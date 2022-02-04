УКР
26 427 100

"Я піду тихенько в ліс...", - "слуга народу" Трухін став героєм нової пісні. ВIДЕО

Письменник, музикант, перекладач і блогер Володимир Завгородній записав пісню, яку присвятив гучному скандалу з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нова пісня опублікована на сторінці Завгороднього в соцмережі. Основою тексту став намір Трухіна дати хабара в розмірі 150 тисяч доларів поліцейському, який оформляв документи на місці скандального ДТП за участі народного депутата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін поки не робив висновків щодо дій Монстирського у справі з ДТП Трухіна, - Шмигаль

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

+102

04.02.2022 09:53
+92

04.02.2022 09:56
+50

04.02.2022 09:54

04.02.2022 09:53

06.02.2022 13:48

04.02.2022 09:54
"Я піду тихенько в ліс..." дє мене з зашморгом

на шиї і на високий високий гіляка заміст

лямочки буду бовтатись ......

04.02.2022 10:04
Піду в ліс тихенько я з дмитром гордоном
Там чекає мендель і сосна з страпоном
Трускавецькі Боги, Криворізькі Роги
Скиньтеся грошима нам на цю дорогу
Шлях наш небезпечний, там от за кущами
Полісмен чекає конхфєт у чємодані
Ми ще не все вкрали, як таке можливо?
Я піду від вас усіх, геть у ліс, красиво....

04.02.2022 11:41

04.02.2022 14:18
що до лicу: а там дерева люлi... i все отак зозулi: "КУ-КУ, КУ-КУ, КУ-КУ".

06.02.2022 12:52
Кое кому это нужно в телефоне на вызов установить ))))

04.02.2022 09:55
Бригада 95

04.02.2022 21:18
Зелені просрали всі полімери на своєму ж медійному просторі де колись виграли вибори))
це "талановиті хлопці" так тільки вони можуть)))

04.02.2022 09:55

04.02.2022 09:56
😀😀😀
и Монастырский тоже

04.02.2022 10:12
Браво!!!до сліз

04.02.2022 09:56
Це просто взагалі

04.02.2022 09:56
То дайте вже Монастирському парабелум з одним патроном. Де пропав той Аваков, який роздає пістолети?

04.02.2022 09:56
Він не пропав, це ж він і висунувся зі своїми припасами тих часів, коли царював.

04.02.2022 21:18
шикарно

04.02.2022 09:57
Ждем пестню "Я вам ничо не должен"...

04.02.2022 09:57
"Наша песТня нєканчається !"

04.02.2022 21:19

04.02.2022 10:00
лица то не видно! это наверное кто то другой)))) какой то левый пассажир)))))

а полицаи злые! не пустили человека пописать в лес!)))) даже за бабло))))

04.02.2022 10:11

04.02.2022 14:25
Нагадало мені, що у важкі часи представники еврейської національності, як піна часу піднімається догори. За часів революції більшовіків представники еврейської національності були по обидва боки барикад- перші ходили в шкіряних куртках, розтрілюючи незгодних з новою доктриною, а інші намагались врятувати чи заробити капітал. Так і тут, одні евреї намагаються вклінитись в старі потоки, а інші захищають "зароблене чесною та непосильною працею". А "артисти" завжди заробляють на коньюктурі...

04.02.2022 10:01
И с двух сторон кидаются какашками в националистов , учитывая их владение СМИ

04.02.2022 10:04
Але зараз я навіть підтримую Зеленського як те гівно, яке краще не чіпати. Не на часі. Тим паче бачу, як рашистські боти намагаються дестабілізувати країну, поваливши Зеленського та спричинивши хаос та анархію. Можливо, Зеленський і не такий поганий варіант, т.я. увів в оману мільйони ватників, що за нього проголосували з надіює "покращення стосунків з Мааацквою"

04.02.2022 10:21
Думаю , что выборы в парламент и президента сейчас ни ко времени . Украинская нация должна объединиться перед угрозой от кацапов. А внутренниеразборки надо оставить на потом . В европейских странах никто от ответственности за свои действия не уходит .

04.02.2022 10:29
Как может объединиться нация, если ее разъединяет,а если быть точным, то тупо разваливает тот, кто должен объединять и сплачивать - т.н. преЗедент?!

04.02.2022 10:45
А бубочке - ремня по попе

04.02.2022 10:52
по шее....

04.02.2022 13:27
Так то воно так ... але Уовчик у цих умовах "на себе покривало тягне" !

04.02.2022 21:23

04.02.2022 10:01
Ці кловуни виглядають вже кловунами по життю.
От що значить поставити у владу зразу з помийки. Експеримент провели зетіпіли. Над собою.

04.02.2022 10:02
Трухін , це колишній депутат від БПП , при Пороху класно влаштувався а зараз і коло ЗЕ не бідує.

04.02.2022 10:25
Це Порошенко винуватий що вибрали Кловуна у владу? Знов вам в рейтузи насрав?
Трухін що, від БПП йшов на вибори?

