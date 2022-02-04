УКР
Інтерв'ю "Без цензури": Віталій Шабунін про олігархів, Держдеп, Мосейчук і різницю між Зеленським та Порошенком. ВIДЕО

В чому різниця між Зеленським і Порошенком? Які нові смаколики влада хоче подарувати олігарху Ігорю Коломойському? Звідки взявся Татаров? Як вивести з рівноваги Наталю Мосейчук?

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розпитали про все це у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Інтерв’ю дивіться на каналі Цензор.НЕТ в YouTube.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін – людина, яку однаково недолюблюють у всіх політичних таборах. Чому його більше не запрошують на ефіри "Права на владу"? Коли є сенс ставати народним депутатом? І звісно, як подружитися із Держдепом? (жарт).

На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.

Шабунін Віталій (612) Данилюк-Ярмолаєва Марина (363) Буткевич Богдан (441)
+26
Таке собі біле пальтішко з зеленими і коричневими плямками ззаду, спереду і на бороді.
04.02.2022 17:02
+24
04.02.2022 17:22
+22
У грантоедов есть одна большая проблема. Им надо объяснить зачем они пять лет боролись с клятым барыгой и получали за это кучу денег.
А так получается, что они обманывали США и тем самым встали в ряд с афганскими деятелями, которые брали у США миллионы, а в итоге когда пришли талибы, то или убежали или были убиты.
04.02.2022 17:11
Таке собі біле пальтішко з зеленими і коричневими плямками ззаду, спереду і на бороді.
04.02.2022 17:02
От про різницю між Зеленським та Порошенко взаглі не цікаво.
04.02.2022 17:04
Рост и вес.
04.02.2022 17:06
Хіба що...
04.02.2022 17:08
Зато конец одинаковый.
04.02.2022 17:09
Та ні, зєлі вже кінець - і то ганебний. А у Пороха все тільки починається. Отой його перший строк - це була розминка.
04.02.2022 18:27
04.02.2022 23:05
Посміхайся! Шеф ******** ідіотів...
05.02.2022 09:36
23) «ПОДЧИНЕННЫЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВИД ЛИХОЙ И ПРИДУРКОВАТЫЙ, ДАБЫ РАЗУМЕНИЕМ СВОИМ НЕ СМУЩАТЬ НАЧАЛЬСТВО». Указ датирован 9 декабря 1709 года. 24) «ВПРЕДЬ УКАЗУЮ ГОСПОДАМ СЕНАТОРАМ РЕЧЬ В ПРИСУТСТВИИ ДЕРЖАТЬ НЕ ПО ПИСАННОМУ, А ТОКМО СВОИМИ СЛОВАМИ, ДАБЫ ДУРЬ КАЖДОГО ВИДНА БЫЛА ВСЯКОМУ».
06.02.2022 08:08
Ждите. Наши дибилы скорее за Ляшка или Киву проголосуют, абы не Порох.
показати весь коментар
05.02.2022 10:54
Не только.

олия по 34 и по 84.
сахар по 10 и 28
гречка по 20 и 65

и мноооого еще
04.02.2022 17:24
👏👏👏👏👏😁 А ще варто статки олігархів подивитись і порівняти, щоб зрозуміти чому при Порошенку все це було у майже три рази дешевше! 😊
показати весь коментар
06.02.2022 08:11
Пусть расскажет как он помог с помощью прихода Зеленского уменьшить коррупцию лучше. Они же даже поначалу делали вид, что это как бы путь в светлое будущее и планомерное развитие, так как именно так они рекламировали свою деятельность перед США и другими. Но в действительности они работали на коррупционный реванш.
04.02.2022 17:13
Це ви, звиняйте, кого маєте на увазі?
04.02.2022 18:52
Шабуніна, Лєщенко, Наєма, тобто тих грантоєдів, яким особиста кар'єра стала важнішою за Україну
06.02.2022 20:18
04.02.2022 17:22
Сподіваюсь Оруелл в курсі що він таке писав.
04.02.2022 18:13
Ти, звичайно, не читав "1984", що вазалі і не дивно.
05.02.2022 09:39
Бо нема ніякої від слова взагалі.
показати весь коментар
04.02.2022 17:26
твое мнение очень важно для нас
06.02.2022 18:22
Я рад что Вам мое мнение важно.
08.02.2022 15:00
У грантоедов есть одна большая проблема. Им надо объяснить зачем они пять лет боролись с клятым барыгой и получали за это кучу денег.
А так получается, что они обманывали США и тем самым встали в ряд с афганскими деятелями, которые брали у США миллионы, а в итоге когда пришли талибы, то или убежали или были убиты.
04.02.2022 17:11
Ви вважаєте, що Шабунін втік?
04.02.2022 21:32
Нет. Я просто привел пример.
04.02.2022 21:41
То цей приклад спекулятивний і нерелевантний
04.02.2022 21:50
Ні. Він просто "в засаді".
05.02.2022 09:50
Госдеп, МВФ, ЕС сделали для реформ в Украине больше, чем Порох, Ющ, Яцик, Дуля вместе взятые. "

