"Без цензури" наживо: Джонсон рятує Україну, Зеленський рятує Трухіна, США і НАТО "кинули" Путіна. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирають у прямому ефірі найгарячіші події останніх днів.
Дивіться о 20:45 на Цензор.НЕТ.
Візит Бориса Джонсона до України, підтримка Великої Британії, тристоронній союз Україна-Польща-Британія, ганебний скандал довкола відео з місця ДТП нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, а ще – США і НАТО, які відповіли Путіну.
Усе це Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладають по поличках у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".
Топ коментарі
+9 Порохобандерівець
показати весь коментар02.02.2022 21:10 Відповісти Посилання
+8 ПравдаЛюбка
показати весь коментар02.02.2022 20:57 Відповісти Посилання
+7 Порохобандерівець
показати весь коментар02.02.2022 21:06 Відповісти Посилання
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До речі, кілька місяців тому ти писав що дякуючи Зеленському відкрив магазин, купуєш ще один і тебе ;всьо чьотко;.
Бізнес накрився статевим органом Могилевської, чи ти мамин киздун?
11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной. Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована
правда, в несколько упрощенном виде.
https://novynarnia.com/2019/07/01/v-yatrovich-nagadav-shho-deputat-sluga-narodu-tsitata-stalina/
😜
Это просто шикарно!
Спасибо вам!
Мочите эту коррупционную *******!