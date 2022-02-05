Думаю, президент Зеленський вибрав хороший підхід, щоб не наганяти паніку. Паніка користі не принесе, - Квін. ВIДЕО
Росія робить дуже агресивні заяви, наприклад, припускає, що Україна певним чином повинна бути її частиною.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін дала ексклюзивне інтерв’ю журналісту Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ. Вони обговорили загрозливі дії з боку Росії на українському кордоні та реакцію української влади.
"Ми знаємо, що Росія робить неприйнятні зміни для України та НАТО. І Росія робить дуже агресивні заяви про Україну, наприклад, припускає, що Україна в якийсь спосіб не є незалежною державою, чи певним чином Україна повинна бути частиною Росію. Отож усе це разом нас дуже трубує. Я розумію, що президент Зеленський опинився на дуже складному шляху між тим, що він хоче підготуватися на той випадок, якщо Росія вирішить вдатися до агресії, але він також не хоче сіяти паніку в населення. Він прагне піднімати економіку. Це все можна зрозуміти. І щиро кажучи, мені здається, він вибрав хороший підхід з оцією спокійною підготовкою, але він не хоче наганяти паніку. І я не думаю, що паніка принесе якусь користь. Мені здається, він намагається втримати дуже обережний баланс", - сказала Тимчасово повірена у справах США в Україні.
Крістіна Квін наголосила на тому, що США уважно стежать за діями Росії та допомагають Україні підготуватися зустріти виклик, якщо Росія вирішить вдатися до агресивних дій. "Ми хочемо бути певні, що фокус уваги - на небажаних діях Росії" - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні.
Повну версію інтерв’ю щодо російської загрози з боку Росії, вступу України в НАТО та майбутнього Мінських угод дивіться на ютуб-сторінці програми "Свобода слова Савіка Шустера".
не,ну на молочишко ,конечно,хватит.но после буковелей с оманами и сейшелами пресновато будет
На Новий рік вперше з 2014 поласував Київським тортом від Пєтіного Рошену. Смачно... От так любі дітки менше зло перемагає більше зло...
А тепер на нас кацапи можуть напасти.
Ви зробили це разом, зебільчики...
казано було шо АТО "має тривати" блаблабла
- риторика політика.
але все до того йшло, а потім ... ти сам подивись - то було як жертвоприношення. шо й любить Пусін. так шо не ліпи собі кумира.
я би на місці того гетьмана не всидів на місці, а їхав би туди і гнав всі що є маневрені війська для деблокації, паралельно ставлячи бл. до відома "партнерів"!
і скажи, от скажи - що це було? Якого біса не деблокувати наших та не показати шо там русня?
механозавры бы прикрывали Крыснаш, стратег) Или у нас было 5 тысяч всего, одной бригадой шоп "я" их - туда-сюда гонял, да?
да и блокады в Иловайске вроде не было особо, блогер какой то писал - "збройники" спокойно оттудова свалили, а Насиння - ********.
вот как в Расчленинграде блокады не было, а вот командование - под стенку.
Зараз же можуть бомбити наші міста.
Ты уверен?
не забывай,что всякая зрада в конце концов заканчивается плесенью
опплевать всех союзников.
Слить оборонный бюджет куда угодно, только не на ВСУ.
Запустить бред о том, что Украине не надо призывников ( из которых форимируется резерв), а только контрактников минимум на 10 лет.
Создать надежную пятую колону.
повторю НІХТО.
він сам в собі і з своєю секретаршою, єрмаком, щось роблять та щось думають.
але це таємниця для всіх, крім них.
все що нам відомо, мовчать або брешуть, все.
з приводу рф.
вже давно, як мінімум повинна бути найповніша бойова готовність всіх можливих військ.
як що в підрозділах дідовщина та безпредел ком складу, що видно по розстрілу солдатів, то ні про яку боєготовність мова не йде.
то про який підхід і до чого він є у президента, крім великого будівництва.
ви, всі президенти, прем,єри та посли, спитали його чому не виконується держоборонзамовлення від тої пори коли він став президентом??????????
чи спитали чому він не забезпечив весною Україну газом та вугіллям???????????
не питали? то жарте рибу, або сидіть і не киздіть.....
просто смішно.
клоун щось.... "вирішує"
я сподіваюсь шо ви так "тролиш"
повторю НІХТО.
він сам в собі і з своєю секретаршою, єрмаком, щось роблять та щось думають.
але це таємниця для всіх, крім них.\\\\\\\\\\\\
Смішно аж... менделєц
ти реально думаєш шо ..... ахахаахха
клоун типо сам вирішує...
а, ну так, вирішує яку шкарпетку натягнути на голову - чорну, або кепку
Кто знает хотя бы одно действие президента, которое подняло экономику?
Ну брехня же, брехня
Жалюгідний підлабузник робить все, щоб пуйло його не покарав, якщо завоює.
шваброй в сфинктере?