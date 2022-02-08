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Якщо Україна буде в НАТО, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін в черговий раз заявив про недопустимість прийняття до НАТО Україні і попередив про можливу конфронтацію Росії з альянсом у цьому випадку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я запитав на прес-конференції минулого разу: що нам воювати з НАТО? Але я хочу і вас запитати, є друга частина цього питання: а ви хочете воювати з Росією? Ви запитаєте своїх читачів, глядачів, користувачів інтернет-ресурсами: чи ви хочете, щоб Франція воювала з Росією? Адже так воно і буде", - сказав президент РФ на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією", - додав Путін

Також дивіться: Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим. ВIДЕО

Путін також вірішив налякати Захід ядерним потенціалом Росії.

"Ми розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі", - зазначив російський президент.

Автор: 

НАТО (6638) путін володимир (24218) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+55
То есть ***** прямым текстом заявляет, что с Украиной он полюбому будет воевать...ипанулся совсем.
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08.02.2022 01:48 Відповісти
+43
***** залякувало Макрона війною. Це єдине що може запропонувати "Рюзьгє Мір" - саме війну...
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08.02.2022 01:54 Відповісти
+42
"Ми розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами ********** багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Джерело:
РАСЄЯ ЦЕ НАСАМПЕРЕД БЕНЗОКОЛОНКА НА БОЛОТАХ

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08.02.2022 01:49 Відповісти
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За бравурными речами окурка явственно ощущается страх.. Страх своего конца.
И прикормленные сявки помогать не станут - "дохни сам".
Ну и рассматривают варианты дележа территории паРаши.
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08.02.2022 09:25 Відповісти
ох как он кряхтит ..... с учетом того как плешивый боится короночки...... у него рак ..... и осталось по ходу не долго .....
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08.02.2022 09:42 Відповісти
Путин распереживался за европейцев.
И опять начинает шантажировать войной.
Вот результат его беседы с Макроном.
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08.02.2022 09:45 Відповісти
Каждый раз после контакта с каким-нибудь лидером путин делает вид,
что заручился поддержкой - дёшевые дворовые понты.
Правда, после визита в Пекин он на победителя не сильно был похож.
Си Дзиньпинь - это вам не подкаблучный ***** Макрон.
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08.02.2022 11:26 Відповісти
Столько земли у Московии ,а кремлёвский Фюрер хочет ещё больше, работайте у себя на земле и не мешайте жить своим соседям
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08.02.2022 09:47 Відповісти
Путин сам признал, что Крым надо вернуть.
Проговорился, плешивый дурачок.
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08.02.2022 09:51 Відповісти
Без иронии - а вот какая логика?
Ну, живет себе НАТО, живет. Живет, к сожалению , и Россия.
Почему это сразу и автоматически должно быть конфликтом?

Русские скоты! А про базу НАТО у вас в Ульяновске уже и позабыли?
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08.02.2022 09:57 Відповісти
явка с повинной для Гааги.
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08.02.2022 10:04 Відповісти
Відповідь повіна бути така. Ну раз россія заявляє що не хоче війни тода крим на місце донбас теж копменсації за війну і вбитих та скалічених і не буде ніякої війни.
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08.02.2022 10:05 Відповісти
Якщо захід вибираючи між війною і позором вібере позор то на додачу отримає і війну, а якщо зараз всі разом дамо по наглій пиці агресору то може і війни не буде.
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08.02.2022 10:09 Відповісти
Запомни, *****, шантаж никогда ни к чему хорошему не приводил. Будет больно....
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08.02.2022 10:10 Відповісти
Новоявленный фюрер выучил все речи предшественника. То же самое слушали Чемберлен и Даладье в Мюнихе в 1938. Дескать ,нафига вам та Чехословакия (или Богемия),а взамен будем жить дружно и счастливо..... Те же речи и тот же страшный финал! У лягушатников выборы на носу. И среди кандидатов одни "даладье" и даже "Пэтены". История повторяется.
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08.02.2022 10:13 Відповісти
Вони й мають бути втягнуті у конфлікт із кацапстаном, оскільки Україна є частиною Європи та захищає її.
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08.02.2022 10:15 Відповісти

