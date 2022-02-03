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"Слава Україні!": Ердоган традиційно привітав українською мовою бійців почесної варти під час офіційної церемонії в Маріїнському палаці. ВIДЕО

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган під час офіційної церемонії зустрічі в Маріїнському палаці привітав бійців почесної варти українським гаслом "Слава Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, турецький президент так вчиняє вже не вперше

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Автор: 

візит (1618) Туреччина (3629) українська мова (836) Ердоган Реджеп Таїп (954)


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Топ коментарі
+113
Ердогану, респект.
путін *****!!!!!!!!!!!!!!!
Слава нації.!!!!!!!!!!!!!
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03.02.2022 13:50 Відповісти
+86
Смерть ворогам !!! Україна понад усе !!!
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03.02.2022 13:52 Відповісти
+57
Героям Слава!
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03.02.2022 13:50 Відповісти
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Зато не руцке мордвин - псевдо славянин.
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03.02.2022 19:33 Відповісти
А шо ета за странный мальчуган увязался за Эрдоганом?
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03.02.2022 16:13 Відповісти
Зеля, учись, маланец Хренов!
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03.02.2022 16:14 Відповісти
А шо це за непорозуміння дріботить щупальцями позаду Ердогана?
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03.02.2022 16:19 Відповісти
Ото сьодня вой на болотах будет.....
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03.02.2022 16:43 Відповісти
Ай да фошизд, склокобеева с жириком же поседеют
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03.02.2022 19:26 Відповісти
А что за шнырек рядом с Эрдоганом плететься?
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03.02.2022 19:54 Відповісти
Шньірьок у кремлі, ****** кличуть, той що чимодани носив за іньшими. путин-*****.
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03.02.2022 21:49 Відповісти
Эрдоган, уважаемый человек !!!
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03.02.2022 19:57 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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03.02.2022 20:42 Відповісти
і вош поруч!
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03.02.2022 21:28 Відповісти
Дай Боже здоров*я цьому чоловіку. Це я Президента Ердогана маю на увазі.
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03.02.2022 21:30 Відповісти
Ердоган тролль еще тот
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03.02.2022 22:28 Відповісти
у Сракапеевой срака сегодня нехило пылыла..
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04.02.2022 03:51 Відповісти
А ПУТИН ХЙЛО !?)
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04.02.2022 04:41 Відповісти
Хитрий турок нещодавно купив у рашкован зенітно-ракетні комплекси, заплативши ***** кругленьку суму, підсівши на сервісне обслуговування від виробника (тобто, паРаши). А сьогодні хитрий чурек корчить із себе патріота . Лицемірство в чистому вигляді
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04.02.2022 08:50 Відповісти
туркобандеровец ))))
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04.02.2022 09:29 Відповісти
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