Патрульного Петрика викликано в ДБР як свідка, про підозру йому не повідомлятимуть, - речниця Бюро Чиканова. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань викликало патрульного Сергія Петрика в якості свідка, слідчі не повідомлятимуть йому про підозру.

Про це повідомила речниця Державного бюро розслідування Ольга Чиканова, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних намірів оголошувати про підозру вказаному поліцейському не мають. Сьогодні його було викликано на допит в якості свідка, аби він повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам", - заявила Чиканова.

Наразі слідчими ДБР здійснено великий об'єм роботи. Досудове розслідування триває, матеріалі справи налічують більше 5 томів.

"Також слідчими ДБР вивчено всі відеоточки, десь тисячу відеоточок на відрізку дороги від Полтави до Києва, встановлюються всі обставини. Проведено 4 експертизи, триває п'ята, заключна експертиза. Після неї ми можемо дізнатися, хто ж сидів за кермом", - додала вона.

Також дивіться: ДТП Трухіна: Патрульний Петрик прийшов на допит в ДБР. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Дивіться: Якби Трухін мені подзвонив, то був би "посланий" в той же момент, - Монастирський. ВIДЕО

+18
Дурні. Про підозру патрульному ДБР навіть згадувати не можна.
07.02.2022 10:03 Відповісти
07.02.2022 10:03 Відповісти
+18
Трухіна пробували визивати?
07.02.2022 10:09 Відповісти
07.02.2022 10:09 Відповісти
+15
"повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам" - ось цю. щось мені підказує, що він все і зразу надавав по команді, а вже вище було прийнято рішення про замовчування.
07.02.2022 10:06 Відповісти
07.02.2022 10:06 Відповісти
надіюсь, ми почуємо його реальні пояснення, чому він "не надавав" раніше цю інформацію.
07.02.2022 10:03 Відповісти
07.02.2022 10:03 Відповісти
Яку саме?
07.02.2022 10:04 Відповісти
07.02.2022 10:04 Відповісти
"повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам" - ось цю. щось мені підказує, що він все і зразу надавав по команді, а вже вище було прийнято рішення про замовчування.
07.02.2022 10:06 Відповісти
07.02.2022 10:06 Відповісти
То може поліцейський і не мав того робити бо після зміни він здає камеру?
07.02.2022 10:18 Відповісти
07.02.2022 10:18 Відповісти
Патрульний Петрик перед цим допитом, і його адвокат заявили, що у вересні 2021-го з цього приводу він (Петрик) вже давав свідчення в ДБР саме по цьому випадку!
07.02.2022 13:06 Відповісти
07.02.2022 13:06 Відповісти
Дурні. Про підозру патрульному ДБР навіть згадувати не можна.
07.02.2022 10:03 Відповісти
07.02.2022 10:03 Відповісти
Петрик тоже виноват.Почему нет от него рапорта о попытке дачи взятки должностному лицу?
07.02.2022 10:55 Відповісти
07.02.2022 10:55 Відповісти
А почему ты решила что нет? И видео от него тоже нет?
07.02.2022 11:01 Відповісти
07.02.2022 11:01 Відповісти
Т.е.вы считаете нормальным,что видео «всплыло» только спустя полгода?
07.02.2022 11:06 Відповісти
07.02.2022 11:06 Відповісти
В интернете все на ты.

