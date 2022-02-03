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"Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", - ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца. ВIДЕО

Ведучий телеканалу "НАШ" Назар Діордіца заявив, що "якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все", однак за мить назвав ці слова жартом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час прямого ефіру, на якому обговорювалася акція з вимогою застосування санкцій до телеканалу "НАШ" і його власника Євгена Мураєва за антиукраїнську пропаганду в інтересах Кремля.

Відео Bohdan Kutiepov

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля телеканалу "НАШ" в Києві відбулась акція "Вимкніть зброю Росії" з вимогою санкцій проти Мураєва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (2827) росія (66175) ЗМІ (1367) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+62
Такие и в жопу дадут за хороший гонорар
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03.02.2022 12:26 Відповісти
+30
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03.02.2022 12:27 Відповісти
+27
про что этот гребешок кукурекает...сепаратёныш журналист..?((
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03.02.2022 12:27 Відповісти
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Такие и в жопу дадут за хороший гонорар
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03.02.2022 12:26 Відповісти
тут дело даже не в гонораре, ему главное чтоб партия сказала "надо"
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03.02.2022 12:32 Відповісти
А чому "Дадуть". Дають, ще как дають. Мураєв перший - хто за бабло з кацапщини - і дає, і бере.
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03.02.2022 12:37 Відповісти
та и за плохой, вряд ли будет долго не думать (_О_)
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03.02.2022 12:39 Відповісти
Шо значит "дадут"?
Дают и давно!
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03.02.2022 13:03 Відповісти
Та регулярно-прямо шведські сімї...
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03.02.2022 14:38 Відповісти
собрали коллаборантов и уродцев, во главе с вором бойко,срамота
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03.02.2022 14:49 Відповісти
за в жопу оно само доплатит
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Як лопне терпіння,ми тоже здатні на все!
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03.02.2022 12:27 Відповісти
про что этот гребешок кукурекает...сепаратёныш журналист..?((
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03.02.2022 12:27 Відповісти
П
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03.02.2022 12:27 Відповісти
И
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03.02.2022 12:47 Відповісти
Д
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03.02.2022 13:02 Відповісти
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03.02.2022 13:17 Відповісти
Р!
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03.02.2022 13:41 Відповісти
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03.02.2022 12:27 Відповісти
Журналісти в очікуванні замовлення ))))))))))))))))))))))))
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03.02.2022 12:31 Відповісти
Одна з них його мама ? )
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03.02.2022 12:59 Відповісти
Ага, крайняя левая с усами и в галстуке.
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03.02.2022 13:15 Відповісти
Лучшие члены их профсоюза
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03.02.2022 14:41 Відповісти
Шлендры,одна лругой страшнее...
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03.02.2022 15:34 Відповісти
проговорився зрадник та телепень,який чомусь ще досі не у слідчому ізоляторі,як пропагандист країни агреССора
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03.02.2022 12:28 Відповісти
а что ты ХХХотел то? если даЖЖЖе КККива не сидит, а только за ПАП-ОООм гоняются?
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03.02.2022 12:39 Відповісти
Паляться Пу…ські шльондри.
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03.02.2022 12:30 Відповісти
Доки ще посібник російської окупації, буде володіти українським каналом? І чому він ще не за гратами? Геть росіян!
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03.02.2022 12:31 Відповісти
Мураєв нині не є власником каналу Наш. Як то кажуть, чую дзвін, та не знаю де він.
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03.02.2022 12:35 Відповісти
А кто это за кадром подгавкивает !?
Бойко и его вышки !?
П.С.
Этот "наш" надо переименовать в "шанкер".....
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03.02.2022 12:34 Відповісти
был у нас титушко, предлагаю называть сепарских журнашлюх Наздьордицами
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03.02.2022 12:37 Відповісти
Наздьорики - так короче и сути не меняет)
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03.02.2022 12:40 Відповісти
бздьорики!!!
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03.02.2022 12:43 Відповісти
бздьорики и бздьорицы
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03.02.2022 12:44 Відповісти
Среди телезрителей канала НАШ сплошные ватники, совкодрочеры и сепарье. Специально подписался на канал в Ютубе чтобы их троллить и гнобить
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03.02.2022 12:41 Відповісти
Кремлівські оральні медіашльондри.
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03.02.2022 12:46 Відповісти
Фройд не дремле... мураєв і його посіпаки в засаді... кремль за них спокійний, не підведуть.
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03.02.2022 12:46 Відповісти
В 13- му теж хіхікали і гралися з табачниками- калісниченками і іншими ригами. І чим скінчилася ця" толерантність"з відкритими ворогами України ми знаємо. Втратою території. Ну що ж. Граймося далі...
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03.02.2022 12:50 Відповісти
От і вся мораль приживал в Украіні. Ця продажна шантрапа готова влізти в московську дупу і шкодити Украіні, бо з Украіною цих падлюк нічого не пов"язує .крім місця, де можна заробити хороші гроші, прислуговуючи іі ворогам. Це кубло "Наш" давно треба розігнати і забрати телерадіо частоти.
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03.02.2022 13:01 Відповісти
А что вас удивляет?
3/14дарский канал!
Владелец - тоже 3/14дар!
Ну и соответственно - работают там 3/14дарасы по профилю!
Гармония-***...
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03.02.2022 13:05 Відповісти
Каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен (с)
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03.02.2022 13:09 Відповісти
тьолочка навіть почервоніла. Ух, яка розкішниця
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03.02.2022 13:09 Відповісти
Мразота случайно выдала себя и всю свою свору предлателей!
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03.02.2022 13:14 Відповісти
Так он правду сказал,каждый пашет на своего олигарха..
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03.02.2022 13:16 Відповісти
канал рада і наш одинакові як 2 краплі води
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03.02.2022 13:32 Відповісти
ХА-ХА-ХА! От вона - "незалежна журналістика"!!!
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03.02.2022 13:38 Відповісти
Диордицу на осину.
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03.02.2022 13:49 Відповісти
Канал "наш" є антиукраїнський,ведучі відвертіприхильникі "руцького міру" Запрошують на передачі регіоналів інколи "розмішуючи" демократичними силами.Дозвонитись до нього неможливо--все підтасовується. А ведення самих передач--базар.
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03.02.2022 14:01 Відповісти
Думаю, що не всі і не все. Але це падло Діордіца дійсно може все.
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03.02.2022 15:13 Відповісти
Этого ******** назара и эту дешовку панченко, давно надо повесить на крещатику ,что бы другим пророссиским придуркам урок хороший был!! Два сапога пара- назар и панченко- агенты путина на украинском ТВ.
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03.02.2022 15:25 Відповісти
В этом-то как раз мы не сомневаемся. Но какой-бы ты ни был, ты должен всегда помнить, что ты украинец, а не прислуживать врагам твоей Родины.
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03.02.2022 15:50 Відповісти
Жарт по Фрейду
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03.02.2022 16:04 Відповісти
Я не дуже довіряю британським джерелам інфі , але, але , але .

