49 414 280

"Рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна", - білоруський пропагандист Азарьонок. ВIДЕО

Відомий білоруський пропагандист Григорій Азарьонок в ефірі державного телеканалу закликав до нападу на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уривок програми.

"Якщо ми ось-ось нападемо, а за версією Bloomberg напали вже, то, може, виправдаємо їх дебільні прогнози? Як сказав Сергій Міхєєв (російський пропагандист. - Ред.), увірвемося з півночі і заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна, а з очей його світитимуть лазери у бік прекрасних демократій, заряджаючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни та вакцинації", - промовив Азарьонок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв", - агентство Bloomberg помилково написало про початок російського вторгнення в Україну

Автор: 

Білорусь (8084) напад (1162) пропаганда (2867) путін володимир (24851) Bloomberg (237)
Топ коментарі
+75
Вот это им х*уйло с Аргентины муки подогнал
показати весь коментар
06.02.2022 22:11 Відповісти
+62
так уже есть такой памятник!

показати весь коментар
06.02.2022 22:32 Відповісти
+58
Хотілось би десь його зустріти, не при людях
показати весь коментар
06.02.2022 22:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
он хоть и дегенерат но тявкает по приказу
показати весь коментар
06.02.2022 23:53 Відповісти
Все що вони можуть, так це півня з гівна зліпити.
показати весь коментар
07.02.2022 00:04 Відповісти
Зліпити це одне,он вони його ще й говорити навчили,правда крім нести лайно в ноьго нічого більше не виходить.
показати весь коментар
07.02.2022 00:20 Відповісти
Безумие
показати весь коментар
07.02.2022 00:15 Відповісти
Як можно взяти Київ, де 90%це абсолютно проукраїнські погляди. Гауляйтера поставити з сс командами? А інші міста? Хто буде терпіти "народні" ради і "народних" губернаторів типа мураєва? Це буде *******..навіть при гіршому сценарії нато дасть відповідь на протязі місяця.. Прямо з території Польщі
показати весь коментар
07.02.2022 00:31 Відповісти
НАТО включится не через месяц, а после первого залпа по Украине.
А там уже хрен разберёшь что откуда прилетело.
У московитов и спутников нормальных нет, чтобы всё усмотреть.
Разве что Израиль подмогнёт, если не побоится американской реакции.
показати весь коментар
07.02.2022 00:36 Відповісти
Медведчук позвонит в кремль и этого придурка пристукнут.
показати весь коментар
07.02.2022 00:32 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 00:33 Відповісти
Хочется предостеречь отчаянного плешивого дедушку из кремля !

