"Одна, єдина, соборна Україна!", - харків'яни вийшли під синьо-жовтими прапорами на марш, аби нагадати - місто є кому захищати! ВIДЕО

Вчора, 5 лютого, у Харкові відбувся Марш Єдності. Містяни вийшли під єдиними синьо-жовтими прапорами, аби ще раз нагадати: Харків - це Україна!

Про це пише у фейсбуці координатор групи "Информационное сопротивление-ЮГ" Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Марш Єдності в Харкові. Гідність. Рішучість. Перемога. Українці Харкова вийшли під єдиними синьо-жовтими прапорами, аби ще раз нагадати: Харків - це Україна! Місто є кому захищати! Одеса - це Україна! Місто є кому захищати! Вся Україна - єдина!", - зазначив він.

