УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4766 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
37 662 102

"Ані шоломів, ані бронежилетів": чому Міноборони провалило закупівлю найнеобхіднішого для армії? - розслідування Watchdogs. ВIДЕО

Востаннє українська армія централізовано закуповувала балістичні шоломи для солдатів три роки тому, у січні 2019 року. Бронежилети купували приблизно тоді ж.

Про це йдеться у сюжеті Watchdogs.Розслідування, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдягнені, вмотивовані, нагодовані та озброєні солдати - запорука обороноздатності держави. Але чому влада згадує про це тоді, коли ворог всерйоз брязкає зброєю попід кордонами?", - йдеться у сюжеті.

"Ані шоломів, ані бронежилетів, Міноборони припинило закупляти навіть найнеобхідніше...Хто присів на потоки з харчуванням для військових?", - порушують питання журналісти-розслідувачі.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна проситиме Туреччину позачергово поставити бронежилети та шоломи, - Резніков

За даними журналістів, запасів шоломів та бронежилетів на складах української армії вже майже немає.

Автор: 

Німеччина (7738) Бронежилет (159) закупівлі (3569) ЗСУ (7940) Резніков Олексій (1452)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+55
Ну зе-курви як вам таке? Тут вже навіть не до сміху а йдеться про тотальну зраду. І такого лайна море. Невже ви такі відбиті на всю голову, що не помічаєте?
показати весь коментар
06.02.2022 14:13 Відповісти
+45
показати весь коментар
06.02.2022 14:13 Відповісти
+39
показати весь коментар
06.02.2022 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Винних в зриві закупівлі бронежилетів відправити на схід в першу лінію оборони. Бронежелети їм не видавати, хай попробують як добре ходити під кулями без бронежелета.
показати весь коментар
07.02.2022 15:52 Відповісти
манипуляция.
показати весь коментар
07.02.2022 21:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 