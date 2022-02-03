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"Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - робітники "Укрзалізниці" обкошують засніжені колії станції "Пасіка" на Закарпатті. ВIДЕО

В мережі опублікований запис, на якому кілька робітників з мотокосами щось роблять вздовж засніжених колій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що робітники косили сніг на залізничній станції "Пасіка", що у Свалявському районі Закарпатської області.

"Косиме, нич ся не мерегуєме (ред.- "Косимо, не нервуємо!")...Хлопці, май шіковно!(ред. - "Хлопці, швидше") Скоро літо!" - каже чоловік на відео закарпатською говіркою.

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Автор: 

Укрзалізниця (6908) Закарпатська область (2080)


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Топ коментарі
+25
А хто пише шо винен клован? Винні довбограї з інтеллектом ракушки, які голосують за клованів. А клован він такий який є.
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03.02.2022 11:52 Відповісти
+23
Союза уже нет 30 лет... А дрочь от него еще долго будет из мозгов вытекать... Дурная работа, дурные руководители, жесть просто... Слов нет, одни эмоции.
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03.02.2022 11:38 Відповісти
+21
нічого дивного) Країна, яка обирає тупого клована приезидентом, буде і косити траву взимку і прибирати сніг влітку.
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03.02.2022 11:41 Відповісти
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03.02.2022 11:38 Відповісти
нічого дивного) Країна, яка обирає тупого клована приезидентом, буде і косити траву взимку і прибирати сніг влітку.
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03.02.2022 11:41 Відповісти
Це все клован винен і *****,бо досі такого не було і траву не фарбували.
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03.02.2022 11:48 Відповісти
А хто пише шо винен клован? Винні довбограї з інтеллектом ракушки, які голосують за клованів. А клован він такий який є.
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03.02.2022 11:52 Відповісти
Той хто у 2014 обрав однотурового олігарха теж розумом не сяє,та пережили ж, переоберем і цього. Такий у нас лохторат,обирає лайно з лайна яке потрапляє у другий тур.
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03.02.2022 12:03 Відповісти
Союза уже нет 30 лет... А дрочь от него еще долго будет из мозгов вытекать... Дурная работа, дурные руководители, жесть просто... Слов нет, одни эмоции.
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03.02.2022 11:38 Відповісти
Добавлю, нужно еще снег растопить, и траву покрасить в зеленый.
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03.02.2022 11:39 Відповісти
Это не союз. При союзе таким ************ не занимались. Это державні закупівлі. Поки грали тендер зима насатала. Вот и отрабатывают
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03.02.2022 13:48 Відповісти
Еще хуже стало.
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03.02.2022 18:10 Відповісти
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03.02.2022 18:39 Відповісти
зебіли, сер)
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03.02.2022 11:38 Відповісти
К ним преЗЕдент не заезжал ?
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03.02.2022 11:39 Відповісти
Может металлоискатели?
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03.02.2022 11:41 Відповісти
точно) на бензинових двигунах.
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03.02.2022 11:42 Відповісти
Кацапский )))) Есть же у них флешка со сколково весом 13 кг и памятью 500 килобайт ))
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03.02.2022 12:01 Відповісти
Готовятся к приезду Сержа Лещенко !
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03.02.2022 11:41 Відповісти
Сырлещ - твоя зона ответственности расскажи им как нужно правильно мотокосу держать по технике безопасности
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03.02.2022 11:45 Відповісти
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03.02.2022 11:46 Відповісти
Какой-то фейк для унижения Украины! А все СМИ подхватывают и разносят этот вирус похлеще корововируса! Мужики даже может поприкалывались , а все принимают всерьез!
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03.02.2022 11:50 Відповісти
ніякий то не фейк, просто по прогнозам керівників УЗ не мало бути стільки снігу в лютому
бодняки метрові які зима не знищила доводиться косити щоб не стирчали серед весняного цвітіння.
Нажаль у нас все так робиться, тобто не тоді коли потрібно.
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03.02.2022 11:54 Відповісти
С этим я согласен. А вот работяги видать решили дров напилить с лесополосы и подеб....нули этих руководителей!
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03.02.2022 11:58 Відповісти
Беру слова свои обратно. В руках у них мотокосы. Я не думаю, что это инициатива рабочих, это инициатива руководство. А какое правительство такое и руководство. Рабочие стыдливо отворачиваются, но если ты не будешь этого делать, то тебя уволят.
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03.02.2022 12:11 Відповісти
звісно що то не ініціатива простих роботяг косити буряни під снігом.
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03.02.2022 12:15 Відповісти
Это правильное мероприятие. Сухую траву необходимо скосить до весны во избежание возгорания и быстрого распространения огня.
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03.02.2022 12:05 Відповісти
траву потрібно косити пару разів в сезон росту, а не після зими...
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03.02.2022 12:09 Відповісти
Ага...и обязательно в тот момент когда снегу по колено...😀
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03.02.2022 12:20 Відповісти
Нажаль це не фейк, знаю особисто цю людину що зняла і виклала ролик і дану локацію де знімалося. Питання до керівництва, що дало таку команду, воно адекватне і з головою дружить?
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03.02.2022 13:14 Відповісти
Закарпатобленерго теж неадекватне. Відключають села по причині профілактики, підключень та... обрізки дерев...
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03.02.2022 18:26 Відповісти
так этож новый набсовет в Укрзализныце.
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03.02.2022 11:50 Відповісти
30 років поспіль совок процвітає.

