Патрульного Петрика викликано в ДБР як свідка, про підозру йому не повідомлятимуть, - речниця Бюро Чиканова. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань викликало патрульного Сергія Петрика в якості свідка, слідчі не повідомлятимуть йому про підозру.

Про це повідомила речниця Державного бюро розслідування Ольга Чиканова.

"Жодних намірів оголошувати про підозру вказаному поліцейському не мають. Сьогодні його було викликано на допит в якості свідка, аби він повідомив нам інформацію, чому він вперше не надав ті відеоматеріали, не повідомив ту інформацію, яку повідомив журналістам", - заявила Чиканова.

Наразі слідчими ДБР здійснено великий об'єм роботи. Досудове розслідування триває, матеріалі справи налічують більше 5 томів.

"Також слідчими ДБР вивчено всі відеоточки, десь тисячу відеоточок на відрізку дороги від Полтави до Києва, встановлюються всі обставини. Проведено 4 експертизи, триває п'ята, заключна експертиза. Після неї ми можемо дізнатися, хто ж сидів за кермом", - додала вона.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