Ты считаешь нормальным что из СМИ пропали новости про ДТП с трухиным? Видео всплыло потому что кто-то решил "мочить" трухина или бубочку, или обоих.
07.02.2022 11:14 Відповісти
07.02.2022 11:14 Відповісти
Не кто-то,а Аваков.Ссылку на видеоаналитику я вам скинул.
07.02.2022 11:21 Відповісти
07.02.2022 11:21 Відповісти
И это меняет, то что трухин сделал если Аваков слил видео? Каку еще ссылку ты мне скинул?
07.02.2022 11:30 Відповісти
07.02.2022 11:30 Відповісти
Це намагання Авакова зірвати ратифікацію Зеленським Мінського договорняка, для чого він зараз як раз збирав голоси. Маю надію, що після оприлюднення відео з Трухіним, ці плани зірвани, бо якщо у першому читанні з ОПЗЖ та частиною фракції пЄС він набере 226 голосів, то 300, для зміни Конституції не зможе.
07.02.2022 16:19 Відповісти
07.02.2022 16:19 Відповісти
Ума ****** ? Патрульным при каждом составлении админпротокола предлагают за пол-куша на месте порешать. Если , они ещё и рапорты будут составлять , то им времени не хватит ещё и по другим аы
07.02.2022 11:09 Відповісти
07.02.2022 11:09 Відповісти
В общем ясно.Смотрите видео-аналитику от нормального журналиста по поводу Трухина и Петрика. https://youtu.be/BLfJCSHnQPE
07.02.2022 11:14 Відповісти
07.02.2022 11:14 Відповісти
торба цьому Петрику
07.02.2022 11:35 Відповісти
07.02.2022 11:35 Відповісти
Він би не пішов до журналиста, немаючи підтримки впливових людей і вірно зробив, бо вбити могли, враховуючи вплив Трухіна, не тільки цього молодшего лейтенанта Петріка, як вбили нардепа Полякова, але і всю його родину.
07.02.2022 16:21 Відповісти
07.02.2022 16:21 Відповісти
Маячня. Коли справа "лайно" треба робити все відповідно до наказів та інструкцій. Бо рано чи пізно почуєш, що закон один для всіх. Але в цьому разі для тебе ця фраза нічого доброго не ноститеме. Кого затримувала прокуратура ті знають про що це (ДБР раніше не було). Це той випадок коли гроші не беруть взагалі, а не тому, що ти святий, а про їх пропозицію або доповідають одразу, або заперечують цей факт завжди. І досвід слідчої роботи тут краще чим наявність дурковатого адвоката (сидіть тобі, а ньому). Але цей патрульний такого досвіду не має.
07.02.2022 16:52 Відповісти
07.02.2022 16:52 Відповісти
А ви впевнені, що Петрік, після зміни не писав рапорта, бо це входить до його службових обов'язків?

А ви впевнені, що хтось заздалогить не повидомив когось у Києві, що Трухін іде у Київ за кермом та на підпитку?

А ви впевнені, що цього Петрика не послали на трасу перехопити Трухина, тому і камера на поясі, щоб не привертала уваги Трухина, але Трухин встіг зробити ДТП раніше того місця, де його вже чекав патруль?

А ви впевнені, що коли Петрик писав рапорта, то не сфотографував його, та не засвідчив це показами своїх товаріщив по службі?

А журналистка Крюкова розповідає, що їм вже давно надавали відео, як Трухін їде з Полтави за кермом, і на цьому відео Трухін легко впізнаваєм...

