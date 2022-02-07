Порушимо питання постачання озброєння до України під час візиту Бербок та Макрона, - Кулеба. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба порушуватиме питання військових постачань до України під час переговорів із главами МЗС Німеччини та Франції. За його словами, це завжди в порядку денному.

Про це Кулеба повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання військових постачань до України з Німеччини або з третій країн, які потребують на це дозвіл, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні (під час зустрічі із главою МЗС ФРН Анналеною Бербок. - Ред.)", - зазначив він.

За його словами, представники Німеччини неодноразово і публічно пояснювали рішення щодо відмови у постачанні озброєння до України.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими і що тут є більш широкий простір для дій Німеччини. Але ми маємо поважати позицію держави. Але це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми, безумовно, будемо і надалі працювати з Німеччиною з цього питання", - додав Кулеба.

"Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту Макрона", - зазначив голова МЗС.

"Коли йдеться про зміцнення України і українських Збройних Сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цієї теми не порушуємо", - підсумував він.