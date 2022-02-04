Інтерв'ю "Без цензури": Віталій Шабунін про олігархів, Держдеп, Мосейчук і різницю між Зеленським та Порошенком. ВIДЕО

В чому різниця між Зеленським і Порошенком? Які нові смаколики влада хоче подарувати олігарху Ігорю Коломойському? Звідки взявся Татаров? Як вивести з рівноваги Наталю Мосейчук?

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розпитали про все це у керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Інтерв’ю дивіться на каналі Цензор.НЕТ в YouTube.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін – людина, яку однаково недолюблюють у всіх політичних таборах. Чому його більше не запрошують на ефіри "Права на владу"? Коли є сенс ставати народним депутатом? І звісно, як подружитися із Держдепом? (жарт).

