ДБР має допитати міністра МВС Монастирського та голову Нацполіції Клименка через приховування доказів у справі Трухіна, - Бутусов. ВIДЕО

ДБР має порушити справу про приховування доказів при розслідуванні справи "Слуги народу" Олександра Трухіна та допитати у рамках нового розслідування міністра МВС Дениса Монастирського та голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.



"Народний депутат, один із керівників правлячої партії, заступник голови ключового комітету парламенту - бюджетного, голова полтавської організації "Слуги народу" - людина яка наближена і до самого президента Зеленського, і до керівництва партіі, до всіх державних секретів і має значні повноваження, побачивши патрульного поліцейського, державного службовця, якого він зустрів уперше у житті, пропонує йому 150 тисяч "на пєченьки" і обіцяє заплатити ще. Це показує те, яким чином ця людина звикла вирішувати питання в парламенті, організовуючи голосування, питання в бюджетному комітеті, полтавській організації "Слуги народу. В офісі президента, де пан Трухін був постійним гостем. Є чудова фотографія, де він в Трускавці на зібранні фракції "Слуги народу" спілкується безпосередньо з заступником голови ОП Олегом Татаровим - людиною, яка є куратором усіх правоохоронних органів держави. У тому числі і ДБР, яке вдавало, що розлідує справу Трухіна... Зараз ми побачили заяву речника ДБР у якій йдеться про те, що протягом п'яти місяців ДБР не отримало відео з якого треба починати розслідування - відео з камери патрульного поліцейського. У такому разі йдеться про приховування доказів і ДБР ще п'ять місяців тому мало порушити страву проти керівництва МВС, Національної поліції,.. які приховують першочерговий доказ у цій справі. Після такої заяви всі причетні мають бути доставленя на допит, адже міністр МВС Монастирський офіційно заявив, що усі матеріали слідства передано до ДБР. Це стверджувала і Нацполіція. Очевидно, що хтось з них бреше. Хтось свідомо вводив в оману суспільство і грубо порушує закон, намагаючись приховати тяжкий злочин... У нас абсолютна безвідповідальність влади, влада знає, що порушує закон і кожен один одного прикриває", - сказапв Бутусов.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.