"Бережуть від стресу мишей та їжаків": на залізниці пояснили, чому працівники обкошують засніжені колії. ВIДЕО

У "Львівській залізниці" пояснили, чому на Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Там зазначили, що їхні працівники косили бур'ян в таких умовах, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків, відповідно до рекомендацій екологів.

При цьому працівники "Укрзалізниці" сказали, що і самі не зрозуміли, чому їх у сніг змусили косити чагарники, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Вони розповіли, що завдання отримали від керівництва ще у січні, якраз коли почалися заметілі. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 км.

"Трошки важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу", - сказав працівник "Укрзалізниці" Ярослав Русин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хлопці, май шіковно! Скоро літо!", - робітники "Укрзалізниці" обкошують засніжені колії станції "Пасіка" на Закарпатті. ВIДЕО

Люди зізнаються, що якби не виконали наказ керівництва, то могли б отримати догани.

І таке не лише на Закарпатті. Залізничників з косарками у січні бачили і у Полтавській та Львівській областях.

Проте у "Львівській залізниці" висловили переконання, що зима для обрізання чагарників на коліях підходить якнайкраще.

Там пояснили, що від весни по осінь ремонтують самі колії і на косіння часу просто не вистачає. А зимові роботи мовляв, бережуть від стресу мишей та їжаків.

"Взимку такі роботи відбуваються відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну", - пояснив речник "Львівської залізниці" Андрій Везденко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На вокзалі в Дніпрі впала люстра, "Укрзалізниця" перевірить усі вокзали. ФОТО

Натомість закарпатських залізничників пояснення керівництва не переконують, оскільки така робота взимку для них - новина.

Косити, зазначили залізничники, будуть до весни. Адже треба прибрати ще майже 70 км вздовж колій. І побоюються, що у березні все доведеться починати спочатку, тому що зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а все інше сховане під снігом.

Нагадаємо, на Закарпатті залізничників посеред зими змусили обкошувати колії від бур’яну.

залізниця (1593) Укрзалізниця (7053) Закарпатська область (2165)
+15
Ще про равликів забули
04.02.2022 11:28 Відповісти
+12
серлещ лично отмазку придумал. да, это он такой умный как вутка.
04.02.2022 11:25 Відповісти
+10
Кусты надо стричь слоями: зимой - верхушку, весной - остальное, летом - что останется. Главное, чтобы мыши не пострадали. Если сразу все сделать в один присест, это же такой стресс.
04.02.2022 11:25 Відповісти
У нас традиція така косити та посипати, кто гривнями, кто доларами, кто євро.
04.02.2022 11:22 Відповісти
04.02.2022 11:25 Відповісти
Бред.
04.02.2022 11:25 Відповісти
04.02.2022 11:45 Відповісти
04.02.2022 12:42 Відповісти
04.02.2022 11:25 Відповісти
"І побоюються, що у березні все доведеться починати спочатку Джерело" )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
04.02.2022 11:25 Відповісти
Деньги некуда выкинуть.
04.02.2022 11:26 Відповісти
Їжаки та миші нічні тварини тому коси хоч цілий день поки вони сплять. Чомусь мені здається шо хтось звиздить.
04.02.2022 11:27 Відповісти
Дауны.
04.02.2022 11:28 Відповісти
04.02.2022 11:28 Відповісти
тсссссс. не подсказывай им!!!!
04.02.2022 11:31 Відповісти
и муравьев )
04.02.2022 13:54 Відповісти
УкрЗалізниця турбується про безпеку їжачків які зимою сплять? Ну а про безпеку мишей то зовсім дурня.
04.02.2022 11:30 Відповісти
Все верно. Весной ежик выйдет из домика - а вокруг английский газон. Скажет: "Красота, то какая..."
показати весь коментар
04.02.2022 11:36 Відповісти
04.02.2022 13:41 Відповісти
Версію придумав СерЛещ, впізнаю руку "майстра". Дебіли блд.
04.02.2022 11:32 Відповісти
А чому б не змусити цим займатись наглядовій раді на чолі з лещенком? За ті кошти що ми їм платимо вони мають обкошувати колії по всій Україні ще й сніг розчищать.
04.02.2022 11:36 Відповісти
спишь ты, значит, мирно в своей норе до весны, а тут над головой, дабы спасти тебя от стресса, вжи-вжи, вжи-вжи, вжи-вжи... ну, а мыши - таки да, это наше все... еще столько зерна в закромах обработать надобно...
04.02.2022 11:36 Відповісти
Ктото мне рассказывал что ежи зимой в спячку впадают.
04.02.2022 11:37 Відповісти
Таке враження, що це адаптація під копростан...
04.02.2022 11:40 Відповісти
Ну головне щоб миші не перенервували, а то хто ж буде зерно в держрезерві чавкати😂😂😂.
А то потім і не буде на кого списати. Мишей нема, зерна нема, грошей нема.
04.02.2022 11:43 Відповісти
А можна так само з пенсіонерами - я про стрес.
04.02.2022 11:44 Відповісти
Лєщенко, Сергію, я в тебе вірив. Твій розум та талант зміг вивести УЗ на новий рівень!
04.02.2022 11:48 Відповісти
Бензин списали
04.02.2022 11:50 Відповісти
А скільки нових мотокосарок і каністр з бензином зявилось у залізничників !!! Залізничники це не тільки офіси і політики, в основному люд з села - господарі, від лінійного роботяги до начальника дистанції
04.02.2022 11:56 Відповісти
Оце життя райське для мишей настало, не те на яке очікували "ждуни" кінця епохи бідності!
04.02.2022 11:50 Відповісти
Вышел ежик из тумана, посмотрел на то что делают люди и помер от хохота...
04.02.2022 11:50 Відповісти
А що ви хотіли, ми тепер усі президенти! і навіть миші та їжаки!

