Порушимо питання постачання озброєння до України під час візиту Бербок та Макрона, - Кулеба. ВIДЕО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба порушуватиме питання військових постачань до України під час переговорів із главами МЗС Німеччини та Франції. За його словами, це завжди в порядку денному.
Про це Кулеба повідомив сьогодні під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання військових постачань до України з Німеччини або з третій країн, які потребують на це дозвіл, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні (під час зустрічі із главою МЗС ФРН Анналеною Бербок. - Ред.)", - зазначив він.
За його словами, представники Німеччини неодноразово і публічно пояснювали рішення щодо відмови у постачанні озброєння до України.
"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими і що тут є більш широкий простір для дій Німеччини. Але ми маємо поважати позицію держави. Але це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми, безумовно, будемо і надалі працювати з Німеччиною з цього питання", - додав Кулеба.
"Так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту Макрона", - зазначив голова МЗС.
"Коли йдеться про зміцнення України і українських Збройних Сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цієї теми не порушуємо", - підсумував він.
Що наобіцяє він на майбутнє путлеру, невідомо. Але судячи, що Франція не дала ніякої воєнної допомоги Україні, то не варто і чекати хороших новин для нас.
Так, як і після візиту міністерки Німеччини до московії