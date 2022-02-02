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Найманця "ЛНР", який утік від терористів на підконтрольну Україні територію, затримано на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримала поблизу селища Катеринівка на Луганщині бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "русского мира".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків. У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника.

Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини. За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".

Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано найманця РФ, який втік із ОРДЛО через знущання російських кураторів, - СБУ. ВIДЕО

Наразі зловмисника затримали. Слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Найближчим часом буде скеровано клопотання до суду для обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

СБУ (12991) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+6
Дажє духовниє лапатниє скрєпи нє удєржалі...
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02.02.2022 18:37 Відповісти
+6
"От хорошей жизни",до клятих бандерівців.
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02.02.2022 18:40 Відповісти
+4
Он прибежал выпить, у попочленцев ему уже не наливают...
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02.02.2022 18:42 Відповісти
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Ещё одного кормить будем ?
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02.02.2022 18:31 Відповісти
Засунуть ему швабру обратной стороной
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02.02.2022 18:35 Відповісти
Дажє духовниє лапатниє скрєпи нє удєржалі...
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02.02.2022 18:37 Відповісти
Да ладно. Может быть, он поваром у них служил. Кок👩‍🚀
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02.02.2022 18:37 Відповісти
Та нет. Он уже там напризнавался лет на 12. По всей видимости недалекий донецкий пацик и в тюрьме побывал и признался что был снайпером. Обычно те кто поумнее те только документы проверяли или поварами работали по их словам)))
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02.02.2022 20:55 Відповісти
Пацик, судя по тексту статьи, не донецкий, а луганский, но это неважно. Важно то, что за признание эти 12 лет уполовинят, и за раскаяние еще раз уполовинят, а з сотрудничество со следствием (назовёт кого-нибудь из друзей-пациков) еще и медаль дадут имени Маты Хари.
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02.02.2022 22:29 Відповісти
Он должен на коленях ползти и просить прощения у Украины, а это должны показывать по всем каналам.
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02.02.2022 18:39 Відповісти
Зачем ? Можно научить его разминированию полей .
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02.02.2022 18:41 Відповісти
Какое прощение? Посмотри список, чем он занимался 5 лет и сто проц не одного убил.
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02.02.2022 19:55 Відповісти
Да я и не говорю что бы его простили, он должен понести ответственность. Это у нас дают 10-12 лет,а в Чехии за то что в дыре служил 25 дали.
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03.02.2022 06:34 Відповісти
У них у всіх там дружини і діти в Києві живуть ? Чи що ???
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02.02.2022 18:40 Відповісти
Та ще й допомогу, та стiпендii отримують.
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02.02.2022 20:57 Відповісти
"От хорошей жизни",до клятих бандерівців.
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02.02.2022 18:40 Відповісти
Во, *******..а я как раз в 17 в Троицком был..и не боится гамнюк нифига..в Попасную оно прибежало, к родным..вот в ТРО такого дерьма( если не оно само, то родственнички) будет полно..особенно в прифронтовых городах
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02.02.2022 18:41 Відповісти
Он прибежал выпить, у попочленцев ему уже не наливают...
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02.02.2022 18:42 Відповісти
Що це запокарання для вбивці,який шість років вбивав громадян України? Ганьба такому карному кодексу і тим хто його писав.
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02.02.2022 18:42 Відповісти
тільки "на Україну" так і прикладом в щелепу, поки не навчиться правильно говорити
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02.02.2022 18:46 Відповісти
Оце кар"єрний ріст !!! Розбій -- тюрма -- асфабаділся -- народная міліція !!! Заздріть всі !!! Пацан к успєху шол... Нє подфартіло...
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02.02.2022 18:47 Відповісти
Навойовалось воно!Іди на *** не псуй дитині життя а в Україні повітря.
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02.02.2022 19:16 Відповісти
Да, статья до 8-и лет, а знаете ли вы, сколько за это время, он погубил наших воинов, да и возможно мирных жителей??? Что-то дёшево вы цените жизнь воинов Украины, а может вы просто жалеете таких тварей. Ведь клоун, раньше вообще запрещал открывать огонь ответный, к чему бы всё это???
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02.02.2022 19:20 Відповісти
да нахрен он тут нужен? посадите его как и положено за тероризм и сепаратизм измену родине . а то сопли поплывут у вас вижу уже он же покаялся....))
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02.02.2022 19:45 Відповісти
К семье захотел волчары? Да врёт он, отправьте его поджопниками назад в лугандон. Пусть там фсб его на изоляцию, а потом и в расход. Им тоже такие «украинцы» на йух не упали. Это у нас их всё облизуют и облизуют с причитаниями «эта же нашилюди»… ну какие они наши - убийцы они и власовцы! На фига вам этот рецидивист иубийца?
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02.02.2022 20:26 Відповісти
Отсидит пять лет и будет пособие в Украине получать.
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02.02.2022 23:56 Відповісти
 
 