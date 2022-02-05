УКР
"Давайте Богові подякуємо за це дароване чудо! Чи гідні ми його?", - білоруський пропагандист Азарьонок про Лукашенка. ВIДЕО

Відомий білоруський пропагандист Григорій Азарьонок в ефірі державного телеканалу назвав правління Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, "подарованим Богом чудом".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри виступу Азарьонка потрапили в мережу. 

У своїй промові Азарьонок поставив запитання, чи гідні білоруси такого лідера як Лукашенко: "А чи гідні ми Його? Коли лінуємося, коли захоплюємося марнославством, коли занурюємося у внутрішні чвари, коли перераховуємо гроші, коли бачимо в служінні батьківщині і корисливий інтерес, коли метушимося... Чи гідні ми такого лідера?".

Він також назвав прихід до влади Лукашенка у 1994 році "Божим чудом". 

Дивіться також: "Силовики Казахстану, тримайтесь! Давіть цю плісняву! Ви - воїни світла!", - білоруський пропагандист Азарьонок про протести в Казахстані. ВIДЕО

Білорусь (8076) Лукашенко Олександр (2695) пропаганда (2864)
+69
В мире животных
05.02.2022 14:01 Відповісти
+56
05.02.2022 14:04 Відповісти
+49
Как красиво вылизал очко бульбофюрреру!
05.02.2022 14:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Эк вы завертели! Но всё равно интересно. Хотя, к драникам равнодушна. У меня от них изжога...(
05.02.2022 19:46 Відповісти
Азартний черезчур, хоча б "жертвою біндьорівців" не зробили би.
05.02.2022 16:11 Відповісти
интерестно если все беларусы скажут что они недостойны его, он обидется и уйдет?
05.02.2022 16:12 Відповісти
Не, оно прикажет их всех расстрелять.
05.02.2022 19:50 Відповісти
Глибоко лизну дупу самозваному ….
Так можуть і зализати… Дуба дасть…
05.02.2022 16:25 Відповісти
Просьба-предложение Цензору, впредь размещать такие новости в рубрике "Вести из дурдома".
05.02.2022 16:33 Відповісти
05.02.2022 16:52 Відповісти
Таке холуйство я зустрічав лише за совка в ярославській області та Узбекістані... Побачив бяшку "Азарьонка" і ніби вернувся на 40 років взад... Ось до чого довела кацапомовність білорусів... Кацапський суржик це засіб комунікації холуїв та катів.
05.02.2022 16:59 Відповісти
ой не писдіть будь ласка. бо те, що ви так ненавидіте, виникло в Києво-Могілянській академії до повстання Хмельницького
05.02.2022 21:21 Відповісти
Що саме?
05.02.2022 22:17 Відповісти
російська мова
05.02.2022 23:51 Відповісти
Ви помиляєтесь. "Російську мову" створено німецькими академіками за розпорядженнями Петра 1 і Катерини 2 протягом 18 та початку 19 століття. Мова сама по собі не має ніякого значення, але тільки но її починають використовувати як інструмент війни все змінюється. Я не мову ненавиджу, а кацапське панування, яке коштувало Україні мільйони загублених життів.
06.02.2022 00:04 Відповісти
Ні, це Ви помиляєтесь. подивіться в підручник Лаврентія Зизанія. Петро ще тоді не родився, а основні правила російської граматики вже були в підручнику. І виданий той підручник був не в москві.
А я Вам скажу більше. Якщо російська мова - це зброя. То треба нею бити москалів.
06.02.2022 00:38 Відповісти
Починаючи з 2014 мене російська мова стала дратувати. І це при тому що родина добряче прокацаплена - всі отримували освіту кацапською. Саме освіта русифікувала українців. Я ще якийсь час писав кацапською а зараз взагалі видалив російську клавіатуру і повністю українізував всі програми починаючи з віндоуз. Розмовляючи і користуючись кацапською в суспільному просторі Ви підтверджуєте тезу ***** про "адін нарот". Ми різні. Я не збираюсь в чомусь переконувати кацапів. Все очевидно і прозоро - вони агресори, окупанти і вбивці. Переконувати варто лише українців в тому що кацапських окупантів потрібно дегуманізувати (позбавити атрибутів людини) і знищити. І що там думає кацапське гарматне мясо яке приперлось в Україну вбивати, захоплювати і грабувати мене вже не цікавить. І якщо кацапам захочеться ознайомитись з тим що українці про них думають то хай падлюки вчать українську. Я багато років прожив за кордоном. В різних країнах. Всі починають вчити мову відразу після вїзду в країну. Крім кацапів. Ті відразу купкуються і починають голосно зневажати місцевих. Тому я завжди приховував знання кацапської і тримався від них якомога далі...
06.02.2022 16:58 Відповісти
Почитай комменты на Цензоре))) про Гетьмана...из шоколада))) та же хрень...и что бы мы делали, если бы не шоколад)))
06.02.2022 11:59 Відповісти
Ща блевану...
05.02.2022 17:00 Відповісти
Я вже...(((
05.02.2022 19:52 Відповісти
Душераздирающее зрелище...

