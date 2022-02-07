УКР
"Срань господня! Якраз кортеж піймав", - правоохоронці заблокували один з мостів Києва для проїзду високопоставленого чиновника. ВIДЕО

Сьогодні уранці правоохоронці заблокували один із столичних мостів, щоб забезпечити проїзд кортежу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із користувачів соцмереж і опублікував відео, на якому видно затор, поліцейських, що блокують рух. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кортеж їде через перекритий Хрещатик: чотири поліцейські машини, швидка і приблизно 10 автомобілів супроводу. ВIДЕО (оновлено)

Київ (20199) кортеж (33) затори (100) обмеження (255)
Топ коментарі
+88
Це не "срань господня". Це ЗЕЛЕНА СРАНЬ!
показати весь коментар
07.02.2022 09:33 Відповісти
+54
Намазуйте ЗЕбіли!

показати весь коментар
07.02.2022 09:40 Відповісти
+52
показати весь коментар
07.02.2022 09:33 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 09:33 Відповісти
Зато у бабы Бени сутки напролёт работает команда сценаристов: пишут продолжение пошлой пьесы про квартального кловуна!
показати весь коментар
07.02.2022 09:46 Відповісти
Не верю. Не могут так люди изменить своё осознанное мнение. А переобуться в прыжке у них ума не хватит.
показати весь коментар
07.02.2022 10:56 Відповісти
А слабо цензору сделать запрос на нацполицию и выяснить кто ехал в кортеже. Так делают профи журналистики.
показати весь коментар
07.02.2022 11:50 Відповісти
Це не "срань господня". Це ЗЕЛЕНА СРАНЬ!
показати весь коментар
07.02.2022 09:33 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 09:51 Відповісти
Дерьмак от Ковида вылечился и полетел на работу типа и....в ДТП погиб.. мечта народа и народная мудрость...
показати весь коментар
07.02.2022 10:19 Відповісти
...погиб.. мечта народа. ©
Про це ж є анекдот 2014 року:
Пришел Путин к гадалке и просит:
- Расскажи мне о будущем.
Гадалка:
- Вижу - ты едешь в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей. Вижу, что эти люди очень рады, они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат "Браво!", у всех очень счастливые лица!
Путин улыбнулся и говорит:
- Ну да. Народ меня любит! А я могу пожать им руки?
- Нет. Крышка гроба закрыта...
показати весь коментар
07.02.2022 11:11 Відповісти
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прибыли в Киев.
показати весь коментар
07.02.2022 11:30 Відповісти
Ну, зебилы зебилами, но разве при вашем гетьмане чинуши не ездили с кортежами?
показати весь коментар
07.02.2022 16:07 Відповісти
Геть не схоже, коли при владі був Овоч😉
показати весь коментар
07.02.2022 09:34 Відповісти
гнус на роботу торопился
показати весь коментар
07.02.2022 09:36 Відповісти
На работу ли?? Может за новой партией кокса??
показати весь коментар
07.02.2022 09:38 Відповісти
Это просто "слуга" на велосипеде ехал по мосту
показати весь коментар
07.02.2022 09:36 Відповісти
Гидота брехлива, а не президент.
показати весь коментар
07.02.2022 09:36 Відповісти
кортежи НАХ
показати весь коментар
07.02.2022 09:37 Відповісти
Намазуйте ЗЕбіли!

показати весь коментар
07.02.2022 09:40 Відповісти
А чому Гундос їде не в німецьму шоломі?
показати весь коментар
07.02.2022 16:45 Відповісти
Якийсь хлопець з нарота їде.
показати весь коментар
07.02.2022 09:41 Відповісти
Персональный самолет мне выделил народ...(с) и кортеж тоже...
показати весь коментар
07.02.2022 09:41 Відповісти
Уверен что он за зе голосовал.
показати весь коментар
07.02.2022 09:43 Відповісти
Як там в нього - змінимо країну разом? Голоборотько на лісапеді? Ну, ну...
показати весь коментар
07.02.2022 09:44 Відповісти
реально целый мост перекрыли? местные кто в курсе - бедосик на госдаче на каком берегу бичует? ему надо мост переезжать?
показати весь коментар
07.02.2022 09:46 Відповісти
Если я правильно понял, то перекрыли мост, чтобы разгрузить "набережную" по которой двигался кортеж в направлении от бичевника к центру.
показати весь коментар
07.02.2022 10:00 Відповісти
То перекрили Південний міст, "ім. Кирпи", вірніше зїзд з мосту на Столичку (Столичне шоссе), ні, найвеличнішому не потрібно переїзжати міст, госдача, як і Маріїнський, знаходяться на правому березі Дніпра.
показати весь коментар
07.02.2022 10:08 Відповісти
Только "Південний" и "ім. Кирпи" - таки разные мосты
показати весь коментар
07.02.2022 12:16 Відповісти
Ну не Південний, Дарницький, поосто звичка називати Піденний другим метро.
показати весь коментар
07.02.2022 14:39 Відповісти
Ну так Південний никогда по другому и не называли, вот Дарницкий - Кирпы, да.
показати весь коментар
07.02.2022 18:03 Відповісти
Ти сам за нього голосував, тепер не плач, кацап сраний.
показати весь коментар
07.02.2022 09:47 Відповісти
Мабуть "шифера" везли.
показати весь коментар
07.02.2022 09:48 Відповісти
Шифер запрещён из за наличия в нём асбеста, это была ермачерепица?
показати весь коментар
07.02.2022 09:54 Відповісти
іграшки тривають, ню-ню, зєпадло...
показати весь коментар
07.02.2022 09:52 Відповісти
https://litgazeta.com.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/prezydent-ukrainy-zapatentuvav-na-sebe-try-torhovi-marky-rassmeshy-komyka-kvartal-95-i-sluha-narodu/ Президент України запатентував на себе три торгові марки: "Рассмеши клоуна", KARTЕL 95 і «Слуга господ»
показати весь коментар
07.02.2022 09:52 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:25 Відповісти
Вопрос (всем): - А Вам не кажется, что пора сказать, что клоунам и его посипакам пора на свалку или в рашу-парашу? Юристы, алло! Можете прокоментировать как подать официальное заявление в суд о признании недееспособным действующего преЗЕдента? Есть юристы которые могут написать заявление и зарегистрировать его в суде? Вам не надоело слушать побрехеньки? Сегодня утром Г+Г в утреннем шоу сказало, что средняя зарплата в стране 17500,- гривен ... а ну напишите, кто ее таки имеет?
показати весь коментар
07.02.2022 11:02 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. (ч.1 ст. 39)

