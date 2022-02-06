"Рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна", - білоруський пропагандист Азарьонок. ВIДЕО

Відомий білоруський пропагандист Григорій Азарьонок в ефірі державного телеканалу закликав до нападу на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уривок програми.

"Якщо ми ось-ось нападемо, а за версією Bloomberg напали вже, то, може, виправдаємо їх дебільні прогнози? Як сказав Сергій Міхєєв (російський пропагандист. - Ред.), увірвемося з півночі і заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна, а з очей його світитимуть лазери у бік прекрасних демократій, заряджаючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни та вакцинації", - промовив Азарьонок.

