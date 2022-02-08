Якщо Україна буде в НАТО, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін в черговий раз заявив про недопустимість прийняття до НАТО Україні і попередив про можливу конфронтацію Росії з альянсом у цьому випадку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я запитав на прес-конференції минулого разу: що нам воювати з НАТО? Але я хочу і вас запитати, є друга частина цього питання: а ви хочете воювати з Росією? Ви запитаєте своїх читачів, глядачів, користувачів інтернет-ресурсами: чи ви хочете, щоб Франція воювала з Росією? Адже так воно і буде", - сказав президент РФ на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією", - додав Путін

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Путін також вірішив налякати Захід ядерним потенціалом Росії.

"Ми розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі", - зазначив російський президент.