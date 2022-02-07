Уздовж кордонів України розміщено 140 тис. російських військових, але ударне угруповання не сформовано, - Резніков. ВIДЕО

Уздовж кордонів України розміщено 140 тис. військових збройних сил РФ. Але ударне угруповання для можливого вторгнення в Україну не сформовано.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Вздовж всіх кордонів з Україною – з боку Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій – перебуває наземного компоненту 119 тис. воїнів, а якщо додати повітряний та морський компонент, то буде 140 тисяч, – заявив Резніков.

Він додав, що загалом це 72 батальйонні групи російських військ, з яких 11 перебуває на території Білорусі.

За словами очільника Міноборони, з точки зору військової загрози ризик зараз низький. Оскільки, щоб здійснити напад на Україну армія РФ повинна сформувати ударне угруповання, чого наразі немає.

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Резніков підкреслив, що Росія за бажання може створити таке угруповання, але для цього, за його оцінкою, потрібно приблизно місяць.