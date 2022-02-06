"Ані шоломів, ані бронежилетів": чому Міноборони провалило закупівлю найнеобхіднішого для армії? - розслідування Watchdogs. ВIДЕО
Востаннє українська армія централізовано закуповувала балістичні шоломи для солдатів три роки тому, у січні 2019 року. Бронежилети купували приблизно тоді ж.
Про це йдеться у сюжеті Watchdogs.Розслідування, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдягнені, вмотивовані, нагодовані та озброєні солдати - запорука обороноздатності держави. Але чому влада згадує про це тоді, коли ворог всерйоз брязкає зброєю попід кордонами?", - йдеться у сюжеті.
"Ані шоломів, ані бронежилетів, Міноборони припинило закупляти навіть найнеобхідніше...Хто присів на потоки з харчуванням для військових?", - порушують питання журналісти-розслідувачі.
За даними журналістів, запасів шоломів та бронежилетів на складах української армії вже майже немає.
Николай Петров
Прощай немытая раССея
Прощай немытая раССея
Борщівський Фермер
egor vitaliev