Бачите, яки цікави питання?
07.02.2022 17:16 Відповісти
07.02.2022 17:16 Відповісти
Питання по цій справі задаємо не ми з вами. І Слава Богу. Мені особисто не цікаві питання хто був за рульом, хто куди їхав і що робив патрульний на прізвище Петрик на місці цієї пригоди. Для цього є слідство. За своє життя я награвся в слідчого і операвиника. Тепер просто спостерігаю.
07.02.2022 17:35 Відповісти
07.02.2022 17:35 Відповісти
А мені навпаки ця історія дуже цікавить, бо це ще не закінчення, це шлях до достракових виборів, яки зараз так необхідні Україні, бо впевнений, що до середини травня ніякого наступу РФ не буде, бо низька облачність і ворожи литаки не будуть бачити цілей, а розвідувальні супутники ничого не бачуть на землі, бо в нас ПТРК майже у чотири рази більше, ніж у Путлера танків...
07.02.2022 18:05 Відповісти
07.02.2022 18:05 Відповісти
"Пока живут на свете дураки ..."
07.02.2022 18:24 Відповісти
07.02.2022 18:24 Відповісти
Це ви про себе?
07.02.2022 19:32 Відповісти
07.02.2022 19:32 Відповісти
Це я про тебе, балабол. Ти хоч бачив ту повістку?
07.02.2022 19:34 Відповісти
07.02.2022 19:34 Відповісти
Вся информация на камере,изучай и сажай трушку,там лет на десять хватит.
07.02.2022 10:07 Відповісти
07.02.2022 10:07 Відповісти
Це, якщо не з'ясовувати походження 150 тисяч у сумці.
07.02.2022 10:44 Відповісти
07.02.2022 10:44 Відповісти
Був такий собі шопоток, що Зеленський образився на Трухіна за ці гроши, бо в нього виникла підозра, що Трухін " крысятничает".
07.02.2022 18:07 Відповісти
07.02.2022 18:07 Відповісти
а кто-то верит єтим ******* с дбр?
07.02.2022 10:08 Відповісти
07.02.2022 10:08 Відповісти
Трухіна пробували визивати?
07.02.2022 10:09 Відповісти
07.02.2022 10:09 Відповісти
Ну просто по Митцю: "Чудо в тому полягає, шо ******* не будете ви їх."
07.02.2022 10:09 Відповісти
07.02.2022 10:09 Відповісти
Тяжко хворіє синдромом клітчатої ковдри.
07.02.2022 10:24 Відповісти
07.02.2022 10:24 Відповісти
я бы не торопился щаз там разберутся и поменяют статус свидетеля на подозреваемого
07.02.2022 10:11 Відповісти
07.02.2022 10:11 Відповісти
Короче, Петрик попал впросак. Надо было лучше 150 штук брать
07.02.2022 10:11 Відповісти
07.02.2022 10:11 Відповісти
...и вместе с Трухой в лесок тихонечко
07.02.2022 10:15 Відповісти
07.02.2022 10:15 Відповісти
Керівництво легко "прикриється" порушником.

Сподіваюсь, що для поліцейських це буде чудовим прикладом, що треба дотримуватися порядку, щоб не "відставлятися".
07.02.2022 10:13 Відповісти
07.02.2022 10:13 Відповісти
1) информацию журналюнам давал не он

2) распорядителем информации является его руководство

3) интервью в поза рабочий час дал с целью популяризации работы в полиции.
4) дбр делает новый "пук"
07.02.2022 10:21 Відповісти
07.02.2022 10:21 Відповісти
Ви щось заперечуете в моєму повідомленні? Що саме?

Ви погоджуєтеся з моїм повідомленням?

