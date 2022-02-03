І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, - нардеп від "Слуги народу" Тищенко епічно виступив у Київраді. ВIДЕО
Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко на засіданні Київради виступив проти створення районних рад, допустивши при цьому у своєму виступі прояви сексизму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стало відомо з трансляції засідання Київради.
Коментуючи ідею повернення районних рад у Києві, Тищенко заявив: "Я впевнений, що такі протиріччя з боку київської влади несуть скоріш шкоду і раскол. Саме ця стратегія хибна сьогодні для нашої держави.Тому що ми, як кияни, як депутати, маємо давати приклад всій державі. Так само, як ви сьогодні працюєте і демонструєте злагодженість. Тому як сказав президент Володимир Зеленський треба зшивати ... зшивати нашу з вами батьківщину. А не роз'єднувати і не розгойдувати ту лодку, яка нам з вами належить і належить майбутнім нашим онукам".
Нардеп продовжив: "Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І Ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат ..."
"Пане Миколо", - звернувся до нього головуючий.
"Яка посміхається... Тому", - продовжив Тищенко
"Зараз дам слово з процедури", - перебив його головуючий.
"Тому треба сьогодні розуміти, що це політичне рішення. Політичне рішення", - наголосив він.
Початок виступу Тищенко: 3.26.23.
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Коля Сракотряс по интеллекту соответствует примерно уровню 5-месячного детеныша орангутана.
Еге. Чудово пам'ятаємо твої "приклади" під час війни: гумову бабу, чай у Велюрі по 500 грн. за чашку, сало "по 50" на Бесарабці, салют під час святкування дня народження дружини у готелі Fairmont у центрі Києва, затримку вильоту літака, і т.д., і т.п.
Стенограма стендапу Тищенко у Київраді:
«Ви всі розумно, що і ми всі це розуміємо. Да, ми всі розумно ставимось до події. І ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни. Народний депутат, яка підсміхається. Тому кияни не згодні, щоб їми хтось керував. Кияни сьогодні мають бажання жити в столиці, яка є прикладом. Щоб сьогодні ми бачили відповіді, чули, що до тих, які сьогодні чомусь в Києві є в нас стовпчики, які сьогодні не дають можливості паркуватися киянам. Ви руйнуєте бізнес сьогодні. Ось які наполегливі проблеми сьогодні треба вирішувати».
P.S. Я так думаю, що він розуміється тільки з Зеленським, який тією ж "мовою" говорить