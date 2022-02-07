УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
49 463 29

"А якщо війною - тоді начувайтесь. Нас ніщо не спинить. Слава Україні!", - боєць ЗСУ Городецький вразив користувачів соцмережами виконанням пісні "Браття Українці". ВIДЕО

Старший солдат 28 механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Юрій Городецький, їдучи в за кермом, виконав пісню "Браття Українці" та вразив багатьох користувачів своїм співом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня у виконанні Городецького опублікована в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я піду тихенько в ліс...", - "слуга народу" Трухін став героєм нової пісні. ВIДЕО

Автор: 

армія (3794) музика (507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
одно уточнение - за Украину надо не умирать , а убивать.
показати весь коментар
07.02.2022 09:59 Відповісти
+33
Настоящий СОЛДАТ!!!!
Аплодирую стоя!
Парни, ВЫ - молодцы!💪
показати весь коментар
07.02.2022 10:11 Відповісти
+29
Щиро так…Оченята кажуть самі за себе.Цей рвати буде москалів.
показати весь коментар
07.02.2022 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
одно уточнение - за Украину надо не умирать , а убивать.
показати весь коментар
07.02.2022 09:59 Відповісти
Этот парень золото. Пусть живет здоровым долго и счастливо. Да, нашим защитникам нужно ЖИТЬ во имя своей и нашей жизни уничтожать врагов, которые непрошенными шакалами вторглись чужую для них соседнюю страну. Смерть рашистам - сатанистам, гнилому мерзкому отродью.
показати весь коментар
07.02.2022 12:42 Відповісти
Наглядное отличие украинца-еврея от безродного ж*да.
показати весь коментар
07.02.2022 10:04 Відповісти
Саме так!
показати весь коментар
07.02.2022 19:38 Відповісти
Настоящий СОЛДАТ!!!!
Аплодирую стоя!
Парни, ВЫ - молодцы!💪
показати весь коментар
07.02.2022 10:11 Відповісти
Щиро так…Оченята кажуть самі за себе.Цей рвати буде москалів.
показати весь коментар
07.02.2022 10:20 Відповісти
До слез...Слава Украине!!!
показати весь коментар
07.02.2022 10:26 Відповісти
Друже не треба гинути, треба вбивати, і хай згинуть наші вороженьки
показати весь коментар
07.02.2022 10:36 Відповісти
Лука, тобі такі хлоці зуби не на третій день, а на перший, так повибивають, що далебі хіба що до Мінська свого зможеш не добігти, а доповзти. А там вже твою слуги самі вп'ються в горло і на осиковому дереві повісять. Разом з усім твоїм виводком.
показати весь коментар
07.02.2022 10:38 Відповісти
Бережи вас Господь
показати весь коментар
07.02.2022 10:42 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:44 Відповісти
Дуже зворушливо. Щасти тобi , юначе
показати весь коментар
07.02.2022 10:45 Відповісти
Трошки схожий
показати весь коментар
07.02.2022 10:50 Відповісти
Чого повинні гинути наші діти?
Щоб кацапня виздихала вже вся !
показати весь коментар
07.02.2022 10:56 Відповісти
браво! в самісіньке сердце !!!
(береже Боженька наших воїнів!!!) Слава Україні!
от дійсно - ще не вмерла України ні Слава ні Воля!!!!
(або краще так - ще не вмерли в Україні ні Слава ні Воля!!!!)
показати весь коментар
07.02.2022 11:06 Відповісти
Не померли в Україні ні слава, ні воля
І нам, браття- українці, усміхнулась доля !
показати весь коментар
07.02.2022 11:13 Відповісти
Вічно будуть в УКРАЇНІ і Слава і Воля!!!
Усім браттям українцям посміхнулась доля!
Щезли наші вороженьки як роса на сонці
Ох, запанують (лише))) українці у своїй сторонці !!!
показати весь коментар
07.02.2022 11:21 Відповісти
Шикарная версия песни, от 2014 года, в самый навал... Выстояли! И выстоим!

https://www.youtube.com/watch?v=Y8qX8ggNc0k
показати весь коментар
07.02.2022 11:14 Відповісти
Дякую! З задоволенням послухав. Слава Україні!
показати весь коментар
07.02.2022 11:41 Відповісти
+++
показати весь коментар
07.02.2022 12:08 Відповісти
Дорбре, добре.
показати весь коментар
07.02.2022 12:18 Відповісти
мені сподобалось виконання. Юрій Городецький має голос і музичний слух
показати весь коментар
07.02.2022 12:34 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
07.02.2022 12:34 Відповісти
Що ти верзеш 1985, Накурився чи уколовся *****,згинь звідси **** Путлерівська....
показати весь коментар
08.02.2022 14:19 Відповісти
Гарний хлоп
Чудовий Козак

СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦
показати весь коментар
07.02.2022 17:39 Відповісти
Браво друже.. Браво🇺🇦
показати весь коментар
08.02.2022 13:55 Відповісти
Проста людина завжди гарматне м'ясо, хто перший черви годувати озовіться придурки
показати весь коментар
09.02.2022 00:34 Відповісти
 
 