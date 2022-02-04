Якби Трухін мені подзвонив, то був би "посланий" в той же момент, - Монастирський. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що нардеп Олександр Трухін, який влаштував ДТП та намагався втекти із місця події, водночас пропонуючи патрульному хабар, не звертався до нього по допомогу.

Про це він сказав на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині.

"Я вважаю що будь-яка особа, в тому числі нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все те, що він вчинив", - наголосив міністр.

"Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порєшать". Тому мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. І якщо він би мені телефонував, то був би "посланий" в той же момент", - додав Монастирський.

Монастириський додав, що був вражений появою відео із натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксований нардеп Трухін після аварії.

"Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в ДБР. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. ... На той час мені сказали, що цих записів немає", - розповів міністр.

За його словами, нині Нацполіція проводить службове розслідування.

"Я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином, де це відео могло бути передане чи зникло. Ми це побачимо", — пообіцяв Монастирський.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

