Якби Трухін мені подзвонив, то був би "посланий" в той же момент, - Монастирський. ВIДЕО
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що нардеп Олександр Трухін, який влаштував ДТП та намагався втекти із місця події, водночас пропонуючи патрульному хабар, не звертався до нього по допомогу.
Про це він сказав на брифінгу під час проведення тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС на Київщині, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю що будь-яка особа, в тому числі нардеп, про якого ви говорите, має нести відповідальність за все те, що він вчинив", - наголосив міністр.
"Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порєшать". Тому мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. І якщо він би мені телефонував, то був би "посланий" в той же момент", - додав Монастирський.
Монастириський додав, що був вражений появою відео із натільної камери співробітника поліції, на якому зафіксований нардеп Трухін після аварії.
"Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в ДБР. Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. ... На той час мені сказали, що цих записів немає", - розповів міністр.
За його словами, нині Нацполіція проводить службове розслідування.
"Я думаю, що вони прокоментують найближчим часом, яким чином, де це відео могло бути передане чи зникло. Ми це побачимо", — пообіцяв Монастирський.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7703394086353297?__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
А это уже информационная бимба!
Злые языки с Банковой поведали мне, что на фоне паранойи, которая царит в ОП, было принято финальное решение хоронить партию "Слуга народа". Дело в том, что рейтинги и фокус-группы показывают, что если тренд к снижению рейтинга партии сохранится, то шансы завести её в ВР становятся призрачными. Факапы https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=*NK-R #слуг , бесконечные скандалы и негатив власти хоронят шансы "СН", а причин для изменения тренда нет. Поэтому партию ждёт р**рендинг, новое название и... новые лица. Да, это значит, что из старых возьмут лишь 10%, а это 25 человек. А все остальные слуги уходят на свалку. И теперь мы увидим смешные потуги слуг в стиле гладиаторских боев, когда они будут биться за право считаться "любимой женой" царька. То ещё шоу будет.
И теперь в ОП креативят новые названия и слоганы, с которыми новые слуги пойдут на выборы. "Конец эпохи бедности" и "Весна придёт - сажать будем!" решили отправить в утиль. Как сказал один из их технологов: - Они конечно лохи, но дважды впарить подобное даже им невозможно.
Поэтому у меня есть несколько вариантов названий и слоганов для нового проекта https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Можно назвать партию "Лесные братья", а слоган "Давайте я сейчас тихонечко в лес уйду". Кого назначить главой этой партии вопрос не стоит. Саня Трухин сделал все возможное, чтоб стать главным претендентом. Если это предложение слишком радикальное, то можно вернуться к классике и назвать партию "Корабельные сосны". Лидером будет Корниенко. Ему не привыкать и эту тему он знает. А слоган будет "Мы поддутые, конечно, чуть-чуть, но бабы рабочие". Кстати, поддутость Корниенко будет очень к месту. Так же можно назвать партию "Анал-табу". И тут абсолютный фаворит на главу партии - это Богдан Яременко. Слоган подобрать можно. Но не нужно. Хорошо зайдут названия "4 пива" и "Партия любителей пирога". Тут конкуренция за право стать их лидером будет нешуточная, но у Юрченко шансы самые большие. Так же рекомендую подумать о названии "Митбольное братство". Николай Тищенко сможет не только возглавить это образование, но и легко скреативит слоганы. У партии "Безумные" может быть три руководителя - это Безуглая, Богуцкая и Камельчук. Слоган "Мы пробъем любое дно". Можно попробовать название "Новые **@ла", но надо еще будет уговорить Гогилашвили возглавить эту партию. Название "Чучундры", конечно, тоже хорошо звучит, а Арахамия идеально подходит под лидера такой партии, но такой лидер партии может оскорбить всех чучундр. А это недальновидно даже для Зеленского. И очень интересно, кого и как будут набирать в новый проект Зеленского. Хотя итог можно предсказать заранее. Ведь уровень компетентности Зеленского и его окружения мы хорошо знаем.
В общем, вариантов много. Но скорее всего, что эти названия и лидеры не подойдут. Их всех отправляют... на политическую свалку. Кроме Арахамии. И Шуляк. Есть решение их оставить. По разным причинам. Но перспективы для всего остального https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZU05nKSqpbGbBioTSjxia65pxskVpHlyN4glkN6KAM-VvIDjwCQ8xAqVBqEoobR58InfU-dbw02JUPIjgcr6_aVhf-36-5w8WB-kdsCB0hAJBzMoSg481PmpbAtu_W4U3Q&__tn__=*NK-R #моносброда крайне грустные. Хотя чего им грустить? Ведь они сделали всё это вместе. ))
Остаются РЯД трудностей.
1. Что делать с верными псами, которые верой и правдой служили хозяину, кидались на медведя, если надо было, прыгали поперек волка, когда хоязину угрожала опасность. А ведь были еще и Мальвины, они просто служили тихо. Понятно, что Карабас-барабас найдет новую трупу (каломойша), но с другой стороны бенина ..ОПА дубинский служил ЕМУ (не перепутайте с народом) верно. мальвина куницкий также служил. Есть и другие собачата. Что делать с этой сворой?
2. НЕ факт, что очередные новые рыла сыграют. Как-то быстро боян хотят повторить. Ну разумна политика - ну такое, все равно будет отдавать зеленой плесенью. Слепить большую кучу не выйдет.
3. Есть и других карабасов игрушки. Ахметка то не одни с каломойшой.
В принципе КАК вариант у слуг есть последний шанс - разогнать всякую нечисть, иуд, скотов, приспособленцев. Так сказать три раза на юх. Очистить партию от говен. Начать с самых низов.
Затем врубить режим РАБОТА Х 2 (по 16 часов). Кто не хочет - на юх, кто тупой - туда же, любой зашквар - на юх. Они за этот остаток времени должны сделать то что рожали годы. Каждый кластер населения должен быть доволен, врагов наоборот топить.
ИЛИ 95% уйдет в квартал
Иначе, как объяснить что видео с камер полисменов, про которое ты, чучело брехливое сказало, что оно повреждено и не может быть восстановлено, через три месяца вдруг появилось в свободном доступе!
Явное подтверждение теории Джонатана Уиллера!
Это серьезно: на месте ДТП явно есть пространственная чревоточина, а ведь стоитподтвердить возможность такого явления и Нобелевская премия по физике гарантирована!
Добре що Україна НЕ роССія.