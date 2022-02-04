Ми маємо право вимагати адаптацію мінських угод під нові обставини, - посол Чалий. ВIДЕО
Надзвичайний і повноважний посол Олександр Чалий заявив, що з позицій міжнародного права Україна має переглядати положення "мінських угод" через те що докорінно змінились обставини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі токшоу "Право на владу".
"В міжнародному праві є такий вислів "ребус сик стантібус" - корінна зміна обставин. Дійсно, видача паспортів, відкриття там експорту прямого (до Росії, - ред) ... Сьогодні так змінились обставини, що ми вправі вимагати модернізації, адаптації "Мінська" під ці обставини. Нові", - зауважив український дипломат.
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