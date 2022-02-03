"Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - робітники "Укрзалізниці" обкошують засніжені колії станції "Пасіка" на Закарпатті. ВIДЕО
В мережі опублікований запис, на якому кілька робітників з мотокосами щось роблять вздовж засніжених колій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що робітники косили сніг на залізничній станції "Пасіка", що у Свалявському районі Закарпатської області.
"Косиме, нич ся не мерегуєме (ред.- "Косимо, не нервуємо!")...Хлопці, май шіковно!(ред. - "Хлопці, швидше") Скоро літо!" - каже чоловік на відео закарпатською говіркою.
Топ коментарі
+25 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар03.02.2022 11:52 Відповісти Посилання
+23 Ростислав Левченко
показати весь коментар03.02.2022 11:38 Відповісти Посилання
+21 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар03.02.2022 11:41 Відповісти Посилання
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бодняки метрові які зима не знищила доводиться косити щоб не стирчали серед весняного цвітіння.
Нажаль у нас все так робиться, тобто не тоді коли потрібно.
Накоси мне травы на кайсяку
Мы уже победили, просто это еще не так заметно.
У Львові (області) звісно є свої діалекти, але до мадярської там дуже далеко.
чи то так аби висратись на публіці ?