УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8561 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
3 839 21

США, наші союзники та партнери єдині з Україною, - Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України. ВIДЕО

Державний секретар США Ентоні Блінкен розмістив відеоролик на підтримку України на тлі російської загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, глава Держдепу опублікував його на своїй сторінці у Twitter.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Водночас ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені ", - прокоментував Блінкен цей ролик.

У самому сюжеті зображені представники країн-союзниць та згадуються їхні цитати на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен обговорив з главою МЗС Польщі Рау питання безпеки на східному фланзі НАТО

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

Автор: 

армія рф (18773) росія (67880) США (24357) Блінкен Ентоні (1157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Дякуємо !!!
показати весь коментар
05.02.2022 13:49 Відповісти
+13
показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
+12
Типичный хозяйственный украинец из теробороны...


показати весь коментар
05.02.2022 13:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А это Блинкину не показывали?
показати весь коментар
05.02.2022 13:46 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
Щире спасибі анго-саксам, прибалтиці , Польщі, Чехії. А хріцам і жабоїдам Велика шана, така шана...
показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
Подяка Штатам за беззаперечну підтримку.
Разом і в майбутньому ми змінимо світ на краще.
показати весь коментар
05.02.2022 13:48 Відповісти
Дякуємо !!!
показати весь коментар
05.02.2022 13:49 Відповісти
КЛИРИК


Невестка главного пропагандона РФ Киселева оказалась порноактрисой. Ранее она снималась в лесби-порно под псевдонимом Bendy Q и Britney S.
Сам же Киселев является ярым гомофобом, предлагающим «закапывать сердца геев».



показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
Мріє залишитися в гордом одіночєствє серед пєдіков?
показати весь коментар
05.02.2022 13:53 Відповісти
да там говорить не о чем - там только о том и думают - швабры, бутылки, даже официально, тут писало, сайт показал что ищут - русня = закономерно "говнет"(первые четыре буквы из "аналаговнет"), уже и крым тоже(понаехали скрепыши)
показати весь коментар
05.02.2022 14:05 Відповісти
На Заході відрізняють зе-цвіль від народу України
показати весь коментар
05.02.2022 13:51 Відповісти
Типичный хозяйственный украинец из теробороны...


показати весь коментар
05.02.2022 13:53 Відповісти
Назбирав у лісі хмизу.
Це вам не "валєжнік".
показати весь коментар
05.02.2022 14:53 Відповісти
Іде смажити...бурятів....
показати весь коментар
05.02.2022 14:54 Відповісти
History Ukraine@History_Ukraine

https://twitter.com/History_Ukraine/status/1489720683160649741 13 ч



https://twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 5.2.1918 - командуючий російськими військами Муравйов віддав наказ про загальний наступ на Київ:
«Эту власть мы несём на остриях своих штыков с далекого севера».

показати весь коментар
05.02.2022 13:54 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 14:03 Відповісти
Як вони точно підмітили. Про "руссіше".
показати весь коментар
05.02.2022 14:19 Відповісти
Здесь трут всё ,что не нравится или спамят. Цензура это зло. Не интересно. Наверное по этой причине почти никто из зарубежных украинцев тут не появляется ? Ок, тогда будьте здоровы.
показати весь коментар
05.02.2022 14:04 Відповісти
дааа, так не появляются шо иногда всю ветку засрут, ты сам то че, с пещеры прям вещаешь то?
тут не раз и боты накладывают так шо только разбуди бабушку-ведьму шоп проклятие подсказала новое
показати весь коментар
05.02.2022 14:07 Відповісти
Спробуйте поглянути на це з іншого боку - можливо саме такої реакції вони й намагаються від вас отримати своїми діями. Адже це один із способів маніпулювання суспільною думкою - спроба блокування альтернативної точки зору задля можливості навязання виключно своєї, маніпулятивної.
Можливо варто охолонути та спробувати донести свою точку зору в дещо іншій формі. Повірте, це можливо. Досить лише пригадати творчість Крилова, Салтикова-Щедріна та Езопа.
Мені здається, що в таких випадках варто поступатися власними амбіціями заради бодай якоїсь навіть незначної, примарної можливості допомогти Україні, якщо це дійсно для вас так важливо
показати весь коментар
05.02.2022 15:38 Відповісти
https://fr24.com/RRR4940/2ab72bcf
показати весь коментар
05.02.2022 14:44 Відповісти
хватит пропаганды этой поддержки, пора оркам ультиматум поставить, неделю на отползание на свои прежние позиции, нет, получите санкции..
показати весь коментар
05.02.2022 14:48 Відповісти
 
 