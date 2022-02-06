"Рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна", - білоруський пропагандист Азарьонок. ВIДЕО
Відомий білоруський пропагандист Григорій Азарьонок в ефірі державного телеканалу закликав до нападу на Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на уривок програми.
"Якщо ми ось-ось нападемо, а за версією Bloomberg напали вже, то, може, виправдаємо їх дебільні прогнози? Як сказав Сергій Міхєєв (російський пропагандист. - Ред.), увірвемося з півночі і заходу, рознесемо Київ ядерними ракетами, а на місці випаленої пустелі поставимо 300-метрову статую Путіна, а з очей його світитимуть лазери у бік прекрасних демократій, заряджаючи вірусом диктатури, від якого не врятують локдауни та вакцинації", - промовив Азарьонок.
А там уже хрен разберёшь что откуда прилетело.
У московитов и спутников нормальных нет, чтобы всё усмотреть.
Разве что Израиль подмогнёт, если не побоится американской реакции.
Если собрался всем насрать, не забудь снять штаны, вылупок ботоксный 😡
Или чтобы свои узнавали по фамилии ?
Хвороба мізків.
+1 одно существо, которое когда здохнет, то украинцы улыбнуться))
Мабуть буде як в старому анекдоті - "А кто тут против нас с Мишенькой?!"
Дурная шутка, учитывая, что все как раз делается к этому в реале.
интересно, Пацька хотя бы верит в искренность этого ссущества? ибо явно чел тупо играет роль неадеквата, а в случае чего скажет - Меня? судить? я же поехавший, меня лечить нуна
- Он думает, что ядерную войну переживет только его любимый Таракан.