Грантоеды" которых порох топил, работают за гранты. Видишь, ли, мой вышиватный друг, у госдепа нет мессий и гетьманов, клоунов, вообще отдельных личностей.
У госдепа есть:
1) проваленная судебная реформа с кучей рыгов поставленых рулить,
2) кум на посте генпрокурора,
3) дела бриллиантовых.
И тд. И со всем этим нужно было бороться.

Поэтому вчера он "против" безгрешного "какие еще тебе реформы" пороха, завтра против "не понимаю, а где коррупция" зеленского. Просто, в отличие от лошков голосующих за личность, госдеп всегда щимит коррупционеров, а то что он "против пороха", это не правда он против коррупции, а твоя реакция это оговорка по фрейду.
Тебе тяжело понять, но нужно быть патриотом Украины, а значит борцом с коррупцией, а не патриотом Яныка, Пороха или Колоиойского.
05.02.2022 16:12
Госдеп реагирует на те сигналы которые ему дают местные органы. Но эти сигналы были ошибочными. О чем я написал ряд постов. Шабунин и ко буквально кинули США. Не они первые, не они последние. А теперь они играют что "кто же это сделал?".
05.02.2022 16:17
И отдельно, если не понял.

это не правда он против коррупции
Вот Шабунину выгодно создавать искривленную картину реальности, чтобы получать грант. Оттого он там что-то рассказывал. Итог - к власти пришел Зеленский, которого и он в том числе представлял как реформатора. Западные СМИ, кстати, его поддерживали и некоторые до недавноего скандала с прессой тоже верили что Зеленский реформатор. Вот кто подал им эту искривленную картину реальности? Вот такие как Шабунин. Но правда вылазит раньше или позже и оказывается что кто-то заврался.
05.02.2022 16:26
Тоесть он как-то не так боролся, когда был Порох. Правильная "картина реальности", это картина реальности Петра Алексеевича Порошенко? Что он Борец с коррупцией?

А Шабунин оклеветал его, Порох рыгов в ВСК не назначал и конкурс не блокировал, ОАСК не сохранил, и, да Луценко и Шокин боролись с коррупцией. Я ничего не перепутал?

Еще раз, что для тебя важнее Порошенко-президент не смотря на отсутствие народной поддержки или демократия и борьба с коррупцией, (единственное что может спасти страну кроме армии, которая тоже требует борьбу с коррупцией для ее оснащения)?

05.02.2022 22:49
Да. Он вел себя неадекватно ситуации. О чем я и пишу.
06.02.2022 00:36
наскільки пам'ятаю америка дуже сильно настоювала щоб шокіна відсторонили від посади. про луценка навіть не хочеться згадувати. на всяк випадок за клоуна не голосував, і був шокований коли на першому турі почув як в сусідній кабінці шмаркач тицькав своїй мамі шо во воно тут написано зеленський
06.02.2022 16:51
Так, Луценко боровся з корупцією. Майже кожного дня чиновників ловили на хабарі. Цензор не даст збрехати. Проте судді... до них Порох так і не дістався. Але він, на відміну від Зе, не мав монобільшості, щоби так керувати Радою і приймати потрібні закони
06.02.2022 20:25
если те результаты что требовали от пороха возможны, где они у зели. или времени мало прошло, дайте ему ещё 100 дней... или все требовали невозможного, и повелись на зелю что он сделает невозможное
06.02.2022 18:27
https://24tv.ua/milyonni-zarplati-spetssluzhb-skilki-otrimuyut-golovni-novini_n1856366 Зарплата голови НАЗК оплата по окладу - 815 614 гривні; надбавка за інтенсивність праці - 740 316, 59 гривні; надбавка за вислугу років - 404 182, 31 гривні; премія місячна - 238 230, 93 гривні; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 122 342, 11 гривні.
04.02.2022 17:18
Смотри как это работает. США или там какие-то миллиардеры выделяют фонды на какие-то добрые дела. Помощь мигрантам, борьба с голодом или там с коррупцией. Логика такая - помогаем местным тумба-юмба на пути к цивилизации, кому надо.

