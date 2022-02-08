Підвищені пенсії з 1 березня отримають близько 10,2 млн громадян, - Лазебна. ВIДЕО
Для 10,2 млн українців з 1 березня пенсії та соціальні виплати зростуть.
Про це в ефірі каналу "Дом" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ.
"За 2021 рік ми бачимо зростання індексу споживчих цін на близько 10%. Але ми вже сьогодні підвищуватимемо і пенсії, і різні допомоги на 14%. Такий індекс ми визначили через 50% індексу зростання споживчих цін та 50% зростання зарплат, з яких сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тобто 14% - це те, що потрібно очікувати нашим пенсіонерам з 1 березня", - пояснила глава Мінсоцполітики.
За її словами, під підвищення виплат підпаде 10 млн 200 тис. пенсіонерів.
"Це буде й індексація страхових пенсій, і доплати для різних категорій, які не підпадають під індексацію. Крім того, ми вперше проіндексуємо військові пенсії", - додала Лазебна.
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Заслуги осла и его зеленого стада тут ни какой нет....более того в 2019-м эти скоты украили индексацию за два месяца...потому что проиндексировали пенсии не 1 марта...а 1 мая...
07.02.2022, 17:50 • 1153 • https://uainfo.org/blognews/1644247681-nardepa-yurchenka-yakiy-perebuvae-pid-slidstvom-pomitili.html?_utl_t=tw#mc-container 0
Фото: aspi.com.ua Юрченко може отримати до 12 років ув'язнення
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в прошлом году тупо повысили на 100 грн, впервые с 2018г
в этом году жду тоже самое
Прибыли с земли и заводов будут идти на социалку, а не в оффшор на Кипре.
А чому Лазебная не сказала, що дана формула індексації пенсії явно шахрайська, бо ці 14% менші за співвідношення між середньою зарплатнею в країні в 2019-2021 рр. і в 2018-2020 рр. (перше значення використовується для розрахунку пенсій, що призначаються зараз, а друге -- для минулорічних призначень пенсій). Тобто пенсіонер-22 при всіх інших однакових умовах отримає пенсію більшу, ніж пенсіонер-21. До того ж пенсії, призначені в 2019-2020 рр., взагалі не індексуються, а значить для таких пенсіонерів відставання в розмірі пенсій буде ще вагоме. Так, в 2017 р. відбулося "***********" призначених раніше пенсій, але після цього ці пенсіонери внаслідок шахрайського принципу індексації вже втратили приблизно третину того "***********". І процес триватиме надалі.
А як мала б відбуватися індексація? За дуже простим, прозорим і зрозумілим принципом: пенсія кожному пенсіонеру мала б щороку обчислюватися як щойно призначена (з урахуванням його індивідуального коефіцієнта, який для всіх вже розрахований та враховує страховий стаж людини та її внески до пенсійного фонду) - все, без жодних формул і 50%.
Мені цікаво інше:"Чому я без спеціальної економічної освіти допетрав до цього, а поважні економічні, експерти, політики і всілякі "правозахисники народу" про це мовчать, адже тут явно проглядається порушення Конституції шляхом майнової дискримінації за віком (якась людина, наприклад, вийшла на пенсію в 2019 р.; її замінила на посаді інша особа, яка виконувала ту ж саму роботу, але вийшовши на пенсію в цьому році вона зразу ж отримуватиме пенсію десь на 15% вищу за свого попередника)?".
100% державний лохотрон.Саме так і повинно бути, так як пенсії виплачують із солідарної системи.Чому людина яка вийшла на пенсію 10 років тому отримує при рівних показниках на 50% меншу суму ніж новопризначені.
Про це свідчать дані про суттєві зміни у її майновому стані, передають https://ukranews.com/news/832226-sluga-allahverdieva-poluchila-v-podarok-14-3-mln-griven Українськi Новини .