Если собрался всем насрать, не забудь снять штаны, вылупок ботоксный 😡
показати весь коментар
07.02.2022 00:33 Відповісти
Штырит ублюдков конкретно. Скрепы однако.
показати весь коментар
07.02.2022 00:34 Відповісти
Власти Украины отозвали своё предложение в адрес Беларуськалия по использованию порта Одессы для отгрузки калийных удобрений. На данный момент у предприятия нет контрактов по отгрузке продукции. Беларуськалий подготовил списки на увольнение 4000 человек.
показати весь коментар
07.02.2022 00:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sGNbMxRIkno Ну были-же люди как люди и враз все стали кретинами ...
показати весь коментар
07.02.2022 00:51 Відповісти
Пора нашим спецслужбам забить на приказы коксокомандующего и его концервированых лейтенантов с зам.министрами и министрами , и наконец-то начать физическую ликвидацию врагов Украины.
показати весь коментар
07.02.2022 00:54 Відповісти
Если учесть сегодняшние истерики придурковаватого колхозника, и вот этот понос его шавки по всему выходит что Путин планирует против нас агрессию и вторжение руками вот этого усатого картофельного дебила. Чего то он быковать стал не по децки на ровном месте. По всему выходит путину есть что терять. Он выйдет из тени и скажет что он тут не при чем, а с Украинцами воюет не он , а белорусские опалченцы. Лукашенко дебил. Путин его мастерски подставляет и использует. Он не лигитивный, и тирять ему нечего.
показати весь коментар
07.02.2022 01:02 Відповісти
Заяви придурковатого колгоспника свідчать про істерику в рашистському таборі. Нападати вже бояться, бо їм дорожче буде. Літаки зі зброєю на Київ з США і Великобританії курсують безперервно, та ще пекельні санкції попереду. А щодо ядерних ракет, то самопроголошеному бульбофюреру варто нагадати про Чорнобильську аварію, тоді радіоактивні хмари пішли на Мінськ. Там де путін, там випалена пустеля. Наглядний приклад Донбас, Крим, Придністров'я, Абхазія, Карабах... на черзі Мінськ, і статуя путіна в центрі Мінська.
показати весь коментар
07.02.2022 01:37 Відповісти
про "пекльні санкції" сподобалось!
показати весь коментар
07.02.2022 08:38 Відповісти
Даже Скабеевой было неловко за этого идиота, когда он на ее телешоу начал нести бред в своем стиле. Ворюга Лука назвал этого дебила своим глашатаем, оно и правильно, директору белорусского совхоза именно такой и нужен.
показати весь коментар
07.02.2022 10:04 Відповісти
Просто психически больное существо,отрабатывающее свой достаток..
показати весь коментар
07.02.2022 01:05 Відповісти
С психикой там всё в порядке. А вот иудины денежки очень ему нравятся.
показати весь коментар
07.02.2022 08:26 Відповісти
Азарёнок, Азаров, Азарцев, Азарнина - общий корень это совпадение ?
Или чтобы свои узнавали по фамилии ?
показати весь коментар
07.02.2022 01:56 Відповісти
)) хАзары потерявшие слабо слышимую букву "Х"
показати весь коментар
07.02.2022 07:57 Відповісти
Пані Ірина, білоруський народ дуже хороший.Багато разів був в Мінську,Вітебську та інших містах, і скрізь люди дуже доброзичливі,без агресії,без злості.Запитаєш про дорогу,чи якесь незнайоме місце,то і покажуть,роскажуть,та навіть і проведуть...Мене більше дивує оце пропагандонське- статуя пуйла...Чому ж не "чуда" Лукашенка?За таке його взагалі ,Азарьонка,треба викинути з ефірів.Куди дивиться КГБ Білорусії???
показати весь коментар
07.02.2022 06:53 Відповісти
нарІд може і хороший, але вояки біларусі підуть вбивати українців. як це зрозуміти? хороший народ, це коли армія Біларусі відмовиться нападу на Україну. от тоді можно сказати, що народ хороший. а цей азверенок один з тих "хороших" білорусів.
показати весь коментар
07.02.2022 08:46 Відповісти
Якщо Байден допоможе нам знищити московську гідру, -- то поставимо великий пам'ятник Байдену на площі Незалежності.
показати весь коментар
20.02.2022 18:38 Відповісти
Азверенок
показати весь коментар
07.02.2022 02:17 Відповісти
Интересно, после каждого вот такого припадка азаренка , долго его мамка его портки от его храбрости отстирывает?
показати весь коментар
07.02.2022 02:57 Відповісти
Или сам дебил, или для дебилов пишет, или то и другое одновременно
показати весь коментар
07.02.2022 04:20 Відповісти
А почему не Луки? Они уже открыто признают, что они пукинские холопы, какой позор😁😁
показати весь коментар
07.02.2022 05:00 Відповісти
Рашизм= фашизм.
Хвороба мізків.
показати весь коментар
07.02.2022 05:44 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 06:17 Відповісти
А Белоруссии уже как раз и нет.Есть Минский федеральный округ.
показати весь коментар
07.02.2022 06:20 Відповісти
Вот она какая миролюбивая синегокая Беларусь,под предводительством глупого колхозного батьки,пугает Украину и европейские страны.
показати весь коментар
07.02.2022 06:30 Відповісти
Мда.....Чернобыль по ним плачет......в очередной раз.
показати весь коментар
07.02.2022 06:35 Відповісти
Не азаренок, а Азверенок какой-то))