04.02.2022 10:30
Дивлячись на свинарчуків , трухіних і інших, яких пригрів Порошенко , народ помилково подумав що ЗЕ приведе нових людей , а по факту вийшло що Слуга народа це спільний проект всіх олігархів.

04.02.2022 10:41
Чого вчепилися в тих Свинарчуків? Купляли вони вкрадені в Рашці клістрони для пво і що. Мали аукціон провести, хто вкраде дешевше? Ту штуку тільки Рашка випускає. Європа з Америкою не спішили дати нам своє пво. В 2014р навіть нашим біатлоністкам нові рушниці не продали, бо у нас війна.

05.02.2022 21:59
Порох споїв гарного хлопця, підкинув сумку з грошима і покликав до лісу. Шо нє понятно?

04.02.2022 10:42
Я навіть догадуюсь хто це зробив. Це був Андрій Карпов, "Полтава". Він там був присутній, в Полтаві. Виконував завдання Порошенка, в підпіллі.

04.02.2022 10:49
О, ці порохоботи дуже підступні, вони все зроблять шоб підставити простих хлопців з нарота.

04.02.2022 10:55
ТРЕБА ЩЕ ДОБАВИТИ ЩО ТРУХІНСОН ПОСПІШАВ НА ВИПУСК "ВАТА-ШОУ".

04.02.2022 16:24
а перед цим- стріляв у шофера Шефіра, але куля зрикошетила від ноги, та мало не призвела до антисемітизму.

04.02.2022 14:16

04.02.2022 10:02
В номинации "Песня года - 2022" - это первое место !
Досрочно !

04.02.2022 10:03
Эта песня приговор 1. Зелёному стаду, поверившему зомбоящику; 2. Зелёным ублюдкам, решившим, что отсутствие знаний и совести им заменят «курсы в Трускавце»; 3. Хитросделанному еврейскому мальчику, герою кукольного спектакля по пьесе бабы Бени.

04.02.2022 10:07
С рождения Бобби пай-мальчиком был,
Имел Бобби хобби - он деньги любил,
Любил и копил.
Все дети, как дети - живут без забот,
А Боб на диете - не ест и не пьёт,
В копилку кладёт.
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедень!
А остальное всё - дребедедень!
Здесь - пенни, там - шиллинг,
А где-нибудь - фунт!
Стал Бобби мошенник,
Мошенник и плут,
Скопил целый пуд!
Но в том-то и дело ,что он не один,
Кто больше всех деньги на свете любил.
Он это забыл!
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё - дребедедень!
Дамы и господа!
Подайте кто-нибудь.
Кто сколько может...

04.02.2022 14:21
Красиво! Вы и тогда при личном знакомстве показались мне очень интересным, нерядовым человеком.
Мне приятно!

04.02.2022 19:26
при личном знакомстве???

05.02.2022 15:05
2010 год. Земля круглая.

05.02.2022 17:56
опуклість Землі під сумнів не ставлю.

06.02.2022 10:10
https://www.youtube.com/watch?v=89Z63pw2p6k история о мальчике Бобби

04.02.2022 20:59
зелені шмарклі потихеньку стають героями народного фольклору. нехай ці пісні переслідують отих продажних сук усе їх нікчемне життя!!!

04.02.2022 10:11

04.02.2022 10:12
мандат он хочет сложить, курва! да там статья хорошая, дача взятки полицейскому при исполнении! на 5-7 лет тянет легко!!! так что не в лес тихонечко, а на нары! тихонечко...))))

04.02.2022 10:12
А може краще в ліс, але на гіляку?

05.02.2022 00:21

04.02.2022 10:13

04.02.2022 13:29
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3743229.html Кто слил "слугу" Трухина

Украинская Правда слила видео с камеры полицейского с резонансного ДТП, которое устроил пять месяцев назад пьяный Трухин.
На нем он предлагает полицейскому "порешать" за 150 000 долларов. Трухин говорит, что позвонит министру МВД Монастырскому и "пойдет тихонько в лес".
Это то самое видео, о котором и.о. директора ДБР Сухачев говорил, что оно утеряно и невозможно установить, кто был за рулём машины Трухина.
А Зеленский сказал, что ничего страшного, никто же не погиб.
Теперь ДБР молчит и обтекает, вместе с Зелей и Слугами.
Интересно другое. Кто слил видео?
Авакова ведь и уволили за то, что регулярно появлялись видео со вгашеными депутатами СН за рулём. Но Монастырский же - стопроцентно свой.
И заметьте, сейчас видео появляются реже, но убойные. Как с зам министра МВД Гогилашвили, муже личной помощницы Зели или Трухина, кассира Зели, который выплачивает деньги от Офиса Президента депутатам СН.
Версий несколько.
Сливают из самого МВД, где за исключением руководства, очень много недовольных нынешней властью и их беспределом.
Могут работать украинские и даже западные спецслужбы, которые тоже не питают особой любви к Зеленскому вместе с кротами в его окружении.
Ну и вчера провели обыски на предприятии Ахметова, и сразу - ответный удар.
Понять сложно.
Зеля, ОПа и Слуги Народа за 2,5 года достали всех. От союзников до разведчиков, военных, полицейских и бизнесменов. И у всех есть возможности.
Oleg Helgiv

04.02.2022 10:16

04.02.2022 10:16
Не спить і рашистська колона, яка спить та бачить, як повалити Зеленського та спричините анархію та дестабілізацію України, щоб знову вчасно атакувати. Хто зна на якому боці татарин і че не підкупили його наші вороги..

