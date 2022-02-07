ЗСУ проведуть навчання з 10 по 20 лютого із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW, - Резніков. ВIДЕО
З 10 до 20 лютого 2022 року плануються військові навчання Збройних сил України.
Про це повідомив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у нас так само паралельно, дзеркально відбуваються навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України , – зазначив Резніков.
За його словами, під час навчань ЗСУ планують випробувати українські Байрактари та Джавеліни.
"З застосуванням та відпрацюванням можливостей українських Байрактарів, Джавелінів та NLAW, яке ми нещодавно отримали від Британії", – повідомив міністр.
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Головне щоб під час навчання війська були не по серед поля, а в міській забудові - щоб рф не змогла повторити Зеленопілля. А там вже можна вчитись як стріляти градом із за багатоповерхівок. Як стріляти з птрк з дахів та вікон. Як правильно розміщувати зенітки на дахах. Та ще багато чого іншого потрібного. І навіть можна попробувати пристріляти можливі маршрути заходу колон рф.
а вже після всього результат узаконити...
Может кто-то знает, на чем проводят учения ПВО?
хто більше вмотивований на перемогу, умовно кажучи - той, хто має сильніше бажання перемогти.🙁
Але крім вмотивованості , нашим бійцям потрібна , вкрай , стабільна фінансова допомога , а не закатувати гроші в асфальт під час війни 😡
Любі навчання не на полігонах являється провокацією а тим більше у 50км від нашого кордону.