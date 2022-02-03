"Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", - ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца. ВIДЕО

Ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца заявив, що "якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", однак за мить назвав ці слова жартом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого ефіру, на якому обговорювалася акція з вимогою застосування санкцій до телеканалу "НАШ" і його власника Євгена Мураєва за антиукраїнську пропаганду в інтересах Кремля.

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