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І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, - нардеп від "Слуги народу" Тищенко епічно виступив у Київраді. ВIДЕО

Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко на засіданні Київради виступив проти створення районних рад, допустивши при цьому у своєму виступі прояви сексизму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції засідання Київради.

Коментуючи ідею повернення районних рад у Києві, Тищенко заявив: "Я впевнений, що такі протиріччя з боку київської влади несуть скоріш шкоду і раскол. Саме ця стратегія хибна сьогодні для нашої держави.Тому що ми, як кияни, як депутати, маємо давати приклад всій державі. Так само, як ви сьогодні працюєте і демонструєте злагодженість. Тому як сказав президент Володимир Зеленський треба зшивати ... зшивати нашу з вами батьківщину. А не роз'єднувати і не розгойдувати ту лодку, яка нам з вами належить і належить майбутнім нашим онукам". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори до відновлених районних рад у столиці відбудуться 30 жовтня, - Київрада

Нардеп продовжив: "Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат ..."

"Пане Миколо", - звернувся до нього головуючий. 

"Яка посміхається... Тому", - продовжив Тищенко

"Зараз дам слово з процедури", - перебив його головуючий.

"Тому треба сьогодні розуміти, що це політичне рішення. Політичне рішення", - наголосив він. 

Початок виступу Тищенко: 3.26.23.

Автор: 

Київ (19694) Київрада (803) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+41
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03.02.2022 22:44 Відповісти
+36
Тільки зовсім дурне оточує себе зовсім дурними...
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03.02.2022 22:52 Відповісти
+34
Звідки цього дурня витягли? Він рейтинг Членограя доб'є. Відправте його мітболи готувати...
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03.02.2022 22:53 Відповісти
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да да. толерантность не для всех. у вас еще лет 100 до этого не дойдет, не переживай.
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03.02.2022 22:42 Відповісти
рука лице
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03.02.2022 22:43 Відповісти
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03.02.2022 22:44 Відповісти
Коля, твой номер 16 - молчи! Чертыло!
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03.02.2022 22:48 Відповісти
его "номер 45 на телогреечке печать"
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04.02.2022 09:53 Відповісти
"Стовпчики, яки не дають паркуватися киянам"... Казав би вже прямо, понаставили стовпчиків, яки не дають паркуватись клієнтам "Велюра".
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03.02.2022 22:52 Відповісти
Тільки зовсім дурне оточує себе зовсім дурними...
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03.02.2022 22:52 Відповісти
« о правителе судят по тем людям которых он к себе приближает» классик
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03.02.2022 23:41 Відповісти
Звідки цього дурня витягли? Він рейтинг Членограя доб'є. Відправте його мітболи готувати...
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03.02.2022 22:53 Відповісти
та нехай! Кожен з них презе... короче, добиває. Нехай!
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03.02.2022 23:03 Відповісти
Які мітболи! Унітази перевіряти!
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04.02.2022 06:57 Відповісти
Так это плохо разве?!
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04.02.2022 07:09 Відповісти
Шановне Панство,дивіться уважно за кого Ви голосуєте.Бачте як Коля "Котлета" апелює,"а за мене проголосували".
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03.02.2022 22:55 Відповісти
Они там все наркоманы?
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03.02.2022 23:00 Відповісти
Так, бiльшiсть, монобiльшiсть...
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03.02.2022 23:09 Відповісти
Кокабільшість.
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03.02.2022 23:12 Відповісти
Нееее походе идиотия , кокс даёт другие симптомы
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03.02.2022 23:42 Відповісти
Це вже і за кордоном запідозрили. Хоч якийсь "успіх" досягнутий на міжнародній арені.
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04.02.2022 07:02 Відповісти
Коля-мітбол в своєму стилі....
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03.02.2022 23:03 Відповісти
Коля давай еще. На бис. На будущих выборах будете с Витренко перестукиваться
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03.02.2022 23:06 Відповісти
ось саме за це його так і прозвали: каклєта
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03.02.2022 23:07 Відповісти
Он теперь Коля-митбол
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03.02.2022 23:11 Відповісти
то він у партбілеті мітбол, а у паспорті - каклєта
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03.02.2022 23:19 Відповісти
якого дідька цьому розумовонеповноцінному дозволили виступати в КиївРаді?
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03.02.2022 23:11 Відповісти
Він нардеп - має таке право.
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04.02.2022 07:53 Відповісти
Бо! У нього хоч є початкова освіта! Хай Бог милує
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03.02.2022 23:13 Відповісти
Взрослый орангутан по интеллекту соответствует примерно уровню 5-летнего человеческого ребенка.
Коля Сракотряс по интеллекту соответствует примерно уровню 5-месячного детеныша орангутана.
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03.02.2022 23:48 Відповісти
Шо там михайлова а.а. как киевлянка возмутилась?
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03.02.2022 23:19 Відповісти
Или как днепрянка уехала поставить теслу на подзарядку и заодно выгулять хьюго?
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03.02.2022 23:23 Відповісти
Ах ти ж зшивач пуїв…!
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03.02.2022 23:20 Відповісти
Чекаю не дочекаюся політичних дебатів тіщенка і ківи . .
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03.02.2022 23:29 Відповісти
95-й не допустить таких конкурентів.
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04.02.2022 07:05 Відповісти
Ну а что вы хотели? Коля-"жопа" во всей красе.. Что говорит,что серет-одинаково.
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03.02.2022 23:41 Відповісти
******, еще один Цицерон зеленый
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03.02.2022 23:43 Відповісти
Девочка, не улыбайтесь, это я к вам лицом повернулся:
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03.02.2022 23:52 Відповісти
Це сурло потрібно показувати на всю країну перед виборами, щоби люди думали кого вони обирають - депутата чи жопу.
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04.02.2022 07:08 Відповісти
Вы о 73% "людей" слишком хорошего мнения. Слово "думать" им незнакомо.
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04.02.2022 14:06 Відповісти
Коля "Каклєта" Тищенко: "Ми, як кияни, як депутати, маємо давати приклад всій державі."
Еге. Чудово пам'ятаємо твої "приклади" під час війни: гумову бабу, чай у Велюрі по 500 грн. за чашку, сало "по 50" на Бесарабці, салют під час святкування дня народження дружини у готелі Fairmont у центрі Києва, затримку вильоту літака, і т.д., і т.п.

