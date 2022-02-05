"Давайте Богові подякуємо за це дароване чудо! Чи гідні ми його?", - білоруський пропагандист Азарьонок про Лукашенка. ВIДЕО

Відомий білоруський пропагандист Григорій Азарьонок в ефірі державного телеканалу назвав правління Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, "подарованим Богом чудом".

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри виступу Азарьонка потрапили в мережу.

У своїй промові Азарьонок поставив запитання, чи гідні білоруси такого лідера як Лукашенко: "А чи гідні ми Його? Коли лінуємося, коли захоплюємося марнославством, коли занурюємося у внутрішні чвари, коли перераховуємо гроші, коли бачимо в служінні батьківщині і корисливий інтерес, коли метушимося... Чи гідні ми такого лідера?".

Він також назвав прихід до влади Лукашенка у 1994 році "Божим чудом".

