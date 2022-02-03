"Слава Україні!": Ердоган традиційно привітав українською мовою бійців почесної варти під час офіційної церемонії в Маріїнському палаці. ВIДЕО
Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час офіційної церемонії зустрічі в Маріїнському палаці привітав бійців почесної варти українським гаслом "Слава Україні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, турецький президент так вчиняє вже не вперше.
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путін *****!!!!!!!!!!!!!!!
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