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03.02.2022 23:54 Відповісти
Тобто, посміхатися не можна, а дупою в автівсі трусити на всю країну можна.
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04.02.2022 00:09 Відповісти
Как вы задрали циничные зеленые уб**дки
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04.02.2022 00:14 Відповісти
колюня митболл - жалко мальчонку!!!
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04.02.2022 00:27 Відповісти
ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, А НАРОД РАЗБЕРЕТСЯ !!! ИЛИ ВЫ ПРЕДАТЕЛИ НАРОДА !!!
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04.02.2022 01:38 Відповісти
как сказал наш президент Зеленский....
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04.02.2022 05:50 Відповісти
коля-каклета-героинщик был предпринимателем... чего?
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04.02.2022 07:22 Відповісти
отаке бува, коли те, що повинне смажити котлети, отримує владу.
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04.02.2022 08:16 Відповісти
Такий розумний аж страшно , бо це не как либо што , а што либо как...
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04.02.2022 08:54 Відповісти
Ого, какие вы, киевляне, зимой загорелые! Прям зависть!
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04.02.2022 09:03 Відповісти
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04.02.2022 09:27 Відповісти
эпично?! где эпичность, а где котлеты? думайте, что пишете.
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04.02.2022 09:32 Відповісти
Казковий ДБ

Стенограма стендапу Тищенко у Київраді:
«Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни. Народний депутат, яка підсміхається. Тому кияни не згодні, щоб їми хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом. Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули, що до тих, які сьогодні чомусь в Києві є в нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати».
P.S. Я так думаю, що він розуміється тільки з Зеленським, який тією ж "мовою" говорить
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04.02.2022 15:47 Відповісти
Тьфу...
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10.07.2022 15:04 Відповісти
 
 