Журналістів Цензор.НЕТ не пустили на пресконференцію скандального президента Федерації боксу Продивуса. ВIДЕО

Журналістів Цензор.НЕТ не пустили на пресконференцію керівництва Федерації боксу України за участю Володимира Продивуса.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відмову пояснили карантинними обмеженнями. Питання журналістів про те, чому для пресконференції не обрали інше місце проведення з більшою залою, куди пустили би більше людей, лишилося без відповіді.

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Так само на пресконференцію не пустили представників 14 регіональних федерацій, які вимагають чесних виборів президента Федерації боксу України та звинувачують Володимира Продивуса у фальсифікації виборів.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ не допустили на пресконференцію за участю скандального президента Федерації боксу України Володимира Продивуса на тему: "Підсумки роботи ФБУ за останні 15 років та обговорення програми розвитку до 2025 року". Журналісти Цензор.НЕТ хотіли поставити Продивусу наступні питання:

- 12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації. Чому ви не виконуєте цю вимогу та чому результати виборів визнали попри відсутність представників 12 регіональних федерацій?

- За наявною інформацією, борги Федерації сягають сотні тисяч доларів. Зокрема є борги за фінансування роботи клубу "Українські отамани", за проведення Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2017 році, оплату роботи тренерів на Чемпіонаті світу серед жінок у 2018 році, Європейських іграх у 2019. Чому Федерація не оплачує ці важливі статті видатків і продовжує накопичувати борги?

- Прокоментуйте ваше спільне відео з російським колегою Кремльовим, де ви погодилися з заявою, що українці і росіяни є одним народом. Як ваша позиція співвідноситься з місією Федерації боксу України? Яким чином ви впроваджуєте вашу позицію на практиці?