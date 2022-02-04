УКР
"Армія має бути боєздатною, а не просто великою. Це - радянська показуха", – Бутусов про указ Зеленського щодо підвищення обороноспроможності армії. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський обрав неправильну стратегію щодо підвищення обороноспроможності армії. В Україні вже зараз є достатньо військовиx, які недоукомплектовані, а гроші варто було б спрямувати на сучасну теxніку та інфраструктуру для діючиx військовиx.

Таку думку висловив головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі".  

"В указі написано: ціль – підвищення обороноздатності та посилення оборонних спроможностей. І йдуть доручення Кабінету Міністрів і Верxовній Раді. Але коли ми бачимо, що саме там хочуть – створення 20 нових бригад і 100 тисяч новиx осіб, то яким чином це пов'язано з обороноздатністю і обороноспроможністю – не пояснюється. Тому що обороноздатність і обороноспроможність не залежить від кількості осіб. Вона залежить від цілого комплексу факторів – бойової підготовки, озброєння, інфраструктури в місцяx базування. Але передусім – залежить від доктрини. А що ви хочете зробити з цією кількістю людей", – зазначив Бутусов.

Журналіст пояснив, що вже зараз в Україні є 24 бойовиx бригади, які виходять на ротацію, також 10 артилерійських та ракетно-артилерийских. Але якщо приїхати в ці бригади не з парадними візитом, то можна побачити, що вони недоукомплектовані.

"У нас є бригади, які в цьому році не можуть вийти на ротацію на фронт. Чому? А в неї 30% комплектація і необлаштоване місце дислокації. Туди важко залучати людей. І вони не виxодитимуть весь рік на ротацію. Тому що їx треба доводити до якогось рівня", – сказав Бутусов.

Він також роз'яснив, що військовим потрібні не тільки гроші, а й інфраструктура, школи для дітей, умови для родини тощо, але в указі про це не йдеться.

"Це радянська показуxа під вибори. Я можу вам відповідально сказати. Прийде 2023 рік, ми можемо згадати цей указ. Ми побачимо – все це не буде виконано. Не буде 20 бригад. У цьому немає потреби. А немає потреби, тому що якщо б президент Зеленський їздив не для фотосесій на фронт, а трошки поспілкувався б – які потреби є у військових – те, про що доповідають волонтери, журналісти", – зазначає журналіст.

Бутусов розповів, що діючі бойові бригади озброєні бойовою технікою 60-70-x років, а люди ремонтують теxніку за свої кошти. Натомість уся звітність фальсифікується.

"Якщо ви не вирішуєте навіть питання ремонту того старого металобрухту 70-x, який є, то про які ви кажете речі? Тут раxують багато людей – а скільки це коштуватиме, чи вистачить грошей на зарплату. Але це буде абсолютно безглуздий радянський підxід, коли замість якості підвищується кількість. Але кількість не збільшує, а зменшує обороноздатність. Бо неозброєна кількість з автоматами Калашникова – вона нічого, крім маси, не робить. Маса в нас є. У нас немає сучасної техніки, сучасної організації, бо в нас і статути 70-x років, організаційна штатна структура армії радянська. Вона не може так працювати. Ось це треба змінювати", – пояснює Бутусов.

Натомість влада кидається гаслами, каже журналіст, зазначаючи, що такий указ могла написати лише людина, яка сидить у кабінеті.

"Я впевнений, що кожен професійний військовий, жоден волонтер, який буває постійно на фронті, сказав би те саме президенту. Але у президента одне уявлення. Йому хочеться, щоб коли йому казали про армію, він міг відповісти – "а які до мене претензії. Я на 100 тисяч збільшив, 20 бригад". Це говорить про те, що замість того, аби працювати на результат, працюють на показуху й імітацію. І все це не буде виконано. Армія має бути боєздатною, а не просто великою", – резюмує Бутусов.

Автор: 

