"А якщо війною - тоді начувайтесь. Нас ніщо не спинить. Слава Україні!", - боєць ЗСУ Городецький вразив користувачів соцмережами виконанням пісні "Браття Українці". ВIДЕО
Старший солдат 28 механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Юрій Городецький, їдучи в за кермом, виконав пісню "Браття Українці" та вразив багатьох користувачів своїм співом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня у виконанні Городецького опублікована в соцмережах.
Аплодирую стоя!
Парни, ВЫ - молодцы!💪
Щоб кацапня виздихала вже вся !
(береже Боженька наших воїнів!!!) Слава Україні!
от дійсно - ще не вмерла України ні Слава ні Воля!!!!
(або краще так - ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля!!!!)
І нам, браття- українці, усміхнулась доля !
Усім браттям українцям посміхнулась доля!
Щезли наші вороженьки як роса на сонці
Ох, запанують (лише))) українці у своїй сторонці !!!
Чудовий Козак
СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