Но среди местных тумба-юмба есть люди, которые видят в этом бизнес. Они делают вид "вот очень большая проблема дайте нам больше денег, чтобы мы с ней боролись". В итоге проблема не решается никак и становится только хуже. Наши грантоеды в этом ряду ничем не хуже и не лучше остальных. Это обычная ловушка. Если деньги выделяют на проблему, то грантоед заинтересован в том чтобы раздувать проблему, чтобы ему давали деньги. Так как дают деньги за борьбу, а не за результаты. И так США кидают раз за разом.
04.02.2022 17:36
Не все грантоеды такие. Многие честно берут деньги исключительно на решение проблем, но вот такая проблема она существует. Вот борьба с коррупцией во времена Порошенка на которой прославился рак-Шабунин имеет как раз такую природу.
04.02.2022 17:38
З огляду на те, що за вашими словами, грантоїд-Шабунін роздував проблему, самої проблеми не існує?
04.02.2022 22:10
Да. Шабунин боролся не ради улучшения ситуации, а потому что эта борьба ему приносила больше дохода. А на Западе верили его отчетам. У США вообще эта проблема давно идет, так как они верят таким вот вещам, а из них просто сосут деньги.
05.02.2022 00:22
Каждый кто защищает коррупцию - падаль и гнилая тварь. Просто потому что это она привела к крыму, донбасу и смерти моих друзей и еще 14 тысяч человек.
Если вы говорите что при заленском он борется, а при порохе он както неправильно борется, потому что ее небыло то вы предатели народа и родины, потому что только тварь может сказать что при Порохе ее небыло, тем более ставить кандидатуру отдельного жлоба выше интересов народа - выживание которого возможно только при уничтожении коррупции. Порох это Украина, ничем не отличаетмя от членоголового выражения Путин это Россия. Любите родину, мать вашу, а не пороха. Всем добра.
05.02.2022 16:23
Нет. Я буквально говорю что Шабунину плевать на коррупцию. Он взял очень важную тему и превратил её в личные угодья. И я подобное поведение презираю. Так как борьба с коррупцией это важно, но не когда с ней борятся люди которых в действительности преодоление коррупции не волнует.
05.02.2022 16:28
Что и требовалось доказать, что какая-никакая борьба с коррупцией для тебя менее важная чем защита любимого коррумпированого олигарха с крохотной народной поддержкой. Просто потому что он щимил и Пороха.
При этом, народ Украины для тебя враг и умственно отсталый из-за того что своим решением выбрал кого-то другого. А как мы называет людей ненавидящих украинцев и любящих коррупцию?
С такой философией тебе было бы удобнее жить в России, там и режим без выборов, сразу правильного ставят, и коррупция тоже на важна, и олигархи, и можно гнобить часть населения что против коррупции и за демократию и называть их "либерастами".
05.02.2022 22:58
Да нет. Украинцы очень умные и они ни в чем не виноватые, а Шабунин делал всё правильно. Так и живем. Никто не признает своих ошибок и не хочет учиться.
06.02.2022 00:47
шарик, а че зеля до сих пор не сделал то что требовали от пороха, это же так легко...
06.02.2022 18:29
Шабунін просто виконував соціальне замовлення. Отримував гроші за брудну роботу і все.
06.02.2022 20:27
КРАЩЄ БУТИ ВІСЛЮКОМ У ПОСЛА-АНІЖ ПОСЛОМ У ВІСЛЮКА...
04.02.2022 17:26
Чи комусь цікаві думки цієї блідої kurvy?
04.02.2022 19:53
Шабунін з корупцією боровся і за Порошенка і за Зеленського. Слава йому і хвала! Цього не скажеш про Сір Леща та Мустафу Наєма. Вони успішно змінили професію і диверсифікували на більш продуктивні області (стали повіями).
04.02.2022 21:19
Шабунін не з корупцією боровся, а з владою, яка зволікала з реформами. І поза тим, майже нема підстав для претензій на його адресу. Хіба що через заздрість. Йому, мовляв, гроші дають, а мені - ні. Попри закиди, зокрема і дописувачів на Цензорі, я не бачив, щоб він рекламував чи підтримував зелених. Кожен, хто про це пише, має надавати посилання, а не власні вигадки. Може, він сподівався, і голосував, але це його право. А може й ні,- він скидається на тверезу людину
04.02.2022 21:49
