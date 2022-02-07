Варшава не має "імперських амбіцій" та територіальних претензій до України, - МЗС Польщі. ВIДЕО

Спотворення історії та дезінформація мають на меті створити розкол і напруженість у відносинах між Польщею та Україною.

Про це у Twitter повідомило МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дезінформація про Польщу та Україну:

- Польща та Україна використовують ревізіоністську історію, щоб помститися Росії;

- Україна та Польща були великими переможцями Другої світової війни;

- Польща має "імперські амбіції" і висуває територіальні претензії до України", - йдеться в опублікованому відео.

"Дезінформація нас не розділить", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

