоже бросилось в глаза - почти целая кухня и раскуроченное все остальное...
может так взрывная волна "сработала" ?
ужас.
одно знаю точно - Днепр прислал для консультации лучших специалистов для помощи в лечении девочек и наша Мечька (больница имени Мечникова) готова их забрать в любое время (а у нас там умеют спасать!!)
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04.02.2022 18:02 Відповісти
Младшенькой прийдётся провести в больнице примерно месяц-два, пишут СМИ. А старшую через пару недель вроде выпишут. Только куда они пойдут, я не знаю.
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04.02.2022 18:55 Відповісти
наверное...именно этим детям и вдове еще как-то помогут (поселят хотя бы где-то на время ремонта) если комиссия установила что дом еще так-сяк простоит - то будут делать косметический ремонт, чтоб заделать трещины и швы и восстановить перегородки....
другим несчастным повезет меньше - в лучшем случае дадут какой-то минимум на окна
вот увидите - еще неделя-другая и суета вокруг этого сойдет на нет (проблемы останутся, но властям будет не до этого... много из обещанного так и останется не выполненным)
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04.02.2022 19:02 Відповісти
Вот что пишет наш мэр (не он, конечно, а там кто-то сидит у него и комментирует, ему ж некогда))):

https://www.facebook.com/andriy.raykovich?__cft__[0]=AZVVGqVJ_zKxPSyqdnLuvVtfKV2B_pOaHvNQdBA3SMf2siLEvgfYYnQpQoHtt9Qa49MqpsOGVH-apYgGWYuov-D-kNn8tRii9h2id5jfEpRrDgNkmINPICIY_sqsC1tK-GhJtiKpVzHhwL9HGOt-bKrvKXkQKZDPCyWkZjpMIdf_dw&__tn__=-UC%2CP-y-R Андрій Райкович

https://www.facebook.com/andriy.raykovich/posts/1624942274527516?__cft__[0]=AZVVGqVJ_zKxPSyqdnLuvVtfKV2B_pOaHvNQdBA3SMf2siLEvgfYYnQpQoHtt9Qa49MqpsOGVH-apYgGWYuov-D-kNn8tRii9h2id5jfEpRrDgNkmINPICIY_sqsC1tK-GhJtiKpVzHhwL9HGOt-bKrvKXkQKZDPCyWkZjpMIdf_dw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 February, 17:17 ·

Друзі, можу сказати про перші кроки, які ми узгоджуємо з експертами будівельниками, МНСниками, енергетиками і газовиками. Пробуємо підключити до електроживлення 1,3 і 4 під'їзди. Пробуємо це дуже обережно і виважено. Наступним кроком плануватимемо заселення мешканців лівого крила першого під'їзду і 3 та 4 під'їздів.

Паралельно працюю з експертами будівельниками, проєктантами, нашим УКБ стосовно початку відновлювальних робіт.

Аналізуємо сантиметри! Дуже добре розуміємо, на які ризики йдемо. Прошу усіх розуміння і терпіння. Дякую усім, хто працює з нами разом: і правоохоронним органам, МНС, нашим комунальникам, особливо ЖЕО 4 - люди практично добу на ногах.

Наразі все. Ми працюємо.

Оновлюю інформацію! О 17.50 в 3 і 4 під'їздах вже відновили електропостачання!
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05.02.2022 13:10 Відповісти
интересно, тем, кому нужно просто "установить" новое окно (таких около 100) уже начали как-то помогать? (понимаю что люди не будут ждать и начнут сами (если есть за что) спасать ситуацию - ведь не лето на дворе) но хотя бы компенсацию пообещали???
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05.02.2022 13:17 Відповісти
Как Вам сказать... я не вхожу в кург поклонников нашего мэра (может, и надо бы было))) Он у нас супер-мясник! Это его собственный Ятрань) колбаса-магнат. Кому как, но очень дорого. Он небедный у нас. Помочь мог бы, но не очень к этому стремится. Те, кто его хвалят и перед ним заискивают, утверждают, что он помогает людям. Не сталкивалась, но желания больше нет идти даже к любому депутату после того, как нам сказали, что ...не занимается такими вопросами. В общем... А наш Воронько))) 134 миллиона денег, а помочь - неа. Все они одним миром мазаны. Будут сведения - сообщу. А пока вот Вам ФБ Райковича Там же есть и комменты людей, самых обычных людей...- https://www.facebook.com/andriy.raykovich https://www.facebook.com/andriy.raykovich