05.02.2022 17:07 Відповісти
Серлещу надо поучиться...
05.02.2022 17:16 Відповісти
Прочитав коменти. Соромно. Адже ми живемо в країні, де президент - "НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ЛІДЕР **********!" Тож прошу Вас, краще помовчіть.
05.02.2022 17:39 Відповісти
Помовчімо на похованні найвеличнешого. Шоб нє матюкацця.
05.02.2022 19:55 Відповісти
Соснул ***** знатно... Колхозенфюрер кончил?
05.02.2022 17:40 Відповісти
Перші пару слів від цієї двоногої мавпи почуєш й миттєво починає нудити-брррр!
05.02.2022 18:31 Відповісти
Интересно, куда этот толстожопик после от народа тикать будет? Неужели в Польшу или в страны Балтии. Он молодой и сейчас об этом ещё не думает, но ведь время придёт. ************ же не Дункан Маклауд. В желтой прессе пишут что Лука очень любит ( сзади) своего толстожопика. ************* уже договорился - его рядом с ************** в одну могилу положат? Ну как египетские цари, которых в пирамиду хоронили вместе с любимы слугами жёнами и лошадьми. Пацан идёт к успеху, а успех идёт ему навстречу!
05.02.2022 18:49 Відповісти
Тікати від кого?!!! А то що? Квіточками завалять?
05.02.2022 19:16 Відповісти
Та там якутський скульптор таких квіточок з гімна наліпить, шо завалить по саму лисину!) Ну тікі шо смердітиме. А так буде красівоє...)))
05.02.2022 20:01 Відповісти
эта гнида вылизал таракана так, что тому всю жизнь в баню не ходить.
05.02.2022 19:00 Відповісти
Руцький мир и нет даже языка билорусского - страну поглотило чудо болотное.
05.02.2022 19:25 Відповісти
Азарёнок в цивилизованных странах,такими вопросами вообще не задаются.Там живут,зарабатывают и радуются жизни.А какими вопросами озадачены в Храме Господнем Луки,мы от тебя услышали и поняли
05.02.2022 20:03 Відповісти
Так лизнул что от прямой кишки достал до гланд. ( хотя... может забыли как Хфедоровичу руку целовали... в свое время).
05.02.2022 20:12 Відповісти
меня впечатляет фон за спиной диктора. это же колхозная интерпретация программы придурошного Сирожы Дорэнко
05.02.2022 21:23 Відповісти
11 киселевых из 10)
06.02.2022 06:43 Відповісти
На днях Путін був на огляді в проктолога, який поставив невтішний діагноз-атрезія анального отвору?????? Зализали.....
06.02.2022 17:19 Відповісти
ффу!, этого заднеприводного в школах детям показывать нужно, с комментариями...
06.02.2022 22:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 