"Без цензури" наживо: Джонсон рятує Україну, Зеленський рятує Трухіна, США і НАТО "кинули" Путіна. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирають у прямому ефірі найгарячіші події останніх днів.

Дивіться о 20:45 на Цензор.НЕТ.

Візит Бориса Джонсона до України, підтримка Великої Британії, тристоронній союз Україна-Польща-Британія, ганебний скандал довкола відео з місця ДТП нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, а ще – США і НАТО, які відповіли Путіну.

Усе це Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладають по поличках у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".