Эх, если бы дело было бы в этом - я был бы спокоен. Ну не доживешь ты до этого...
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08.02.2022 10:17 Відповісти
Якщо Україна буде в НАТО - путінська роZZія перестане існувати. На її місці виникне велика держава з людським обличчям. А х-ло буде теліпатися на кремлівській вежі, підвішене за однотипний з його прізвиськом орган.
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08.02.2022 10:28 Відповісти
Путін не полізе на НАТО і тому ніхто не буде втягнутий в війну, бо її не буде.
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08.02.2022 10:31 Відповісти
Как всегда брехня и манипуляция, что ещё от него ожидать... Если Украина будет в НАТО, это не значит, что она будет иметь право принимать собственные решения атаковать кого-то или нет, а страны НАТО автоматически обязаны поддерживать и втягиваться в конфликт. НАТО- это оборонительный альянс. А т.к. это альянс, то напротив- любые альянсы сковывают руки и лишают самостоятельности в выборе решений. Ты уже вынужден прислушиваться ко всем мнениям членов этого альянса. ВНИМАНИЕ! Ко всем членам! т.е. и к венграм, и к немцам, и к французам и т.д. Грубо говоря, сейчас Украина и то, на много более самостоятельна в своих решениях, чем это будет если она станет членом НАТО. Где ей точно не разрешат никуда наступать. А если она на это пойдёт, то просто "умоют руки" и скажут ну тогда разбирайтесь сами раз такие самостоятельные. Ещё и санкции наложат за "непослушание", и с альянса исключат. Какой украинский политик на это пойдёт? Правильно,- только агент самой же России. Так что Кабай, нечего натягивать сову на глобус. Она лопнет, живодёр несчастный
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08.02.2022 10:38 Відповісти
Тільки потужна сила міжнародної каоліції може привести карлика хоч трохи до тями. В йього очах вже страх, а сподні смердять сечею.
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08.02.2022 10:39 Відповісти
Шо за дурацкий вопрос? Не лезь в Украину и никакой конфронтации не будет.
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08.02.2022 10:44 Відповісти
Нагадайте хтось діду що іхтамнєт. Зовсім паганий став! Копніть його знизу!
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08.02.2022 10:58 Відповісти
И НЕ ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКИЕ !)
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08.02.2022 11:09 Відповісти
ГЛАВНОЕ КИТАЙ ПОДНАЧИТЬ ЧТОБЫ РОССИЮ В СРАКУ ТРХНУЛ !)
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08.02.2022 11:11 Відповісти
Шматок тупинского лайна, лайкаешь подонок военному преступнику ! Прошу модератора ,забанить этого подонка навсегда
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08.02.2022 12:57 Відповісти
ТЫ ЧТО БЕС СКАЗИЛСЯ !!!???
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09.02.2022 06:00 Відповісти
Нервный ввх...Даже задыхается ЧМО.,,...
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08.02.2022 11:54 Відповісти
і це є добре. може тоді ти ********** від України, куйло плєшиве
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08.02.2022 11:57 Відповісти
как уже это плешивое чмо всех достало
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08.02.2022 11:58 Відповісти
Рашка не мяняецца і не адмаўляецца ад сваіх велікамперскіх амбіцый.
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08.02.2022 12:11 Відповісти
За такі слова потрібно з кацапами припиняти будьякі зв'язки до зміни там влади, у європи є гроші вже цього року повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Зовсім з глузду з'їхали фашисти 21 століття.
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08.02.2022 12:41 Відповісти
А рассказывает типа Украина хочет Камчатку вернуть,а не свою территорию....
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08.02.2022 12:47 Відповісти
Все,что делается в последнее время РФ нужно ей исключительно для давления на Запад, чтобы он в свою очередь максимально давил на Украину, для удовлетворения хотелок Путина и его банды. Ни о каких крупномассштабных военных действиях сейчас речи не идет, слишком тежелые последствия ждут РФ уже в самом их начале. Наступать же в Ордло, где у ВСУ подготовлены для обороны позиции и пристрелен каждый кв. м, значит иметь огромные потери. Остаются у Путина только понты, на которые, к сожалению , пока ведутся некоторые западные политики и наши руководители.
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08.02.2022 13:19 Відповісти
и это замечательно. одним ударом и россию прихлопнут и всякую шваль из европейских стран выгонят.
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08.02.2022 13:32 Відповісти
аж смішно. Військові сили США у 16 разів могутніші за військо підорахи. А що вже казати про НАТО в цілому. Слон і Моська.
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08.02.2022 13:34 Відповісти
Бункерная моська Вова Путин-Х#уйло продолжает лаять на СЛОНА (США и НАТО). «Пускай же говорят собаки: «Ай, да Моська! Знать, она сильна, что лает на СЛОНА!» «Слон и Моська» - басня И. А. Крылова, 1808 год.
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08.02.2022 14:35 Відповісти
Путин понимает только такое обращение: https://www.youtube.com/watch?v=_wDQsu36DK8
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08.02.2022 14:49 Відповісти
Ого як *дристанув* )
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08.02.2022 17:26 Відповісти
"Если Украина будет в НАТО и будет военным путём возвращать себе Крым"

Ключевое слово "возвращать".

Знает кошка, чьё сало съела
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08.02.2022 20:44 Відповісти
это он макрону угрожает?
тот как, от страха не помер в той кацапии?
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09.02.2022 00:35 Відповісти
параша схлопнется сразу как фекальный сталоктит
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09.02.2022 22:05 Відповісти
Нет,это рф будет вовлечена в конфликт и не только с европой.
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09.02.2022 23:26 Відповісти
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