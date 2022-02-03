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У США та ЄС поки що немає політичної волі запровадити санкції проти Росії вже зараз, – Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вже сьогодні існують підстави для застосування західними партнерами санкцій проти Росії.

Про це очільник МЗС сказав в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи є підстави вже зараз застосувати проти РФ санкції? Є. Тому що за останні роки вона зробила багато порушень, за які її можна поставити під санкції. І це було б дуже своєчасно саме зараз, тому що це було б чітким практичним сигналом Росії про дійсно готовність партнерів це зробити", — заявив міністр.

За словами Кулеби, санкції слід запроваджувати, зокрема, за паспортизацію, тому що це "мегамасштабна" проблема, яка, на думку міністра, залишилася з боку суб'єктів, здатних застосовувати санкції — ЄС та США — без системної відповіді.

Очільник МЗС України додав, що наразі у США та ЄС немає політичної волі застосовувати санкції на цьому етапі. Водночас, за словами Кулеби, зараз вже з'являються голоси - в тому числі у США серед тих, хто ухвалює рішення - що дійсно, є сенс в тому, щоб дати Росії не просто словесний сигнал.

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"Ми пройшли той етап, коли достатньо кожного дня говорити Росії: "Якщо ви підете ще додатково в Україну, ви зазнаєте втрат, тяжкість яких ви не зможете знести". Ми цю фазу пройшли. Це Росія вислухала і зрозуміла. Ми маємо перейти до конкретики. Тому я зараз максимально пришвидшую партнерів наших насамперед у ЄС - там є дійсно слабкі місця, чого не скажеш про наших англосаксонських партнерів, - щоб все-таки консенсус довкола санкційного пакету будувався", — зазначив Кулеба.

Автор: 

росія (66193) санкції (12159) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Глава МЗС заговорив про "втому від іноземних партнерів"...
Мосійчук парирувала: - "Першим це сказав президент…" Після цього на каналі увімкнули фрагмент виступу Зеленського.

Зелені аферисти колаборанти втомилися від американської допомоги - хочуть приєднати Україну до Чечні, якнайшвидше !?
Перепрошую за емоції, але слів нема!!!! Нас - сус-во почали умиротворювати, тобто, блд, треба миритись всім з усіма!!! І як завжди: "в України свій шлях", і бидломаса цього каналу схааає! Уявіть Україну при НИХ ще через три роки!!??
Гловний посил програми: треба виконувати мінські домовленності і домовлятись вім політикам!!!! Мураєв, блд, "наш політик"! Тенденція для лохторату", треба починати жити дружно, і з мураєвим і з лнрднр"..
Це все - Україну буде зруйновано... Хутіну порібно знищити Україну.
Тотальна брехня у всьому!!! Реально йдуть підкилимні АКТИВНІ переговори ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ, а в один ранок нас поставлять перед фактом, і подадуть як перемогу! Зараз йде вливання в голови плєбса!!! Все ясно - зелене організоване злочинне угрупування !!! (с)

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04.02.2022 00:20 Відповісти
+6
вот какие: По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Украина продавала России мясо, молоко, алкоголь, конфеты, соль, руду, продукты неорганической химии, пластмассу, полимерные материалы и другое, покупала - нефть и нефтепродукты, бумагу, картон, черные металлы, пластмассу, никель, вату и др. За 9 месяцев этого года Украина продала в Россию товаров на 2 475 млрд долларов долларов, а закупила - на 3 977 млрд.
такая вот война
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04.02.2022 00:49 Відповісти
+3
Они и так ввели, что могли, но в этих странах демократия, там не терпилы народ, могут и восстань, хотя англосаксы молодцы, уже начали правильные идеи предлагать, отобрать бабло и недвижимость у русских хутинских олУХархов
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04.02.2022 00:55 Відповісти
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Глава МЗС заговорив про "втому від іноземних партнерів"...
Мосійчук парирувала: - "Першим це сказав президент…" Після цього на каналі увімкнули фрагмент виступу Зеленського.

