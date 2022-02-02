Найманця "ЛНР", який утік від терористів на підконтрольну Україні територію, затримано на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Служба безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних Сил затримала поблизу селища Катеринівка на Луганщині бойовика терористичної організації "ЛНР". Чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію, розчарувавшись в ідеях "русского мира".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Попаснянського району після відбування покарання у 2016 році приєднався до бойовиків. У терористичному угрупованні ім. Платова він отримав прізвисько "Мальок" і обіймав посади стрілка, снайпера та гранатометника.

Брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО\ООС. Зокрема, вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил ООС у районі Новоолександрівки і Троїцького Попаснянського району Луганщини. За час "служби" зловмисника нагороджено нагрудним знаком НЗФ "Гвардія" і пам’ятним знаком "Солдат Слави".

Бойовик пояснив своє рішення залишити терористичне угруповання втомою від довготривалої війни і бажанням побачити дружину та дітей.

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Наразі зловмисника затримали. Слідчі органів безпеки повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Найближчим часом буде скеровано клопотання до суду для обрання бойовику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.