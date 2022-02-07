УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7746 відвідувачів онлайн
Новини Відео Допомога Україні Війна
1 280 5

Порушимо питання постачання озброєння до України під час візиту Бербок та Макрона, - Кулеба. ВIДЕО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба порушуватиме питання військових постачань до України під час переговорів із главами МЗС Німеччини та Франції. За його словами, це завжди в порядку денному.

Про це Кулеба повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання військових постачань до України з Німеччини або з третій країн, які потребують на це дозвіл, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні (під час зустрічі із главою МЗС ФРН Анналеною Бербок. - Ред.)", - зазначив він.

За його словами, представники  Німеччини неодноразово і публічно пояснювали рішення щодо відмови у постачанні озброєння до України.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими і що тут є більш широкий простір для дій Німеччини. Але ми маємо поважати позицію держави. Але це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми, безумовно, будемо і надалі працювати з Німеччиною з цього питання", - додав Кулеба.

Читайте також: Кулеба про міжнародну допомогу Україні: Ми отримали $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн зброї та обладнання

"Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту Макрона", - зазначив голова МЗС.

"Коли йдеться про зміцнення України і українських Збройних Сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цієї теми не порушуємо", - підсумував він.

Автор: 

Німеччина (7746) зброя (7747) Франція (3169) Кулеба Дмитро (3606) Макрон Емманюель (1614) Бербок Анналена (459)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україні зброя потрібна не просто так, а щоб захистити вашу Європу. Поки це не розуміють ні в Берліні ні в Будапешті. Чи вже забули дружбу з москалями в 45 і 56 роках. Яка у вас *** коротка пам'ять! Вивчайте свою історію не будбте дебілами.
показати весь коментар
07.02.2022 14:12 Відповісти
КУЛЕБА, ты вроде устал от ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ, или нет?
показати весь коментар
07.02.2022 14:49 Відповісти
У немцев нет, каких-то уникальных образцов вооружения, которых нельзя достать у других. Раз не хотят давать зброю, то пусть финансово помогут, это тоже важно.
показати весь коментар
07.02.2022 14:57 Відповісти
Макрон поїде до москви в першу чергу зі своїм шкурним питанням.
Що наобіцяє він на майбутнє путлеру, невідомо. Але судячи, що Франція не дала ніякої воєнної допомоги Україні, то не варто і чекати хороших новин для нас.
Так, як і після візиту міністерки Німеччини до московії
показати весь коментар
07.02.2022 15:14 Відповісти
так ты, твой шеф-клован и клетчатый резников с пеной у рта уверяете что нападения не будет - зачем тогда вам оружие?
показати весь коментар
07.02.2022 16:37 Відповісти
 
 