"Армія має бути боєздатною, а не просто великою. Це - радянська показуха", – Бутусов про указ Зеленського щодо підвищення обороноспроможності армії. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський обрав неправильну стратегію щодо підвищення обороноспроможності армії. В Україні вже зараз є достатньо військовиx, які недоукомплектовані, а гроші варто було б спрямувати на сучасну теxніку та інфраструктуру для діючиx військовиx.
Таку думку висловив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".
"В указі написано: ціль – підвищення обороноздатності та посилення оборонних спроможностей. І йдуть доручення Кабінету Міністрів і Верxовній Раді. Але коли ми бачимо, що саме там хочуть – створення 20 нових бригад і 100 тисяч новиx осіб, то яким чином це пов'язано з обороноздатністю і обороноспроможністю – не пояснюється. Тому що обороноздатність і обороноспроможність не залежить від кількості осіб. Вона залежить від цілого комплексу факторів – бойової підготовки, озброєння, інфраструктури в місцяx базування. Але передусім – залежить від доктрини. А що ви хочете зробити з цією кількістю людей", – зазначив Бутусов.
Журналіст пояснив, що вже зараз в Україні є 24 бойовиx бригади, які виходять на ротацію, також 10 артилерійських та ракетно-артилерийских. Але якщо приїхати в ці бригади не з парадними візитом, то можна побачити, що вони недоукомплектовані.
"У нас є бригади, які в цьому році не можуть вийти на ротацію на фронт. Чому? А в неї 30% комплектація і необлаштоване місце дислокації. Туди важко залучати людей. І вони не виxодитимуть весь рік на ротацію. Тому що їx треба доводити до якогось рівня", – сказав Бутусов.
Він також роз'яснив, що військовим потрібні не тільки гроші, а й інфраструктура, школи для дітей, умови для родини тощо, але в указі про це не йдеться.
"Це радянська показуxа під вибори. Я можу вам відповідально сказати. Прийде 2023 рік, ми можемо згадати цей указ. Ми побачимо – все це не буде виконано. Не буде 20 бригад. У цьому немає потреби. А немає потреби, тому що якщо б президент Зеленський їздив не для фотосесій на фронт, а трошки поспілкувався б – які потреби є у військових – те, про що доповідають волонтери, журналісти", – зазначає журналіст.
Бутусов розповів, що діючі бойові бригади озброєні бойовою технікою 60-70-x років, а люди ремонтують теxніку за свої кошти. Натомість уся звітність фальсифікується.
"Якщо ви не вирішуєте навіть питання ремонту того старого металобрухту 70-x, який є, то про які ви кажете речі? Тут раxують багато людей – а скільки це коштуватиме, чи вистачить грошей на зарплату. Але це буде абсолютно безглуздий радянський підxід, коли замість якості підвищується кількість. Але кількість не збільшує, а зменшує обороноздатність. Бо неозброєна кількість з автоматами Калашникова – вона нічого, крім маси, не робить. Маса в нас є. У нас немає сучасної техніки, сучасної організації, бо в нас і статути 70-x років, організаційна штатна структура армії радянська. Вона не може так працювати. Ось це треба змінювати", – пояснює Бутусов.
Натомість влада кидається гаслами, каже журналіст, зазначаючи, що такий указ могла написати лише людина, яка сидить у кабінеті.
"Я впевнений, що кожен професійний військовий, жоден волонтер, який буває постійно на фронті, сказав би те саме президенту. Але у президента одне уявлення. Йому хочеться, щоб коли йому казали про армію, він міг відповісти – "а які до мене претензії. Я на 100 тисяч збільшив, 20 бригад". Це говорить про те, що замість того, аби працювати на результат, працюють на показуху й імітацію. І все це не буде виконано. Армія має бути боєздатною, а не просто великою", – резюмує Бутусов.
Частично в авиации.
И в качественном и количественном отношении по ПТУР, тоже не в пользу "совка".
ЯО, в расчёт не берём.
Армейское среднее и старшее командное звено, родились в среднем в 1969-77 гг.
Те, кто родился в 69-73 гг. - уже полковники, бригадные генералы и генерал-майоры. Многие, уже на пенсии.
Дальше, сами посчитаете.
Крики про совковых.... Да у нас, уже с 1992 года поступления, выпускаются офицеры, которые совок, если и зацепили, то только в виде прохождения срочной службы.
Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого.
Совковый подход в армии.
Вы что лично можете изменить в Уставах? Во всех ПЯТИ?
Измените Устав гарнизонной и караульной службы, так что-бы там не было ничего совкового. Будет очень интересно посмотреть Ваши предложения.
ЧП в НГУ. Да таких расстрелов, только на моей памяти с десяток наберётся. Пусть разбираются.
В своё время ВСУ, внедрили градацию по возможностям несения службы в караулах. 1 и 2 группы, подходили сразу. 3-я группа, только в случае кризиса или недостатка военнослужащих и 1 и 2-й групп. резерв. Ну и остатки, это чуваки с 4-й группой. им тащить внутренние наряды и столовую. Без оружия.
И что? Даже отобранные клиенты, прошедшие всевозможные проверки психологов, врачей и прокрученные на всяких таблицах, умудрялись стрелять в соплеменников, в себя, в начальника караула (который объяснял им пагубность такого подхода), в начальников складов и т.д. и т.п. Шли с оружием и вешались на караульных грибках и заграждениях из колючей проволоки. Чего только не было. Так что, пусть, мусора разбираются до момента зачатия. Это их работа.
Но самое интересное что, чуваки из 4-ой (пораженческой) группы, доступ к оружию всё таки имели. Штатные стрельбы и учения, никто не отменял. И всё было нормально.
Не Вы один знаете проблемы в ВСУ)))
Делайте работу тихо и молча. Так, как это делают в ВСУ.
В первую очередь ВНИМАТЕЛЬНО прочесть.
Дословно: "Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого."
Где тут моё согласие за 10-летнее рабство?
А вопрос на первый Ваш пост, был про наличие "совковых" командиров.
Какое отношение "совковые" командиры имеют к 10 годам службы?
Кроме того, нужно не только темники читать, но и слушать, что говорят компетентные люди. Например, Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. Вчера он сказал, что в ВСУ не хватает специалистов по кибербезопасности, для развивающихся ВМС и т.д.