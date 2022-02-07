Проєкт "Без цензури": Як Китай штовхає Росію до війни з Україною. ВIДЕО

Китай засуджує розширення НАТО, а Росія постачатиме Пекіну 10 мільярдів кубів газу на доволі невигідних для себе умовах.

Чому Китай і Росія зближуються? Чого Пекін хоче від Москви? І як це вплине на Україну? Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкладає по поличках непросту ситуацію.

Як відомо, у рамках візиту президента РФ Путіна до Пекіна 4 лютого було прийнято спільну з головою КНР заяву, в якій було сказано, що "китайська Сторона ставиться з розумінням і підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів "холодної війни", поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їх цивілізаційних та культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитись до мирного розвитку інших держав", – заявили вони.