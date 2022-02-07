Уздовж кордонів України розміщено 140 тис. російських військових, але ударне угруповання не сформовано, - Резніков. ВIДЕО
Уздовж кордонів України розміщено 140 тис. військових збройних сил РФ. Але ударне угруповання для можливого вторгнення в Україну не сформовано.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Вздовж всіх кордонів з Україною – з боку Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій – перебуває наземного компоненту 119 тис. воїнів, а якщо додати повітряний та морський компонент, то буде 140 тисяч, – заявив Резніков.
Він додав, що загалом це 72 батальйонні групи російських військ, з яких 11 перебуває на території Білорусі.
За словами очільника Міноборони, з точки зору військової загрози ризик зараз низький. Оскільки, щоб здійснити напад на Україну армія РФ повинна сформувати ударне угруповання, чого наразі немає.
Резніков підкреслив, що Росія за бажання може створити таке угруповання, але для цього, за його оцінкою, потрібно приблизно місяць.
Будь ласка, зачекайте...
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З 90 х років нав влада вдувала у вуха що руські нам друзі і армія нам непотріна. а виявилось он воно як!
Треба жити як в Ізраілі - завжди напоготові.
Что он запоет, когда они сформируют ударне угрупування?
И где наше ударне угрупування??
Спецназ грузиться в гелікоптери і через півгодини вони на даху АП і ВР.
А танки для того і створювались, щоб по бездоріжжю їздити.
До границы больше 200 км.
Значит кацапскому вертолёту лететь минимум час.
Ну даже если захватят они АП и ВР... А ДАЛЬШЕ - ЧТО?!
Фэйковый референдум, как в Крыму, будут организовывать?
Тебе самому не кажется это бредом?
Можуть отримати наказ за 2 години.
А Резніков знає. Це йому прямо з генштабу Орди подзвонили.
и мне как-то наши роли зрителей доставляют дискомфорт....
Замість підготовки до війни - влада сподівається на вундерваффен і шапками закидати.
Якось ми швидко забули Іловайск і Дебальцево, і розформування бригад за боягуство (драпали аж у Дніпро), і мітинги під АП родичів, які плакались про врятування наших військових на числених ВОПах...
Хутін обовязково нападе. А наша армія на 80% заробітчани і аватари.
И по этому "не о чем беспокоиться и разводить панику"?!
Але порядок десь такий :
артелерійський полк - 1000
танковий полк -1500
мотопіхотний полк - 2500 ...
140 000 - так скільки там різних полків
І це не страшно ?
впрочем, Резников из оставшихся в зеленой команде производит впечатление самого адекватного
Таке тільки психіатру показувати.