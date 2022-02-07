УКР
Варшава не має "імперських амбіцій" та територіальних претензій до України, - МЗС Польщі. ВIДЕО

Спотворення історії та дезінформація мають на меті створити розкол і напруженість у відносинах між Польщею та Україною.

Про це у Twitter повідомило МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дезінформація про Польщу та Україну:

- Польща та Україна використовують ревізіоністську історію, щоб помститися Росії;
- Україна та Польща були великими переможцями Другої світової війни;
- Польща має "імперські амбіції" і висуває територіальні претензії до України", - йдеться в опублікованому відео.

"Дезінформація нас не розділить", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

+8
Це правда. Але наразі Польщі більш цікава економічна домінація, нові ринки тощо, ніж нові землі та війни. Поляки еволюціонували трохи, на відміну від печерних кацапів.
07.02.2022 12:31 Відповісти
+6
Коли поляки визнають, що полонізація була помилкою, а національних рух очолюваний Бандерою був справедливим протистоянням за відстоювання національних інтересів українців, тоді і поговоримо.

А поки що,Бандера для поляків ворог, а червоно-чорний стяг заборонено.

Розмова закінчена
07.02.2022 12:33 Відповісти
+6
Україна найбільше постраждала під час війни, яку розв'язали два кровожерливих режими. Вважаю, що для нас ніякої перемоги взагалі не було, враховуючи величезну кількість жертв серед українців під час бойових дій та репресій радянської влади.
07.02.2022 12:42 Відповісти
Ну полонізацію західних регіонів всі пам'ятають, Бандера і УПА не на рівному місці з'явились.
07.02.2022 12:28 Відповісти
07.02.2022 12:31 Відповісти
так точно краще і нам і їм. Бо конкурувати без крові це навіть якось по спортивному
07.02.2022 12:33 Відповісти
Не знаю как Польша, но Украина точно была одной из главной сил которая победила во второй мировой. Другого выбора и не было ,когда кацапы решили встречать немцев возле москвы думая что всех украинцев вырежут.
07.02.2022 12:29 Відповісти
Україна найбільше постраждала під час війни, яку розв'язали два кровожерливих режими. Вважаю, що для нас ніякої перемоги взагалі не було, враховуючи величезну кількість жертв серед українців під час бойових дій та репресій радянської влади.
07.02.2022 12:42 Відповісти
Ну тогда и для США никакой победы не было, и для Британии итд? Они захватили всю территорию Украины, и ценой жертв украинцам удалось прогнать их. Это если б сейчас кацапы напали , и нам с огромными жертвами удалось бы отбиться у уничтожить Москву, а такие как вы на каждом бы углу кричали - что это не победа. Это война - когда на тебя нападают ты защищаешься, убиваешь и умираешь. И во все времена воины праздновали свои победы, несмотря на количество жертв.
07.02.2022 15:03 Відповісти
Про яку "перемогу" ви кажете, якщо після війни Україна залишилась окупованою совєцькою москвою? Немає жодної різниці між нацистами та радянськими комуняками, крапка.
07.02.2022 15:12 Відповісти
Так выходит что 10 млн украинцев зря погибли, зря отбивали свои дома ,пока кацапы прятались в Сибири? И их жизни ничего не значат, потому что не додумались сразу с советами воевать?
показати весь коментар
Гідний крок Польщі який добавляє стабільності. Бо завжди краще воювати знаючи що тил є і він прикритий.
показати весь коментар
07.02.2022 12:33 Відповісти
Хто живе тільки минулим немає майбутнього.
Треба дорослішати а не вестися на спроби кацапів нас розсварити
07.02.2022 12:40 Відповісти
Хто не пам'ятає минулого, той не має майбутнього.

Більше не перекручуй цей вираз, та сам не бери приклад з лаптей.

А від мене - майбутнього не може мати той, хто не визнає свої помилки.
07.02.2022 12:49 Відповісти
Ти дебил. Не тяни в сраку до кацапні краіну
07.02.2022 12:58 Відповісти
Давай досвідания.
07.02.2022 13:04 Відповісти
Дивись який яскравий приклад ******* москвія. зациклена на пабєді і дідиваівалє. Їх теперішнє це бикуючі інородці у великих містах. Вимириюче населення і ніщінська глибинка. Території які віддають китайцям бо захистити їх не зможуть.
Історію пам'ятати безумовно треба але жити нею ..ні ні ні, це шлях в занепад.
07.02.2022 13:11 Відповісти
Ню?
А Польща зациклена на Бандері.
Їй дуже муляє, що муйні наробила і себе відбілює себе.
І тепер казочки ще вішає на вуха, що не має імперських амбіцій.
Якби не мала, не обсирала Бандеру, чи хоча мовчки соплі жувала.

