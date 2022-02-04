Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання, - Кузін. ВIДЕО

Кашель, нежить, біль у горлі, температура – є підставою для того, щоб зробити тест на коронавірус.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив 4 лютого під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура – це вже підстава для того, щоб зробити тест на коронавірус. Направлення на безоплатне тестування можна отримати у вашого сімейного лікаря", – пояснив Кузін.

Він наголосив, що для встановлення діагнозу "COVID-19" достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.

"Інакше кажучи, якщо у людини є симптоми ГРВІ, а результат експрес-тестування виявився позитивним, то підтверджувати його ПЛР-тестом не потрібно", – додав Кузін.

Водночас, якщо у людини є симптоми вірусного захворювання, а результат експрес-тесту на антиген виявився негативним, то такий пацієнт може бути додатково протестований методом ПЛР.