Зелені аферисти колаборанти втомилися від американської допомоги - хочуть приєднати Україну до Чечні, якнайшвидше !?
Перепрошую за емоції, але слів нема!!!! Нас - сус-во почали умиротворювати, тобто, блд, треба миритись всім з усіма!!! І як завжди: "в України свій шлях", і бидломаса цього каналу схааає! Уявіть Україну при НИХ ще через три роки!!??
Гловний посил програми: треба виконувати мінські домовленності і домовлятись вім політикам!!!! Мураєв, блд, "наш політик"! Тенденція для лохторату", треба починати жити дружно, і з мураєвим і з лнрднр"..
Це все - Україну буде зруйновано... Хутіну порібно знищити Україну.
Тотальна брехня у всьому!!! Реально йдуть підкилимні АКТИВНІ переговори ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ, а в один ранок нас поставлять перед фактом, і подадуть як перемогу! Зараз йде вливання в голови плєбса!!! Все ясно - зелене організоване злочинне угрупування !!! (с)

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04.02.2022 00:20 Відповісти
Пусть хавает. Они же хавали российские фейки уже много лет, так что морально готовы давно.
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04.02.2022 05:01 Відповісти
А к вас есть?
Вы какие санкции против парашки ввели?
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04.02.2022 00:34 Відповісти
вот какие: По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Украина продавала России мясо, молоко, алкоголь, конфеты, соль, руду, продукты неорганической химии, пластмассу, полимерные материалы и другое, покупала - нефть и нефтепродукты, бумагу, картон, черные металлы, пластмассу, никель, вату и др. За 9 месяцев этого года Украина продала в Россию товаров на 2 475 млрд долларов долларов, а закупила - на 3 977 млрд.
такая вот война
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04.02.2022 00:49 Відповісти
Это ужасно на самом деле. Там где Россия там рост коррупции и зависимость от Кремля. Но как бы те кто свергали плохого Порошенка этого и хотели.
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04.02.2022 05:02 Відповісти
если бы твой рошенко сразу ввел военное положение в стране и вышвырнул российских дипломатов то не было бы всего этого. но сильно ему хотелось торговать.
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04.02.2022 08:09 Відповісти
Скільки вас, диванних політиків, на цьому сайті-я вже втомився. "Зелені аферисти".."Тотальна брехня у всьому"..."підкілімні АКТИВНІ переговори ПРОТИ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ"... Що. не бачите американських літаків зі зброєю? західних військових інструкторів? Що Захід дає гроші? Як приїжджають європейські лідери до Зеленського на переговори та підтримку? Коли таке було? Як надіслали США та НАТО Путіна з його ультиматумами? Це що, з неба впало, чи робота команди Зеленського? Пишуть, аби ляпнути щось...
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04.02.2022 04:27 Відповісти
До Зеленського їздять не підтримати, а штовхати у вірному напрямку.
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04.02.2022 06:54 Відповісти
Ще один знавець ... Привіт від мене, жидобандерівця!!
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04.02.2022 17:56 Відповісти
О, бот Коломойського?
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04.02.2022 18:05 Відповісти
Який бот Коломойського, хто він такий? Я в1996 виїхав з України, але здалеку ясніше видно. Хоч на прапорець мій подивися -ти підсліпуватий?
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04.02.2022 18:30 Відповісти
Как это каки таки санции? А продажа Росишке Лиги смеха и Сватов?
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04.02.2022 08:03 Відповісти
Если просят санкции прямо сейчас, значит Украина просто не верит что РФ нападет.
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04.02.2022 00:37 Відповісти
То, что
В США и ЕС нет политической воли ввести санкции против России уже сейчас, говорит о том, что есть политическая воля на повторение Мюнхена38. Для этого и служит Нормандский формат - для склонения Украины к минской капитуляции.
Но Украина не Чехословакия 1938 г, Украинца отказывается капитулировать.
На этом фоне страны Запада. вынуждены изображать помощь и поддержку.
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04.02.2022 00:46 Відповісти
Посмотрим как кто откажется капитулировать если Россия начнет по нам стрелять.
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04.02.2022 05:03 Відповісти
Я, кстати, напоминаю, что народ выбрал Зеленского потому что "устал от войны". Так что вот выше написал юзер, что толкали нарративы за мир, но эти нарративы ТВ толкало уже годами. Только вот теперь они устали не от войны, а устали от Запада. Но очень уставший у нас народ.
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04.02.2022 05:12 Відповісти
Устали от лицемеров, а воевать будут вопреки желанию лицемеров запада и востока. И побьют агрессора
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06.02.2022 21:58 Відповісти
Они и так ввели, что могли, но в этих странах демократия, там не терпилы народ, могут и восстань, хотя англосаксы молодцы, уже начали правильные идеи предлагать, отобрать бабло и недвижимость у русских хутинских олУХархов
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04.02.2022 00:55 Відповісти
У моего соседа сын в Ирландии, говорит шо покупает семечки производства Кубани(Росия).
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04.02.2022 06:58 Відповісти
Для санкций нужно то время,когда мировой фондовый рынок среагирует на очередной зашквар Путлера....типа страны НАТО задыхаются без Северного потопа Путлера...газу нету курим ракету... замерзаем....
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04.02.2022 01:16 Відповісти
Голобородьки занимаются великой стройкой,типа будівнидство-крадівництво....,це фішка Игоря Валєрьевича....,но он не вор... аферісти ворами не бувають...
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04.02.2022 01:52 Відповісти
Ну ось і Кулеба, якого вважали одним з притомних у ЗЕлених, здався таки.
Volodymyr ViatrovychDmytro Kuleba
2 год ·
Дмитро Кулеба у "Праві на владу":
"Ви зараз створили тектонічний зсув у свідомості українців. Тому що до вашої фрази я постійно чув лише одне - про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від партнерів!"
Dmytro Kuleba Ви зброю втомилися розвантажувати чи розвід дані отримувати?
Скажете Заходу: «Не треба далі ми самі»? Путін подякує.

