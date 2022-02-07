УКР
1 367 42

Бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців, - Ляшко. ВIДЕО

На сьогодні бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бустерну дозу уже отримали понад 450 тисяч українців. Тим самим вони посилили свій захист від тяжкого перебігу хвороби", - зазначив Ляшко.

Міністр також повідомив, що тенденція до госпіталізації в Україні залишається незмінною - майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо реанімаційних, - невакциновані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У найближчі 2 тижні очікуємо до 60 тисяч захворілих на COVID-19 на добу, - Ляшко

"За останні сім днів найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тис. населення було зроблено у Харківській області. Одразу за нею йдуть м. Київ, Луганська, Полтавська та Рівненська області. Найнижчі показники за даний переіод у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській Хмельницькій та Житомирській областях", - повідомив Ляшко. 

вакцина (4419) МОЗ (5425) щеплення (174) Ляшко Віктор (1523) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+8
07.02.2022 10:58 Відповісти
+8
надо, шо ж вы предлагаете выкидывать ?
07.02.2022 11:28 Відповісти
+7
Смертность от Covid в четырехкратно вакцинированном Израиле только что побила все предыдущие рекорды за последние два года. Серьезно, а ведь предупреждали их !?
Израиль теперь будет репу чесать. Что натворили и что теперь с этим делать..Так время "камни собирать" от этой аферы.. а как радовались, как радовались что почти всех посадили на иглу.
07.02.2022 12:08 Відповісти
07.02.2022 10:58 Відповісти
на лице явно видно, что доза бустерная контрольльная в голову
07.02.2022 11:05 Відповісти
помогла Васе быстро и качественно
07.02.2022 11:06 Відповісти
Это чтобы добить тех,кому перед этой дозой двинули две контрольных!не ведитесь,берегите себя!
07.02.2022 11:19 Відповісти
Извините за вопрос, так это Вы --- Вася? Как самочувствие?
07.02.2022 11:47 Відповісти
Не колюсь,и вам не рекомендую!
07.02.2022 12:41 Відповісти
Истерикой антиваксеров удовлетворен.
07.02.2022 11:08 Відповісти
Бо пролетают мимо вавиной тыщи.
07.02.2022 11:09 Відповісти
07.02.2022 11:10 Відповісти
Ну да, в случае подцепить ковид, антиваксеры приходят к своему логическому завершению.
07.02.2022 11:13 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27951874.html Наш Віслюк Апокаліпсису досі в дії

07.02.2022 11:18 Відповісти
Не могу найти ответ на вопрос: надо ли делать бустерную дозу вакцины, если человек дважды привился и переболел Омикроном?
07.02.2022 11:26 Відповісти
надо, шо ж вы предлагаете выкидывать ?
07.02.2022 11:28 Відповісти
Переболел после вакцинации?
07.02.2022 11:30 Відповісти
А ты что ,ваксер,не знал?чем больше вас двигают ковидловой жижей,тем больше вы болеете,ты бустерную зделал?быстро беги ширяйся,а то тыщи закончатся!
07.02.2022 11:34 Відповісти
Зазорно брать тисячную подачку.
07.02.2022 11:36 Відповісти
Так шо, зебики, не истерите: 1 000 - в бюджете.
07.02.2022 11:37 Відповісти
Зазорно - мягко сказано. просто западло. На той тысяче черная карма... Бо ранее зебуины и в ус не дули насчет вакцинации, за счет великого крадiвництва. В итоге - много смертей.
07.02.2022 11:43 Відповісти
Ну если ты принял в себя яд ковидловый,то тебе уже всё можно,правда недолго,так что бери тыщу и беги тратить, может быть ещё успеешь!?
07.02.2022 12:43 Відповісти
Та хай "вони"- влада, нею (тисячою) вдавляться!!! Під примусом відсторонення від роботи, примусили багатьох "ширнутись" (я, в тому числі)! Не збираюсь брати таку "подачку"! Нехай цей "злочин", буде на їх совісті, сподіваюсь буде розплата! 🙏
07.02.2022 12:41 Відповісти
У них нет совести!!!а зачем вы кололись???если нехотели!!!
07.02.2022 12:45 Відповісти
Потеря работы! Эти твари все предусмотрели, несмотря на полное нарушение законов и Конституции Украины! Отстранение от работы - это Геноцид, в нынешних реалиях! Но, судебные инстанции - саботируют права населения и полностью под властью, этих "убийц"!😠
07.02.2022 13:08 Відповісти
больше колят, больше болеют, динамику которую обьяснить ваксеры не могут посей день, ибо методички пусты
Ща начнется бред мол смертность ниже и пр. хрень, хотя сам индус сказал шо омиХрон не смертельный настолько , и он вытеснил дельтушмельту.Так нахрена колятся тогда,а?
пысы. ВСЕ кого знаю проколотых - ВСЕ переболели/болеют с января, поразному ,и тяжело, и легко,из тех кто некололся - рандомно, меньше половины, да и то так, как и обычно до повидлы, горло,сопли, температура пару дней (ну тем чем до 19го болели, орз,грип).
07.02.2022 11:27 Відповісти
Коллективный иммунитет, как и коллективное счастье - нонсенс и фикция.
07.02.2022 11:52 Відповісти
а шлюшко почему на получило бустерную дозу? оно даже не получило вторую дозу, потому, что после первого укола - шлюшко чуть копыта свои не откинуло..
07.02.2022 11:57 Відповісти
Смертность от Covid в четырехкратно вакцинированном Израиле только что побила все предыдущие рекорды за последние два года. Серьезно, а ведь предупреждали их !?
Израиль теперь будет репу чесать. Что натворили и что теперь с этим делать..Так время "камни собирать" от этой аферы.. а как радовались, как радовались что почти всех посадили на иглу.
07.02.2022 12:08 Відповісти
Послание парламенту Австралии от протестующих: «Засуньте ваши бустеры себе в задницу»
07.02.2022 12:24 Відповісти
Это - только начало развенчивания "пандемии"! К сожалению, очень замедленное! Причина - мировой сговор "фарминдустрии"! Но, мы все надеемся, эти провокаторы будут, рано или поздно, наказаны!!!😠🙏
07.02.2022 13:33 Відповісти
А скільки побічних ефектів, люди здоров'я втратили, працездатність + та ж смертність.
Вже скільки раптових смертей у тих, хто зовсім не є похилого віку. Але барани вперто йдуть на "чарівний" укольчик.
07.02.2022 15:07 Відповісти
У антиваксеров подгорает, жаль...

Абонемент купил в киношку на 10 сеансов. Норм зашло.
07.02.2022 17:04 Відповісти
 
 