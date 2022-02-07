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Поранених під час стрілянини на Південмаші нацгвардійців готують до виписування. ВIДЕО

Поранених строковиком Артемієм Рябчуком нацгвардійців готують на виписку з лікарні у Дніпрі.

Про це розповів у фейсбуці медичний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хлопці вже готуються на виписку", - зазначив медик.

Він також розповів про стан постраждалої дівчини-військової Жанни, яка отримала найважчі поранення. У неї влучили три кулі, найскладніше поранення – у живіт.

Як повідомив Риженка, для хірургічного втручання у дівчини було багато ризиків – низький гемоглобін, розбитий кишківник, розтрощені хребці, але її вже двічі прооперували. Загрози життю дівчини немає, попереду у неї ще лікування і реабілітація.

Читайте: Інформація щодо самогубства нацгвардійця Рябчука, яка поширюється в ЗМІ, не відповідає дійсності, - ДБР

"Зараз Жанна вже хоче вставати з ліжка і бігти – бігти займатися спортом, особистим життям… Я хочу сказати слова подяки всім нашим лікарям, медсестрам за те, що ця дівчинка отримала шанс жити", – сказав Риженко.

Нагадаємо, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

28 січня Рябчук повністю визнав свою провину під час засідання суду, який відправив його до СІЗО. Але 4 лютого він відмовився від усіх своїх показань.

Автор: 

поранення (2824) стрілянина (1798) Риженко Сергій (65) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+3
Медикик - справжні Герої! Уклін і шана за ваші нескінченні подвиги
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07.02.2022 21:01 Відповісти
+2
обязательно расскажут, елси имело место быть, не переживай ты так сильно. А вот вашего бедного "мальчика" - на нары на пожизненное и чтобы вы не кукарекали - ничего уже этого не изменит!
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07.02.2022 21:23 Відповісти
+1
Роблячи анал з ібагатьох свідчень і родичів стрільця напрошується дуже і дуже великій сумнів "обіженого хлопчика" Скоріше цинічний вбивця терориста,який діяв по спланірованій операції спецслужб нашого ворога.
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07.02.2022 21:39 Відповісти
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А шо делают на зоне с убийцей, за беспредел в отношении женщины?
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07.02.2022 19:17 Відповісти
Ти здивуєшься але нічого, женщина це не священа корова. Оленю.
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08.02.2022 09:34 Відповісти
От нехай і розкажуть про систему поборів і вимагань грошей
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07.02.2022 20:30 Відповісти
обязательно расскажут, елси имело место быть, не переживай ты так сильно. А вот вашего бедного "мальчика" - на нары на пожизненное и чтобы вы не кукарекали - ничего уже этого не изменит!
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07.02.2022 21:23 Відповісти
Люди ні з того ні з сього не розстрілюють інших людей
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07.02.2022 21:24 Відповісти
люди - нет.
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07.02.2022 21:42 Відповісти
чикотило вон тоже обижали в детстве, да и оноприенка.. да всех их нелюдей обижали, сбегай вставь словечко в их защиту, ониже ущемленные.
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07.02.2022 21:43 Відповісти
Так тож люди, а тричі стріляти дівчині, яку він не знав, у живіт і робити контрольний постріл у поранених, таке робить або нелюдь, або скоріш за все диверсант.
Другий тяжкий поранений сказав, що Рябчук стріляв професійно і так підготуватись за 2 міясці служби він не міг.
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07.02.2022 21:49 Відповісти
Медикик - справжні Герої! Уклін і шана за ваші нескінченні подвиги
показати весь коментар
07.02.2022 21:01 Відповісти
Роблячи анал з ібагатьох свідчень і родичів стрільця напрошується дуже і дуже великій сумнів "обіженого хлопчика" Скоріше цинічний вбивця терориста,який діяв по спланірованій операції спецслужб нашого ворога.
показати весь коментар
07.02.2022 21:39 Відповісти
 
 