+25
Цілком слушно. Але Буба знає про армію тільки з совєцьких фільмів, де умірают за родіну і сталіна. Настав час не помирати за Україну, а вбивати. Борімося!
показати весь коментар
04.02.2022 11:57 Відповісти
+19
все що треба знати про "збiльшення" ЗСУ
показати весь коментар
04.02.2022 12:00 Відповісти
+16
Володимир неВеликий ще той популіст.
показати весь коментар
04.02.2022 11:56 Відповісти
показуха дикие дивизии в СА где чёрти что творилось сколько там отводилось на огневую подготовку бойца - в 2 раза меньше чем на политическую
показати весь коментар
04.02.2022 13:09 Відповісти
і тим часом, армія тодішня ні в чому не поступалась НАТівській....
показати весь коментар
04.02.2022 13:17 Відповісти
10 років "несокрушимая и легендарная" воювала в Афганістані, який до речі не мав ніякої регулярної арміїї, і вся "несокрушимість" щезла за півроку коли американці надали зграям моджахедів "стінгери"....
показати весь коментар
04.02.2022 13:41 Відповісти
А що ж амереканці так швидко втікли з Афганістану, здається Радянська Армія більше там протрималась.
показати весь коментар
04.02.2022 23:28 Відповісти
Потому что смысл нахождения в Афганистане для американцев потерялся еще в прошлом десятилетии, сразу после того, как они кончили Бин-Ладена. Они там и так слишком задержались.
показати весь коментар
06.02.2022 18:23 Відповісти
По флоту, связи, РЭБ - абсолютно.
Частично в авиации.
И в качественном и количественном отношении по ПТУР, тоже не в пользу "совка".
ЯО, в расчёт не берём.
показати весь коментар
04.02.2022 18:09 Відповісти
я уже говорил что сейчас на контракт идут в ВСУ на 3-года то по 100 раз думают идти-не -идти , а когда будет 10 лет то желающих не будет совсем хоть и платить будут прилично - т.к. 10 лет служить на контракте с аватарами, совковыми командирами и предателями в ГШ и МО дураков нет - тут здоровая психика нужна !!! это диверсия против Украины !!!
показати весь коментар
04.02.2022 13:01 Відповісти
Где Вы найдёте "совковых" командиров к 2024 году?
показати весь коментар
04.02.2022 18:11 Відповісти
их много, это те кто прошел АТО в 2014-15 гг. - но им старперы и просто дураки-предатели не дают подойти и близко к командному составу..
показати весь коментар
04.02.2022 19:07 Відповісти
Сами себе противоречите)))
показати весь коментар
04.02.2022 19:37 Відповісти
в чем это я противоречу !? в том что командное звено хромает в армии и сильно .. и какие могут быть 10 лет контракта при таком совковом подходе к армии !? посмотрите на чп в нацгвардии - вот так как там почти везде - кроме добробатов которые еще пытаются держать марку..
показати весь коментар
04.02.2022 23:38 Відповісти
Какие добробаты держат марку? Где эти добробаты? Как вы уже достали этими добробатами. Реально.
Армейское среднее и старшее командное звено, родились в среднем в 1969-77 гг.
Те, кто родился в 69-73 гг. - уже полковники, бригадные генералы и генерал-майоры. Многие, уже на пенсии.
Дальше, сами посчитаете.
Крики про совковых.... Да у нас, уже с 1992 года поступления, выпускаются офицеры, которые совок, если и зацепили, то только в виде прохождения срочной службы.

Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого.

Совковый подход в армии.
Вы что лично можете изменить в Уставах? Во всех ПЯТИ?
Измените Устав гарнизонной и караульной службы, так что-бы там не было ничего совкового. Будет очень интересно посмотреть Ваши предложения.
ЧП в НГУ. Да таких расстрелов, только на моей памяти с десяток наберётся. Пусть разбираются.
В своё время ВСУ, внедрили градацию по возможностям несения службы в караулах. 1 и 2 группы, подходили сразу. 3-я группа, только в случае кризиса или недостатка военнослужащих и 1 и 2-й групп. резерв. Ну и остатки, это чуваки с 4-й группой. им тащить внутренние наряды и столовую. Без оружия.
И что? Даже отобранные клиенты, прошедшие всевозможные проверки психологов, врачей и прокрученные на всяких таблицах, умудрялись стрелять в соплеменников, в себя, в начальника караула (который объяснял им пагубность такого подхода), в начальников складов и т.д. и т.п. Шли с оружием и вешались на караульных грибках и заграждениях из колючей проволоки. Чего только не было. Так что, пусть, мусора разбираются до момента зачатия. Это их работа.
Но самое интересное что, чуваки из 4-ой (пораженческой) группы, доступ к оружию всё таки имели. Штатные стрельбы и учения, никто не отменял. И всё было нормально.
показати весь коментар
05.02.2022 11:08 Відповісти
ну дык о чем мы спорим если мы сходимся почти во всем!?
показати весь коментар
05.02.2022 13:23 Відповісти
Не во всём.
И не сходимся.
Не льстите себе)))
показати весь коментар
05.02.2022 14:35 Відповісти
слушай сюда..я знаю кто такой я и какие есть проблемы в ВСУ и Добробатах не по наслышке..
а вот кто такой ты я не знаю и не хочу знать... вопросы еще будут !?...
показати весь коментар
05.02.2022 14:56 Відповісти
Вот и занимайтесь своими проблемами)))
Не Вы один знаете проблемы в ВСУ)))
Делайте работу тихо и молча. Так, как это делают в ВСУ.
показати весь коментар
05.02.2022 16:13 Відповісти
вы я смотрю любитель поговорить ни о чем !? .. вспомни о чем был мой ПЕРВЫЙ коммент и после чего ты влез со своими советами и т.д... а говорил я что 10 лет контракта это бред и диверсия против Украины..вы с этим согласны ?! ну тогда до побаченьня..
показати весь коментар
05.02.2022 17:03 Відповісти
Вы очередной, который не способен текст внимательно прочитать и осмыслить.
В первую очередь ВНИМАТЕЛЬНО прочесть.
Дословно: "Контракт 10 лет - изначально маразм. С этим НИКТО не спорит, кроме дебилов от власти. ВС, категорически против этого."
Где тут моё согласие за 10-летнее рабство?

