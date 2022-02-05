Думаю, президент Зеленський вибрав хороший підхід, щоб не наганяти паніку. Паніка користі не принесе, - Квін. ВIДЕО

Росія робить дуже агресивні заяви, наприклад, припускає, що Україна певним чином повинна бути її частиною.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін дала ексклюзивне інтерв’ю журналісту Савіку Шустеру, інформує Цензор.НЕТ. Вони обговорили загрозливі дії з боку Росії на українському кордоні та реакцію української влади.

"Ми знаємо, що Росія робить неприйнятні зміни для України та НАТО. І Росія робить дуже агресивні заяви про Україну, наприклад, припускає, що Україна в якийсь спосіб не є незалежною державою, чи певним чином Україна повинна бути частиною Росію. Отож усе це разом нас дуже трубує. Я розумію, що президент Зеленський опинився на дуже складному шляху між тим, що він хоче підготуватися на той випадок, якщо Росія вирішить вдатися до агресії, але він також не хоче сіяти паніку в населення. Він прагне піднімати економіку. Це все можна зрозуміти. І щиро кажучи, мені здається, він вибрав хороший підхід з оцією спокійною підготовкою, але він не хоче наганяти паніку. І я не думаю, що паніка принесе якусь користь. Мені здається, він намагається втримати дуже обережний баланс", - сказала Тимчасово повірена у справах США в Україні.

Крістіна Квін наголосила на тому, що США уважно стежать за діями Росії та допомагають Україні підготуватися зустріти виклик, якщо Росія вирішить вдатися до агресивних дій. "Ми хочемо бути певні, що фокус уваги - на небажаних діях Росії" - заявила тимчасова повірена у справах США в Україні.



Повну версію інтерв’ю щодо російської загрози з боку Росії, вступу України в НАТО та майбутнього Мінських угод дивіться на ютуб-сторінці програми "Свобода слова Савіка Шустера".