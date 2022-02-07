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Уздовж кордонів України розміщено 140 тис. російських військових, але ударне угруповання не сформовано, - Резніков. ВIДЕО

Уздовж кордонів України розміщено 140 тис. військових збройних сил РФ. Але ударне угруповання для можливого вторгнення в Україну не сформовано.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Вздовж всіх кордонів з Україною – з боку Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій – перебуває наземного компоненту 119 тис. воїнів, а якщо додати повітряний та морський компонент, то буде 140 тисяч, – заявив Резніков.

Він додав, що загалом це 72 батальйонні групи російських військ, з яких 11 перебуває на території Білорусі.

За словами очільника Міноборони, з точки зору військової загрози ризик зараз низький. Оскільки, щоб здійснити напад на Україну армія РФ повинна сформувати ударне угруповання, чого наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну, – Резніков

Резніков підкреслив, що Росія за бажання може створити таке угруповання, але для цього, за його оцінкою, потрібно приблизно місяць.

Автор: 

армія рф (18043) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+15
зелена влада нагадує жабу, яку варять, поступово підвищуючи температуру.
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07.02.2022 23:33 Відповісти
+14
140 тисяч, а все ще немає чогось там ударного? )) Я ні разу не спеціаліст, але як на мене - звучить придуркувато )
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07.02.2022 23:40 Відповісти
+11
По его же словам, кацапы меньше чем за месяц добавили 40% военных сил у границ Украины (со 100 тысяч до 140 тысяч).
И по этому "не о чем беспокоиться и разводить панику"?!
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07.02.2022 23:45 Відповісти
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зелена влада нагадує жабу, яку варять, поступово підвищуючи температуру.
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07.02.2022 23:33 Відповісти
так)
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08.02.2022 00:01 Відповісти
вже дістав цей військовий спеціаліст своїми заспокоюваннями.
З 90 х років нав влада вдувала у вуха що руські нам друзі і армія нам непотріна. а виявилось он воно як!
Треба жити як в Ізраілі - завжди напоготові.
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07.02.2022 23:36 Відповісти
еще неделю назад было 100....
Что он запоет, когда они сформируют ударне угрупування?
И где наше ударне угрупування??
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07.02.2022 23:39 Відповісти
Потом будут говорить, что ударная группа сформирована, но на снимках со спутника мы видим, что смотрят они в сторону эрфии, а значит они скорее всего, будут уходить по домам, но не воевать же они надумали, в самом то деле.
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07.02.2022 23:46 Відповісти
вы прям пророк)
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08.02.2022 00:16 Відповісти
140 тисяч, а все ще немає чогось там ударного? )) Я ні разу не спеціаліст, але як на мене - звучить придуркувато )
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07.02.2022 23:40 Відповісти
Повинні отак стояти на думку зелуп:

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07.02.2022 23:56 Відповісти
Тобі ж, дурню, казали що ударні угрупування формуються в генштабі, на папері.
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07.02.2022 23:41 Відповісти
Вот только он "забыл" упомянуть, что "ударную группировку", при наличии четкого плана, генералы Уйла могут сформировать из имеющихся сил за 7-14 дней.
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07.02.2022 23:41 Відповісти
Якісь казки про ударні групіровки і бездоріжжя для танків.

Спецназ грузиться в гелікоптери і через півгодини вони на даху АП і ВР.