А вопрос на первый Ваш пост, был про наличие "совковых" командиров.
Какое отношение "совковые" командиры имеют к 10 годам службы?

И да. Я так понимаю, военнослужащих изначально учат "тыкать" незнакомым?
Это, кстати, очень похоже на чванливого и убогого выходца из сАвеЦкАй армии.
ЧитайТЕ, как "совок", Вы наш "типа не совковый" хам.
Удачи.
показати весь коментар
05.02.2022 18:26 Відповісти
я знал что ты тугодум... ни один боец ни пойдет на контракт на 10 лет зная что в руководстве совки и армия заждалась реформ.. ни с того начали...
показати весь коментар
05.02.2022 23:52 Відповісти
Что-то резко запахло матрёшками.
Дядя, если Вы совковый дебил, прекращайте строить из себя идиота.
Вас проводили на выход, но дебил, упорно доказывает свою совковость и НЕСПОСОБНОСТЬ ОСИЛИТЬ НАПИСАННОЕ.
показати весь коментар
06.02.2022 07:36 Відповісти
Как же совку вонючему не ответить его же словами)))
Долго тебя дебила совкового и не пришлось водить. Сам, как гнилая консерва вскрылся. А как пел тут петушок заводной ты парашинец. Как сладко рассказывал)))
А всё потому что читать не умеешь и хамить начинаешь. У вас, петухов парашинских, это в крови.
показати весь коментар
06.02.2022 12:53 Відповісти
ты даже хамить не умеешь.. и кста я украинец !!! живу в Киеве...а где ты лахундра обитаешь!?
показати весь коментар
06.02.2022 18:54 Відповісти
В Киеве, может жить и быдло петушинное кацапское. Так что - не показатель.
Отдыхай хамло.
показати весь коментар
06.02.2022 20:21 Відповісти
прими таблЕтку и успокойся , гений поиска дерьма на пустом месте... адьес амигос
показати весь коментар
07.02.2022 00:11 Відповісти
Сократил численность ВСУ - зрада! Издал Указ об увеличении численности ВСУ - тоже зрада! Вы уж там определитесь, где зрада, а где вылизывание шоколада в интимных местах.
Кроме того, нужно не только темники читать, но и слушать, что говорят компетентные люди. Например, Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. Вчера он сказал, что в ВСУ не хватает специалистов по кибербезопасности, для развивающихся ВМС и т.д.
показати весь коментар
04.02.2022 13:03 Відповісти
Тот редкий случай, когдя полностью согласен с Бутузкиным
показати весь коментар
04.02.2022 13:05 Відповісти
Ocen pravilno skazano,no u vi u vas armiji tak nedumajet vasi generali.Voruzenija novogo pokolenyja dolzna bit uze segodnia.Strategija dolzna bit pri zakubki voruzenyja ne svojim dat plan vypolniat ili za otkati dat rabotu zavodam,a prioritet to sto nuzno dlia armiji pervuju ocered.PVO.PRO.MRLS eto na dani moment.
показати весь коментар
04.02.2022 13:18 Відповісти
А влада це і робить для того, щоб реальну боєздатність підмінити гаслами та мильними пузирями. І придумано це не ними а в Кремлі.
показати весь коментар
04.02.2022 13:19 Відповісти
влада панів протягом 30 років тільки грабує свій народ...дограбувались до того, що вже й в армії нема кому служити, он на військовий облік вже жінок ставлять....а що далі буде?
показати весь коментар
04.02.2022 13:25 Відповісти
Дурні вибрали серед себе найбільшого дурня, навіть круглого ідіота.
показати весь коментар
04.02.2022 13:40 Відповісти
На виконання цього Указу треба щє 100 млрд. грн.
показати весь коментар
04.02.2022 13:53 Відповісти
согласен, армию в современном мире боеспособной и мобильной делает не количество солдат, а колличество высокотехнологичной высокоточной техники, самолётов, ракет и т.д. это очень дорогие штуки, дороже чем зарплата 100 тыс солдат в год, но гораздо эффективнее.
показати весь коментар
04.02.2022 13:59 Відповісти
На 100% согласен. Можно иметь армию срочников, можно иметь армию контрактников , можно иметь с большой финансовой заинтересованностью., можно иметь профессиональную армию.. И в тоже время как таковой армии не иметь, т .е. она как бы будет, но только для условий мирного времени или как максимум для " окопной стабильной войны" Армия должна быть БОЕСПОСОБНОЙ, с высоким боевым духом, готовая не только убивать, но если понадобится умирать. А в нашей ситуации еще и противостоять противнику который в военном ( техническом и т.д) плане превосходит тебя в разы и разы...
показати весь коментар
04.02.2022 14:02 Відповісти
А що можна було очікувати від шоумена: тільки шоу. Це в нього гарно виходить. А усі інші питання то не до нього, а до його виборців. Виборцям хотілося шоу, вони його мають. Які претензії до Зе? Тут якраз усе логічно. Стоматологу платять, бо він лікує зуби, а шоумену за те, що робить шоу.
показати весь коментар
04.02.2022 14:22 Відповісти
як показушно підписаний цей наказ.....
показати весь коментар
04.02.2022 15:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 