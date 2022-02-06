УКР
9 920 26

"Одна, єдина, соборна Україна!", - харків'яни вийшли під синьо-жовтими прапорами на марш, аби нагадати - місто є кому захищати! ВIДЕО

Вчора, 5 лютого, у Харкові відбувся Марш Єдності. Містяни вийшли під єдиними синьо-жовтими прапорами, аби ще раз нагадати: Харків - це Україна!

Про це пише у фейсбуці координатор групи "Информационное сопротивление-ЮГ" Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Марш Єдності в Харкові. Гідність. Рішучість. Перемога. Українці Харкова вийшли під єдиними синьо-жовтими прапорами, аби ще раз нагадати: Харків - це Україна! Місто є кому захищати! Одеса - це Україна! Місто є кому захищати! Вся Україна - єдина!", - зазначив він.

Читайте також: "Марш єдності" відбувся у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

марш (334) Харків (5875)
Топ коментарі
+56
Хунта ставить ЛАЙК! Слава Україні! Смерть ворогам!!!
06.02.2022 10:08
+41
Молодцы Харьковчане!
06.02.2022 10:16
+30
Маю надію що гєпатаунськім ватнікам-сподобалось...
06.02.2022 10:07
уже и в харькове хунта, дайте пу испокоительного
06.02.2022 10:15
Люди молодці, ********* таке не покаже.
06.02.2022 10:16
в Соловйового посліду відео був Азіров, висрав - западенці всі в Польщу звалили, а в добробати йшли "східняки". Послід - еее, блаблабла, тупо перебив Азірку, бо типу невдобно вийшло шо не пантеровці в першу чергу нападалє на бамбас, а самі люди захищали себе.
06.02.2022 10:21
Азаров прямо с кремлевских методичек говорит .
Украинским журналистам надо показывать сколько свежих могил молодых ребят на Западной Украине
06.02.2022 10:47
А кто такой Азаров как и кто такой Сливка Владимир.Трындеть можно все но в итоге ничего не изменится как и от каждого который что-то ,,умное ,,трендит на цензоре.
06.02.2022 10:53
тут было видео что Азиров на рашТВ был представлен как "эксперт по украинскому языку"
и это не прикол - было тут.
так шо..... они могут(пробить дно)
06.02.2022 11:00
дирку від бублика лаптеногим а не Харків-
06.02.2022 10:18
Наши люди)
06.02.2022 10:18
невже вони там ПТН-Хуйло гаслали?! який жах! а кацапня стверджує, що рюзьке танки в Харкові з квітами зустрічатимуть!
06.02.2022 10:20
гиацинтами будем встречать, рутами, и прочими огнестрельными цветами отечественного и мирового производства!
06.02.2022 10:47
Кацапы могут только выкусить...
06.02.2022 10:24
Слава Украине!
06.02.2022 10:46
Героям слава !!!
06.02.2022 10:54
а міськрада приймала участь в Ході, чи вони були сдєржанно нєдавольньі агрєссивньім мєньшинством?
06.02.2022 10:49
к слову, ХИТ путин *****, РОДОМ ИЗ ХАРЬКОВА!
06.02.2022 10:51
https://www.youtube.com/watch?v=LloyKD8Eb-g&ab_channel=IgorGolovetskiy

тем кто забыл .......

тем кто забыл .......
06.02.2022 10:54
СЛАВА УКРАИНЕ! ХАРЬКОВ КРАСАВА!
06.02.2022 10:51
фанам і ультрас "Металіста" слава і шана!
06.02.2022 11:03
Вони намагались заборонити марш, але суд дозволив. Їх там усіх треба постріляти
06.02.2022 11:43
В Донецьку ще більше виходило. Вирішать ті у кого зброя і рішучість. А також мусарня.
06.02.2022 11:25
Вот это достойный ответ не только *****, но и клоуну, который уже сдал Харьков без боя в своей голове
06.02.2022 12:30
 
 