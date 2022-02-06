Міністр новий - схема стара, - моряки виходять на протести, а не в море через корупційні механізми з отриманням документів. ВIДЕО

Українські моряки змушені виходити на мітинги через те, що корупційні механізми з отриманням документів продовжують існувати попри заяви Мінінфраструктури.

Про це йдеться у сюжеті BIHUS.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, українські моряки знов опинилися у глухому куті: платити величезні хабарі чи залишитись без роботи. Минулого року ЗМІ викрили схему з тестуванням для моряків, яке було неможливо скласти без хабаря. Після журналістського розслідування у Міністерстві пообіцяли розібратись, СБУ накрило організаторів схеми, а згодом навіть запровадили новий міжнародний тест. От тільки зареєструватись на нього майже неможливо – документи моряків місяцями проходять "верифікацію". Самі моряки знов виходять на протести, а агенти-посередники знов знаходять своїх жертв.

Після гучного "викриття" схеми СБУ і піару Міністерства - моряки знов на мітингах. Бо новий (нібито чесний) тест з'явився, а от зареєструватись на нього чи просто верифікувати документи без хабаря практично нереально.

За схемою, яка була викрита минулого року, агенти-посередники зв’язувались з моряками і пропонували "забезпечити проходження тесту" за кілька тисяч доларів. Хто платив - тест проходили, хто відмовлявся, своїх документів не отримували.

Тоді ж у міністерстві інфраструктури пообіцяли розібратися. І навіть впровадили новий тест. От тільки щоб потрапити на нього треба знов платити, просто тепер вже на етапі верифікації документів. Ну а агенти знов спамлять моряків "пропозиціями" - хоч в міністерстві кажуть: контакти моряків не потрапляли до третіх осіб.

