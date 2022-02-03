І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, - нардеп від "Слуги народу" Тищенко епічно виступив у Київраді. ВIДЕО

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко на засіданні Київради виступив проти створення районних рад, допустивши при цьому у своєму виступі прояви сексизму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції засідання Київради.

Коментуючи ідею повернення районних рад у Києві, Тищенко заявив: "Я впевнений, що такі протиріччя з боку київської влади несуть скоріш шкоду і раскол. Саме ця стратегія хибна сьогодні для нашої держави.Тому що ми, як кияни, як депутати, маємо давати приклад всій державі. Так само, як ви сьогодні працюєте і демонструєте злагодженість. Тому як сказав президент Володимир Зеленський треба зшивати ... зшивати нашу з вами батьківщину. А не роз'єднувати і не розгойдувати ту лодку, яка нам з вами належить і належить майбутнім нашим онукам".

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Нардеп продовжив: "Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат ..."

"Пане Миколо", - звернувся до нього головуючий.

"Яка посміхається... Тому", - продовжив Тищенко

"Зараз дам слово з процедури", - перебив його головуючий.

"Тому треба сьогодні розуміти, що це політичне рішення. Політичне рішення", - наголосив він.

Початок виступу Тищенко: 3.26.23.