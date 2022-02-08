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Відразу на кількох полігонах підрозділи ЗСУ провели навчання зі знищення десанту та бронетехніки окупантів. ВIДЕО

Відразу на кількох полігонах бойової підготовки тривають комплексні тактико-спеціальні заняття з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на командування ОС ЗСУ, до тренувань залучаються інженерні підрозділи, що виконують завдання з встановлення мінних загороджень, танкові підрозділи та протитанкова артилерія.

"Щоразу під час тренування ми маємо досягнути максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка", - повідомив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група задля якісного виконання завдання протитанкістами, без затримок здійснила постановку мінних загороджень.

Із танковими підрозділами угруповання військ, яке підпорядковане нашому Командуванню, заходи бойової підготовки відбуваються як у складі екіпажів, так і у складі взводів.

Своєю чергою танкісти здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного противника, а також відхід і переміщення до районів зосередження.

"Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі", - зазначив Наєв. - "Під час розвідки боєм, танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій".

Як зазначив командувач, досвід Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил показав, що танки є однією з основ наступальної операції. Саме тому протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

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Автор: 

армія (3782) танк (2095) військові навчання (2785) знищення (7702) Наєв Сергій (355)


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Топ коментарі
+12
ЗСУ-вдячність,шана та повага...
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08.02.2022 09:17 Відповісти
+5
ЗСУ пішли не в той бік, який я очікував. Маю на увазі розвиток, нові можливості. Як на мене, це все закінчилось ще в 16 році. Почали повертатись проблемні питання. Хоча зовнішній розвиток наче є, завдяки партнерам з НАТО, а от внутрішній дуже бутафорний - оті всі стандарти, про які голосно говорять, показушні. Я був на дуже багатьох навчаннях і 90% з них - це постанова. У командирів нижчого і вищого рівнів досі немає можливості приймати якісь рішення. А, на мою думку, саме це мають вміти командири в складних обставинах - і це дуже важливо на війні. Джерело:
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08.02.2022 09:24 Відповісти
+5
Літак відремонтували, тривожна валізка вже там, в літаку, топлива - під завязку.
Ленка на стремі, з дітьми.
Що ще тобі потрібно? Все в порядку.
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08.02.2022 10:00 Відповісти
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ЗСУ-вдячність,шана та повага...
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08.02.2022 09:17 Відповісти
ЗСУ пішли не в той бік, який я очікував. Маю на увазі розвиток, нові можливості. Як на мене, це все закінчилось ще в 16 році. Почали повертатись проблемні питання. Хоча зовнішній розвиток наче є, завдяки партнерам з НАТО, а от внутрішній дуже бутафорний - оті всі стандарти, про які голосно говорять, показушні. Я був на дуже багатьох навчаннях і 90% з них - це постанова. У командирів нижчого і вищого рівнів досі немає можливості приймати якісь рішення. А, на мою думку, саме це мають вміти командири в складних обставинах - і це дуже важливо на війні. Джерело:
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08.02.2022 09:24 Відповісти
так все це потрібно і добре! але заявіть хоть по телебаченню про те що лукашенко заявив що якщо , так відразу припинить поставляти мастильно паливні продукти і електроенергію.... то звідки будете брати паливо для техніки....а? дивіться там щоб не було це (нежданчиком...)да і роосія може припиниті поставляти і газ і все таке....а від них все можно очікувати.... то як ..ми до цього вже готові?((
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08.02.2022 09:29 Відповісти
Румыния, Польша, Литва.
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08.02.2022 09:32 Відповісти
надеюсь что будет и электроэнергия и горючо смазочные от туда.... но читая тонны новостей как то пишут что ну вот вот перейдём...вот вот переключимся на энэргопоставки с евросоюза ... а то что уже поступает всё это столько столько нужно и всего полно не вижу....(( было бы так ..то лукашенко не заявлял бы про это... так что всё не совсем то и так видно...((
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08.02.2022 09:52 Відповісти
Ну там просто есть накатанные темы, с жирными откатами и никто не хочет от них отказываться. С горючкой проблем не вижу, ну электроэнергия, 100% будут сбои. К этому просто нужно быть готовым.
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08.02.2022 09:56 Відповісти
Норм. Только почему нет связки с авиацией???
И отдельно.....про авиацию. А почему нет тренировки массированного прорыва ПВО теми же Анами? Не надо включать все РЛС, тренируйтесь в пассивном режиме. Аны не надо сажать. Тупо лупить в воздухе. Для этого путь кукурузники тащат за собой буксиремые цели....с российскими флагами ....и летять с огибанием местности, как молдавские контрабандисты. Усложняйте условия, усложняйте....
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08.02.2022 09:36 Відповісти
Стратегический запас топлива сделан или готовят диверсию
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08.02.2022 09:46 Відповісти
Літак відремонтували, тривожна валізка вже там, в літаку, топлива - під завязку.
Ленка на стремі, з дітьми.
Що ще тобі потрібно? Все в порядку.
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08.02.2022 10:00 Відповісти
Это хорошо!
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08.02.2022 15:47 Відповісти
 
 