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ЗСУ проведуть навчання з 10 по 20 лютого із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW, - Резніков. ВIДЕО

З 10 до 20 лютого 2022 року плануються військові навчання Збройних сил України.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас так само паралельно, дзеркально відбуваються навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса – це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України , – зазначив Резніков.

За його словами, під час навчань ЗСУ планують випробувати українські Байрактари та Джавеліни.

"З застосуванням та відпрацюванням можливостей українських Байрактарів, Джавелінів та NLAW, яке ми нещодавно отримали від Британії", – повідомив міністр.

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Автор: 

оборона (4856) військові навчання (2785) ЗСУ (7719) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+8
І це буде правильно, як раз зараз поки йде олімпіада найвищий шанс нападу.

Головне щоб під час навчання війська були не по серед поля, а в міській забудові - щоб рф не змогла повторити Зеленопілля. А там вже можна вчитись як стріляти градом із за багатоповерхівок. Як стріляти з птрк з дахів та вікон. Як правильно розміщувати зенітки на дахах. Та ще багато чого іншого потрібного. І навіть можна попробувати пристріляти можливі маршрути заходу колон рф.
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08.02.2022 00:06 Відповісти
+4
росіяни прийдуть вбивати та гвалтувати, тому їх потрібно вбивати безкоштовно
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08.02.2022 00:24 Відповісти
+3
Их ещё нет у нас, на днях вроде как должны прибыть
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08.02.2022 00:13 Відповісти
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рєзніков це наш чи їх? Змішались коні, люди...
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07.02.2022 23:58 Відповісти
А ты чей?
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08.02.2022 08:14 Відповісти
не наш, точно
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08.02.2022 09:25 Відповісти
І це буде правильно, як раз зараз поки йде олімпіада найвищий шанс нападу.

Головне щоб під час навчання війська були не по серед поля, а в міській забудові - щоб рф не змогла повторити Зеленопілля. А там вже можна вчитись як стріляти градом із за багатоповерхівок. Як стріляти з птрк з дахів та вікон. Як правильно розміщувати зенітки на дахах. Та ще багато чого іншого потрібного. І навіть можна попробувати пристріляти можливі маршрути заходу колон рф.
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08.02.2022 00:06 Відповісти
Там зоны упоминаются лесные. Полесье, Харьковщина, Черниговщина и Олешковские пески, там вокруг песков тоже леса сосновые ( Ющенко их еще тушил)
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08.02.2022 08:18 Відповісти
нє, після уползанія мокшанських, всім сільським віддати міста на разграблєніє...
а вже після всього результат узаконити...
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08.02.2022 00:12 Відповісти
Зря ты так насчёт городских поверь, очень зря
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08.02.2022 00:12 Відповісти
Цікава в тебе логіка. Хлопці з села мають прикривати "міських хлюпіків". Ні, тут якщо разом то разом. Чи тобі на твою дружину, сестру, батьків наплювати?
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08.02.2022 00:14 Відповісти
Це не логіка, це статистика; хто хотів - давно в добробатах, територіальній обороні (там зараз аншлаг), або не живуть за місцем прописки (читай в Європі чи деінде на заробітках), інші - ватні створіння, користь від їх призову сумнівна
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08.02.2022 00:18 Відповісти
Є така штука як мотивація і бойовий дух. Навіть якщо поряд з тобою до військомату прийде як ти кажеш "хлюпік", хай він не буде брати безпосередньої участі - ну допомагатиме в госпіталі. Це вже плюс. А коли починається, що хтось за когось щось має - це зовсім інша історія.
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08.02.2022 00:23 Відповісти
Это правильно, самим тоже нада проводить учения "союзная нетерпимость" можно назвать)))
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08.02.2022 00:08 Відповісти
А со Стингерами уже проводили учения? Очень хотелось бы увидеть. Хотя не представляю, как можно сымитировать летящий вертолет или самолет. Воздушный шар или змей?
Может кто-то знает, на чем проводят учения ПВО?
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08.02.2022 00:11 Відповісти
Их ещё нет у нас, на днях вроде как должны прибыть
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08.02.2022 00:13 Відповісти
Мій співробітник в ПВО служив у 1944-1945. Вішали на дереві пляшки і стріляли по них з зенітки)
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08.02.2022 00:24 Відповісти
Сам процесс поражения цели не важен, так как такое оружие выстрелил-забыл. А вот довести до автоматизма, когда надо стрелять (оценить местность, дальность, направление движения цели и т.д. ) нужна тренировка, а тем более когда должен быть в согласованности с другими бойцами
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08.02.2022 00:26 Відповісти
Навчання з усіма типами озброєнь мають стати перманентними. Будь-який простій це саботаж.
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08.02.2022 00:15 Відповісти
В бою важна слаженность применения оружия разными подразделениями. 10 дневная их обкатка перед вероятными днями агрессии рф даёт надежду на четкость и решительность действий ВСУ по уничтожению врага.
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08.02.2022 00:16 Відповісти
Для високо літаючих цілей, йок
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08.02.2022 00:18 Відповісти
Спортивні антропологи-науковці стверджують: за всіх однакових фізичних показниках, генетичній схильності та тренованості, перемогу здобуде той,
хто більше вмотивований на перемогу, умовно кажучи - той, хто має сильніше бажання перемогти.🙁
Але крім вмотивованості , нашим бійцям потрібна , вкрай , стабільна фінансова допомога , а не закатувати гроші в асфальт під час війни 😡
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08.02.2022 00:18 Відповісти
У бійці має значення не величина собаки, а величина бійки всередині собаки (с) Зараз не треба вимагати стабільної фінансової допомоги, росіяни прийдуть вбивати та гвалтувати.
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08.02.2022 00:23 Відповісти
росіяни прийдуть вбивати та гвалтувати, тому їх потрібно вбивати безкоштовно
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08.02.2022 00:24 Відповісти

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08.02.2022 08:15 Відповісти
А удар по українській території на так званиш навчаннях ***** може списати і на ,,заблудившихся,, а відповідь української армії як вторгнення в мокшандію.
Любі навчання не на полігонах являється провокацією а тим більше у 50км від нашого кордону.
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08.02.2022 08:32 Відповісти
 
 