А танки для того і створювались, щоб по бездоріжжю їздити.
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07.02.2022 23:45 Відповісти
Кстати, это интересный вариант. Устроить бомбежку, а потом выгрузить спецназ камикадзе.
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07.02.2022 23:46 Відповісти
или даже не выгрузить https://www.youtube.com/watch?v=znmk8F1Lq6I камикадзе
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07.02.2022 23:54 Відповісти
себе кацап на яме выгребной высади десант у вас говна много и петухов
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08.02.2022 04:32 Відповісти
Бред.
До границы больше 200 км.
Значит кацапскому вертолёту лететь минимум час.
Ну даже если захватят они АП и ВР... А ДАЛЬШЕ - ЧТО?!
Фэйковый референдум, как в Крыму, будут организовывать?
Тебе самому не кажется это бредом?
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07.02.2022 23:54 Відповісти
кому ты пишешь это тролли кацапские
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08.02.2022 04:34 Відповісти
Так ніхто із вояк і знати не буде що їхня бригада буде в ударному угрупуванні.
Можуть отримати наказ за 2 години.
А Резніков знає. Це йому прямо з генштабу Орди подзвонили.
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07.02.2022 23:46 Відповісти
Возможно так и есть. Не буквально конечно из Кремля позвонили, но довели до сведенья, что вторжения не будет. Можете смеяться, но вот такое у меня ощущение, что это всё большой спектакль, где Зеленский, *****, войска на границе отыгрывают всё по сценарию. В чём смысл? Не знаю. Возможно повысить рейтинг слугнарода и добиться уступок от НАТО.
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08.02.2022 00:02 Відповісти
тогда это будет самый дорогой спектакль в истории человечества
и мне как-то наши роли зрителей доставляют дискомфорт....
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08.02.2022 00:18 Відповісти
Ничего особо дорогого не вижу. ******** и так постоянно в учениях, ну скучковались сейчас ближе к нам, по деньгам не сильно дороже. Мы нахаляву оружие получаем. Политики весело тусуются. Все при деле, всё как обычно.
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08.02.2022 00:23 Відповісти
вы оптимист, батенька))
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08.02.2022 00:25 Відповісти
ты идиот ватный кацапы бы рыпнулись уже если бы не помощь Украине от США и Британии - спасибо и храни из всех
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08.02.2022 04:37 Відповісти
Таке враження, що кацапи будуть на Грушевського і Хрещатику, а зелена шобла казатиме: все норм, немає приводу для паніки, готуємо шашлик
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07.02.2022 23:42 Відповісти
как вы себя будете чувствовать, если кацапы будут на Хрещатике и Груше? вы позволите им туда дойти?
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08.02.2022 00:00 Відповісти
Поки російсько-фашистська армія гниє в палатках в полях , її потрохи викошуватиме тріпак , сифіліс , п'янство та наркоманія . А крадіжки всього що можна відкрутити і виміняти на горілку чи наркоту - приведе в негодность процентів 20 військової техніки 🤣
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07.02.2022 23:45 Відповісти
Що там в полі викрутить? Солярку продають та пропивають.
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07.02.2022 23:47 Відповісти
Ілюзії - як лайно у власних штанях. Гріє, але не довго.
Замість підготовки до війни - влада сподівається на вундерваффен і шапками закидати.
Якось ми швидко забули Іловайск і Дебальцево, і розформування бригад за боягуство (драпали аж у Дніпро), і мітинги під АП родичів, які плакались про врятування наших військових на числених ВОПах...

Хутін обовязково нападе. А наша армія на 80% заробітчани і аватари.
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07.02.2022 23:54 Відповісти
ваша армия сейчас под ростовом и в крыму болеет ковидом пишет заявы на увольнения - кацап ты конченный
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08.02.2022 04:39 Відповісти
Я не знаю як довго гріє лайно у власних штанях , тому сперечатися з вами не буду . Напевно в цьому ви більш компетентні .
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08.02.2022 07:31 Відповісти
По его же словам, кацапы меньше чем за месяц добавили 40% военных сил у границ Украины (со 100 тысяч до 140 тысяч).
И по этому "не о чем беспокоиться и разводить панику"?!
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07.02.2022 23:45 Відповісти
Може трохи і збрешу ...
Але порядок десь такий :
артелерійський полк - 1000
танковий полк -1500
мотопіхотний полк - 2500 ...
140 000 - так скільки там різних полків
І це не страшно ?
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08.02.2022 00:44 Відповісти
***** колотить понти.
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07.02.2022 23:48 Відповісти
Они ждут 1миллион.ну минимум 500 000. Данилов не даст соврать.
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07.02.2022 23:49 Відповісти
Долбодятлы. Германия в 41-м тоже по мнению Сталина не сформировала. И ничего, до Москвы дошла, взяв в первые недели несколько миллионов пленных.
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07.02.2022 23:49 Відповісти
Таке відчуття що нас зелена наволоч просто зливає.
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07.02.2022 23:50 Відповісти
текст немножно по-дебильному написан. завтра он скажет, ударне угруповання сформоване, але не перетнуло кордон, післязавтра скаже, що ударне угруповання перетнуло кордон, але Київ ще не захопило тощо