ну так чисто для об'єктивності... В цьому інтерв'ю він критично висловлюється про канал 1+1 та його роль в політичному світогляді українців... Так перед останніми президентськими виборами був там частим гостем і радо критикував Порошенка....
04.02.2022 22:22
Політик, суспільний діяч має використовувати різні можливості для донесення своєї думки, зокрема, неідеальні. Присутність на каналі і критика Президента не є однозначно сприянням недонаполеону. Це, перш за все, робота на свою впізнаваність. Але ще й справа, якою він займається. В ній публічна сторона визначає левову частину успіху.
Я вам скажу більше, Порошенко мав певні успіхи, зокрема, через те, що отримував постійну критику. Це змушувало його змінюватись. Той Порошенко-14 був не набагато кращий за Зеленського-19. На мій погляд, принаймні. Але він був більш залежний від суспільства. Більш сприйнятливий до критики. І ця критика, та й ця поразка також його змінювала. І, сподіваюсь, пішла на користь. Тож, попри програш на виборах він має політичне майбутнє. А Зеленський, на мою думку, за одну каденцію його втратиь. Можливо, разом із волею.
04.02.2022 22:46
"Політик, суспільний діяч "
Навіщо політизуєте Шабуніна?.. Який він політик? Він не політик! Суспільний діяч -- ОК!
Просто ви з тих, що: Шарій -- президент!/Притула -- президент!/Комаровський -- президент!/Шабунін -- президент?...
04.02.2022 23:14
А ви з тих, хто все за всіх знає?
Дивно тоді, що ви визнали, за ним право бути суспільний діячем.
05.02.2022 00:06
Цікава у вас точка зору..
А де заробляє суспільний діяч ? Хто і за що платить йому гроші ?
05.02.2022 16:19
Ніхто не має звітувати перед суспільством, де він заробляє, окрім державних службовців, оскільки вони суспільством найняті. Кілька моїх знайомих працюють чи працювали на різних щаблях управління місцевих філій міжнародних компаній. Поза тим, що вони більш наближені до останньої милі реалізації проектів, порівняно із центральним офісом, реальна їх робота полягає в тому, щоби наглядати на своїй ділянці, щоби справи йшли відповідно до корпоративного протоколу. Приблизно за теж саме отримує гроші Шабунін. Тільки не на корпоративному рівні, а на суспільному.
05.02.2022 20:14
Все є таки він формує думку суспільства, виборця.
І не відповідає за свої слова.
Скільки у пресі мусолили ротердам плюс, свинарчуків...
І хтось вибачився??
05.02.2022 20:17
Ну то були підстави для питань. А преса на те й існує, щоби питання задавати.
Зараз ми швидко дізнаємось про зелені зашквари саме через пресу.
06.02.2022 00:17
А у що вилились розслідування Бігуса ?
Москалі посадили людей, які продавали нам деталі до техніки.
А ще ж історія з клістронами була..
І звісно їх купували за ліві гроші, непередбачені у бюджеті. Я думаю за них багато чого купували якісь посередники, бо самій Україні, як державі, продати щось не наважувались.
06.02.2022 08:35
Історія клістронів - це не справа Бігуса, а питання до ДБР.
06.02.2022 17:16
Витік саме від Бігуса.
06.02.2022 17:29
Не розумію, про що міг бути витік у Бігуса в справі клістронів. І поза тим - ніхто не каже, що журналісти самі янголи. Усі хочуть їсти, а їх жінки хочуть бути щасливими. Тож, кожен шукає де заробити зайву копійчину. І поза тим, сама інституція вільної преси, дозволяє Україні триматись поряд із скочуванням в авторитаризм усіх постсовітських країн.
06.02.2022 17:55
Він же почав ту тему тормошити. Хіба ні ? Я помиляюсь ?
06.02.2022 18:04
Скандал почався, коли ДБР вилучило клістрони.
А звідки їм надійшла інформація не пам'ятаю. Але не виглядає, що з преси.
06.02.2022 19:42
Не буде сперечатись і стверджувати, мені здається я читала десь що від Бігуса.
06.02.2022 19:45
Ну то таке.
06.02.2022 19:52
Хоча дійсно, Шабунін найадекватніший серед лещенківнайомів.
05.02.2022 16:20
Сладкая мечта украинского борца. Открыть рот, пустить слюну и ждать пока там проклятый чиновник всё реформирует, а я пока буду ему мешать на каждом шагу. А потом если ему что-то удастся я победу припишу себе. А если не удастся или он и не хотел, то я буду очень обижен и расстроен.
05.02.2022 00:44