04.02.2022 10:24
Ахметов явно против кацапов , т к те прежде всего грохнут его империю . В раше , наверно 100 мильярдеров , и статки у многих под 100 мильярдов - Ахметов для них « пардон, мыша» .
Думаю , что в интересах Ахметова и бени санкции против всех олигархов раши

04.02.2022 10:32
Дивлячись, що йому наобіцяли в Україні після зміни влади

04.02.2022 10:42
Верить в таких вопросах никому нельзя

04.02.2022 10:44
Андрюша ты на Подоляка работаешь?
Зашквар бензином заливаешь? Не б@ди доживет он до выборов только
смотри чтоб не обьявил Военное положение, чтоб остаться на всегда !!!!

04.02.2022 10:47
Не всі там ідіоти, які прислужують Гундосу. Там багато порядних і чесних офіцерів, такі є і в СБУ і в прокуратурі. Не всіх Зеля змінив. А ці нормальні і порядні потихеньку збирають компрматеріали на "зелене кодло" бандюків, наркоманів, мародерів, бариг і т.п. Також вони збирають компру на керівництво, яке виконує злочинні наказа и змушує їх виконувати підлеглих. Попереду, буквально цікавих історій, через рік з'явиться багато відео і різних інших носіів інформації.

04.02.2022 12:07
Сподіваюсь на це. І на імпічмент.

04.02.2022 12:54
Це просто хіт)) Нормальна людина, якщо б така була президентом, вже мала б скласти повноваження!

04.02.2022 10:16
він не може цього зробити; він на службі у бабабєні.

04.02.2022 10:54

04.02.2022 10:17

04.02.2022 10:32

04.02.2022 11:00

04.02.2022 10:34
Це просто шедевр, дацте лінку на ютуб чи саундклауд!

04.02.2022 10:35
Сверху в статье)

04.02.2022 11:13
Из коментов на Ютюбе)
Нє, то я ***** ******** про 20-ть раз...вже 150 раз слухаю! Друг спитав, що то я весь час співаю про якусь сумку та ліс...включив йому трек...пішов до начальника, відпроситись з роботи, зі словами: а можна я, тіхонічька з роботи, в лес уйду

04.02.2022 10:36

04.02.2022 10:38
То они о соснах, то о лесах, видимо, дерево - это их родное. Зелёная команда в тумане с Буратино во главе.

04.02.2022 10:38
да-да. а в головах у них опилки - не-бе-да!

04.02.2022 10:39
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Кефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Сало ще по сорок звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський

04.02.2022 10:43
Ельф ,бл@дь,знайшовся! В ліс воно піде...

04.02.2022 10:49
Я піду тихенько в ліс, Перейду я бистрі ріки,
І бескиди, і діброви,
І шляхи мені покажуть,
к Монастирському дорогу...

04.02.2022 11:04
уже долларов? 150 тыс гривен.

04.02.2022 11:08
проверял?

04.02.2022 11:10
А какая разница) Вот пусть зеленые питорасы и оправдываются)

04.02.2022 11:15
Гимн Слуг народа

04.02.2022 11:40
На вибори таку музику ставити

04.02.2022 11:52
Тепер "зелені" перед виборами усім бажаючим пообіцяють для розбудови миру руського вещмішок з долярами і гектар казкової тайги; одинакам сосна корабельна в подарунок.

04.02.2022 12:04
рускій мір , не руський !!!!!!!!

04.02.2022 12:46
Автору респект 😂

04.02.2022 13:32
Там в лесу я тебя буду ждать,
Нас никто в лесу не сможет отыскать,
И в лесу будем вместе жить с тобой
Ты и я, вместе с корабельною сосной.


04.02.2022 14:23
выложите еще танец нашего военного под песню Хьюстон.
Я его раз 20 пересмотрел. Ох и станцевал чувак!!!

04.02.2022 14:33
Агонь!!!

04.02.2022 17:04
"Я в ліс піду по мухомори!"

05.02.2022 01:16
Райони, квартали, лесниє масиви,
Я ухожу, ухожу красиво ...

05.02.2022 03:00
Музика красивая.

05.02.2022 18:56
Не шаную рэп, но песня так-то зачет. Вздумайтесь как мы живем.. за кого вы голосуете, почему денег нет но вы держитесь, если менять чего-то, то когда?

06.02.2022 12:04
Лишь бы не Барыга... за что я плачу податки? Шоб содержать эту зеленую зажравшуюся мразь и его холопов? та будьте вы прокляты, господа и госпокини

06.02.2022 12:07
И что это умный человек? Сказал менту, что в лес нужно срочно отлить, иначе всё в штаны польется...и свалил бы и всё....и не было бы этого кина и не было бы разборок.

06.02.2022 16:13
 
 