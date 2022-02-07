"Срань господня! Якраз кортеж піймав", - правоохоронці заблокували один з мостів Києва для проїзду високопоставленого чиновника. ВIДЕО
Сьогодні уранці правоохоронці заблокували один із столичних мостів, щоб забезпечити проїзд кортежу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один із користувачів соцмереж і опублікував відео, на якому видно затор, поліцейських, що блокують рух.
Про це ж є анекдот 2014 року:
Пришел Путин к гадалке и просит:
- Расскажи мне о будущем.
Гадалка:
- Вижу - ты едешь в машине с открытым верхом, вижу вокруг машины сотни тысяч людей. Вижу, что эти люди очень рады, они стоят с флажками, шариками, хлопают, кричат "Браво!", у всех очень счастливые лица!
Путин улыбнулся и говорит:
- Ну да. Народ меня любит! А я могу пожать им руки?
- Нет. Крышка гроба закрыта...
довести в суді, що воно не здатне усвідомлювати значення своїх дій (не дивлячись на те, що у випадку з зеленським це очевидно), не вийде, вибачте.
крім того, озирніться: навколо купа людей, на жаль я не жартую, які досі вважають, що воно розумне.
(навеяло)
Иначе все эти видосики до одного места.
пендорас казав, що такого не буде!!
О Как!