впрочем, Резников из оставшихся в зеленой команде производит впечатление самого адекватного
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07.02.2022 23:50 Відповісти
адекватного неадеквата
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07.02.2022 23:54 Відповісти
ппц, він ідіот?
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07.02.2022 23:54 Відповісти
Звучит как прогноз погоды
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07.02.2022 23:56 Відповісти
Якщо загалом цих 72 батальйонні групи російських військ, з яких 11 знаходиться на території Білорусі. почнуть одночасно наступ на Україну, цікаво як буде цей очільник називати "ударне угрупування російських війск" чи не дуже ударне.?
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07.02.2022 23:57 Відповісти
всьо спакойна, ані проста ідут в гості. Нє стрєлять! Нє зліть гаспадіна! Всє на шашлик!
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08.02.2022 00:00 Відповісти
Він скаже що так ніззя, без ударних угрупувань, вертайтесь назад та робіть як положено.
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08.02.2022 00:02 Відповісти
Резников вам тут должен сразу все военные секреты рассказать?))
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08.02.2022 00:01 Відповісти
Шо Кловун сцикливий нікчемний гнусявий карлик, не здатен ні на що? Так це вже давно не секрет.
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08.02.2022 00:04 Відповісти
Воєнні сєкрєти, разрабтанние нашим вєрховним главнокамандующім?
Таке тільки психіатру показувати.
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08.02.2022 00:05 Відповісти
Заходім в под'єзд, не боімся, ударноє угрупованіє нє сформіровно.

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08.02.2022 00:04 Відповісти
А ці 140 так просто на пікнічок виїхали, півосіку посьорбати
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08.02.2022 00:10 Відповісти
Скоро резніков скаже ну чо ви тут нагнітаєтє, ну їх же в бінокль з банкової ще не видно...
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08.02.2022 00:10 Відповісти
Ударная группировка Х***ла на которую он больше надеется не на фронте а в переговорной группе и в своих агентах которые целеустремленно склоняют Украину к капитуляции как сделали уже с Беларашкой
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08.02.2022 00:18 Відповісти
а кто он по специальности?
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08.02.2022 01:12 Відповісти
щось не пригадую, щоб перед окупацією Криму москалі формували якісь ударні угрупування... і тим не менше Крим вкрали!!!!
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08.02.2022 06:20 Відповісти
Цей Резніков або дебіл або провокатор. Американці говорять що в росіян все готово. Ударні угрупування давно готові, чекають наказу Путіна , а Резніков співає пісню " В Багдаде все спокойно" Байден говорить, що вторгнення в любий момент треба чекати, найближчі дні до кінця місяця будуть вирішальними, кожен день літаки зі зброєю і ************ направляє, бойову авіацію ближче до кордону України підтягнув, а Резніков " все спокійно не хвилюйтесь. . Або дебіл або провокатор.
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08.02.2022 07:21 Відповісти
Давати таку оцінку це не функція МО, а - Генштабу. МО хай краще розповість про успіхи в закупівлі майна, бойової техніки та озброєння, подолання корупції у харчуванні військ, вирішення соціальних та побутових проблем. Всі інші розмірковування з вуст МО - це бла-бла-бла на вільну тему й формування свого політичного майбутнього. Хай так, але не за рахунок недопрацювань у обороноздатності країни
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08.02.2022 07:43 Відповісти
Інтелегентна зовнішність людини, не є ОЗНАКОЮ ПОРЯДНОСТІ!!!ДОВІРА ДО ЦЬОГА гаспадіна, скінчилася, не ПОЧАВШИСЬ!!!
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08.02.2022 09:45 Відповісти
похоже вторжения не будет -белорусов отправляют на практику в Сирию -на арабах тренироватся
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08.02.2022 11:28 Відповісти
 
 