Дєло Єрмака живьот і пахнєт. Таки точно "ганчірка".
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04.02.2022 02:34 Відповісти
Санкции начинать надо самим. Первое - перекрываем трубу...
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04.02.2022 06:16 Відповісти
Зачем?
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04.02.2022 07:20 Відповісти
подро@і своєму верховному імпотенту))
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04.02.2022 06:48 Відповісти
Зарано ще,Україне ще не готова дати 100% відсіч мокшанам.А після введення повномаштабних санкцій ***** вже небуде що втрачати та почне вторгнення в Україну.Так що загроза введення санкцій діє також як стримуючий фактор.А українській промокшанській владі потрібна війна зараз поки ми ще не готові дати відсіч ось і підбурюють країни на санкції.
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04.02.2022 07:55 Відповісти
Что такое санкции? Это прерывание каких то устоявшихся взаимовыгодных отношений. То есть нанесение взаимно уничтожающих действий наносящих ущерб противнику точно так же как и стороне вводящей санкции. Так как действие равно противодействию, то ещё и неизвестно, кому от них тяжелей. Санкции порождают ценовые перекосы, а значит и экономические кризисы распространяющиеся на весь мир. Побочный эффект от санкций, это сплачивание социума противника вокруг его лидера, как при осаде древней крепости. Санкции никогда никому не приносили пользы, даже если они длились годами. Иран, Куба, половина Кореи, это наглядные характерные примеры. Они тем более бессмысленны для самодостаточных государств с продовольственной безопасностью. К тому же в наше время, задуманные санкции не могут быть выполнимы полностью на все сто процентов из-за дырявости границ, из-за союзников не поддерживающих те санкции, из-за форсированного импортозамещения и потери потенциального рынка сбыта в будущем. Они не эффективны.
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04.02.2022 08:37 Відповісти
 
 