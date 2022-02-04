Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання, - Кузін. ВIДЕО
Кашель, нежить, біль у горлі, температура – є підставою для того, щоб зробити тест на коронавірус.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив 4 лютого під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура – це вже підстава для того, щоб зробити тест на коронавірус. Направлення на безоплатне тестування можна отримати у вашого сімейного лікаря", – пояснив Кузін.
Він наголосив, що для встановлення діагнозу "COVID-19" достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.
"Інакше кажучи, якщо у людини є симптоми ГРВІ, а результат експрес-тестування виявився позитивним, то підтверджувати його ПЛР-тестом не потрібно", – додав Кузін.
Водночас, якщо у людини є симптоми вірусного захворювання, а результат експрес-тесту на антиген виявився негативним, то такий пацієнт може бути додатково протестований методом ПЛР.
а сколько стоит один тест?
(на Лики/24 можно узнать цены по своем городу и наличие тестов в аптеке)
чтобы при первых подозрительных или необычных))) симптомах у взрослого или малыша, можно было сделать не один а несколько (за несколько дней) или у нескольких членов семьи...
но я могу имея положительный из аптеки спокойно (или не очень) настаивать на бесплатном от семейного врача (который по результату уже решит что делать дальше)
возможно не всем нужен больничный, но важно знать (и как можно чаше) о самочувствии своих родных ( особенно в пандемию и во время сезонных обострений гриппа и просто простуды... когда одно очень похоже на другое... только лечения и ...осложнения разные... )
я - за тестирование (только с этой точки зрения)
Але надзв.сан. стан, тим не менш, не скасовують.
Завтра (в неділю) напишу-розкажу.
Завтра у нас ще мітинг за Україну.
То вже увечері.
Догадайтесь, какой результат будет через три дня?
Зе шайка решила помаксимуму нажиться на нас, уроды, и какой смысл их делать если лечения не существует?
В організмі людини перебувають десятки різноманітних короновірусів, і тепер до тестів довіри ніякоі нема. ******* технології дозволяють створити тести для усього, що знаходиться в організмі людини, та розводити лохів безмежно довго!
Текст постановления https://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova-vid-sichnya-2022-pro-vnesennya-zmin-2022-95477.html ЗДЕСЬ.
И это - в условиях хронического недофинансирования туберкулезных лечебниц и отделений. Так, областные тубдиспансеры обеспечены лекарствами, необходимыми для лечения украинцев с туберкулезом, в среднем всего на 40% от потребности! В частности, по словам работников профильных больниц, критически не хватает Бедаквилина - препарата, незаменимого при лечении тяжелых форм туберкулеза,И ни министр Ляшко, ни премьер Шмигаль, ни кто-либо еще из причастных к этой "победе" не сможет сказать, сколько больных с открытой формой туберкулеза прямо сейчас ездят в общественном транспорте, ходят по магазинам или улицам, разнося опасное заболевание дальше и инфицируя все больше людей.