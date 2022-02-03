"Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", - ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца. ВIДЕО
Ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца заявив, що "якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", однак за мить назвав ці слова жартом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого ефіру, на якому обговорювалася акція з вимогою застосування санкцій до телеканалу "НАШ" і його власника Євгена Мураєва за антиукраїнську пропаганду в інтересах Кремля.
Відео Bohdan Kutiepov
Топ коментарі
+62 A San
показати весь коментар03.02.2022 12:26 Відповісти Посилання
+30 MausMike
показати весь коментар03.02.2022 12:27 Відповісти Посилання
+27 Vitaliy Pavlov
показати весь коментар03.02.2022 12:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дают и давно!
Бойко и его вышки !?
П.С.
Этот "наш" надо переименовать в "шанкер".....
3/14дарский канал!
Владелец - тоже 3/14дар!
Ну и соответственно - работают там 3/14дарасы по профилю!
Гармония-***...
Це питання до Мураєва -- це ж скільки требо було висмоктувати через віртуал дупу ***** , його зграї ... Скільки требо було запрошувати діда-марм як експьорда по усі питаннях . Що б дуже нейтральні британські джерела записали цього Жеку в потенційну голову окупаційного режиму .
Хоча приблизно механізм цього я уявляю .
Є такий почетний залізничник . Дуже довірлива особа до дупи ЗЕ-нелоха .
Крім Банкової той Серьожа дуже йще ******** візіти до різних соросячих організацій . Носить він туда й відео . На яких кожен четверг дехто Пахло постійний гість . Пахло й досі рахується в західних медіа й естейблішмент-колах найбільш адекватним в оточенні "лігітімнАгА" . Сьогьога ж їх не попередив , що старий в глубокому маразмій й зараз його мизики так заплили від відсутності діяльності , що він перебуває в віртуалі . в якому постійно на ************ орків чека в Україні не град куль , а гора квітів , причому не з цвінтера . Жека ось той розуміє й бачить прояви маразму , що в його навіть міміці проглядується , коли він ,Янича слухає нібито уважно .
Й тому він 100% сам винний , що його зараз звинуватили в такий дурниці .
Бо той маразматик не тільки йому дає рандеву в стрімі . Але тому ж подружжю Скабєєвик . Й солов"їному посліду (тобто "вечірньому мудозвону") - теж постійно . А там цікавлятся виключно одним -- сортом квіт , на які чекають "зелені чоловічки" . Пахло офіційно назвав 5 різновидів й призвав Шойгу й банду поспішати , бо мовляв українці довго на них чекали .
Після такого хіба Жека не розуміє , що на Пахло в Україні чекає вилючно два шляха . Або суд и 15-20 років за держзраду , що маловерогідно .
В 10 разів більш -- визнання недієздатним за слова й вчинки .
Бо адвокати Ібуковича й досі не можуть спростувати доводи Чуркіна в ООН проти їх клієнта . Хоча той клієнт на момент виступу Чуркіна йще формально міг рахуватися високопосадвцем , який формально має право звертатися до в його хворому уявленні "партнерів" ...
Пахло ж в такому маразмі , що не розуміє юридичних наслідків свої відвертих призивів до вторгення .
Син йому рота не закрив своєчастно й тому їх бізнес в Австрії може накритися . Бо навіть там , де вселяка тягнуть з видачєю Фірташа феміді США тема пропоганди війни й війського вторгнення такая ж сама больова точка , як в їх й в Дойце невипрадвенне почуття провини за злочини Гітлера тільки перед Московією . Бо злочинів в Україні нацисти скоїли більше . Бо з окупованних їми теріторій 60% була Україна . Й в Україні на рік в цілому вони були довше .
Мураева на кол! неНашу помойку в топку!!