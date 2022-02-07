"Срань господня! Якраз кортеж піймав", - правоохоронці заблокували один з мостів Києва для проїзду високопоставленого чиновника. ВIДЕО

Сьогодні уранці правоохоронці заблокували один із столичних мостів, щоб забезпечити проїзд кортежу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із користувачів соцмереж і опублікував відео, на якому видно затор, поліцейських, що блокують рух.

