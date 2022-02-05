США, наші союзники та партнери єдині з Україною, - Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України. ВIДЕО
Державний секретар США Ентоні Блінкен розмістив відеоролик на підтримку України на тлі російської загрози.
Як інформує Цензор.НЕТ, глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.
"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені ", - прокоментував Блінкен цей ролик.
У самому сюжеті зображені представники країн-союзниць та згадуються їхні цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.
The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022
Невестка главного пропагандона РФ Киселева оказалась порноактрисой. Ранее она снималась в лесби-порно под псевдонимом Bendy Q и Britney S.
Сам же Киселев является ярым гомофобом, предлагающим «закапывать сердца геев».
Це вам не "валєжнік".
https://twitter.com/History_Ukraine/status/1489720683160649741 13 ч
https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 5.2.1918 - командуючий російськими військами Муравйов віддав наказ про загальний наступ на Київ:
«Эту власть мы несём на остриях своих штыков с далекого севера».
тут не раз и боты накладывают так шо только разбуди бабушку-ведьму шоп проклятие подсказала новое
Можливо варто охолонути та спробувати донести свою точку зору в дещо іншій формі. Повірте, це можливо. Досить лише пригадати творчість Крилова, Салтикова-Щедріна та Езопа.
Мені здається, що в таких випадках варто поступатися власними амбіціями заради бодай якоїсь навіть незначної, примарної можливості допомогти Україні, якщо це дійсно для вас так важливо