довести в суді, що воно не здатне усвідомлювати значення своїх дій (не дивлячись на те, що у випадку з зеленським це очевидно), не вийде, вибачте.

крім того, озирніться: навколо купа людей, на жаль я не жартую, які досі вважають, що воно розумне.
показати весь коментар
07.02.2022 12:26 Відповісти
Назрел, если не перезрел!, вопрос об отстранении зелёного криворога и его кварталобратии от власти. Мирными(по возможности) и законными методами.
показати весь коментар
07.02.2022 09:52 Відповісти
Падлюки про себе подбали.Мирних методів немає.
показати весь коментар
07.02.2022 10:04 Відповісти
пан ерамк с больничного возвращается. ща чернь, слуги едут!
показати весь коментар
07.02.2022 09:56 Відповісти
Это везли лисапеты для 73% оленей.
показати весь коментар
07.02.2022 09:58 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:05 Відповісти
Джавелинов теперь много.
(навеяло)
показати весь коментар
07.02.2022 10:09 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:15 Відповісти
Єрмак від ковіду вичухався. Пєчалька...
показати весь коментар
07.02.2022 10:18 Відповісти
Водители Киева!
показати весь коментар
07.02.2022 10:20 Відповісти
Если вам клоун перекрывает движение, доставайте свои задницы из авто, и на месте организуйте мирный протест. Перекрывайте движение и объясните чиновнику что так делать нельзя.
Иначе все эти видосики до одного места.
показати весь коментар
07.02.2022 10:24 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:31 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 11:07 Відповісти
Пе тро в офис едет?
показати весь коментар
07.02.2022 10:41 Відповісти
Выбрали? Жри ТЕ...
показати весь коментар
07.02.2022 10:47 Відповісти
Точно. Ждем каммент: "При Петру такого не було....."))))))))))))))))))))
показати весь коментар
07.02.2022 11:23 Відповісти
при чому тут педро?
пендорас казав, що такого не буде!!
показати весь коментар
07.02.2022 21:11 Відповісти
Все кто пишет плохо про приЗЕдента ЗЕлемойского - это агенты Кремля, диверсанты Путена, неофашисты и антисемиты.
показати весь коментар
07.02.2022 11:01 Відповісти
Хотіли посміятись - смійтесь. Я сміюсь із вас семимісячних довбо*обів.
показати весь коментар
07.02.2022 11:26 Відповісти
То все брехня! Відеомонтаж. Всі знають що Він їздить на велосипеді. Подивіться 1+1. Тільки Наталя Мосійчук каже правду!
показати весь коментар
07.02.2022 11:31 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 12:57 Відповісти
>Перед выборами президент Владимир Зеленский обещал, что властные привилегии - в частности, и президентский кортеж - останутся в прошлом. Возглавив государство, он повторял, что «президент - такой же участник движения, как и все» и его «автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок».

О Как!
показати весь коментар
07.02.2022 11:31 Відповісти
Яке ж воно перелякане.
показати весь коментар
07.02.2022 12:19 Відповісти
Все им кортежи подавай. 31 год совок из головы не выветривается. Видать 40 лет, как с Моисеем, ждать нужно.
показати весь коментар
07.02.2022 12:30 Відповісти
выбрали кортежистов теперь вас сделали по самые помидоры
показати весь коментар
07.02.2022 14:41 Відповісти
Кортеж кортежем, а відео записував судячи з усього якийсь ватник, скоріш за все понаїхавший з дамбаса.
показати весь коментар
07.02.2022 21:18 Відповісти
на видео нет кортежа.
показати весь коментар
07.02.2022 22:36 Відповісти
 
 