+1 одно существо, которое когда здохнет, то украинцы улыбнуться))
показати весь коментар
07.02.2022 06:35 Відповісти
Тихо, шА. У мАцкві на майдані Бендери буде кунсткамера з фаршированими опудалами двох Вовок
показати весь коментар
07.02.2022 06:48 Відповісти
Думаю статую ху#ла швидше посеред Мінська встановлять
показати весь коментар
07.02.2022 06:50 Відповісти
Правильно ли я понимаю, что, если такое прозвучало и этого придурка там не посадили за разжигание войны и даже не дали опровержение, то сказанное им - официальная позиция Белоруси? Ну, как здесь писали, такое не прощается....
показати весь коментар
07.02.2022 07:24 Відповісти
Це білоруський жириновський, але молодий. Ляпає язиком як корова посеред двору. Нічого серьозного.
показати весь коментар
07.02.2022 07:27 Відповісти
Homo Idioticus.
показати весь коментар
07.02.2022 07:34 Відповісти
Шо, других козырей, кроме ядерных ракет, уже нет?? Новый штамм бешенства - "русский мир" не лечится. только усыпление.
показати весь коментар
07.02.2022 07:53 Відповісти
Мені цкаво - "А де білоруси ядерні ракети візьмуть?" З торфу зроблять? Чи з калію?
Мабуть буде як в старому анекдоті - "А кто тут против нас с Мишенькой?!"
показати весь коментар
07.02.2022 08:21 Відповісти
А кто за такими повторяет,то нисколько не лучше чем азаренок.Для дебилов косточку забрасывают,а они ее обсасывают своими грязными пастями.Уроды,будте прокляты!
показати весь коментар
07.02.2022 07:55 Відповісти
только пассивный ******** ведет себя так, как азарёныш...
показати весь коментар
07.02.2022 07:55 Відповісти
Які ж вони сміливі подалі від війни
показати весь коментар
07.02.2022 08:01 Відповісти
Оце боженька нагородив прицюцьковатими сусідами? Звідки взялася така ненависть до України, що чи чого вам не вистачає, ще й "братніми народами" називаєте! Прямо як з ланцюга зірвалися!
показати весь коментар
07.02.2022 08:20 Відповісти
Бульбы обьелся
показати весь коментар
07.02.2022 08:22 Відповісти
Мойша адна лычка, і гэта кажа адзін з вас, з тых, хто засяляе тэрыторыю з назвай "**********". Дык вы гатовыя, разам са сваімі дзецьмі здохнуць за Пуціна ў ролі акупанта?
показати весь коментар
07.02.2022 08:23 Відповісти
Такий він "русский мир", хто до нього доторкнувся, то зразу стає нацистом, фашистом і терористом одночасно.
показати весь коментар
07.02.2022 08:28 Відповісти
Маргарыта Ляўчук. https://www.youtube.com/watch?v=8Wbtds-hKRA&t=58s&ab_channel=MargaritaLevchuk.Soprano песня про Озвереныша
показати весь коментар
07.02.2022 08:29 Відповісти
А че поставили на том месте где у этого огрызка человека должен был быть мозг?
показати весь коментар
07.02.2022 08:38 Відповісти
ок, запомним и это
показати весь коментар
07.02.2022 08:47 Відповісти
Якщо цього імбицила одного ранку знайдуть холодним-я сильно не здивуюся.
показати весь коментар
07.02.2022 08:50 Відповісти
Странно только почему Украина у Беларуси покупает нефтепродукты и электроэнергию и много всего на 37 лярдов с балансом в пользу Беларуси
показати весь коментар
07.02.2022 08:58 Відповісти
дебилы есть всюду, но это не значит, что из-за них нужно отворачивать от нормальных людей
показати весь коментар
07.02.2022 10:29 Відповісти
З якого дурдому його взяли??
показати весь коментар
07.02.2022 08:59 Відповісти
Не хочу образити білорусів, але ваша країна стала нам ворогом. Такі заяви не вибачають.
показати весь коментар
07.02.2022 09:07 Відповісти
І цю кончену паскуду запрошували коментувати на теле каналі "наш" ,гори ти падло в пеклі разом з своім біснуватим бацкой.
показати весь коментар
07.02.2022 09:10 Відповісти
Палата №6.
показати весь коментар
07.02.2022 09:49 Відповісти
Якее ж воно дурне і гидке!!!!
показати весь коментар
07.02.2022 09:55 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 09:57 Відповісти
Скорее всего, это в стиле Рыбникова, он так сейчас шутит.
Дурная шутка, учитывая, что все как раз делается к этому в реале.
показати весь коментар
07.02.2022 10:06 Відповісти
Жалюгідні боягузливі істоти , білоросіяни , лизають дупу свого майбутнього хозяїна - ху#ла . Ядерні ракети будуть з картоплі , лайна та палок ?
показати весь коментар
07.02.2022 10:20 Відповісти
Прикольный клоун!
показати весь коментар
07.02.2022 10:27 Відповісти
у этого животного даже кликуха - и та с недобуквой "йо"
интересно, Пацька хотя бы верит в искренность этого ссущества? ибо явно чел тупо играет роль неадеквата, а в случае чего скажет - Меня? судить? я же поехавший, меня лечить нуна
показати весь коментар
07.02.2022 10:46 Відповісти
********
показати весь коментар
07.02.2022 11:16 Відповісти
Прийде час і таких пиз...ів будуть з під землі діставати та змушувати відповідати за сказане та скоїне. Особисто я б відрізав йому язика й вуха, та виколов би очі. І відправив у світ жити й насолоджуватись життям.
показати весь коментар
07.02.2022 12:27 Відповісти
Будущий ********.
показати весь коментар
07.02.2022 12:35 Відповісти
- Почему Азаренок так бредит ядерной войной?
- Он думает, что ядерную войну переживет только его любимый Таракан.
показати весь коментар
07.02.2022 14:05 Відповісти
Да заганите уже этой гнида азаренку кол в задницу. Паскуда ублюдочная.
показати весь коментар
21.06.2022 21:59 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 