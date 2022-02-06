Міністр новий - схема стара, - моряки виходять на протести, а не в море через корупційні механізми з отриманням документів. ВIДЕО
Українські моряки змушені виходити на мітинги через те, що корупційні механізми з отриманням документів продовжують існувати попри заяви Мінінфраструктури.
Про це йдеться у сюжеті BIHUS.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, українські моряки знов опинилися у глухому куті: платити величезні хабарі чи залишитись без роботи. Минулого року ЗМІ викрили схему з тестуванням для моряків, яке було неможливо скласти без хабаря. Після журналістського розслідування у Міністерстві пообіцяли розібратись, СБУ накрило організаторів схеми, а згодом навіть запровадили новий міжнародний тест. От тільки зареєструватись на нього майже неможливо – документи моряків місяцями проходять "верифікацію". Самі моряки знов виходять на протести, а агенти-посередники знов знаходять своїх жертв.
Після гучного "викриття" схеми СБУ і піару Міністерства - моряки знов на мітингах. Бо новий (нібито чесний) тест з'явився, а от зареєструватись на нього чи просто верифікувати документи без хабаря практично нереально.
За схемою, яка була викрита минулого року, агенти-посередники зв’язувались з моряками і пропонували "забезпечити проходження тесту" за кілька тисяч доларів. Хто платив - тест проходили, хто відмовлявся, своїх документів не отримували.
Тоді ж у міністерстві інфраструктури пообіцяли розібратися. І навіть впровадили новий тест. От тільки щоб потрапити на нього треба знов платити, просто тепер вже на етапі верифікації документів. Ну а агенти знов спамлять моряків "пропозиціями" - хоч в міністерстві кажуть: контакти моряків не потрапляли до третіх осіб.
Під гаслами зе! у владу прийшла маса людей випадкових і не дуже людей, яким треба швидко «срубить бабла» , користуючить тим що головний зе! -укурена нікчема та втекти. А далі «какя разница»
тільки не кажи що ти моряк, бо кілька питань і я тебе викрию
Я кажу тільки за себе, ти будичи НІКИМ кажеш за всіх моряків.
Як це газивпється PIECE DOOR BAL
Паспорт моряка и диплом морского учебного заведения, больше ничего не требовалось.
Можно было попасть на док в Италии и озолотиться за счет суточных, а можно было зависнуть на три месяца на рейде Ильичевска и потом на судоремонтном заводе на голой зарплате 100 рублей в месяц, и это в пределах одной группы.
Идя на судно, никто не знал, сколько через год будет иметь по итогу.
"Порох или другой проУкраїнский президент до них доберется, как и до всех коррупционних схем которие они развернули в країні еще с 90х."
Твой Порошенко на этих коррупционных схемах сделал себе состояние. Именно по этой причине он, став президентом, ничего не сделал для того, чтобы с этими схемами бороться - а напротив - саботировал какую-либо борьбу со схемами.
Что же до твоей пропаганды, которую ты называешь "фактами" - если ты не заметил - все твои пропагандистские манипулятивные факты я размазал тонким слоем. Если не дошло - перечитай.
И еще раз повторю - твой босс Порошенко - такой же олигарх со своими олигархическими СМИ, как и Коломойский с Ахметовым. И у него была возможность что-то сделать с коррупционной системой - но он - часть этой системы и ничего не собирался и не собирается с ней делать.
И нет, я не использовал ни единого прокацапского нарратива - прост у тебя в методичке написано - если тебе нечего возразить на аргументы оппонента - объявлять эти аргументы "прокацапскими нарративами". А возразить тебе, очевидно, нечего, тк ты интеллектуально недоразвитый.
а Зеля це порожнє місце, він нікого не цікавить вже
от скажи смердючу русню треба мочити як це робилося за Петра або заглядати в очко *****, як це робе Зелька?
те, що ти повний кретин підтверджує твою згадку "коридору", президент не розробляє військові операції, якщо ти не знав, для цього у нього генеральний штаб є. І так, на війні гинуть люди і бувають невдачі, без цього ніяк, яка б просунута країна в ній не брала участі, ти не знав?
Сам то готовий свою землю від кацапні боронити чи обісрався що там вбивають?
а скількох посадили?
в кого конфіскували майно?
Немецкие моряки- скучнейшие ребята, зарплата каждый месяц идет на банковский счет , и по немецким меркам она очень скромная.
Просто по итогу плавпрактики , отослал пакет документов в "контору капитана порта" и через две недели заказным письмом получил диплом.
И главное, что те, кто должен бороться с КОРРУПЦИЕЙ - её возглавляют.
Все остальные препятствия для развития страны - это пыль.
Без преувеличения и без злорадства скажу, что кто может - уезжает отсюда, бежит от этой КОРРУПЦИИ, потому как бороться с ней нет законных путей.