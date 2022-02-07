Бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців, - Ляшко. ВIДЕО
На сьогодні бустерну дозу вакцини від СOVID-19 отримали вже понад 450 тисяч українців.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Бустерну дозу уже отримали понад 450 тисяч українців. Тим самим вони посилили свій захист від тяжкого перебігу хвороби", - зазначив Ляшко.
Міністр також повідомив, що тенденція до госпіталізації в Україні залишається незмінною - майже всі, хто перебуває на лікарняних ліжках, особливо реанімаційних, - невакциновані.
"За останні сім днів найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тис. населення було зроблено у Харківській області. Одразу за нею йдуть м. Київ, Луганська, Полтавська та Рівненська області. Найнижчі показники за даний переіод у Івано-Франківській, Волинській, Чернігівській Хмельницькій та Житомирській областях", - повідомив Ляшко.
Ща начнется бред мол смертность ниже и пр. хрень, хотя сам индус сказал шо омиХрон не смертельный настолько , и он вытеснил дельтушмельту.Так нахрена колятся тогда,а?
пысы. ВСЕ кого знаю проколотых - ВСЕ переболели/болеют с января, поразному ,и тяжело, и легко,из тех кто некололся - рандомно, меньше половины, да и то так, как и обычно до повидлы, горло,сопли, температура пару дней (ну тем чем до 19го болели, орз,грип).
Израиль теперь будет репу чесать. Что натворили и что теперь с этим делать..Так время "камни собирать" от этой аферы.. а как радовались, как радовались что почти всех посадили на иглу.
Вже скільки раптових смертей у тих, хто зовсім не є похилого віку. Але барани вперто йдуть на "чарівний" укольчик.
Абонемент купил в киношку на 10 сеансов. Норм зашло.