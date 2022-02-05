США, наші союзники та партнери єдині з Україною, - Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України. ВIДЕО

Державний секретар США Ентоні Блінкен розмістив відеоролик на підтримку України на тлі російської загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені ", - прокоментував Блінкен цей ролик.

У самому сюжеті зображені представники країн-союзниць та згадуються їхні цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Рау питання безпеки на східному фланзі НАТО