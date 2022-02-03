У США та ЄС поки що немає політичної волі запровадити санкції проти Росії вже зараз, – Кулеба. ВIДЕО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вже сьогодні існують підстави для застосування західними партнерами санкцій проти Росії.
Про це очільник МЗС сказав в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи є підстави вже зараз застосувати проти РФ санкції? Є. Тому що за останні роки вона зробила багато порушень, за які її можна поставити під санкції. І це було б дуже своєчасно саме зараз, тому що це було б чітким практичним сигналом Росії про дійсно готовність партнерів це зробити", — заявив міністр.
За словами Кулеби, санкції слід запроваджувати, зокрема, за паспортизацію, тому що це "мегамасштабна" проблема, яка, на думку міністра, залишилася з боку суб'єктів, здатних застосовувати санкції — ЄС та США — без системної відповіді.
Очільник МЗС України додав, що наразі у США та ЄС немає політичної волі застосовувати санкції на цьому етапі. Водночас, за словами Кулеби, зараз вже з'являються голоси - в тому числі у США серед тих, хто ухвалює рішення - що дійсно, є сенс в тому, щоб дати Росії не просто словесний сигнал.
"Ми пройшли той етап, коли достатньо кожного дня говорити Росії: "Якщо ви підете ще додатково в Україну, ви зазнаєте втрат, тяжкість яких ви не зможете знести". Ми цю фазу пройшли. Це Росія вислухала і зрозуміла. Ми маємо перейти до конкретики. Тому я зараз максимально пришвидшую партнерів наших насамперед у ЄС - там є дійсно слабкі місця, чого не скажеш про наших англосаксонських партнерів, - щоб все-таки консенсус довкола санкційного пакету будувався", — зазначив Кулеба.
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Мосійчук парирувала: - "Першим це сказав президент…" Після цього на каналі увімкнули фрагмент виступу Зеленського.
Зелені аферисти колаборанти втомилися від американської допомоги - хочуть приєднати Україну до Чечні, якнайшвидше !?
Перепрошую за емоції, але слів нема!!!! Нас - сус-во почали умиротворювати, тобто, блд, треба миритись всім з усіма!!! І як завжди: "в України свій шлях", і бидломаса цього каналу схааає! Уявіть Україну при НИХ ще через три роки!!??
Гловний посил програми: треба виконувати мінські домовленності і домовлятись вім політикам!!!! Мураєв, блд, "наш політик"! Тенденція для лохторату", треба починати жити дружно, і з мураєвим і з лнрднр"..
Це все - Україну буде зруйновано... Хутіну порібно знищити Україну.
Тотальна брехня у всьому!!! Реально йдуть підкилимні АКТИВНІ переговори ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ, а в один ранок нас поставлять перед фактом, і подадуть як перемогу! Зараз йде вливання в голови плєбса!!! Все ясно - зелене організоване злочинне угрупування !!! (с)
Вы какие санкции против парашки ввели?
такая вот война
В США и ЕС нет политической воли ввести санкции против России уже сейчас, говорит о том, что есть политическая воля на повторение Мюнхена38. Для этого и служит Нормандский формат - для склонения Украины к минской капитуляции.
Но Украина не Чехословакия 1938 г, Украинца отказывается капитулировать.
На этом фоне страны Запада. вынуждены изображать помощь и поддержку.
Volodymyr ViatrovychDmytro Kuleba
2 год ·
Дмитро Кулеба у "Праві на владу":
"Ви зараз створили тектонічний зсув у свідомості українців. Тому що до вашої фрази я постійно чув лише одне - про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від партнерів!"
Dmytro Kuleba Ви зброю втомилися розвантажувати чи розвід дані отримувати?
Скажете Заходу: «Не треба далі ми самі»? Путін подякує.
Дєло Єрмака живьот і пахнєт. Таки точно "ганчірка".