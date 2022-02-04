УКР
Американський телеканал під час виходу збірної України на Олімпіаді-2022 розповів про 100 тис. військових РФ на кордонах та показав Путіна. ВIДЕО

Телеканал NBC супроводив вихід збірної України на Олімпіаді-2022 розповіддю про сотні тисяч російських військових, які стоять біля кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також оператор продемонстрував президента країни-агресора в момент виходу української збірної.

"За Володимиром Путіним, який тут сьогодні, зрозуміло, спостерігає весь світ. Росія надіслала понад 100 тис. військових на кордони з трьох боків України. Влада США загрожує жорсткими санкціями, якщо Росія щось зробить", - сказала коментатор.

