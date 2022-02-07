Поранених під час стрілянини на Південмаші нацгвардійців готують до виписування. ВIДЕО

Поранених строковиком Артемієм Рябчуком нацгвардійців готують на виписку з лікарні у Дніпрі.

Про це розповів у фейсбуці медичний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопці вже готуються на виписку", - зазначив медик.

Він також розповів про стан постраждалої дівчини-військової Жанни, яка отримала найважчі поранення. У неї влучили три кулі, найскладніше поранення – у живіт.

Як повідомив Риженка, для хірургічного втручання у дівчини було багато ризиків – низький гемоглобін, розбитий кишківник, розтрощені хребці, але її вже двічі прооперували. Загрози життю дівчини немає, попереду у неї ще лікування і реабілітація.

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"Зараз Жанна вже хоче вставати з ліжка і бігти – бігти займатися спортом, особистим життям… Я хочу сказати слова подяки всім нашим лікарям, медсестрам за те, що ця дівчинка отримала шанс жити", – сказав Риженко.

Нагадаємо, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

28 січня Рябчук повністю визнав свою провину під час засідання суду, який відправив його до СІЗО. Але 4 лютого він відмовився від усіх своїх показань.