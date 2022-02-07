Проєкт "Без цензури": Як Китай штовхає Росію до війни з Україною. ВIДЕО
Китай засуджує розширення НАТО, а Росія постачатиме Пекіну 10 мільярдів кубів газу на доволі невигідних для себе умовах.
Чому Китай і Росія зближуються? Чого Пекін хоче від Москви? І як це вплине на Україну? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкладає по поличках непросту ситуацію.
Як відомо, у рамках візиту президента РФ Путіна до Пекіна 4 лютого було прийнято спільну з головою КНР заяву, в якій було сказано, що "китайська Сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".
"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав", – заявили вони.
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Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Пацталом...
1. Кацапія почне війну і повністю програє і розпадеться - Сибір відійде Китаю.
2. Кацапія почне війну і виграє її - тимчасово окупує Україну - її так притиснуть санкціями, що Китай зможе мотузки вити з кацапії - викупати всі копалини за копійки, орендувати мільйонами гекьтарів землі в Сибіру тощо.
3. Кацапія виграє і її не будуть душити санкціями -Китай захопить Тайвань і ще хто знає що.
п.2 - у них не только Китай в БРИКС, но в целом, верно
п.3 - согласен
2. Товарообороты Китая с США и Европой против 120 млрд запоребрика.
3. Онлайн встреча глав мида Китая и США по итогам которой было сообщено по двусторонний win to win. И этот список можно продолжать очень долго….
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!
1918 Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок
А как это увязать с уважением суверенитета Украины.который нарушен?...Как-то нехорошо Китай фальшивит..