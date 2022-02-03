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Журналістів Цензор.НЕТ не пустили на пресконференцію скандального президента Федерації боксу Продивуса. ВIДЕО

Журналістів Цензор.НЕТ не пустили на пресконференцію керівництва Федерації боксу України за участю Володимира Продивуса.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відмову пояснили карантинними обмеженнями. Питання журналістів про те, чому для пресконференції не обрали інше місце проведення з більшою залою, куди пустили би більше людей, лишилося без відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Федерації боксу Продивус заборонив пускати Цензор.НЕТ на пресконференцію, щоб не відповідати на питання про свої зловживання

Так само на пресконференцію не пустили представників 14 регіональних федерацій, які вимагають чесних виборів президента Федерації боксу України та звинувачують Володимира Продивуса у фальсифікації виборів.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ не допустили на пресконференцію за участю скандального президента Федерації боксу України Володимира Продивуса на тему: "Підсумки роботи ФБУ за останні 15 років та обговорення програми розвитку до 2025 року". Журналісти Цензор.НЕТ хотіли поставити Продивусу наступні питання:

- 12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації. Чому ви не виконуєте цю вимогу та чому результати виборів визнали попри відсутність представників 12 регіональних федерацій?

- За наявною інформацією, борги Федерації сягають сотні тисяч доларів. Зокрема є борги за фінансування роботи клубу "Українські отамани", за проведення Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2017 році, оплату роботи тренерів на Чемпіонаті світу серед жінок у 2018 році, Європейських іграх у 2019. Чому Федерація не оплачує ці важливі статті видатків і продовжує накопичувати борги?

- Прокоментуйте ваше спільне відео з російським колегою Кремльовим, де ви погодилися з заявою, що українці і росіяни є одним народом. Як ваша позиція співвідноситься з місією Федерації боксу України? Яким чином ви впроваджуєте вашу позицію на практиці?

Автор: 

бокс (170) журналістика (1785) спорт (1632) Продивус (7)


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Топ коментарі
+14
всегда задавался вопросом-- почему- если Бог- наделил особь силой -- то отбирает ум????
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03.02.2022 14:01 Відповісти
+14
В других федерациях спорта ситуация не менее печальная, но федерация бокса пожалуй самая ватная.
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03.02.2022 14:02 Відповісти
+4
Чи доживе Україна до кінця терміну зеленського...Усі інстітути влади, демократія, закони, усе руйнується з неймовірною швидкістю.
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03.02.2022 14:26 Відповісти
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всегда задавался вопросом-- почему- если Бог- наделил особь силой -- то отбирает ум????
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03.02.2022 14:01 Відповісти
Для рівноваги у суспільстві. Якщо хтось має і силу і мізки, то що робити слабким дурникам?
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03.02.2022 15:02 Відповісти
Если люди будут судить по твоей логике , то карлик Пу и Зе умные......
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03.02.2022 19:07 Відповісти
В других федерациях спорта ситуация не менее печальная, но федерация бокса пожалуй самая ватная.
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03.02.2022 14:02 Відповісти
Не хочуть, шоб воняло
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03.02.2022 14:03 Відповісти
Спорт (профессиональный), это то ещё гавнищще. Хлеб охлосу дали, давай и "зрэлищща".
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03.02.2022 14:04 Відповісти
Я предпочитаю Поплавского по выходным.
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03.02.2022 14:09 Відповісти
Я не удивлена.Поплавский ,"Сваты", 95 квартал,вас очень точно характеризует.
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03.02.2022 14:23 Відповісти
Нет, сватов ПРЯМОЙ не показывает.
А Поплавского - каждый божий уикэнд.
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03.02.2022 14:25 Відповісти
"Какая жалость"...а у вас только Прямой работает? Или вы фанат Прямого?
Вы меня почти рассмешили.
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03.02.2022 14:28 Відповісти
А вы меня.
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03.02.2022 14:31 Відповісти
А ви фанатка "Інтер" "наш"" "Г+Г"--ну признайтесь?
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03.02.2022 15:29 Відповісти
Треба звернутись в ДБР. )) ЗІ Розумію, що звучить як кепкування.
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03.02.2022 14:04 Відповісти
Не федерация, а уголовный сблёв.
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03.02.2022 14:08 Відповісти
Криминальный авторитет из Винницы и по совместительству строит
мост " Кличка". Это и есть элита Украины.
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03.02.2022 14:21 Відповісти
в 90-і брати продіуси були відомими бандюганами у Вінниці. З ними навіть покійний михайло порошенко стрєлки забивав і тушив їх "запал". пам'ятаємо. свідків ще огого.
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03.02.2022 16:23 Відповісти
Чи доживе Україна до кінця терміну зеленського...Усі інстітути влади, демократія, закони, усе руйнується з неймовірною швидкістю.
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03.02.2022 14:26 Відповісти
Никто не вечен, может завтра ты сам помреш,или через неделю.Только вот от меня не зависит, увы ,то что вы издеваетесь на Украиной выбирая наркомана,ворюгу , идиота, коррупционера, дизертира во власть.Так что если рассудить здраво, будет больше пользы если вымрите вы ,зеленые недоумки.
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03.02.2022 14:53 Відповісти
А кого пустили? "расея24"?
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03.02.2022 14:49 Відповісти
Да уж ! ЦН цькують.Ко ли це таке лихо було?.
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03.02.2022 14:56 Відповісти
Продивус - ватник, ворюга, рекетир и бандюга. Помню как он по рынку центральному в Виннице с пистолетом бегал. Элита, ****
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03.02.2022 15:24 Відповісти
Нууу єтого товарища хорошо знают Винничане. Бандюган из 90-х , жадный до безобразия. Член медведчуковской опг "СДПУо "а в последствии "Партии регионов." Ватник еще тот!
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03.02.2022 15:43 Відповісти
Это не ≪прессконференция≫ , это попытка легализации псевдо выборов главы ФБУ с которыми не согласны 12 облфедераций .
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03.02.2022 16:08 Відповісти
Тож усім відомо, що оці "федерації спорту" ніщо інше, як расєйські кубла колишніх "видающіхся спарцмєнав ссср"
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03.02.2022 16:16 Відповісти
ДОЖИЛИСЬ! Часи Яника повертаються !
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03.02.2022 18:16 Відповісти
Син Продивуса женився на дочці Гройсмана і вважають себе феодалами Вінничини, їм насрати на думку людей, роблять все, що заманеться
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03.02.2022 18:31 Відповісти
у Продиуса нет никакого взрослого сына , не пишите шо попало . И с Гройсманом нет никакой дружбы .
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03.02.2022 20:46 Відповісти
звичайна кримінальна сходка
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13.02.2022 19:31 Відповісти
 
 