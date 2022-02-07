ЗСУ проведуть навчання з 10 по 20 лютого із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW, - Резніков. ВIДЕО

З 10 до 20 лютого 2022 року плануються військові навчання Збройних сил України.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас так само паралельно, дзеркально відбуваються навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України , – зазначив Резніков.

За його словами, під час навчань ЗСУ планують випробувати українські Байрактари та Джавеліни.

"З застосуванням та відпрацюванням можливостей українських Байрактарів, Джавелінів та NLAW, яке ми нещодавно отримали від Британії", – повідомив міністр.

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