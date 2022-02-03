"Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - робітники "Укрзалізниці" обкошують засніжені колії станції "Пасіка" на Закарпатті. ВIДЕО

В мережі опублікований запис, на якому кілька робітників з мотокосами щось роблять вздовж засніжених колій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що робітники косили сніг на залізничній станції "Пасіка", що у Свалявському районі Закарпатської області.

"Косиме, нич ся не мерегуєме (ред.- "Косимо, не нервуємо!")...Хлопці, май шіковно!(ред. - "Хлопці, швидше") Скоро літо!" - каже чоловік на відео закарпатською говіркою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відбулося перше засідання нової Наглядової ради "Укрзалізниці", - Мінінфраструктури