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03.02.2022 11:52 Відповісти
(с)

Накоси мне травы на кайсяку

Мы уже победили, просто это еще не так заметно.
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03.02.2022 11:53 Відповісти
Все під контролем! Сірожка Лєщєнко наглядає!

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03.02.2022 11:58 Відповісти
вот чем наше дебилье отличается от кацапов?))) начальника станции разжаловать в дворники
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03.02.2022 12:00 Відповісти
Так під снігом же бур'яни не кошені!
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03.02.2022 12:00 Відповісти
придурки, а з москалів ще й сміємся...самі не кращі(((((((
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03.02.2022 12:02 Відповісти
Ну, це не дивина! У нас ще й асфальт взимку в калюжі кладуть. І нічого. Согодні їх показали на всю країну, а наступного дня вони знову будуть робити те саме. Бо начальник наказав так робити.
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03.02.2022 12:06 Відповісти
Я только что ехал, на подоле, в лужи кладут асфальт, да, у нас тут снежок
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03.02.2022 12:21 Відповісти
И поди пойми что они говорят, особенно когда быстро тараторят) У меня новый дядька со Львова, и когда со своими по телефону на украинском говорит, то ощущение что каком-то мадьярском балакают.
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03.02.2022 12:06 Відповісти
що за набір слів.
У Львові (області) звісно є свої діалекти, але до мадярської там дуже далеко.
чи то так аби висратись на публіці ?
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03.02.2022 12:12 Відповісти
Причем тут высраться? Я ни в какой мере не оскорблял украинский язык. Я его знаю досконально, но при быстром разговоре коренного Львовянина по телефону, я нихера не могу понять вообще. Какой у него диалект я без понятия.
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03.02.2022 12:16 Відповісти
Львівяни говорять своєрідно, по області теж є перекоси в сторону польської, але щоб прям аж не розуміти то дурня.
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03.02.2022 12:23 Відповісти
Пане Віктор!Оцей ігорь бздилик регулярно хамить на Цензорі просто так. Не варто вступати з цим бидланом вдискусії-просто спамити недоумка-рагуля.
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03.02.2022 12:50 Відповісти
За то мова яка?
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03.02.2022 12:08 Відповісти
Угорська
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03.02.2022 14:01 Відповісти
То ти ще угорської не чула))
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03.02.2022 16:18 Відповісти
А шо, до сих пор украинскую не могут выучить?
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03.02.2022 17:53 Відповісти
В армії це нормальне явище, особливо в учебках.
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03.02.2022 12:09 Відповісти
ХЗ конечно что это за дичь. Было б логично, что б представители УЗ как то прокомментировали. Хотя больше на прикол смахивает.
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03.02.2022 12:10 Відповісти
Как серлещ стал в руководстве УЗ - так сразу реформы пошли. Не то что при борыгах
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03.02.2022 12:11 Відповісти
мадьры тик-ток сняли???...
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03.02.2022 12:13 Відповісти
https://korrespondent.net/lifestyle/4443636-zvezda-svatov-pokazala-stoiku-na-holove Звезда Сватов показала стойку на голове
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03.02.2022 12:19 Відповісти
Бурьяни до зими треба було прибрати, але щось пішло не так
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03.02.2022 12:45 Відповісти
Все пояснюється обїздом деяких ділянок УЗ новим керівником.....Ну і понєслось. Совок лютий.
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03.02.2022 12:54 Відповісти
За что Лещенко 300тыс получает?
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03.02.2022 12:54 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Это упражнение не-делания. Контролируемая глупость. Укрепляет волю и повышает настроение)
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03.02.2022 13:08 Відповісти
Готовь сани летом, а телегу зимой.
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03.02.2022 13:32 Відповісти
Може - наглядова рада Укрзалізниці постановила?)))
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03.02.2022 14:10 Відповісти
Вони теж українці,тільки дикі...
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03.02.2022 17:29 Відповісти
Сам ти дикий. Тут була Австро-угорщина, Чехословакія, Румунія, а потім совок. Чистої української мови рідко де вчуєш. На Закарпатті, не те що в кожному районі, а в кожному місті і, навіть, селі свій діалект.
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03.02.2022 18:38 Відповісти
Вот так вот во времена яныка, дорогу, по которой он должен был ехать за ночь укатали асфальтом...со всеми люками и ливнёвками. Красотища, до первого дождя). Потом водоканал месяц люки отковыривал.
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03.02.2022 18:33 Відповісти
Обличчя укрзалізниці. Показуха
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03.02.2022 19:29 Відповісти
Еп, какая у них там трава жесткая! Аж зависть!
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03.02.2022 21:03 Відповісти
 
 