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05.02.2022 15:48 Відповісти
хочется чтоб быстрее помогли людям
и пока работаю комиссии по дому, начали б из местных "закромов" (которые есть на непредвиденные ЧП) помогать тем, кому....ну как бы "по мелочи" (условно) - окна например (ведь по ним всегда можно отчитаться перед государством) и конечно же вещами первой необходимости тем, у кого ничего не осталось (от слова - вообще ничего!) или пришло в негодность после этого кошмара...
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05.02.2022 16:06 Відповісти
У нас в позапрошлом году прошелся страшный ураган. По частному сектору. Вырвало деревья с корнями и разрушало кирпичную кладку. Было выделено аж 700 тысяч грн на всех. А наша знаменитая у нас в городе Лесорпарковая была этим смерчем переполовинена. Огромные сосны какую вырвало с корнем, какую снесло как лезвием, в обющм, там до сих пор (полтора года прошло!) - ничерта не делается. Так будет и тут. И хороошо, если я ошщибаюсь. А сколько бюрократии! Таааа, у людей беда, а газовщиков не пускают, потому что нужно разрешение их Горисполкома))) Странно, не правда ли?)) Как ставить счетчики и автономку, так в подъезд пускают газовщиков, а тут документы-удостоверение газовой службы не катит?)) Дыбилы, бл...
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05.02.2022 16:19 Відповісти
капец.
бюрократия, пофигизм и жлобство...
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05.02.2022 16:34 Відповісти
вот то что бухнул газ в этом доме,я верю. всё как должно быть,стены целы,а окна вылетели...

а когда показывают развороченный стояк от второго до девятого,и говорят газ бухнул,то в это я не верю.
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02.02.2022 18:47 Відповісти
Хз, по мне наооборот взрыв газа может достичь такой мощности, что разрушит и несущие стены. А вот граната или что-то в этом роде, только окна и вынесет. Не утверждаю, так думается.
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02.02.2022 18:54 Відповісти
В любом случае от количества газа все зависит.... или количества динамита.
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02.02.2022 18:57 Відповісти
Вполне реально, если подъезд заполнился, а это около 2 часов на девятиэтажку
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02.02.2022 18:54 Відповісти
Странная эпидемия,взрыв в Днепре,теперь в Коропивницком...
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02.02.2022 18:57 Відповісти
Топят газом наверное...или плиты уже старые травят...
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02.02.2022 19:03 Відповісти
Страшний вибух. десь за метрів 350-400 від мого будинку. Лоджія у мене з склопластику згори до низу , то вбух був такий що сторону що пластик що виходив до того будинку де був вибух, так хитонуло наче вона гумова. Я прям відчув як конструкція рухалася наче при землетрусі. Вже не кажу що я мало не обісцявся. В голові досі гуде. У будинку що навпроти епіцентру вибуху повилітало скло.
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02.02.2022 19:01 Відповісти
Какой район, если не секрет?
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02.02.2022 19:04 Відповісти
Попова. Це величезний "спальник". Кажуть щось з газовим котлом.
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02.02.2022 19:14 Відповісти
Аааа. Понятно.
Я когда-то жил на Г.Сталинграда.
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02.02.2022 19:35 Відповісти
Нет, там дело не в котле.
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03.02.2022 19:57 Відповісти
А шо там?
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03.02.2022 20:04 Відповісти
Больше всех повезло тем кто на 1 этаже...полностью мокрая хата зимой...
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02.02.2022 19:04 Відповісти
самоубийство молодец чем так жить лучше так вот.......я б воще весть дом подорвал
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02.02.2022 19:13 Відповісти
Об этом https://kr.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/26270.html сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"2 февраля в 15:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова", - пишут спасатели.

По их данным, из-за взрыва газовоздушной смеси произошел пожар на втором этаже в квартире площадью 60 м2. В следствие взрыва один человек погиб и еще трое пострадали. Среди них двое детей 8 и 13 лет.

"В 16:44 пожар был локализован на площади 60 м2 и в 17:03 - ликвидирован. По предварительным данным, в результате взрыва выбиты окна в 74 квартирах (повреждения получили квартиры в пяти 9-этажках, повреждена перегородка между двумя квартирами)", - добавили в пресс-центре.

В ходе операции были спасены 8 человек и эвакуированы еще 27. На месте происшествия работали 7 единиц техники и 45 человек личного состава.
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02.02.2022 21:06 Відповісти
Датчики с сигнализацией стоят не так уж и дорого.
Если хозяин без сознания, соседи вызывают полицию и вынимают двери.
Или наоборот.
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02.02.2022 22:48 Відповісти
 
 