Якщо ти лох, і віриш в те що кажуть поляки, це твої проблеми, йди ще послухай що лапті кажуть і малюй собі з ними майбутнє)
07.02.2022 13:21 Відповісти
Солдаты Шухевича, уничтожившие десятки тысяч гражданского польского населения, называли себя бандеровцами. Вот поэтому Бандера у поляков, не просто мелкий террорист, а враг нации. Их как раз понять можно.
07.02.2022 19:58 Відповісти
Это то, что сожгли...
нет не бандеровцы, а поляки на службе у немцев ещё до Волыни.

19 березня: Масловичі, Міняни, Козодави, Тихобіж, Сліпче, Космів, Модринець, Жабче, Ощів і Хорощиці;

21 березня: Бересть, Верешин, Витків;

22 березня: Смолигів, Старе Село, Ліски, Костяшин, Василів Великий, Губенок, Річиця і Тучапи;

2-8 квітня: Новосілки, Крилів, Потуржин, Василів Малий, Радостів, Жуличі, Вишнів, Колдубиська, Телятин.

напередодні Зелених Свят: Стенятин, Ратичів, Жерники, Посадів, Шлятин, Гопкіс, Зимно, Поледів і Пиняни.
07.02.2022 21:41 Відповісти
Только Вы забыли добавить, что же произошло перед этими печальными событиями на Холмщине - зимой 1942-1943 года 200т поляков с Холмщины были выселены украинской вспомогательной полицией под командованием немцев. Безусловно это не оправдывает военные преступления ни поляков ни бандеровцев. Ни перед Богом ни перед людьми.
07.02.2022 21:54 Відповісти
Я согласен с вами,
но говорить про Волынь и не вспоминать про Холмщину при этом, я считаю несправедливым.
А выселение это результат полонизации и экспансии поляков, в итоге мы опять вернулись к политике полонизации)
08.02.2022 10:20 Відповісти
В данном случае выселение было задумано немцами для немецких колонистов. К полонизации оно не имеет какого-то отношения. Еще раз повторю, безусловно политика полонизации была неправильной, но это не может быть оправданием массовых убийств гражданского населения.
08.02.2022 10:42 Відповісти
Это ваше мнение, а мое мнение, что в тех событиях виноваты все, и немцы и поляки и украинцы.
Поляки и украинцы использовали немцев для достижения целей по противостоянию между собой, а немцы подогревали это противостояние, для достижения своих целей.
И пока все не сядут и не признают свои ошибки, а будут просто тыкать и делать виноватых только других, дела не будет.
08.02.2022 11:01 Відповісти
Я тоже за за справедливое расследование тех событий и поименное проклятие убийц с каждой стороны. Там и НКВД хорошо "поработало", не только немцы, украинцы и поляки.
08.02.2022 13:46 Відповісти
Была бы очень интересна идея создания Международного Исторического Суда по Историческому Примирению Сторон.
Где бы страны могли разрешить исторические споры, а в качестве адвокатов выступали бы историки и исследователи.
08.02.2022 13:52 Відповісти
Поляки дивляться вперед, і нам треба. Минуле залиште історикам...
07.02.2022 12:41 Відповісти
Якщо минуле лишити тільки історикакм, то воно обов'язково повториться у майбутньомуу. Якщо ти не цікавишся історією, то історія зацікавиться тобою і твоєю країною.
07.02.2022 13:34 Відповісти
И у Будапешта...И у Бухареста......брехня....
07.02.2022 12:56 Відповісти
Я по своей жизни говорил не раз, со многими поляками...
Это - КАМРАДЫ.
Особо доставляло поддёрнуть их - типа говорю "Гданьскь - то е Данцигь???"
ответ - АААА !!!!
С ними, поляками - Мир, Дружба и Жувачка, как говорили в старые времена!!!!
07.02.2022 13:22 Відповісти
достойная позиция достойных соседей в тяжёлое время для Украины
способен ли Кулеба на аналогичную акцию?
07.02.2022 14:12 Відповісти
І Україна до Варшави не має і немала ніяких претензій.
07.02.2022 14:52 Відповісти
 
 