04.02.2022 11:52 Відповісти
Люлі-люлі спатоньки, їжачки зайчатоньки...
04.02.2022 12:02 Відповісти
Железнодорожник без работы - потенциальный преступник. Поэтому ,когда закончат с кустарником, будут красить снег. Возможно желтым
04.02.2022 12:11 Відповісти
Напевно це ініціатива заступника Голови наглядової ради Укразалізниці Сірьожі Лещенко...
Треба ж якось відробляти гроші. А що ще може прийти у його голову як не турбота про мишок та їжачків над якими Порох знущася.
04.02.2022 12:17 Відповісти
Напевне більш ідіотської відмазки ще в життя не чув. Оприлюднили б скільки мільярдів під зберігання нервів гризунів списали в УЗ.
04.02.2022 12:20 Відповісти
***** про хробаків турбувався, а наші довбоЗЕби про мишей та їжаків. Совпадєніє?
04.02.2022 12:47 Відповісти
хімічні речовини, які вживає керівництво УЗ тому вина, що миші і їжаки страждають на стрес
04.02.2022 13:07 Відповісти
Правильно! Мышей нужно беречь, им ее закрома страны пилить.
04.02.2022 13:43 Відповісти
если это не фейк - это какое-то дно....
мышей травить надо, а не оберегать. Совсем с катушек слетели??
04.02.2022 13:56 Відповісти
походу это те мыши которые зерно из госрезерва съели
04.02.2022 14:55 Відповісти
тю. у нас дорожники иногда берегут от стресса бугров по поводу неиспользования денег за бюджетный год и кладут асфальт в декабре на снег и лужи
04.02.2022 14:54 Відповісти
Косяки дуже важкі пішли. Хлопці у залізниці, таке взимку курити, можна склеїтись за мить!!!
04.02.2022 15:45 Відповісти
Припустимо це правда, у нас що сніговий шар стоїть 3 місяці зими, чому це не зробити в період відсутності шару снігу🤦🤦🤦
05.02.2022 22:52 Відповісти
Які дебіли.
06.02.2022 20:25 Відповісти
 
 