Не втрималася, щоб не відповісти. Вам варто почитати сторінку пана Шабуніна у Фейсбуку за 2019 рік (якщо зможете). Тоді у пана Шабуніна зеленський був чи не месією. Він, звичайно, не розказував такі маргінальні речі про Порошенка, як убивство брата тощо. Але сходив піною у бажанні терміново звести на трон наш новий луч свєта в тьомном царствє, який уособлював для нього зеленський. Я особисто писала на його сторінці, що впевнена, що це помилка і він буде вимушений це визнати. Не розкаявся (ха), але перефарбувався. Вміння визнавати помилки це вміння нести відповідальність. Тому моя довіра йому рівна
05.02.2022 02:50
Можливо, ви праві. Я йому не наглядач і не слідкував за його позицією в 19. Мене це питання зацікавило в тому році, але жодного його очного виступу на підтримку Зеленського я не знайшов. І, гадаю, не знайде жоден з тих, хто вам лайкнув.
Саме через це, а не через свої особливі до нього симпатії я задаю питання хейтерам Шабуніна, чи вони спираються на реальні факти, чи це просто хайп. Жодна особа, якій я задавав подібні питання протягом майже року не сказала як ви - так я бачила, - було те і те. Тому я сприймаю як перевзування перш за все будь яке звинувачення, коли заявник не відповідає за слова. Серед іншого, це дає мені змогу маркувати пустобрехів.
Ви кажете - ви таке читали і навіть писали - Я вам вірю. Маю установку вірити людям, хоча й знаю наочно, що всі брешуть. І моя вам повага. Проте, навіть, якщо це так, баланс справ в Україні у випадку Шабуніна (на мій особистий погляд) схиляється на його користь. Так буває, що не всі ті, хто має іншу точку зру - супротивники. Пан редактор - яскравий тому приклад.
05.02.2022 20:33
Це пише вам той "що все про всіх знає"... Я почитав усі ваші переписки і зрозумів, що ви занадто зайнята, на відміну від мене людина -- у вас проєкти всілякі міжнародні, це ж серйозні справи, за всім треба слідити.. А я звичайний "прісмикающійся" за мінімалку, то в мене й часу побільше од вас, то я і тєлєк дивлюсь і почитую тут та й там... То й Шабуніна мені не раз доводилось чути "в живу", так би мовити.
Так от -- Ірина права. А, що ви не чули від Шабуніна такого.. то просто бо у вас часу на це нема.. То й не займалися б політиканством тут, як найрозумніший, бо у вас аргументації замало по цій тематиці... Політиканство то наше -- заробітчанське, пенсіонерське.. У вас є важливіші справи
06.02.2022 14:43
что и требовалось доказать, боролся не с коррупцией а с властью, сами признали. и ещё всплывет по чьему заданию он это делал
06.02.2022 18:34
Два года шабунька помалкивал--зеленая нечисть его вполне устраивала и он надеялся на синекуру как у серлеща и мустафы---не вышло... Сразу голосок прорезался ---пошел у амеров деньги попрошайничать на велыку боротьбу!
Гнида!
04.02.2022 23:50
Може ви замість Шабуніна виходили на протести? Я в нього не був, тому питаю.
Який би він не був, то вже бреше менше за багатьох.
05.02.2022 00:09
Шабунька и протесты? Не смешите! Пиар и зарабатывание денег!

Меньше врал? Так это азы зомбирования и пропаганды: часть правды и часть лжи---лохторат заглатывает за "чистую монету"на ура!
05.02.2022 01:25
Заметьте, западным покровителям этот прохиндей однозначно нравится и он у них в почете. Близорукость или глупость
05.02.2022 05:04
05.02.2022 01:19
І в непрацюючої Алінки десь взялась київська квартира і Тесла...
Я теж так хочу🙄
05.02.2022 20:14
Бодя гнав гнав на порошенка а тепер і у самого рильце в шоколаді
05.02.2022 10:10
перед гАласуванням ходили удвох по Киеву - Богдан и Шибунін. Ходили квітчасто з телекамерами, заходили в ОАСК , в Коституційний суд, у НАБУ, ДБР після цього давали спільну преску і всім говорили огого. А потім ШО ? спалили одному хату, а другому автомобіль а самі розказують - ще не все втрачено, це винуватий порох, ми ще вернемось. Як казав ще один львівский гігант громадяської думки - ТА ТО ТАКЕ !
05.02.2022 14:11
"А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у *********. - ... - есть и другие варианты. - Есть. Кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс." - Пелевин,"Empire V"
06.02.2022 08:06
 
 