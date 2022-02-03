У США та ЄС поки що немає політичної волі запровадити санкції проти Росії вже зараз, – Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вже сьогодні існують підстави для застосування західними партнерами санкцій проти Росії.

Про це очільник МЗС сказав в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи є підстави вже зараз застосувати проти РФ санкції? Є. Тому що за останні роки вона зробила багато порушень, за які її можна поставити під санкції. І це було б дуже своєчасно саме зараз, тому що це було б чітким практичним сигналом Росії про дійсно готовність партнерів це зробити", — заявив міністр.

За словами Кулеби, санкції слід запроваджувати, зокрема, за паспортизацію, тому що це "мегамасштабна" проблема, яка, на думку міністра, залишилася з боку суб'єктів, здатних застосовувати санкції — ЄС та США — без системної відповіді.

Очільник МЗС України додав, що наразі у США та ЄС немає політичної волі застосовувати санкції на цьому етапі. Водночас, за словами Кулеби, зараз вже з'являються голоси - в тому числі у США серед тих, хто ухвалює рішення - що дійсно, є сенс в тому, щоб дати Росії не просто словесний сигнал.

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"Ми пройшли той етап, коли достатньо кожного дня говорити Росії: "Якщо ви підете ще додатково в Україну, ви зазнаєте втрат, тяжкість яких ви не зможете знести". Ми цю фазу пройшли. Це Росія вислухала і зрозуміла. Ми маємо перейти до конкретики. Тому я зараз максимально пришвидшую партнерів наших насамперед у ЄС - там є дійсно слабкі місця, чого не скажеш про наших англосаксонських партнерів, - щоб все-таки консенсус довкола санкційного пакету будувався", — зазначив Кулеба.