Ви доповнюєте моє повідомлення?
07.02.2022 12:10 Відповісти
07.02.2022 12:10 Відповісти
я нажимаю звездочку и цифру один))
07.02.2022 12:14 Відповісти
07.02.2022 12:14 Відповісти
Зрозуміло.
11.02.2022 20:43 Відповісти
11.02.2022 20:43 Відповісти
Сам Монастирський підбирав кадри в ДБР перед тим як стати міністром. Коло замкнулося. зеленому болоті жаби набрали повний рот намулу і нічого нікому не розкажуть.
07.02.2022 10:17 Відповісти
07.02.2022 10:17 Відповісти
"Дурдом Блазенського Розслідування" з наступною серією "циркової вистави" - як "визначить крайнього" на рівні райвідділу поліції щоб відвести "підозру" від "найвеличнішого ЛІДОРА" От тільки як це зробить - адже Трухін телефонував голові МВС прямо з місця ДТП!!! Та й відеореєстратор здається відразу після зміни І рапорт про події що сталися за час чергування пишеться негайно
07.02.2022 10:19 Відповісти
07.02.2022 10:19 Відповісти
Яких п'ять томів в дупу? Ви чим там займаєтесь,дебілоїди? Мемуари пишете?
07.02.2022 10:23 Відповісти
07.02.2022 10:23 Відповісти
ось так,відмовився взяти хабар від вельможи Зеленського...тепер поховають в паперах.
07.02.2022 10:26 Відповісти
07.02.2022 10:26 Відповісти
Операция "отмазать труху" продолжается,вероятно сейчас пытаются выставить доказательства,видео и свидетельства патрульного,как незаконные,методом дискредитации полицейского и его обращения с доказательствами.
07.02.2022 10:28 Відповісти
07.02.2022 10:28 Відповісти
Какое такое обращение патрульного с доказательствами?
07.02.2022 11:42 Відповісти
07.02.2022 11:42 Відповісти
санта-барбара
07.02.2022 10:44 Відповісти
07.02.2022 10:44 Відповісти
Авакян в четверг предупредил, только посмейте тронуть полицейского, будет беда. Обосрались твари. Чувствую через два-три года ДБР и ГПУ полным составом поедет в Менскую колонию в столыпинском
07.02.2022 10:59 Відповісти
07.02.2022 10:59 Відповісти
Если был рапорт о попытке дачи взятки , Петрику боятся нечего . А если сейчас доведут факт попытки дачи взятки , а рапорта нет , тогда Петрику жо.. Но оба ≪если≫ из области невероятного ибо тогда для их реализации нужно пустить под танк Трухина , а на счёт этого есть сомнения . А спасая труху автоматом спасается патрульный .
07.02.2022 11:10 Відповісти
07.02.2022 11:10 Відповісти
Да. Надо запугать Петрика, чтобы он спас Трухина. Так как остальных уже запугали. Всё это очень смешно. Орган, который покрывал преступление теперь пытается замять доказательства.
07.02.2022 11:58 Відповісти
07.02.2022 11:58 Відповісти
а если не запугают ?
07.02.2022 11:59 Відповісти
07.02.2022 11:59 Відповісти
Значит не запугают. Но им выгоднее если Петрик сейчас покается и скажет, что он вообще не при чем и Трухин за рулем не сидел и прочее. Чтобы дискридитировать доказательства хоть так, хотя это видео и не отменит.
07.02.2022 12:02 Відповісти
07.02.2022 12:02 Відповісти
ну эти все возможные реверансы ещё нужно привязать к видео и будущая карьера Петрика покажет .
07.02.2022 12:08 Відповісти
07.02.2022 12:08 Відповісти
Их цель буквально заболтать тему.
07.02.2022 12:10 Відповісти
07.02.2022 12:10 Відповісти
Конечно же во всем виноват Петрик. Не будь Петрика, то ДБР было бы не теми кто покрывает преступление, а Трухин был бы чистым как слеза. Так что плохой Петрик всем поднасрал.
07.02.2022 11:56 Відповісти
07.02.2022 11:56 Відповісти
Також слідчими ДБР вивчено всі відеоточки, десь тисячу відеоточок на відрізку дороги від Полтави до Києва, встановлюються всі обставини. Проведено 4 експертизи, триває п'ята, заключна експертиза.Это можно было сделать пол года назад, а не после резонансного видео.
07.02.2022 12:36 Відповісти
07.02.2022 12:36 Відповісти
Петрик же перед допитом, і його адвокат заявили, що у вересні 2021-го з цього приводу він (Петрик) вже давав свідчення в ДБР саме по цьому випадку!
07.02.2022 13:04 Відповісти
07.02.2022 13:04 Відповісти
ХА-ХА... Цирк тільки починається.
07.02.2022 13:19 Відповісти
07.02.2022 13:19 Відповісти
Здається, обмовка по Фрейду! Правильно, в кутузку його. Як він посмів "слузі" відмовити? Та ще й відволікли від "роботи" зеленого депутата...
07.02.2022 18:00 Відповісти
07.02.2022 18:00 Відповісти
5 томов это хорошо.а анализа днк было бы достаточно.
07.02.2022 18:31 Відповісти
07.02.2022 18:31 Відповісти
 
 