Вибух стався у багатоповерхівці в Кропивницькому. Загинула 1 людина, постраждали 3. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серед постраждалих - двоє дітей. Перекриття будинку вціліли.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух стався на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку на околиці міста.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 15:59. За годину полум’я загасили.

"Внаслідок події загинула 1 особа та 3 особи постраждало, з них 2 дитини. Руйнувань несучих конструкцій немає", - розповіли в ДСНС.

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"Суспільне" уточнює, що опіки отримали двоє дівчат восьми і тринадцяти років. Восьмирічна – у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні, у неї опіки 30 відсотків поверхні тіла. Її стан середнього ступеню тяжкості.

Мешканців будинку, які потребуватимуть житла, поселять за рахунок міськради до готелю "Турист". Скільки таких, наразі невідомо.

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