Це питання до Мураєва -- це ж скільки требо було висмоктувати через віртуал дупу ***** , його зграї ... Скільки требо було запрошувати діда-марм як експьорда по усі питаннях . Що б дуже нейтральні британські джерела записали цього Жеку в потенційну голову окупаційного режиму .

Хоча приблизно механізм цього я уявляю .
Є такий почетний залізничник . Дуже довірлива особа до дупи ЗЕ-нелоха .
Крім Банкової той Серьожа дуже йще ******** візіти до різних соросячих організацій . Носить він туда й відео . На яких кожен четверг дехто Пахло постійний гість . Пахло й досі рахується в західних медіа й естейблішмент-колах найбільш адекватним в оточенні "лігітімнАгА" . Сьогьога ж їх не попередив , що старий в глубокому маразмій й зараз його мизики так заплили від відсутності діяльності , що він перебуває в віртуалі . в якому постійно на ************ орків чека в Україні не град куль , а гора квітів , причому не з цвінтера . Жека ось той розуміє й бачить прояви маразму , що в його навіть міміці проглядується , коли він ,Янича слухає нібито уважно .

Й тому він 100% сам винний , що його зараз звинуватили в такий дурниці .
Бо той маразматик не тільки йому дає рандеву в стрімі . Але тому ж подружжю Скабєєвик . Й солов"їному посліду (тобто "вечірньому мудозвону") - теж постійно . А там цікавлятся виключно одним -- сортом квіт , на які чекають "зелені чоловічки" . Пахло офіційно назвав 5 різновидів й призвав Шойгу й банду поспішати , бо мовляв українці довго на них чекали .
Після такого хіба Жека не розуміє , що на Пахло в Україні чекає вилючно два шляха . Або суд и 15-20 років за держзраду , що маловерогідно .

В 10 разів більш -- визнання недієздатним за слова й вчинки .

Бо адвокати Ібуковича й досі не можуть спростувати доводи Чуркіна в ООН проти їх клієнта . Хоча той клієнт на момент виступу Чуркіна йще формально міг рахуватися високопосадвцем , який формально має право звертатися до в його хворому уявленні "партнерів" ...
Пахло ж в такому маразмі , що не розуміє юридичних наслідків свої відвертих призивів до вторгення .
Син йому рота не закрив своєчастно й тому їх бізнес в Австрії може накритися . Бо навіть там , де вселяка тягнуть з видачєю Фірташа феміді США тема пропоганди війни й війського вторгнення такая ж сама больова точка , як в їх й в Дойце невипрадвенне почуття провини за злочини Гітлера тільки перед Московією . Бо злочинів в Україні нацисти скоїли більше . Бо з окупованних їми теріторій 60% була Україна . Й в Україні на рік в цілому вони були довше .
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03.02.2022 16:15 Відповісти
Діордіца? Не хєра собі, то це румун? Чи молдаван? Можливо, грек? Аааа, це ж звичайний ка цапський відсмоктувач назаров! Мааакс, захлебнись, будь ласка, путінською вафелькою.
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03.02.2022 16:31 Відповісти
У меня мешок попкрна - наслаждаюсь, зедерьмо, слушаю визги - музыка для ушей!
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03.02.2022 17:16 Відповісти
Наша руссофобия недостаточна! С.Стерненко.
Мураева на кол! неНашу помойку в топку!!
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03.02.2022 23:47 Відповісти
 
 