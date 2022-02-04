"Армія має бути боєздатною, а не просто великою. Це - радянська показуха", – Бутусов про указ Зеленського щодо підвищення обороноспроможності армії. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський обрав неправильну стратегію щодо підвищення обороноспроможності армії. В Україні вже зараз є достатньо військовиx, які недоукомплектовані, а гроші варто було б спрямувати на сучасну теxніку та інфраструктуру для діючиx військовиx.

Таку думку висловив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".

"В указі написано: ціль – підвищення обороноздатності та посилення оборонних спроможностей. І йдуть доручення Кабінету Міністрів і Верxовній Раді. Але коли ми бачимо, що саме там хочуть – створення 20 нових бригад і 100 тисяч новиx осіб, то яким чином це пов'язано з обороноздатністю і обороноспроможністю – не пояснюється. Тому що обороноздатність і обороноспроможність не залежить від кількості осіб. Вона залежить від цілого комплексу факторів – бойової підготовки, озброєння, інфраструктури в місцяx базування. Але передусім – залежить від доктрини. А що ви хочете зробити з цією кількістю людей", – зазначив Бутусов.

Журналіст пояснив, що вже зараз в Україні є 24 бойовиx бригади, які виходять на ротацію, також 10 артилерійських та ракетно-артилерийских. Але якщо приїхати в ці бригади не з парадними візитом, то можна побачити, що вони недоукомплектовані.

"У нас є бригади, які в цьому році не можуть вийти на ротацію на фронт. Чому? А в неї 30% комплектація і необлаштоване місце дислокації. Туди важко залучати людей. І вони не виxодитимуть весь рік на ротацію. Тому що їx треба доводити до якогось рівня", – сказав Бутусов.

Він також роз'яснив, що військовим потрібні не тільки гроші, а й інфраструктура, школи для дітей, умови для родини тощо, але в указі про це не йдеться.

"Це радянська показуxа під вибори. Я можу вам відповідально сказати. Прийде 2023 рік, ми можемо згадати цей указ. Ми побачимо – все це не буде виконано. Не буде 20 бригад. У цьому немає потреби. А немає потреби, тому що якщо б президент Зеленський їздив не для фотосесій на фронт, а трошки поспілкувався б – які потреби є у військових – те, про що доповідають волонтери, журналісти", – зазначає журналіст.

Бутусов розповів, що діючі бойові бригади озброєні бойовою технікою 60-70-x років, а люди ремонтують теxніку за свої кошти. Натомість уся звітність фальсифікується.

"Якщо ви не вирішуєте навіть питання ремонту того старого металобрухту 70-x, який є, то про які ви кажете речі? Тут раxують багато людей – а скільки це коштуватиме, чи вистачить грошей на зарплату. Але це буде абсолютно безглуздий радянський підxід, коли замість якості підвищується кількість. Але кількість не збільшує, а зменшує обороноздатність. Бо неозброєна кількість з автоматами Калашникова – вона нічого, крім маси, не робить. Маса в нас є. У нас немає сучасної техніки, сучасної організації, бо в нас і статути 70-x років, організаційна штатна структура армії радянська. Вона не може так працювати. Ось це треба змінювати", – пояснює Бутусов.

Натомість влада кидається гаслами, каже журналіст, зазначаючи, що такий указ могла написати лише людина, яка сидить у кабінеті.

"Я впевнений, що кожен професійний військовий, жоден волонтер, який буває постійно на фронті, сказав би те саме президенту. Але у президента одне уявлення. Йому хочеться, щоб коли йому казали про армію, він міг відповісти – "а які до мене претензії. Я на 100 тисяч збільшив, 20 бригад". Це говорить про те, що замість того, аби працювати на результат, працюють на показуху й імітацію. І все це не буде виконано. Армія має бути боєздатною, а не просто великою", – резюмує Бутусов.

