Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання, - Кузін. ВIДЕО

Кашель, нежить, біль у горлі, температура – є підставою для того, щоб зробити тест на коронавірус.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив 4 лютого під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура – це вже підстава для того, щоб зробити тест на коронавірус. Направлення на безоплатне тестування можна отримати у вашого сімейного лікаря", – пояснив Кузін.

Він наголосив, що для встановлення діагнозу "COVID-19" достатньо і результату експрес-тесту на антиген. Проте йдеться лише про ті випадки, коли у людини вже є симптоми вірусного захворювання чи коронавірусу.

"Інакше кажучи, якщо у людини є симптоми ГРВІ, а результат експрес-тестування виявився позитивним, то підтверджувати його ПЛР-тестом не потрібно", – додав Кузін.

Водночас, якщо у людини є симптоми вірусного захворювання, а результат експрес-тесту на антиген виявився негативним, то такий пацієнт може бути додатково протестований методом ПЛР.

+8
Взяти направлення у сімейного лікаря дуже проблематично. Принаймні в Києві. Але навіть якщо і вдасться, то потім підхопити вірус у величезних чергах набагато простіше, ніж "вибити" те направлення. Та й вірогідність правильного результату - 50/50. Це в кращому випадку.
04.02.2022 12:22 Відповісти
Зробив тест в середу,результат буде в понеділок, як думаєте оперативно???
04.02.2022 12:25 Відповісти
Повний ідіотизм... Перше місце де можна підхопити К - це черга у лабораторії.
04.02.2022 12:26 Відповісти
Золотое дно, еще и внукам хватит.
04.02.2022 12:38 Відповісти
Набивают статистику ковида, кому то это очень выгодно.
04.02.2022 12:49 Відповісти
стесняюсь спросить...
а сколько стоит один тест?
04.02.2022 12:59 Відповісти
от 300 грн (назальный) в аптеках
(на Лики/24 можно узнать цены по своем городу и наличие тестов в аптеке)
04.02.2022 13:02 Відповісти
А с какой целью интересуетесь?
04.02.2022 13:04 Відповісти
посчитать грабёж населения.
04.02.2022 14:30 Відповісти
Я платила 650 грн
04.02.2022 20:55 Відповісти
если бы эти экспресс-тесты были более доступны (хотя бы по цене в аптеках... не от 300 грн, а 50... допустим или еще меньше))) чтоб не надо было идти в поликлинику где встретить больного еще проще чем в общественном транспорте или магазине...
чтобы при первых подозрительных или необычных))) симптомах у взрослого или малыша, можно было сделать не один а несколько (за несколько дней) или у нескольких членов семьи...
04.02.2022 12:59 Відповісти
Люди вообщето деньги зарабатывают, а вы тут за какуюто медицину.
04.02.2022 13:05 Відповісти
тю блин... действительно...
04.02.2022 13:11 Відповісти
По аптечних тестах тобі лікарняний не відкриють, а хазяїну аптеки прємний бонус, і ти, ніби про себе і інших дбаєш. Всім добре.
04.02.2022 13:19 Відповісти
возможно...
но я могу имея положительный из аптеки спокойно (или не очень) настаивать на бесплатном от семейного врача (который по результату уже решит что делать дальше)
возможно не всем нужен больничный, но важно знать (и как можно чаше) о самочувствии своих родных ( особенно в пандемию и во время сезонных обострений гриппа и просто простуды... когда одно очень похоже на другое... только лечения и ...осложнения разные... )
я - за тестирование (только с этой точки зрения)
04.02.2022 13:31 Відповісти
І я ж про це - всім добре.
04.02.2022 13:57 Відповісти
Тести потрібно зовсім відмінити, і крапка...
04.02.2022 13:00 Відповісти
Тут скасували. І вже про к-ть намальованих і неправдивих випадків не повідомляють щодня з голосними заголовками.
Але надзв.сан. стан, тим не менш, не скасовують.
04.02.2022 20:58 Відповісти
Привіт, а люди тримаються?
04.02.2022 21:36 Відповісти
Привіт. Я з Оттави.
Завтра (в неділю) напишу-розкажу.
Завтра у нас ще мітинг за Україну.
То вже увечері.
