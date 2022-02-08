Підвищені пенсії з 1 березня отримають близько 10,2 млн громадян, - Лазебна. ВIДЕО

Для 10,2 млн українців з 1 березня пенсії та соціальні виплати зростуть.

Про це в ефірі каналу "Дом" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.

"За 2021 рік ми бачимо зростання індексу споживчих цін на близько 10%. Але ми вже сьогодні підвищуватимемо і пенсії, і різні допомоги на 14%. Такий індекс ми визначили через 50% індексу зростання споживчих цін та 50% зростання зарплат, з яких сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тобто 14% - це те, що потрібно очікувати нашим пенсіонерам з 1 березня", - пояснила глава Мінсоцполітики.

За її словами, під підвищення виплат підпаде 10 млн 200 тис. пенсіонерів.

"Це буде й індексація страхових пенсій, і доплати для різних категорій, які не підпадають під індексацію. Крім того, ми вперше проіндексуємо військові пенсії", - додала Лазебна.

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