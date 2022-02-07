Бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців, - Ляшко. ВIДЕО

На сьогодні бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Бустерну дозу уже отримали понад 450 тисяч українців. Тим самим вони посилили свій захист від тяжкого перебігу хвороби", - зазначив Ляшко.

Міністр також повідомив, що тенденція до госпіталізації в Україні залишається незмінною - майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо реанімаційних, - невакциновані.

"За останні сім днів найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тис. населення було зроблено у Харківській області. Одразу за нею йдуть м. Київ, Луганська, Полтавська та Рівненська області. Найнижчі показники за даний переіод у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській Хмельницькій та Житомирській областях", - повідомив Ляшко.