06.02.2022 05:42 Відповісти
Этот лунатик пробовал попасть к своему семейному врачу? Судя по всему нет, ему и не надо. А пока ты найдёшь окно приёма, то к врачу тебе будет или вообще не надо, или уже не надо т. к. сам вылечился. Все уже переболели этим "омикрошей", и соседи и более половины коллег на предприятии, узнали только от 2-3 человек которые с нами заболели немного тяжелее и они сдали тесты. Фуфло все ваши статистики и рекомендации. Из сотни заболевших, дай Бог что бы 5-10 человек сдавали тест.
04.02.2022 13:06 Відповісти
Чтобы прийти с соплями, а уйти с коронавирусом?
04.02.2022 13:22 Відповісти
Так оно и есть. Приходит здоровый человек к семейному врачу, коридор заполнен, естественно всевозможные вирусі в аєрозольном состоянии находятся везде, и попадают на слизистые оболочки. Примерно через час появляется медсестра, заводит в бокс, и начинает брать мазки.
Догадайтесь, какой результат будет через три дня?
04.02.2022 17:02 Відповісти
Делать, а оно или Ляшко знает сколько это "делать" стоит и как качественно происходит процедура.
Зе шайка решила помаксимуму нажиться на нас, уроды, и какой смысл их делать если лечения не существует?
04.02.2022 13:22 Відповісти
Кузина и прочих медиков - судить за массовый обман населения и за участие в коронабесной афёре.
04.02.2022 14:50 Відповісти
"Тестування на COVID-19 варто робити у разі будь-яких симптомів вірусного захворювання. Тобто кашель, нежить, біль у горлі, температура - це вже підстава для того, щоб зробити тест на коронавірус, і тест, якщо ти невакцінований звісно покаже короновірус, щоб звинуватити невакцінованних в усіх гріхах,замовчуючи те, що саме вакціновані є розсадником хвороби, знаходячись під кайфом та ігноруючи попереджувальні симптоми, поки хвороба їх не звалить. Ще раз наголошую.
В організмі людини перебувають десятки різноманітних короновірусів, і тепер до тестів довіри ніякоі нема. ******* технології дозволяють створити тести для усього, що знаходиться в організмі людини, та розводити лохів безмежно довго!
04.02.2022 16:50 Відповісти
Первые симптомы появились 28.01. позвонили участковой- назначили тестирование на 4.02. Пришли сегодня,сотни людей в очереди. Сдали тест- результат будет неизвестно когда позвонят. Кто скажет сколько у нас реально заболевших? Сколько погибло людей от этих бездарных политиков!!! Сколько ещо погибнет!!!! Твари.
04.02.2022 17:30 Відповісти
верно.
05.02.2022 03:00 Відповісти
Министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 января на своей странице в https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2538354576296651 Фейсбуке похвастался новыми решениями Кабмина в сфере медицины. Тогда правительство разрешило тратить "ковидную тысячу", в том числе, и на приобретение лекарств, сократило до 9 месяцев сроки действия сертификатов о вакцинации и, главное, - выделило 91 млн грн на закупку реагентов для обнаружения COVID-19 методом ПЦР, по сути отобрав эти деньги у больных туберкулезом.
Текст постановления https://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova-vid-sichnya-2022-pro-vnesennya-zmin-2022-95477.html ЗДЕСЬ.
И это - в условиях хронического недофинансирования туберкулезных лечебниц и отделений. Так, областные тубдиспансеры обеспечены лекарствами, необходимыми для лечения украинцев с туберкулезом, в среднем всего на 40% от потребности! В частности, по словам работников профильных больниц, критически не хватает Бедаквилина - препарата, незаменимого при лечении тяжелых форм туберкулеза,И ни министр Ляшко, ни премьер Шмигаль, ни кто-либо еще из причастных к этой "победе" не сможет сказать, сколько больных с открытой формой туберкулеза прямо сейчас ездят в общественном транспорте, ходят по магазинам или улицам, разнося опасное заболевание дальше и инфицируя все больше людей.
05.02.2022 11:05 Відповісти
 
 