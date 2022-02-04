"Бережуть від стресу мишей та їжаків": на залізниці пояснили, чому працівники обкошують засніжені колії. ВIДЕО

У "Львівській залізниці" пояснили, чому на Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Там зазначили, що їхні працівники косили бур'ян в таких умовах, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків, відповідно до рекомендацій екологів.

При цьому працівники "Укрзалізниці" сказали, що і самі не зрозуміли, чому їх у сніг змусили косити чагарники, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Вони розповіли, що завдання отримали від керівництва ще у січні, якраз коли почалися заметілі. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 км.

"Трошки важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу", - сказав працівник "Укрзалізниці" Ярослав Русин.

Люди зізнаються, що якби не виконали наказ керівництва, то могли б отримати догани.

І таке не лише на Закарпатті. Залізничників з косарками у січні бачили і у Полтавській та Львівській областях.

Проте у "Львівській залізниці" висловили переконання, що зима для обрізання чагарників на коліях підходить якнайкраще.

Там пояснили, що від весни по осінь ремонтують самі колії і на косіння часу просто не вистачає. А зимові роботи мовляв, бережуть від стресу мишей та їжаків.

"Взимку такі роботи відбуваються відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну", - пояснив речник "Львівської залізниці" Андрій Везденко.

Натомість закарпатських залізничників пояснення керівництва не переконують, оскільки така робота взимку для них - новина.

Косити, зазначили залізничники, будуть до весни. Адже треба прибрати ще майже 70 км вздовж колій. І побоюються, що у березні все доведеться починати спочатку, тому що зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а все інше сховане під снігом.

Нагадаємо, на Закарпатті залізничників посеред зими змусили обкошувати колії від бур’яну.