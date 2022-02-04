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Ми маємо право вимагати адаптацію мінських угод під нові обставини, - посол Чалий. ВIДЕО

Надзвичайний і повноважний посол Олександр Чалий заявив, що з позицій міжнародного права Україна має переглядати положення "мінських угод" через те що докорінно змінились обставини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі токшоу "Право на владу". 

"В міжнародному праві є такий вислів "ребус сик стантібус" - корінна зміна обставин. Дійсно, видача паспортів, відкриття там експорту прямого (до Росії, - ред) ... Сьогодні так змінились обставини, що ми вправі вимагати модернізації, адаптації "Мінська" під ці обставини. Нові", - зауважив український дипломат. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з партнерів не змушує Україну виконувати мінські угоди у російському трактуванні, - Кулеба

Автор: 

Чалий Олександр (190) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+8
На уточнення мінських домовленостей та приведення їх у відповідність з міжнародними нормами врегулювання конфліктів/війни право то в України є; можливо, і можливості є теоретично; але практично - ця зедебільна зеленоуродна влада на реалізацію такого права неспроможна, нездатна; та й не сильно і бажає. Не рветься за таким правом хоча би тому, що бажає вчергове подивитися ***** в очко.
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04.02.2022 01:05 Відповісти
+6
но для этого нужно,чтобы у власти хватило духа ОФИЦИАЛЬНО признать эти территории ОККУПИРОВАННЫМИ РФ...Без такой формулировки нельзя коренным образом сменить пункты соглашаний.если сделать это,то добавятся аргументы в Гаагский трибунал и уже вывод НЕУКРАИНСКИХ военных формирований (хоть частных,хоть из "отпускников из ВС РФ",хоть с местных наёмников) станет НЕОСПАРИВАЕМЫМ первостепенным пунктом,а как следствие из него-ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ НАД ГОСГРАНИЦЕЙ...
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04.02.2022 08:37 Відповісти
+4
Реалії такі, що росіянам треба ввести візовий режим... Нам потрібна територія донбасу і Криму, а не проросійське населення тих територій... Зеля, коли для росіян введуть візовий режим? Чим вони кращі за Зімбабве чи Північну Корею, для яких діє візовий режим?
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04.02.2022 08:31 Відповісти
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На уточнення мінських домовленостей та приведення їх у відповідність з міжнародними нормами врегулювання конфліктів/війни право то в України є; можливо, і можливості є теоретично; але практично - ця зедебільна зеленоуродна влада на реалізацію такого права неспроможна, нездатна; та й не сильно і бажає. Не рветься за таким правом хоча би тому, що бажає вчергове подивитися ***** в очко.
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04.02.2022 01:05 Відповісти
Реалії такі, що росіянам треба ввести візовий режим... Нам потрібна територія донбасу і Криму, а не проросійське населення тих територій... Зеля, коли для росіян введуть візовий режим? Чим вони кращі за Зімбабве чи Північну Корею, для яких діє візовий режим?
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04.02.2022 08:31 Відповісти
но для этого нужно,чтобы у власти хватило духа ОФИЦИАЛЬНО признать эти территории ОККУПИРОВАННЫМИ РФ...Без такой формулировки нельзя коренным образом сменить пункты соглашаний.если сделать это,то добавятся аргументы в Гаагский трибунал и уже вывод НЕУКРАИНСКИХ военных формирований (хоть частных,хоть из "отпускников из ВС РФ",хоть с местных наёмников) станет НЕОСПАРИВАЕМЫМ первостепенным пунктом,а как следствие из него-ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ НАД ГОСГРАНИЦЕЙ...
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04.02.2022 08:37 Відповісти
Ордло уплыло...сдохнет куйло вернётся Крым и ордло...
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04.02.2022 08:39 Відповісти
Чалому как знатоку международного права должно быть ведомо что Минские соглашения Украину никчему необязывають так как мокшандией был нарушен основной Будапештский меморандум.
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04.02.2022 08:40 Відповісти
ЗЕчмо будет против
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04.02.2022 08:51 Відповісти
Ось це правильно ! Кремль за цей час 1 млн російських паспортів в ОРДЛО роздав.
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04.02.2022 09:08 Відповісти
Міліон російських паспортів - це майже половина населення ОРДЛО! І це дуже суттєва обставина!
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04.02.2022 09:34 Відповісти
А чому ми маем виконувати мінські угоди підписані агентурою ФСБ і не виконувати Будапештський меморандум підписанний президентами країн США і РФ?
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04.02.2022 09:55 Відповісти
США, Великобританія і Росія схвалили приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зобов'язуючись при цьому поважати її незалежність та "існуючі кордони".
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04.02.2022 10:03 Відповісти
Помню этот мудак при Яныке топил за нейтральный статус.
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04.02.2022 14:35 Відповісти
Україна, як жертва невиконання державами-гарантами зобов*язань згідно Будапештського меморандуму, повинна позбавитися нав*язаних їй кабальних Мінських "домовленностей." Вони підлягають скасуванню Україною самостійно або, за її ініціативою, з допомогою ООН чи - країн"ядерного клубу, як такі, що протирічать здоровому глузду і не підлягають виконанню. Ніякого ТКГ і т.зв. "Нормандськкого формату." Підтримка Мінських домовленностей окремими лідерами держав і наголос на їх безальтернативності є аморальним. Тому що освячує праведність дій агресора - Росії, і співпраці з ним. Агресору потрібно відвести роль відповідача, а не рівноправним учасником переговорного процесу з його жертвою. Завдання найти новий формат.
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04.02.2022 17:55 Відповісти
 
 