На новій дорозі до Одеського порту стартувало будівництво КПП, - "Укравтодор". ВIДЕО
На новій дорозі, яка веде до Одеського морського торговельного порту і стане безкоштовною альтернативою існуючій, розпочалося зведення нового контрольно-пропускного пункту.
Про це повідомив Укравтодор на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи на будівництві нової дороги ведуться в режимі nonstop за програмою "Велике будівництво". Наразі, крім будівництва КПП, триває також влаштування основи самої дороги та зведення естакади.
Згідно з проєктом, на під'їзді до КПП дорога до порту розширюватиметься з 2 до 6 смуг. Це дозволить забезпечити комфортні умови для швидкої перевірки вантажів на митниці.
Станом на сьогодні на місці майбутнього КПП вже укладено два шари піску для посилення ґрунтів, два шари щебенево-піщаної суміші та геотекстиль, який зміцнить основу. Підряднику на наступному етапі належить влаштувати два шари бутового каменю та цементобетонного покриття.
Тривають також роботи на основному проїзді. Тут ведеться влаштування основи та зміцнення його геотекстилем. На місці майбутньої естакади довжиною 546 метрів, яка буде з'єднана з уже наявною естакадою АМПУ, вже монтується каркас ригелів та влаштовуються бурові стовпи.
"Нова цементобетонна дорога до Одеського морського порту матиме протяжність 5,3 км. Вона з’єднає автошлях М-28 Одеса – Южний з портом. Новий автошлях – державний і безкоштовний. Він стане альтернативою наявному маршруту через територію приватної компанії", - підкреслили в Укравтодорі.
На новій дорозі будуть також обладнані TIR-майданчики на 300 автомобілів і два майданчики "зважування-у-русі" (WiM).
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що будівництво нової дороги до Одеського порту має бути завершено наприкінці 2022 року.
